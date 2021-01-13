Вакцину фірми Sinovac закуповували без тендера, так закуповують усі засоби від COVID-19, - Prozorro
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, товари для боротьби з пандемією коронавірусу можна закуповувати без проведення тендерів.
Про це повідомила у Фейсбуці керівниця відділу комунікацій та маркетингу Prozorro Олена Шкарпова, інформує Цензор.НЕТ.
"Все абсолютно правильно: тендера не було. І не повинно бути. Тому що це закупівля згідно з постановою КМУ №225: українські публічні закупівельники можуть купувати товари, роботи і послуги для боротьби з пандемією БЕЗ проведення тендерів. Перелік товарів, робіт і послуг додається у відповідній постанові. І там є пункт "Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2)". Вакцини було додано в цей перелік 20 грудня", - написала вона.
Шкарпова підкреслила, що такий спосіб закупівлі вакцин проти COVID-19 обумовлений "патовою ситуацією, в якій опинилося все людство".
При этом, закупили очень мало, начали закупать очень поздно, ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины, и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук.
Но эта вакцина хотя бы не эффективная, но безвредная. Максимум вреда - коррупция при закупке. Но это в рамках украинских традиций.
А про украинского министра Степанова так сказать нельзя. Он, конечно, тоже с эффективностью имеет проблемы. Но и вреда от него много. И это, правда, касается не только министра Степанова.
Сергій Фурса, блог на FB