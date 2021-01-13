26 січня Рада планує заслухати Шмигаля щодо питання тарифів, - нардеп "Голосу" Железняк
Під час пленарного засідання парламенту 26 січня нардепи планують заслухати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо питання тарифів
Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Перший пленарний день (26 січня) нового року почнеться із заслуховування прем'єра щодо питання тарифів", - сказано в повідомленні.
Також Железняк розповів, що спікер Ради Дмитро Разумков збирав голів фракцій і груп щодо питань тарифів.
"З гостей: прем'єр, в.о. міністра енергетики, глава Нафтогазу. Кажуть, запрошували главу НКРЕКП, але він не прийшов.
Детальний порядок денний:
1) ціна на газ;
2) ціна на розподіл газу;
3) ціна на електроенергію.
Прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін (price-cаp) на газ із лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону до 120 днів). Ніби навіть сподіватися на підтримку МВФ в цьому питанні. Буде Вітренко вести сьогодні переговори. Побачимо, чим закінчиться", - зазначив нардеп.
И самое смешное, пришибленные избиратели слуг-уродов им поверят.
То тепер так називається?
Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
А алчный Зеленский все не может остановиться в своём желании грабить нищий народ.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин «заморозит» до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт «Нефтегаз».
То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил.
А потом «снизили» цену до 7 грн. И в итоге «Нефтегаз» и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи.
Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн.
Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!
…
Похоже, Голобородько, прячущийся на Банковой, так испугался тарифных протестов простых людей, что даже дорожка (и не только беговая) уже не помогает.
Поэтому пианист дал команду «ручному» Шмыгалю обратиться в СБУ, чтобы те начали уголовное давление на протестующих людей.
Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
…
Я же правильно понимаю, что зелёный шут собирается продлить карантин, чтобы запретить протесты людей против тарифного геноцида?
…
Я говорил и буду говорить: все, что делает со страной и людьми Зеленский, - это наказание людей за тупость на выборах 2019 года.
За свой выбор всегда надо платить…
Так все помнят. Наличку в камазы и отдыхать.
Или кого-то повесили за преступления?
Продолжайте мечтать.......