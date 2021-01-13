УКР
Держбюджет тримають "на голці" екоподатку, а у підприємств немає грошей на модернізацію, - нардеп

Державний бюджет залежний від грошей, які платять підприємства у вигляді екоподатку, а влада виставляє підприємствам вимоги з модернізації, які вони фізично не можуть виконати.

Така ситуація заводить галузь у глухий кут, заявив народний депутат України Сергій Магера в ефірі телеканалу "Україна 24". "Гроші, отримані від екоподатку, падають в центральний бюджет. Як вони витрачаються, на що? І ось за фразою "забруднювач платить" ховається наркотична голка грошей, на яку підсаджений центральний бюджет. Жителі таких міст, як Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь, стають заручниками. А у промисловості катастрофічно не вистачає грошей на модернізацію", - пояснив Магера.

За його словами, сотні мільйонів гривень йдуть незрозуміло в якому напрямку, а Міністерство екології не робить ніяких кроків для того, щоб знизити фіскальний тиск на промисловість. Більш того: відомство ставить палки в колеса галузі, не продовжуючи технічні нормативи щодо викидів, і тим самим заганяє промисловість у ще більшу кризу. "Мінекології та його глава Роман Абрамовський тримають паузу. Вони кажуть, що відкидають пропозиції з цих технічних нормативів, щоб продовжити термін їхньої дії і дати можливість промисловості працювати. Промисловість зараз, по суті, стає заручником Абрамовського. У мене іншого логічного пояснення цим діям, крім думки, що ця пауза робиться для того, щоб з промисловості "вимутити" якісь полюбовні домовленості", - заявив Сергій Магера.

Нагадаємо, раніше глава Асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що через главу Мінекології Романа Абрамовського українська промисловість зависла в очікуванні колапсу. І якщо відомство не продовжить термін дії Технічних нормативів зі шкідливих викидів, який закінчився в кінці минулого року, країну чекає масштабна криза і закриття підприємств. У свою чергу міжнародні організації закликали Україну реформувати підхід до фіскалізації екологічного податку, і дозволити підприємствам використовувати до 70% коштів екологічного податку як інвестиції в природоохоронні заходи. Американська торгова палата також закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на екологічні інвестиції.

+1
+1
У нас идёт падение промышленного года с позапрошлого года. Ну давайте добьём уже ту промышленность, чего уж там. Или вы реально думаете, что это бьёт по олигархам?
показати весь коментар
14.01.2021 15:48 Відповісти
вы о бизнесе наверное знаете слова "олигарх", "оффшоры" и конец, возможно стоит прочесть значения слов "налоги", "прибыль", "расходы", "кризис", "безработица", "банкрот"
показати весь коментар
14.01.2021 14:25 Відповісти
У нас идёт падение промышленного года с позапрошлого года. Ну давайте добьём уже ту промышленность, чего уж там. Или вы реально думаете, что это бьёт по олигархам?
показати весь коментар
14.01.2021 15:48 Відповісти
деньги есть. желания вкладывать их нету...
показати весь коментар
13.01.2021 18:04 Відповісти
Так если б еще хоть НДС снизили или вообще убрали, как обещали. Не дают же за счёт него даже среднему и малому бизнесу дышать нормально
показати весь коментар
14.01.2021 14:44 Відповісти
НДС не уберут. И даже если бы убрали, то ввели бы вместо него другой налог. С НДС просто беда в том, что там постоянно какими-то непонятки и затруднения с возвратом.
показати весь коментар
14.01.2021 16:07 Відповісти
Да ну возвращают его. Но и дело в том, что Юлька обещала снизить до 15%, Зе тоже завал подобные обещания. Но все никак
показати весь коментар
14.01.2021 17:55 Відповісти
еще один "ходок"! милай! а пожить с месяц на "Червоной", на "Третьем участе"? не, не пробовал?? "бедный" "бедный" "Миттал Стил"(владелец "криворожстали")...и кто то поверит, что у английского индуса нет денег на экологию в городе??? они у нас рассуждали всегда примерно так - "шо? шо? очистные? а вы знаете сколько это стоит? мы лучше штрафы будем платить - нам так дешевле!"
показати весь коментар
13.01.2021 22:49 Відповісти
Так система штрафов устроена так, что эти деньги идут не в местные бюджеты, а в общий котёл
показати весь коментар
14.01.2021 14:46 Відповісти
Про очистные и штрафы лучше не начинать. Это у нас все привыкли чтоб делалось кем-то и на халяву. Во всем мире распространена практика взаимовыгоды. Даже в Гондурасе есть государственные программы, и только у нас государство само по себе и единственная его программа - это изьятие денег у всех субьектов.)))
показати весь коментар
14.01.2021 18:29 Відповісти
Миттала толерирyют потомy, шо он - иностранный инвестор
можно всопмнить историю с приездом в КР зели
все это закончилось пшиком, хоть изначально АМКР и рyгали пyблично
показати весь коментар
14.01.2021 19:50 Відповісти
если бы наша власть, брала пример с Британии, Италии других стран где помогают бизнесу, дают льготы, дают кредиты на модернизацию все было бы по-другому, а так они хотят лишь доить
показати весь коментар
14.01.2021 14:24 Відповісти
Экология стала разменной монетой. Политики поняли, что это крайне удачная тема для пиара, а бюджет у нас теперь наполняют всем чем только могут, и не только эконалогом. Потому да, будут доить промышленность пока смогут, не смотря на то, что во всём мире сейчас наоборот послабления.
показати весь коментар
14.01.2021 15:47 Відповісти
Поблагодарите предыдущие правления, папередников, так сказать, которые отменили статью в законе о бюджете о запрете нецелевого использования бюджетных средств. Вот теперь и латают дыры на право и налево.
показати весь коментар
14.01.2021 18:31 Відповісти
 
 