У Раді відбувається закрита нарада, обговорюють тарифи на газ, - нардеп від "Голосу" Железняк

У Верховній Раді відбувається закрите засідання голів фракцій за участю керівництва уряду та НАК "Нафтогаз" із приводу тарифів.

Про це повідомив LB.ua голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У Раді відбувається закрита нарада голів фракцій. Присутні: прем'єр, в. о. глави Міненерго Юрій Вітренко і голова правління НАК" Нафтогаз "Андрій Коболєв. Розглядаємо питання щодо тарифів", - заявив він.

На порядку денному питання цін на газ, розподіл газу та електропостачання.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКУ, керівника НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якого було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче за ринкову.

