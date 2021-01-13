Громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Латвії, зможуть безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусу

Іноземці з постійним дозволом на проживання в Латвії, а також іноземці, які роблять внески обов'язкового державного страхування, зможуть отримати вакцину проти COVID-19 за рахунок держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив представник Міністерства охорони здоров'я Оскарс Шнейдерс.

Шнейдерс пояснив, що вакцинація проти COVID-19 є частиною оплачуваної державою охорони здоров'я, і ​​всі, хто досі міг претендувати на державну медичну допомогу, також зможуть отримати безкоштовну вакцину.

Це стосується зокрема подружжя соціально застрахованих в Латвії громадян ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії. Крім того, вакцину можуть отримати подружжя, що володіють тимчасовим дозволом на проживання і виховують дітей до семи років або, принаймні, трьох дітей до 15 років. Що стосується інших громадяни, які мають дозвіл на проживання, вакцина буде доступна тим, хто працює в Латвії та здійснює соціальні внески.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу

Безкоштовна вакцина буде доступна військовим пенсіонерам Російської федерації і українським пенсіонерам, які постійно проживають в Латвії. Це встановлено в міждержавних договорах з Україною і Росією.

Як уже повідомлялося, в Латвії почалася вакцинація проти COVID-19. Зараз вакцину отримують медики, потім прийде черга працівників і клієнтів центрів соціального догляду, літніх людей та осіб з хронічними захворюваннями.