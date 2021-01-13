УКР
"Лекхім" анонсувала виробництво в Україні вакцин проти грипу і COVID-19 від Sinovac

"Лекхім" анонсувала виробництво в Україні вакцин проти грипу і COVID-19 від Sinovac

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" домовилася з китайською компанією Sinovac Biotech про виробництво на українських потужностях двох вакцин проти грипу і проти COVID-19.

Про це на пресконференції сказав голова наглядової ради групи компаній "Лекхім", член колегії Міністерства охорони здоров'я Валерій Печаєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На початку минулого року ми ухвалили рішення організувати виробництво вакцини в Україні. Ми обрали компанію "Сіновак", домовилися про організацію виробництва двох вакцин: проти грипу і вакцини проти коронавірусу, тому що вже в лютому було зрозуміло, що на світ насувається така біда", - сказав Печаєв.

Вибір вакцин саме компанії "Сіновак" Печаєв пояснив тим, що технологія виробництва інактивованої вакцини відома вже давно, вакцини цього виробника підтвердили свою надійність та безпечність, їх ефективність, за його словами, доведено практикою застосування. Також за словами Печаєва, температура зберігання вакцини +2-8 градусів дозволяє використовувати ії широкомасштабно. Одним із критеріїв вибору "Сіновак" було також те, що акції цієї компанії котуються на NASDAQ OMX Group.

Читайте: "Лекхім" планує зареєструвати в Україні китайську COVID-вакцину Sinovac до 5 лютого

Печаєв також повідомив, що "Лекхім" побудувала два заводи — в Умані та Харкові, завершує будівництво третього заводу в Обухові, так у лютому планується запустити виробничо-складський комплекс, у серпні — запустити першу чергу заводу.

+16
Добро пожаловать китайское недоразумение. Для лохов, проголосовавших за это, пойдет
13.01.2021 16:14
+13
А в Молдавии с 1 февраля начинается всеобщая бесплатная вакцинация американской Pfizer. Как говорится, почувствуйте разницу.
13.01.2021 16:15
+11
И кому ж это китаезы отсыпали денег, чтобы Украина тратила средства на производство их никчемного ширпотреба?
13.01.2021 16:18
Никак не отцепятся
13.01.2021 16:14
Меня мучают смутные сомнения, а чем сейчас миша р. занимается.
13.01.2021 16:14
"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac - Цензор.НЕТ 4682
13.01.2021 16:19
Добро пожаловать китайское недоразумение. Для лохов, проголосовавших за это, пойдет
13.01.2021 16:14
Это да, для 73% прививка этим китайским фуфломицином - совершенно справедливая вещь. А остальным?!
13.01.2021 16:16
Русская бодяга не нужна, американский Pfizer подойдет, как в той же Молдавии.
13.01.2021 16:43
Что рашенское, что китайское дерьмо -- одно дерьмо. Потребляйте его сами.
14.01.2021 12:48
А в Молдавии с 1 февраля начинается всеобщая бесплатная вакцинация американской Pfizer. Как говорится, почувствуйте разницу.
13.01.2021 16:15
Молдове Румыния выделила 200,000 доз и 100 млн €. Конечно для любителей Путина это ничего не значит, они всю жизнь были неблагодарными нахлебниками, но вакцинировать их будут в том числе, за счёт Румынии и американской вакциной, чтобы не померли до Пасхи.
13.01.2021 16:46
И кому ж это китаезы отсыпали денег, чтобы Украина тратила средства на производство их никчемного ширпотреба?
13.01.2021 16:18
01.10.20 11:21 https://censor.net/ru/news/3222236/zelenskiyi_rasschityvaet_na_kitayi_v_voprose_obespecheniya_vaktsinoyi_ot_koronavirusa_ukraina_zainteresovana
13.01.2021 16:25
И кому они китайское 50% фуфло, которое нельзя применять в медицинских целях, впаривать будут, кроме зелебобиков?
13.01.2021 16:19
вакцину ннннада ?
"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac - Цензор.НЕТ 8794
13.01.2021 16:20
Кто в теме, поясните, а коммерческие структуры могут завезти в Украину нормальные вакцины? Я просто не в курсе этого механизма. Потому что это китайское гимно я колоть не собираюсь.
13.01.2021 16:20
Чмо -Степанов сказал, что будет можно со второй половины 2021- го
13.01.2021 16:25
А в пeршій половині року, значить, хороші вакцини використовувати заборонeно. Цікаво, з якою мeтою ввeдeна така заборона?
13.01.2021 18:15
Скорее всего, чтоб не бесить население. Ведь, то что они собираются колоть бесплатно, - не вакцина, а лотерея с шансом 50 на 50
13.01.2021 19:57
Не беспокойтесь.Желание пациента-закон.Лично вам вколют "нормальную" дорогую "импортную" вакцину,изготовленную в Одессе дядей Сеней не хуже зарубежных аналогов.☺
13.01.2021 17:40
Кстати, от гонореи "Лекхим" ничего там не анонсировала?
13.01.2021 16:21
"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac - Цензор.НЕТ 1116
13.01.2021 16:22
забацаем говнецо китайское, дорого.
13.01.2021 16:23
"Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно",- другими словами, наши технологии настолько устарели, что способны производить только вакцину с 50% эффективностью.
13.01.2021 16:24
Что такое 50% эффективность? Это значит, что если привить все 100% населения, то привитыми фактически окажется только 50% населения - это даже в теории не остановит эпидемию коронавируса, т.е. она будет и будет продолжатся, бесконечные локдауны и прочие прелести.
13.01.2021 16:30
Это в лучшем случае, а что будет с остальными 50% привитыми?
13.01.2021 17:33
50% привитого населения помрёт от вакцинирования
13.01.2021 23:58
Ну, как? Нравится? Давайте-давайте, барановирусные истерики и истерички! Форвертс! Колитесь. А я со стороны понаблюдаю, под водочку. А когда вы будете подыхать, в реале, я буду хохотать, тоже в реале. Ибо- ненавижу тварей-паникеров!
13.01.2021 16:24
Хохотать будешь, когда под кислородом валяться будешь. Запомни. И вспомни.
13.01.2021 16:45
Хе-хе-хе... Я и сейчас с вас, паникеров хохочу и далее буду. Если ты выживешь, паникер, то запомни это и вспомни.
13.01.2021 16:47
Паника прошла, поэтому все паникёры рассосалиль. Остались одни ковидобараны
13.01.2021 19:23
Зустрічайте ;Спутнік-5;. Випробування на українцях таки проведуть.
13.01.2021 16:25
А фирма Sinovac об этом хоть знает ну клоуны

официальное разрешение от фирмы где
или уже крыть нечем от такого беспредела
13.01.2021 16:28
На Спутник-В наклеят Синовак и на рынок.
13.01.2021 16:37
Придумают какое-то нейтральное название типа: "Вакцина для лохов", "Последняя надежда" или "Умри счастливым".Производить ничего, конечно, не будут, потому что не смогут, а будут просто расфасовывать российский "Спутник V" по флакончикам с такими чудными названьями
13.01.2021 19:36
Мля...
Прийдется эмигрировать
13.01.2021 16:40
евреи правят миром. тыне знал, лопаухий?
13.01.2021 16:42
Тогда вешайся
А я знаю местечко без жыдов
13.01.2021 16:46
у арабів?
13.01.2021 16:51
Жыды с арабами имеют одинаковый генетический набор.
Это практически один и тот же народец, просто с разными верованиями
13.01.2021 16:54
Токио,Сеул или Бердичев ?
13.01.2021 16:54
Ви таки уже завидуите?
13.01.2021 16:55
самураям - безусловно..
13.01.2021 17:00
О! Бердичевские самураи это почти боги
13.01.2021 17:02
Вибачте, фуфло з ефективністю 50% може називатися вакциною? Що ви тут виробляти зібралися, мудаки?
13.01.2021 16:43
Официальный сайт министерства иностранных дел
13.01.2021 16:49 Відповісти
Объясните пожалуйста, в Украине граждане будут сами покупать вакцину по желанию или государство за счёт налогоплательщиков будет покупать вакцину и сделает вакцинировпние обязательным для всех ? Какая в Украине будет система ?
13.01.2021 16:48 Відповісти
да никакой не будет - как обычно..
13.01.2021 16:54 Відповісти
"СВиновак"
13.01.2021 16:55 Відповісти
для тупого быдла -сойдёт
13.01.2021 16:56 Відповісти
Богатырева не спит!!!

Уже все готово для производства китайской бормотухи.
13.01.2021 16:56 Відповісти
Бразилия уже отчиталась об 50% эффективности Китайской вакцины. Бутан о 70
13.01.2021 17:09 Відповісти
Для того,щоб виготовити антигрипозну вакцину-треба багато вірусу грипу.І де ж беруть таку величезну кількість вірусу?Його вирощують у курячих яйцях.Цей метод використовують з 40-х років минулого століття і поки що,замінити його не вміють.Тому,якщо біля тих потужностей,які «Лекхім»побудував в Обухові і в Умані,десь близенько нема спеціалізованої птахофабрики,яка має доступ як воєнна база,то говорити про «виготовлення вакцини проти грипу»-нема як.В даному випадку,це будуть потужності,на яких будуть,вже готову вакцину,Бог,зна звідки прислану,розливати по ампулах і ставити на них етикетку «Made in Ucraina".
13.01.2021 17:17 Відповісти
Готуйте,дурні,гроші й сраки. Держава про вас "дбає"☺. Весь цивілізований світ вакцинується безкоштовно,а з бідних бабуїнів,як завжди,три шкури знімуть.А самі хитросракі з гордістю готові і по 3 тисячі "тяжкозароблених" євро за ширку викласти. І саме сумне,що й ця ситуація нікого нічому не навчить.Типова ознака країни 3 го світу!
13.01.2021 17:21 Відповісти
Абсолютно ублюдочная власть от быдло избирателей! Китайское и кацапское говно колоть только зебилоидам! Им уже ничем не поможешь. И начинать с СН.
13.01.2021 17:22 Відповісти
Фєдєрастова компанія, через Богатирьову, у Китаю, купляє лицензію на виготовленя вакцини, якої досі нема і її ефективність ледь перетнула кордон, нижче якого вона не є вакциною і буде колоти єю українців???
На що це схоже, як не на спецоперацію ФСБ???
13.01.2021 18:06 Відповісти
Будем фуфломицины производить.
13.01.2021 19:37 Відповісти
даю 99.9999% шо під цією назвою будут просто рашкинську вакцину штампувати. А через якийсь час вони роскриють цей факт і будуть росказувати як нас рятували. Я цим гівном вакцинуватись не буду. Або нормальною навіть за 100$, або ніякою.
13.01.2021 22:54 Відповісти
 
 