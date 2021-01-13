У 2014 році десантну операцію в Криму спланували, але не встигли підготувати, - ексначальник Генштабу ЗСУ Куцин
Щоб провести десантну операцію в Криму в 2014 році, "треба було ще багато роботи зробити".
Михайло Куцин, який був начальником Генштабу Збройних сил України з лютого по липень 2014 року, в ексклюзивному коментарі для Крим.Реалії пояснив причини згортання запланованої десантної операції в Криму на початку російської окупації півострова, інформує Цензор.НЕТ.
"Той захід було сплановано, але не було підготовлено, не був готовий. Ніяких у повітрі літаків не було. І для того, щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити. Якби ми так, як вони хотіли відправили, то у нас Луганськ був би набагато раніше. Для підготовки ще потрібен час. А коли їх уже треба було відправляти, то вже всі аеродроми були зайняті", - пояснив він.
Разом з цим, Олександр Порхун, який в 2014 році був командиром 13-го батальйону 95 бригади, переконаний, що якби цю десантну операцію провели, Крим міг би залишитися під контролем України.
"Я думаю, що моя думка, якщо б ми прилетіли до Криму. Я знаю, що не тільки мій підрозділ туди летів, а ще одна бригада. І дві бригади здійснювали марш по землі, я вважаю, з різними завданнями. Плюс після того, якби ми взяли аеродроми, то далі б почали стягувати піхоту - головні сили, то ми могли б відбити агресію і відстояти півострів", - сказав він.
Видання зазначає, що українські військові готували секретну десантну операцію, щоб відбити Крим під час окупації 2014 року. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ (Високомобільні десантні війська). Коли операція стартувала, в Криму на планових навчаннях вже перебувала розвідрота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників з Кіровоградського полку спеціального призначення, та 79-ї аеромобільної бригади з Миколаєва.
Тодішній глава Генштабу Володимир Замана підтвердив, що 31 січня 2014 року за тривогою було піднято боєздатні частини десантників і спецпризначенців.
Ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який у 2014 році керував полком спецпризначенців, повідомив, що в лютому десантники готувалися вирушити до Криму. Операція зі звільнення півострова мала початися на початку березня. Вони мали увійти до Криму і посилити угруповання українських військ у Криму.
Кривонос заявив, що тоді в Генштабі ЗСУ розробили план звільнення півострова у три етапи. На той час у Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ:
"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити ймовірні спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25-та повітряно-десантна бригада й 79-та аеромобільна бригада.
Вони мали увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання в Криму, які були на той час у ЗСУ".
Видання зазначає, що операції завадило те, що 36-ту бригаду - одну з найбоєздатніших українських частин у Криму, яка перебувала в Перевальному, - було здано росіянам. Колишні колеги зазначають, що командир частини Сергій Стороженко здав українську частину росіянам, але спочатку він передав військовим РФ бронетехніку.
Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що за наказом Стороженка бійці залишили техніку в парку, за півтора кілометра від казарм. Стороженко намагався схилити до здачі росіянам і прибулих дніпропетровських десантників із 25-ї бригади.
