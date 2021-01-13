Зеленський попросив португальського президента Соузу допомогти Україні отримати вакцини проти коронавірусу за програмою COVAX, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колегою з Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соузою.

Лідери обговорили важливі питання двостороннього порядку денного, насамперед активізацію торговельно-економічної співпраці та продовження діалогу на найвищому рівні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, що важливими сферами для співпраці України та Португалії є торгівля, енергетика, космічна інфраструктура, цифровізація, науково-технічне співробітництво тощо.

Володимир Зеленський порушив питання солідарного розподілу сертифікованої вакцини та можливості її отримання Україною найближчим часом.

"Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже у січні-лютому", – сказав Глава Української держави.

Читайте також: Вакцину фірми Sinovac закуповували без тендера, так закуповують усі засоби від COVID-19, - Prozorro

Окремо президенти зупинилися на справі Ігоря Гоменюка. Володимир Зеленський подякував португальській стороні за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого.

"Ми впевнені, що португальська сторона забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка у березні 2020 року", – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував за підтримку Португалією суверенітету й територіальної цілісності України. Співрозмовники також обговорили подальшу взаємодію на шляху інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

"Покрокове зближення України з НАТО на шляху до повноцінного членства в Альянсі є гарантією безпеки України. Дякую за підтримку рішення про визнання України партнером з розширеними можливостями. У цьому новому статусі Україна розраховує на розширення практичної співпраці з НАТО. Хочемо більш активно залучитися до практичного посилення євроатлантичної безпеки. Отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО – наша стратегічна мета", – наголосив Президент України.

Зеленський запросив португальського колегу здійснити офіційний візит до України. У відповідь Марселу Ребелу де Соуза запросив Володимира Зеленського відвідати Португалію з візитом ще за головування Португалії в ЄС у першому півріччі 2021 року.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.

Крім того, Україна отримає 8 млн доз в рамках глобального механізму COVAX. Держава продовжує працювати над тим, щоб збільшити поставки через COVAX до 16 млн доз, а також продовжує переговори з усіма іншими виробниками вакцин проти COVID-19, чия продукція визнана світом як ефективна і безпечна.