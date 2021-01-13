Вакцину фірми Sinovac закуповували без тендера, так закуповують усі засоби від COVID-19, - Prozorro

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, товари для боротьби з пандемією коронавірусу можна закуповувати без проведення тендерів.

Про це повідомила у Фейсбуці керівниця відділу комунікацій та маркетингу Prozorro Олена Шкарпова, інформує Цензор.НЕТ.

"Все абсолютно правильно: тендера не було. І не повинно бути. Тому що це закупівля згідно з постановою КМУ №225: українські публічні закупівельники можуть купувати товари, роботи і послуги для боротьби з пандемією БЕЗ проведення тендерів. Перелік товарів, робіт і послуг додається у відповідній постанові. І там є пункт "Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2)". Вакцини було додано в цей перелік 20 грудня", - написала вона.

Шкарпова підкреслила, що такий спосіб закупівлі вакцин проти COVID-19 обумовлений "патовою ситуацією, в якій опинилося все людство".

Читайте також: "Лекхім" анонсувала виробництво в Україні вакцин проти грипу і COVID-19 від Sinovac