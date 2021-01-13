"Лекхім" анонсувала виробництво в Україні вакцин проти грипу і COVID-19 від Sinovac

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" домовилася з китайською компанією Sinovac Biotech про виробництво на українських потужностях двох вакцин проти грипу і проти COVID-19.

Про це на пресконференції сказав голова наглядової ради групи компаній "Лекхім", член колегії Міністерства охорони здоров'я Валерій Печаєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На початку минулого року ми ухвалили рішення організувати виробництво вакцини в Україні. Ми обрали компанію "Сіновак", домовилися про організацію виробництва двох вакцин: проти грипу і вакцини проти коронавірусу, тому що вже в лютому було зрозуміло, що на світ насувається така біда", - сказав Печаєв.

Вибір вакцин саме компанії "Сіновак" Печаєв пояснив тим, що технологія виробництва інактивованої вакцини відома вже давно, вакцини цього виробника підтвердили свою надійність та безпечність, їх ефективність, за його словами, доведено практикою застосування. Також за словами Печаєва, температура зберігання вакцини +2-8 градусів дозволяє використовувати ії широкомасштабно. Одним із критеріїв вибору "Сіновак" було також те, що акції цієї компанії котуються на NASDAQ OMX Group.

Печаєв також повідомив, що "Лекхім" побудувала два заводи — в Умані та Харкові, завершує будівництво третього заводу в Обухові, так у лютому планується запустити виробничо-складський комплекс, у серпні — запустити першу чергу заводу.