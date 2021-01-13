УКР
Новини
26 січня Рада планує заслухати Шмигаля щодо питання тарифів, - нардеп "Голосу" Железняк

Під час пленарного засідання парламенту 26 січня нардепи планують заслухати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо питання тарифів

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Перший пленарний день (26 січня) нового року почнеться із заслуховування прем'єра щодо питання тарифів", - сказано в повідомленні.

Також Железняк розповів, що спікер Ради Дмитро Разумков збирав голів фракцій і груп щодо питань тарифів.

"З гостей: прем'єр, в.о. міністра енергетики, глава Нафтогазу. Кажуть, запрошували главу НКРЕКП, але він не прийшов.

Детальний порядок денний:

1) ціна на газ;

2) ціна на розподіл газу;

3) ціна на електроенергію.

Прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін (price-cаp) на газ із лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону до 120 днів). Ніби навіть сподіватися на підтримку МВФ в цьому питанні. Буде Вітренко вести сьогодні переговори. Побачимо, чим закінчиться", - зазначив нардеп.

Читайте також: У Раді відбувається закрита нарада, обговорюють тарифи на газ, - нардеп від "Голосу" Железняк

ВР (15235) Железняк Ярослав (604) Шмигаль Денис (4819)
Та нафіга так швидко, може і до 1 травня почекати, емоції стихнуть потроху. Зєлень ше в Емірати поїде відпочити. Не турбуйтесь, слуги. Вам все одно ж.. па!
13.01.2021 17:52 Відповісти
Результат прогнозируем: после того как подняли на сотню, снизят на копейку и будут рассказывать, какие они молодцы.
И самое смешное, пришибленные избиратели слуг-уродов им поверят.
13.01.2021 17:52 Відповісти
Пацани, ну це, п-ц, самі створили проблему, а тепер почали створювати видимість її вирішення. Ну, блін, збіговисько клоунів. Вони знущаються з людей
13.01.2021 18:06 Відповісти
а Шмигаль "доживе" до 26-го?
13.01.2021 17:50 Відповісти
Та нафіга так швидко, може і до 1 травня почекати, емоції стихнуть потроху. Зєлень ше в Емірати поїде відпочити. Не турбуйтесь, слуги. Вам все одно ж.. па!
13.01.2021 17:52 Відповісти
Быстро? Быстро это ещё вчера! У людей практически изымают все деньги. Людям жить не на что уже сегодня! Пришли платежки! Это верх наглости! Их можно в оон вместе с пенсиями предъявлять. И в международный суд. Геноцид украинского народа - это так называется.
13.01.2021 19:22 Відповісти
Результат прогнозируем: после того как подняли на сотню, снизят на копейку и будут рассказывать, какие они молодцы.
И самое смешное, пришибленные избиратели слуг-уродов им поверят.
13.01.2021 17:52 Відповісти
То тепер так називається?
13.01.2021 17:52 Відповісти
13.01.2021 17:54 Відповісти
Франківці, 16.01.2021 біля ОДА в 12.00.
13.01.2021 17:54 Відповісти
так оп уже сказало что снизят на 30%
13.01.2021 17:55 Відповісти
Ага, з 5.4грн до 9.9, а знизять до 7? Піди кобилі в тріщину, Зєля.
13.01.2021 18:00 Відповісти
А чего его служать? Дать пинка под зад - пусть летит. Пришел в это кресло ноунеймом, таким же и уйдет.
13.01.2021 17:59 Відповісти
Пацани, ну це, п-ц, самі створили проблему, а тепер почали створювати видимість її вирішення. Ну, блін, збіговисько клоунів. Вони знущаються з людей
13.01.2021 18:06 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b0%d0%bb%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.html#more-122713

Алчный Зеленский все не может остановиться в желании грабить нищий народ - политолог 13 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b0%d0%bb%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.html#comments Комментарии: 2

Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
А алчный Зеленский все не может остановиться в своём желании грабить нищий народ.

Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин «заморозит» до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт «Нефтегаз».
То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил.
А потом «снизили» цену до 7 грн. И в итоге «Нефтегаз» и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи.
Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн.
Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!

Похоже, Голобородько, прячущийся на Банковой, так испугался тарифных протестов простых людей, что даже дорожка (и не только беговая) уже не помогает.

Поэтому пианист дал команду «ручному» Шмыгалю обратиться в СБУ, чтобы те начали уголовное давление на протестующих людей.
Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81.html Терпение украинцев на пределе: Зеленского скоро снесут
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.html В Украине может начаться «тарифный Майдан» против Зеленского

Я же правильно понимаю, что зелёный шут собирается продлить карантин, чтобы запретить протесты людей против тарифного геноцида?

Я говорил и буду говорить: все, что делает со страной и людьми Зеленский, - это наказание людей за тупость на выборах 2019 года.
За свой выбор всегда надо платить…
13.01.2021 18:09 Відповісти
"Янукович может напомнить, что происходит дальше…"
Так все помнят. Наличку в камазы и отдыхать.
Или кого-то повесили за преступления?
Продолжайте мечтать.......
13.01.2021 18:28 Відповісти
Охлос побузить та і буде платить!
13.01.2021 18:35 Відповісти
Нечем...
13.01.2021 19:23 Відповісти
Так скажіть людям нікому за січень не платити,чекати доповідь чмінгеля,а не то на вила.
13.01.2021 19:06 Відповісти
 
 