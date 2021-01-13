Від початку доби вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі спостерігалася тиша, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 13 січня, в усіх районах відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Уздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в повідомленні.
Про "тишину" нужно сообщать, чтобы оправдать частые случки Ермака с Козаком?
Сегодняшнее сообщение.
https://twitter.com/Norushkin
@Norushkin
Прям сейчас с 16:00 кв.вр примерно.
Гремит в районе Ермиловского ствола.
Это палят в сторону мирных территорий Украины.
Загадка автору фразы "Кто-то мира не хочет"! И кто же это "мира не хочет"? Вот кто? Ась?
Это дает возможность сволочи двигаться еще дальше.