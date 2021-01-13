УКР
Новини
У Раді відбувається закрита нарада, обговорюють тарифи на газ, - нардеп від "Голосу" Железняк

У Верховній Раді відбувається закрите засідання голів фракцій за участю керівництва уряду та НАК "Нафтогаз" із приводу тарифів.

Про це повідомив LB.ua голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У Раді відбувається закрита нарада голів фракцій. Присутні: прем'єр, в. о. глави Міненерго Юрій Вітренко і голова правління НАК" Нафтогаз "Андрій Коболєв. Розглядаємо питання щодо тарифів", - заявив він.

На порядку денному питання цін на газ, розподіл газу та електропостачання.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКУ, керівника НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якого було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче за ринкову.

Читайте також: Кабмін запровадить держрегулювання цін на газ на період карантину по 6,99 грн за куб м., - Шмигаль. ВIДЕО

Топ коментарі
+12
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3817
13.01.2021 16:48 Відповісти
+11
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2169
13.01.2021 16:44 Відповісти
+8
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9468
13.01.2021 16:45 Відповісти
Коментувати
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4725
13.01.2021 16:44 Відповісти
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2169
13.01.2021 16:44 Відповісти
Ужас. Нацкомиссия, то есть власть, одобряла сумасшедшие тарифы, а сейчас делают вид , что разбираются? Как их Нацкомиссия дала добро на этот беспредел? Что это за власть? Зеленский не знал, что в Украине каждый месяц растут тарифы искусственно и в них нет экономического обоснования? Он знает что у большинства пенсионеров пенсии 2тыс? В Польше уже 6 лет не повышают тарифы при их зарплатах, а у нас война, карантин и наглое повышение.Олигархи совсем озверели. Какие-то хабы придумали. Какие хабы? У нас свой газ, украинский и его хватает с головой на комуслуги.В общем беспредел и хаос.
13.01.2021 17:31 Відповісти
Шо, еще одно повышение будет?!
13.01.2021 16:44 Відповісти
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9468
13.01.2021 16:45 Відповісти
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 248
13.01.2021 16:47 Відповісти
любишь в кишке покапаться?💩
13.01.2021 16:51 Відповісти
перед старым Новым годом---тайная вечеря ,страна зеленых идиотов !
13.01.2021 16:56 Відповісти
а за электрику, воду, тепло
13.01.2021 16:46 Відповісти
торгуются ))))
13.01.2021 16:47 Відповісти
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3817
13.01.2021 16:48 Відповісти
Закрытое заседание? Сволочи скрывают свои темные делишки от народа. Скотобаза...
13.01.2021 16:52 Відповісти
Представляю, как олигархи на газовой теме ржут над этим "закрытым совещанием". Это как собрание мышей на тему "Что с котами делать будем?"
13.01.2021 16:52 Відповісти
***** и витря - сладая парочка,у одного мама шопоголик-прожигательница жизни живущая в штатах,у второго мамашка идиотка-комунячка живущая в мацкве,и от этих маменькиных сыночков зависит ценообразование на газ в Украине.
13.01.2021 16:53 Відповісти
А чого не вночі??
13.01.2021 16:53 Відповісти
А прибывание в своих рядах ********** шпионов , врагов Украины обсуждать не будут ? Ну да , могут на зенелоха выйти
13.01.2021 16:57 Відповісти
73 дочекались дослідів над собою і ви це зробили разом з чим вас і вітаю
13.01.2021 17:25 Відповісти
понизить срочно тарифи на 5% і виписати собі прємію, за ударний труд
13.01.2021 17:44 Відповісти
У нашей власти как всегда, сначала что то примут, потом через несколько дней отменят и так раз за разом. Но забывают одно " Ложки нашлись, а осадочек остался" Что бы теперь не сделали останутся по уши в дер-ме. Поэтому сначала нужно думать, а потом принимать решение. Но у нас с этим системные проблемы.
13.01.2021 18:10 Відповісти
Фірташ через русукренерго платив хабарі Ющу, Янеку і всім іншим. Як Зєля може відірвати від своєї кишені чесно спізжені гроші?
13.01.2021 18:13 Відповісти
А алчный Зеленский все не может остановиться в своём желании грабить нищий народ.
Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин «заморозит» до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт «Нефтегаз».
То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил.
А потом «снизили» цену до 7 грн. И в итоге «Нефтегаз» и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи.
Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн.
Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!
13.01.2021 18:44 Відповісти
А Йуля там теж кричить про зубожіння та знущання над народом, чи не на часі?
13.01.2021 19:33 Відповісти
 
 