В ОГП відкрили кримінальне провадження проти заступника командувача ЧФ РФ за підбурювання українських військових до держзради

Прокурори Офісу генерального прокурора України відкрили кримінальне провадження стосовно заступника командувача Чорноморським флотом Військово-морського флоту Збройних сил РФ за фактом підбурювання до вчинення державної зради.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Офісу генпрокурора в середу, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, чиновник ЗС РФ у березні 2014 року умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності і державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави, схиляв військовослужбовців Збройних сил України до вчинення державної зради. Погрожуючи застосуванням військовослужбовцями Збройних сил країни-окупанта фізичного насильства і зброї, він змушував кілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога у період збройного конфлікту", - зазначають в ОГП.

Дії заступника командувача ЧФ РФ класифіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, максимальна санкція за якими передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

Читайте також: У 2014 році десантну операцію в Криму спланували, але не встигли підготувати, - ексначальник Генштабу ЗСУ Куцин