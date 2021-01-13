УКР
Громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Латвії, зможуть безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусу

Іноземці з постійним дозволом на проживання в Латвії, а також іноземці, які роблять внески обов'язкового державного страхування, зможуть отримати вакцину проти COVID-19 за рахунок держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив представник Міністерства охорони здоров'я Оскарс Шнейдерс.

Шнейдерс пояснив, що вакцинація проти COVID-19 є частиною оплачуваної державою охорони здоров'я, і ​​всі, хто досі міг претендувати на державну медичну допомогу, також зможуть отримати безкоштовну вакцину.

Це стосується зокрема подружжя соціально застрахованих в Латвії громадян ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії. Крім того, вакцину можуть отримати подружжя, що володіють тимчасовим дозволом на проживання і виховують дітей до семи років або, принаймні, трьох дітей до 15 років. Що стосується інших громадяни, які мають дозвіл на проживання, вакцина буде доступна тим, хто працює в Латвії та здійснює соціальні внески.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу

Безкоштовна вакцина буде доступна військовим пенсіонерам Російської федерації і українським пенсіонерам, які постійно проживають в Латвії. Це встановлено в міждержавних договорах з Україною і Росією.

Як уже повідомлялося, в Латвії почалася вакцинація проти COVID-19. Зараз вакцину отримують медики, потім прийде черга працівників і клієнтів центрів соціального догляду, літніх людей та осіб з хронічними захворюваннями.

вакцина (4419) карантин (18172) Латвія (1411) ПМЖ (3) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А украинцы, которые живут в Украине, будут платить за каждую дозу китайского фуфломецина.
13.01.2021 16:12 Відповісти
потому что зебилы должны страдать))))
13.01.2021 16:16 Відповісти
все будет из за зебилов страдать, но ведь прикольно же. Да ещё, в Латвие много граждан Украины проголосовали за зебила, так что они живья в свободной стране подложили свинью тем кто живёт в Украине. Как то не честно это, но те кто так делает всегда теряет больше и больше - таков закон природы.
13.01.2021 19:30 Відповісти
зешвали верить нельзя, скажут китайская, а получится кацапская вакцина для животных
13.01.2021 16:17 Відповісти
 
 