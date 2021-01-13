У будівлі аеропорту готується шоу з інсценуванням вручення мені підозри, - Тупицький
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що 13 січня після прильоту в Україну в аеропорту йому мають вручити повідомлення про підозру.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Конституційного Суду України, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що йому з достовірних джерел з посиланням на Офіс Президента стало відомо, що ввечері 13 січня, після повернення з сім'єю до Києва, в будівлі аеропорту за участю окремих ЗМІ та громадських активістів планується проведення публічного "шоу" з інсценуванням вручення підозри", - йдеться в повідомленні.
На думку Тупицького, таким чином його вчергове намагаються дискредитувати як суддю та голову КС.
Він вважає, що метою вручення підозри є дестабілізація і блокування роботи КС з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи про ринок землі. У своїй заяві Тупицький зазначає, що відповідно до вимог КПК йому підозру не вручено, оскільки "порядок вручення повідомлення про підозру повинен відбутися в межах належної правової процедури".
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.
