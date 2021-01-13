УКР
10 216 54

У 2014 році десантну операцію в Криму спланували, але не встигли підготувати, - ексначальник Генштабу ЗСУ Куцин

У 2014 році десантну операцію в Криму спланували, але не встигли підготувати, - ексначальник Генштабу ЗСУ Куцин

Щоб провести десантну операцію в Криму в 2014 році, "треба було ще багато роботи зробити".

Михайло Куцин, який був начальником Генштабу Збройних сил України з лютого по липень 2014 року, в ексклюзивному коментарі для Крим.Реалії пояснив причини згортання запланованої десантної операції в Криму на початку російської окупації півострова.

"Той захід було сплановано, але не було підготовлено, не був готовий. Ніяких у повітрі літаків не було. І для того, щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити. Якби ми так, як вони хотіли відправили, то у нас Луганськ був би набагато раніше. Для підготовки ще потрібен час. А коли їх уже треба було відправляти, то вже всі аеродроми були зайняті", - пояснив він.

Разом з цим, Олександр Порхун, який в 2014 році був командиром 13-го батальйону 95 бригади, переконаний, що якби цю десантну операцію провели, Крим міг би залишитися під контролем України.

На порядку денному Кримської платформи буде тільки одне питання - модальність виходу РФ з півострова, - глава МЗС Кулеба

"Я думаю, що моя думка, якщо б ми прилетіли до Криму. Я знаю, що не тільки мій підрозділ туди летів, а ще одна бригада. І дві бригади здійснювали марш по землі, я вважаю, з різними завданнями. Плюс після того, якби ми взяли аеродроми, то далі б почали стягувати піхоту - головні сили, то ми могли б відбити агресію і відстояти півострів", - сказав він.

Видання зазначає, що українські військові готували секретну десантну операцію, щоб відбити Крим під час окупації 2014 року. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ (Високомобільні десантні війська). Коли операція стартувала, в Криму на планових навчаннях вже перебувала розвідрота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників з Кіровоградського полку спеціального призначення, та 79-ї аеромобільної бригади з Миколаєва.

Автор: 

Крим (14241) окупація (6861) ЗСУ (7929)
+18
Це ту операцію, коли з усіх екранів лунало:"Нє паддавацца на правакациї! Нє стрілять!"?
Після бою кулаками не махають.
показати весь коментар
13.01.2021 16:30 Відповісти
+7
Не знаю, кому в ті часи можна було довіряти..
Армії фактично не було. Як і озброєння.
показати весь коментар
13.01.2021 16:38 Відповісти
+6
а что надо было говорить с экранов при подготовке военной операции ?
показати весь коментар
13.01.2021 16:34 Відповісти
пуйло в своем интервью сказало что использовали б ЯО против Украины в 2014 году
показати весь коментар
13.01.2021 16:30 Відповісти
классная отмазка...теперь так - я не уплатил налоги спустя год ко мне приходит налоговая -но я говорю что я хотел заплатить но мне помешал пуйёло.... они сцуки разворачиваются и уходят не наказав меня ,а я до сих пор не плачу налог потому что я хотел -но не мог!!!! не одна ***** не наказано 22тысячи укрвояк перешло и приняло присягу в РФ... тысячи чиновников и силовиков ментов.. и теперь что получаеттся -они хотели остаться в Краине не не могли ???
показати весь коментар
14.01.2021 08:46 Відповісти
13.01.2021 16:30 Відповісти
а что надо было говорить с экранов при подготовке военной операции ?
показати весь коментар
13.01.2021 16:34 Відповісти
Через сім років просто немає чого прапором махать які ми класні посони.
показати весь коментар
13.01.2021 16:35 Відповісти
посони то зараз керують.
вимахуючи причандаллям.
показати весь коментар
13.01.2021 16:37 Відповісти
Ваше пожелание кому адресовано ?
показати весь коментар
13.01.2021 16:38 Відповісти
Всім тим, хто через сім років розказує:" Да вот ми маглі іх всєх нагнуть!".
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
и много таких, что Вы аж совет решили дать ?
показати весь коментар
13.01.2021 16:41 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 16:49 Відповісти
нагнулись...но штаны треснули!))
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 18:56 Відповісти
Та шо тепер показувати... 73 відсотків від тих хто прийшов на виборчу дільницю зебілів, зробило свою справу. На жаль тепер всій Україні треба терпіти поки шось не втне. А якщо втне то поїде знову туди звідки це фото.
показати весь коментар
13.01.2021 19:25 Відповісти
Так, але є ну дуже упороті...
показати весь коментар
13.01.2021 22:19 Відповісти
Покидьки з Кривбасу на Донбасі.
показати весь коментар
13.01.2021 22:30 Відповісти
Поганому танцюристу завжди яйця заважають. Яким хреном ви займалися до 1914 року? Ви, уроди, дачі собі будували і зброєю торгували, а не посилювали обороздатність України.
показати весь коментар
13.01.2021 22:50 Відповісти
Той факт, що ти собі збудував ******** бойовий диван, не посилює обороноздатності України.
показати весь коментар
13.01.2021 23:00 Відповісти
Не знаю, кому в ті часи можна було довіряти..
Армії фактично не було. Як і озброєння.
показати весь коментар
13.01.2021 16:38 Відповісти
Бачили ми таку десантну опреацію в Констянтинівці в травні чи квітні 2014, коли частина десантників ВСУ перейшла на бік ворога та здала 6 бойових машин.. Опір почали чинити лише через місяць, з часу коли почали стріляти в наших військових..
показати весь коментар
13.01.2021 17:08 Відповісти
Причину знаете?
показати весь коментар
13.01.2021 23:36 Відповісти
Відлік до бану пішов, мразота...
показати весь коментар
13.01.2021 16:40 Відповісти
а хто знає, чого ти від свого стада відбилось...
показати весь коментар
13.01.2021 16:56 Відповісти
я така затуркана ...
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
если бы да кабы и далее по тексту..., операции по отражению нападения противника нельзя планировать месяцами...., ясен пень, что противник ждать не будет, когда все со всеми согласуют, напишут формуляры и все подпишут..., это бред, нужен был другой подход, а где ему было взяться тогда в 2014, а сейчас можно говорить что угодно...
показати весь коментар
13.01.2021 16:42 Відповісти
А, так у нас есть транспортники-"стелс"? Тогда зрада - могли хоть 80тыс. перебросить за 20 ходок по воздуху. Не говоря о том уже что Меркель и Обамка угрожали Турчинову что если не начнет операцию - посадят в Гуантанамо, но он струсил и воинственная Обама горько зарыдала, а Меркель от НЕНАВИСТИ выпила 7 литров пива и .... тоже типо зарыдала
показати весь коментар
13.01.2021 16:43 Відповісти
Так так но нiт
показати весь коментар
13.01.2021 16:47 Відповісти
"То мероприятие было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n3241586
В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить, - экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин - Цензор.НЕТ 3162
Почему было не связаться с кацапским ГШ. Они бы притормозили, подождали. А мы бы подготовились.
показати весь коментар
13.01.2021 16:48 Відповісти
Такі операції за три дні готуються, поки немає базару. А не більше року, коли вже й Марина говорила.
Біда за бідою. То корова ялова, то кінь з пи*дою...
показати весь коментар
13.01.2021 18:24 Відповісти
армию, до Прошенка кастрировали ,при нем люстрировали ,сейчас ,,блазніруют,,/укр\ Уменя дрожат коленки, мой товарищ дорогой,Я тебя поставлю к стенке,а не я ,так хтось другой.
показати весь коментар
13.01.2021 16:55 Відповісти
МЕНЯ УМЕЛЯЮТ ТАКИЕ ЄКСПЕРТЫ... Дудаев еще в далеком 1995 говорил, что "далее в Крым, и далее...." а мы тут ничего не знали, не ведали, не думали и т.п. по моему просто кто то не успел до сартира добежать из генералов, обосрались на ходу!
показати весь коментар
13.01.2021 16:58 Відповісти
https://ua.krymr.com/a/yak-kyiv-namahavsia-vidbyty-krym-u-2014-rotsi/31039438.html Про початок військового вторгнення Росії до Криму в Генеральному штабі України дізналися у січні 2014 року. Тоді було піднято за тривогою боєздатні частини десантників і спецпризначенців. За планом елітні підрозділи мали витіснити російських військових із Криму. Про це йдеться в матеріалі Крим.Реалії
Тодішній глава Генштабу Володимир Замана підтвердив, що 31 січня 2014 року за тривогою було піднято боєздатні частини десантників і спецпризначенців.
Ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який у 2014 році керував полком спецпризначенців, повідомив, що в лютому десантники готувалися вирушити до Криму. Операція зі звільнення півострова мала початися на початку березня. Вони мали увійти до Криму і посилити угруповання українських військ у Криму.
Кривонос заявив, що тоді в Генштабі ЗСУ розробили план звільнення півострова у три етапи. На той час у Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ:
"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити ймовірні спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25-та повітряно-десантна бригада й 79-та аеромобільна бригада.
Вони мали увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання в Криму, які були на той час у ЗСУ".
Видання зазначає, що операції завадило те, що 36-ту бригаду - одну з найбоєздатніших українських частин у Криму, яка перебувала в Перевальному, - було здано росіянам. Колишні колеги зазначають, що командир частини Сергій Стороженко здав українську частину росіянам, але спочатку він передав військовим РФ бронетехніку.
Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що за наказом Стороженка бійці залишили техніку в парку, за півтора кілометра від казарм. Стороженко намагався схилити до здачі росіянам і прибулих дніпропетровських десантників із 25-ї бригади.
показати весь коментар
13.01.2021 17:03 Відповісти
это как поприсутсвовать с нуждой в сортире, в котором нет бумажки
показати весь коментар
13.01.2021 17:05 Відповісти
Нужно было хотя бы выводить войска из Крыма для передислокации.
показати весь коментар
13.01.2021 17:16 Відповісти
Кого там было выводить?Понабирали, в основном, для службы по контракту местных, они и остались,как-бы недалеко от своего дома..Вышло совсем немного..
показати весь коментар
13.01.2021 17:39 Відповісти
тоді в в.о.головнокомандуючого був занадто маленький ротик щоб накази віддавать
показати весь коментар
13.01.2021 19:20 Відповісти
Если можно охарактеризовать одним словом поведение руководства ВСУ, СБУ и милиции в феврале, марте, апреле 2014г. то это был ничем неприкрытый, наглый САБОТАЖ, направленный против тогдашнего исполнительного и законодательного руководства государства Украина. В Крыму вообще шла полная сдача российским войскам личного состава, техники, МО ВСУ. О каких планах тогда сейчас можно говорить? Сажать эту сволочь надо!
показати весь коментар
13.01.2021 17:33 Відповісти
Отмазки! Просрали ? Сидите радуйтесь.
показати весь коментар
13.01.2021 18:06 Відповісти
Уже неделю "бывшие" оправдываются. К чему бы это?
показати весь коментар
13.01.2021 18:26 Відповісти
Наш спецназ з величезними труднощами зберіг за собою краматорський аеродром і військові склади під Артьомівськом.Вся українська армія , разом з СБУ і НГ не змогли вибити пів-сотні гіркінців з Слов'янська.Це при тому, що російських регулярних підрозділів там ще не було.
Донбасівскі баби разом зі своїми напівп'яними чоловіками відбирали у десантників 25-ї бригади бронетехніку і **********.Це гіркі факти березня 2014 року.Про яку десантну операцію в Криму можна було говорити?
показати весь коментар
13.01.2021 18:37 Відповісти
Почему технику отдали, знаете?
Причина, по которой отдали?
показати весь коментар
13.01.2021 23:38 Відповісти
Пам'ятаю. Нікого з переможців-первачів ніякі бойові дії тоді не цікавили.
Найбільше цікавило розподілення посад, комітетів і договорняки.
показати весь коментар
13.01.2021 18:51 Відповісти
Головна причина в тому, що комсомольські функціонери СССР, які загребли владу після майдану, нічого не петрали в військовій охороні держави. Нахрен нам потрібна така влада.
показати весь коментар
14.01.2021 00:23 Відповісти
І каже що не встигли підготуватись. Та вони зобов'язані були почати готуватись ще коли тільки перший раз вийшли на трибуну майдану. Бо відомо, що коли починаються внутрішні розбірки, то зовнішні вороги стараються використати внутрішні конфлікти. Ото так і відбулося. Так що намагання виправдатись не проходить.
Нам в політиці не потрібні люди, які не здатні прогнозувати дій ворога.
показати весь коментар
14.01.2021 00:25 Відповісти
и тут Зе виноват. Да. Инфа 100%.
показати весь коментар
14.01.2021 08:09 Відповісти
Ну везде куда не поммотриш подлость ... гадости ...провокациии и Ложь !
показати весь коментар
14.01.2021 08:46 Відповісти
Я помню как украинские десантники уходили с Крыма, под звуки немецкой гармошки, ой не так ..под звуки московской балалайки, после того как менты все районом и городом переходили на сторону российских оккупантов, украинские военные так вросли в Крым, что даже не хотели разрушать свои семьи и терять там своё жильё, легче было перейти, потом такие переходы украинцы наблюдали когда наши суда не смогли прорваться через Керченский пролив под мостом, свою функцию не выполнили до конца и все попали в плен, за это им ещё Президент Зеленский наградил квартирами, ну в прессе писали все помнят. Украинцы как вы думаете в случае прорыва оккупационных российских войск на фронте, как поведут себя контрактная Украинская армия под командованием Главнокомандующего Зеленского?
показати весь коментар
14.01.2021 09:06 Відповісти
 
 