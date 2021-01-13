УКР
Від початку доби вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі спостерігалася тиша, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 13 січня, в усіх районах відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Уздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Ага. Ждите через пару часов одичалые понапиваются и начнется
показати весь коментар
13.01.2021 17:32 Відповісти
https://twitter.com/Norushkin
Про "тишину" нужно сообщать, чтобы оправдать частые случки Ермака с Козаком?

Сегодняшнее сообщение.
https://twitter.com/Norushkin
@Norushkin
Прям сейчас с 16:00 кв.вр примерно.
Гремит в районе Ермиловского ствола.
Это палят в сторону мирных территорий Украины.
Загадка автору фразы "Кто-то мира не хочет"! И кто же это "мира не хочет"? Вот кто? Ась?
показати весь коментар
13.01.2021 17:34 Відповісти
А поранений звідки взявся ?
показати весь коментар
13.01.2021 17:34 Відповісти
Ща из рф гумконвой с БК подойдет и начнут.
показати весь коментар
13.01.2021 17:39 Відповісти
А почему "наблюдалась тишина", если вчера расиянцы убили нашего воина? Приказ "не стрелять, а то штраф" таран таки издал, но самое противное, что общество его проглотило, как и ранее, например, возмутительные вторые квитанции "за доставку" по газу, воде, электричеству, как измену зельца, всех этих кучм, кравчуков, сивох, фокиных, венедиктовых, ермаков и т.д.
Это дает возможность сволочи двигаться еще дальше.
показати весь коментар
13.01.2021 17:51 Відповісти
Правда, перед этим одного убили, одного ранили. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
показати весь коментар
13.01.2021 18:56 Відповісти
И фуй? Значит ни одного касапского окупанта не убили за ети сутки, день прошол зря.
показати весь коментар
13.01.2021 21:16 Відповісти
 
 