УКР
У будівлі аеропорту готується шоу з інсценуванням вручення мені підозри, - Тупицький

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що 13 січня після прильоту в Україну в аеропорту йому мають вручити повідомлення про підозру.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Конституційного Суду України, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що йому з достовірних джерел з посиланням на Офіс Президента стало відомо, що ввечері 13 січня, після повернення з сім'єю до Києва, в будівлі аеропорту за участю окремих ЗМІ та громадських активістів планується проведення публічного "шоу" з інсценуванням вручення підозри", - йдеться в повідомленні.

На думку Тупицького, таким чином його вчергове намагаються дискредитувати як суддю та голову КС.

Також читайте: Оприлюднений пресслужбою КС ваучер на тур роздруковано лише 11 січня, хоча він мав бути на руках у Тупицького, - юрист Рисенко

Він вважає, що метою вручення підозри є дестабілізація і блокування роботи КС з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи про ринок землі. У своїй заяві Тупицький зазначає, що відповідно до вимог КПК йому підозру не вручено, оскільки "порядок вручення повідомлення про підозру повинен відбутися в межах належної правової процедури".

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.

КС (1431) Тупицький Олександр (259)
Топ коментарі
+66
Зассал,вороватый кабанчик?
13.01.2021 17:18 Відповісти
+59
Это не шоу Тупицкий, это полная деградация нашей "судебной" системы и попытки её реформировать. Без этого нам никакой Европы не светит
13.01.2021 17:18 Відповісти
+29
это тот черт что у арабов на солнышке грелся за сотни тысяч гривен ?
13.01.2021 17:19 Відповісти
Треба явки міняти, паролі, паспорта, та в жіноче убратись. Тоді не вручать.
13.01.2021 19:34 Відповісти
блин, даже если и предположить, что ты кристально чистый патриот, высокоморальный антикоррупционер..но в разгар скандала государственного масштаба, в котором ты главное действующее лицо, ехать демонстративно в Дубаи и безбожно сорить баблом...мразь...такое не может занимать столь высокий пост
13.01.2021 19:43 Відповісти
тупицкий-жирное, зажравшееся чьмо.
13.01.2021 19:43 Відповісти
Давно пора, морда нахабна нагадує насірова
13.01.2021 20:03 Відповісти
Один генетический код.
13.01.2021 20:36 Відповісти
Донецкая морда, хорошего мало.
13.01.2021 20:37 Відповісти
чого ця морда суддівська так хвилюється,така "підозра" тільки говорить про те,що потрібно поділитись і зайняти крісло в іншому кабінеті.
13.01.2021 20:09 Відповісти
Вот такие негодяи разрушают Украину и добробут людей. Посмотрим отправят ли его в СИЗО как он заслужил?
13.01.2021 20:14 Відповісти
Попарил качанчик в Дубае, теперь бздит возвращаться.
13.01.2021 20:35 Відповісти
У Насирова есть волшебное одеяло. Творит чудеса
13.01.2021 20:36 Відповісти
Кнур что-то подозревает...
13.01.2021 20:36 Відповісти
Пускай наше ПВО покажет класс.
13.01.2021 20:38 Відповісти
Так в чем дело, Саша - не езжай в Украину, ****** сразу на расею. Или не успел за коммуналку заплатить, совесть мучает ?
13.01.2021 21:52 Відповісти
Гнида Он виноват , что Украина нищая страна , не выполнял свои функциональные обязанности
13.01.2021 22:02 Відповісти
Назойливые ежедневные репортажи о Тупицком в Дубаи совершенно случайно совпали с появлением в сети фото отдыха, простите, работой не покладая лыж Зеленского в Буковеле. Я за шоу с вручением подозрения и одеванием наручников на обоих!
13.01.2021 22:28 Відповісти
На зарплату отдыхал. После трудов праведных.

Всю жизнь на отдых копил. Копейку к копейке.
13.01.2021 22:29 Відповісти
тупицкий, вот мне что то непонятно ты что Бог недоторканый? это шо получается что если ты даже убьешь кого то то тебя и привлечь нельзя? слушай я вот месяца два о тыоем КС ничего не слышал и ничего не видел, и ничего не случилось . планета продолжала вращатся а украинцы жить. это говорит о том что ваша контора бесполезный пожиратель народных денег? хорошо вы поцы пристроились......
13.01.2021 23:20 Відповісти
Чому ж шоу, ти ж на це, все закривав свої бельми?А як тебе ,то шоу?У нас самий справедливий суд...то самоспались,паразитируюча особь!
14.01.2021 02:43 Відповісти
Боже, які вони всі кінчені....як бЄрія перед розстрілом:нікчеми жалюгідні....хіба в цьому все життя-знаючи,що ти є ницість в мантії????
14.01.2021 02:48 Відповісти
от безнаказанности совсем ополоумел.
14.01.2021 08:04 Відповісти
