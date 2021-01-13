Австрія додала вимогу до громадян України для в'їзду в країну, - посол Щерба

Від 15 січня той, хто прибуває до Австрії крім негативного результату тесту на Covid-19 повинен буде заповнити спеціальну анкету онлайн.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, з 15 січня для в'їзду в Австрію потрібне (крім свіжого негативного тесту і готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, друкувати та брати з собою", - написав він у Facebook у середу.

Посол зазначив, що анкету необхідно заповнити на сайті: тут.

Крім того, Щерба нагадав, що "Австрійські авіалінії" працюють за маршрутом Відень - Київ - Відень чотири рази на тиждень.

"Розглядається відновлення рейсів на Дніпро та Одесу, але поки що нема", - додав він.

