Австрія додала вимогу до громадян України для в'їзду в країну, - посол Щерба
Від 15 січня той, хто прибуває до Австрії крім негативного результату тесту на Covid-19 повинен буде заповнити спеціальну анкету онлайн.
Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, з 15 січня для в'їзду в Австрію потрібне (крім свіжого негативного тесту і готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, друкувати та брати з собою", - написав він у Facebook у середу.
Посол зазначив, що анкету необхідно заповнити на сайті: тут.
Крім того, Щерба нагадав, що "Австрійські авіалінії" працюють за маршрутом Відень - Київ - Відень чотири рази на тиждень.
"Розглядається відновлення рейсів на Дніпро та Одесу, але поки що нема", - додав він.
+3 Алексей Достоевский
Bogdan_
Voc Vox
Підлога Маккартні
Taras Volynianyn
wake up-UA
Taras Volynianyn
wake up-UA
Taras Volynianyn
Lada2014
Алексей Достоевский
Zushaua
