Австрія додала вимогу до громадян України для в'їзду в країну, - посол Щерба

Австрія додала вимогу до громадян України для в'їзду в країну, - посол Щерба

Від 15 січня той, хто прибуває до Австрії крім негативного результату тесту на Covid-19 повинен буде заповнити спеціальну анкету онлайн.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, з 15 січня для в'їзду в Австрію потрібне (крім свіжого негативного тесту і готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, друкувати та брати з собою", - написав він у Facebook у середу.

Посол зазначив, що анкету необхідно заповнити на сайті: тут.

Крім того, Щерба нагадав, що "Австрійські авіалінії" працюють за маршрутом Відень - Київ - Відень чотири рази на тиждень.

"Розглядається відновлення рейсів на Дніпро та Одесу, але поки що нема", - додав він.

Читайте також: Австрія посилює обмеження на в'їзд до країни з 19 грудня

+3
Для граждан австрии для вьезда на территорию Украины сделать обязательным ампутацию головы
показати весь коментар
13.01.2021 16:52 Відповісти
Дякую! Дуже Дякую!
Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 781
показати весь коментар
13.01.2021 16:45 Відповісти
фирташ наше всё
показати весь коментар
13.01.2021 16:46 Відповісти
А классики нету или там у вас одни мужики работают?
показати весь коментар
13.01.2021 16:47 Відповісти
Хай подавляться своєю вакциною
показати весь коментар
13.01.2021 16:46 Відповісти
Ідентифіковано зебота https://censor.net/ru/user/479893

Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4586
показати весь коментар
13.01.2021 16:52 Відповісти
Я за кордоном часто буваю. Так шо мімо .
показати весь коментар
13.01.2021 16:55 Відповісти
А те що ти зебот - нарікань не викликає, https://censor.net/ru/user/479893?
показати весь коментар
13.01.2021 16:56 Відповісти
Я - громадянин.
показати весь коментар
13.01.2021 17:00 Відповісти
Гадина,
показати весь коментар
13.01.2021 17:10 Відповісти
Для граждан австрии для вьезда на территорию Украины сделать обязательным ампутацию головы
показати весь коментар
13.01.2021 16:52 Відповісти
Они что электронную визу ввели ? Хе-хе
показати весь коментар
14.01.2021 12:41 Відповісти
 
 