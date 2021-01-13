УКР
TikTok запроваджує нові правила безпеки: профілі підлітків зможуть переглядати лише додані у "фоловерів"

TikTok запроваджує нові правила безпеки: профілі підлітків зможуть переглядати лише додані у "фоловерів"

Китайська соцмережа TikTok посилює правила безпеки для неповнолітніх користувачів. Їхні облікові записи стануть більш захищеними.

Про це йдеться в заяві соцмережі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Тепер профілі підлітків від 13 до 15 років включно автоматично будуть приватними. Це означає, що переглядати відео таких користувачів можна лише тим, кого підлітки додадуть до переліку своїх "фоловерів".

Також користувачі до 16 років зможуть дозволити залишати коментарі лише "друзям" або повністю вимкнути коментарі, можливості дозволити коментарі від усіх користувачів не буде.

Трамп схвалив операцію з купівлі TikTok компанією Oracle, яка принесе США 25 тис. робочих місць і $ 5 млрд податкових надходжень на рік

Також дописи підлітків не будуть з'являтися у загальній стрічці рекомендацій і відео підлітків не можна бути вивантажити з соцмережі.

До відео, які зняли користувачі до 16 років, не можна буде використовувати функції Duet&Stitch, завдяки яким можна було знімати відео реакції на інші дописи. TikTok дозволить використовувати функцію Duet&Stitch для відео користувачів від 16 до 17 років лише їхнім друзям.

TikTok — це сервіс коротких музичних відео. Користувачі можуть записати ролик на смартфон, змонтувати його просто в додатку й накласти спецефекти та музику з бібліотеки. Китайську версію TikTok — Doyuin — запустили у 2016-му, а роком пізніше виникла й міжнародна.

TikTok є однією з найпопулярніших платформ у світі. Від часу створення її встановили понад 2 мільярди разів. Світова аудиторія TikTok на липень 2020 року зросла до 700 млн активних користувачів щомісяця. Щодня соцмережею користується 50 мільйонів американців.

Формат, схоже, такий популярний, що його з незначними доповненнями "запозичив" Facebook, запустивши конкурента TikTok у межах свого додатку Instagram. Слідом за Facebook свій "тікток" запустив і YouTube.

безпека (961) неповнолітні (81) підлітки (438) TikTok (98)
Якщо вибори 2019 року показали скільки бидла та ідіотів в Україні, то ТікТок показує скільки їх в усьому світі
13.01.2021 16:06 Відповісти
+2
Новость просто сенсационная.
13.01.2021 16:14 Відповісти
+1
ничего. если ребенок не китаенченок). думаю что система социального скоринга в Китае начинает отслеживать детей уже с рождения, и выйти в сеть инкогнито или даже под вымышленными данными врят ли получится. А на условного Иннокентия из Гватемалы, Китайской соцсети глибоко все равно
13.01.2021 20:02 Відповісти
это из-за педофилов чтоле?
13.01.2021 16:03 Відповісти
13.01.2021 16:06 Відповісти
А также врачи и санитары
13.01.2021 16:04 Відповісти
а как они возраст поймут?
13.01.2021 16:05 Відповісти
13.01.2021 16:14 Відповісти
по ходу дела, социальные сети ЗЛО
13.01.2021 17:11 Відповісти
А що завадить підліткам створити новий аккаунт з нікнеймом де вік буде вказано вищій за наявний
13.01.2021 17:42 Відповісти
13.01.2021 20:02 Відповісти
 
 