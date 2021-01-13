26 січня Рада планує заслухати Шмигаля щодо питання тарифів, - нардеп "Голосу" Железняк

Під час пленарного засідання парламенту 26 січня нардепи планують заслухати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо питання тарифів

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Перший пленарний день (26 січня) нового року почнеться із заслуховування прем'єра щодо питання тарифів", - сказано в повідомленні.

Також Железняк розповів, що спікер Ради Дмитро Разумков збирав голів фракцій і груп щодо питань тарифів.

"З гостей: прем'єр, в.о. міністра енергетики, глава Нафтогазу. Кажуть, запрошували главу НКРЕКП, але він не прийшов.

Детальний порядок денний:

1) ціна на газ;

2) ціна на розподіл газу;

3) ціна на електроенергію.

Прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін (price-cаp) на газ із лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону до 120 днів). Ніби навіть сподіватися на підтримку МВФ в цьому питанні. Буде Вітренко вести сьогодні переговори. Побачимо, чим закінчиться", - зазначив нардеп.

Читайте також: У Раді відбувається закрита нарада, обговорюють тарифи на газ, - нардеп від "Голосу" Железняк