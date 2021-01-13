УКР
Новини
Вакцину фірми Sinovac закуповували без тендера, так закуповують усі засоби від COVID-19, - Prozorro

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, товари для боротьби з пандемією коронавірусу можна закуповувати без проведення тендерів.

Про це повідомила у Фейсбуці керівниця відділу комунікацій та маркетингу Prozorro Олена Шкарпова, інформує Цензор.НЕТ.

"Все абсолютно правильно: тендера не було. І не повинно бути. Тому що це закупівля згідно з постановою КМУ №225: українські публічні закупівельники можуть купувати товари, роботи і послуги для боротьби з пандемією БЕЗ проведення тендерів. Перелік товарів, робіт і послуг додається у відповідній постанові. І там є пункт "Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2)". Вакцини було додано в цей перелік 20 грудня", - написала вона.

Шкарпова підкреслила, що такий спосіб закупівлі вакцин проти COVID-19 обумовлений "патовою ситуацією, в якій опинилося все людство".

Читайте також: "Лекхім" анонсувала виробництво в Україні вакцин проти грипу і COVID-19 від Sinovac

вакцина (4419) держзакупівлі (384) тендер (2484) Prozorro (2029) Лекхім (18)
+10
Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro - Цензор.НЕТ 3666
13.01.2021 18:51 Відповісти
+6
Кто закупает? ЗеБарыги или ЗеМародеры? Торговля на крови или какая разница?
13.01.2021 18:53 Відповісти
+6
Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro - Цензор.НЕТ 5589
13.01.2021 19:03 Відповісти
13.01.2021 18:51 Відповісти
Кто закупает? ЗеБарыги или ЗеМародеры? Торговля на крови или какая разница?
13.01.2021 18:53 Відповісти
такеж бяка як и Спутник В
13.01.2021 18:55 Відповісти
13.01.2021 19:03 Відповісти
А нашо нам китайське лайно ?
13.01.2021 19:08 Відповісти
турки закупили і підрахували його ефективність в 91%, бразильці підрахували у 78% - але кацапи брешуть про 50%, бо їм треба свій спутнік дебілам втюхати
13.01.2021 20:28 Відповісти
Для себе чинуші незаконно ввезли вакцину Pfaizer, а для всіх інших закуповують гівняну китайську вакцину. Супер!!! Отак про нас дбає преЗедент і уряд Шмигаля.
13.01.2021 19:32 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4320004891359225 Как оказалось, Украина закупила самую худшую вакцину в мире (фирмы Sinovac), чья эффективность сомнительна. Есть еще Спутник от Путина, но это даже и не вакцина пока.
При этом, закупили очень мало, начали закупать очень поздно, ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины, и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук.
Но эта вакцина хотя бы не эффективная, но безвредная. Максимум вреда - коррупция при закупке. Но это в рамках украинских традиций.
А про украинского министра Степанова так сказать нельзя. Он, конечно, тоже с эффективностью имеет проблемы. Но и вреда от него много. И это, правда, касается не только министра Степанова.
Сергій Фурса, блог на FB
13.01.2021 19:46 Відповісти
Хто ті самогубці, які не побояться ширнутися китайською бормотухою?
13.01.2021 19:52 Відповісти
а подключить всех кто готов помочь купить лучше и дешевле не могли? назовите к кому вы обращались? или такой случай потратить бесконтрольно миллиарды упускать нельзя? еще и не на прямую а через прокладку на которую указали простые китайские трдящиеся
13.01.2021 20:25 Відповісти
Ахренеть! Еще через фирму этой аферистки Богатыревой! Позор!
14.01.2021 02:50 Відповісти
 
 