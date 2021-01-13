УКР
Зеленський попросив португальського президента Соузу допомогти Україні отримати вакцини проти коронавірусу за програмою COVAX, - ОП

Зеленський попросив португальського президента Соузу допомогти Україні отримати вакцини проти коронавірусу за програмою COVAX, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колегою з Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соузою.

Лідери обговорили важливі питання двостороннього порядку денного, насамперед активізацію торговельно-економічної співпраці та продовження діалогу на найвищому рівні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, що важливими сферами для співпраці України та Португалії є торгівля, енергетика, космічна інфраструктура, цифровізація, науково-технічне співробітництво тощо.

Володимир Зеленський порушив питання солідарного розподілу сертифікованої вакцини та можливості її отримання Україною найближчим часом.

"Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже у січні-лютому", – сказав Глава Української держави.

Окремо президенти зупинилися на справі Ігоря Гоменюка. Володимир Зеленський подякував португальській стороні за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого.

"Ми впевнені, що португальська сторона забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка у березні 2020 року", – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував за підтримку Португалією суверенітету й територіальної цілісності України. Співрозмовники також обговорили подальшу взаємодію на шляху інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

"Покрокове зближення України з НАТО на шляху до повноцінного членства в Альянсі є гарантією безпеки України. Дякую за підтримку рішення про визнання України партнером з розширеними можливостями. У цьому новому статусі Україна розраховує на розширення практичної співпраці з НАТО. Хочемо більш активно залучитися до практичного посилення євроатлантичної безпеки. Отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО – наша стратегічна мета", – наголосив Президент України.

Зеленський запросив португальського колегу здійснити офіційний візит до України. У відповідь Марселу Ребелу де Соуза запросив Володимира Зеленського відвідати Португалію з візитом ще за головування Португалії в ЄС у першому півріччі 2021 року.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки цієї вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому.

Крім того, Україна отримає 8 млн доз в рамках глобального механізму COVAX. Держава продовжує працювати над тим, щоб збільшити поставки через COVAX до 16 млн доз, а також продовжує переговори з усіма іншими виробниками вакцин проти COVID-19, чия продукція визнана світом як ефективна і безпечна.

Топ коментарі
+24
Дурачок готов принять с любой стороны и в любом количестве. Над чем смеялся, тем и стал.
показати весь коментар
13.01.2021 18:56 Відповісти
+13
Опа, а шо, сам ніяк?
показати весь коментар
13.01.2021 18:55 Відповісти
+8
Щось воно не з того кінця списку країн почало...
показати весь коментар
13.01.2021 18:56 Відповісти
В Буковеле на лыжах попросил?
показати весь коментар
13.01.2021 18:55 Відповісти
Та португал не до лиж, там більше футбол і серфінг. Жив і працював там давно.
показати весь коментар
13.01.2021 18:57 Відповісти
Гарно в Португалії. Правда, негрів з їхніх колоній багато (Мозамбік, Ангола, Гвінея бесау, сан томе, кабо верде, бразилія) , цілі райони окупували в Лісабоні. Правда, бразильці і кабо-вердіанці хороші люди.
показати весь коментар
13.01.2021 19:02 Відповісти
Подайте,бывшему клоуну зеленскому,подачку на закупку вакцин,а то все средства Украины спиз-ны его друзьями и закатаны в асфальт
показати весь коментар
13.01.2021 19:09 Відповісти
Це не ганьба, це - ПОЗОРИЩЕ !!!!!

купити не пробував ?
молдавани знайшли гроші і домовились із Пфайзером !!!!
показати весь коментар
13.01.2021 19:51 Відповісти
Опа, а шо, сам ніяк?
показати весь коментар
13.01.2021 18:55 Відповісти
Ну не коліна ж йому ставати,це ж потрібно підійматися з чотирьохточковоі пози,зеботи не зрозуміють.
показати весь коментар
13.01.2021 19:43 Відповісти
А навщооо...
показати весь коментар
13.01.2021 19:52 Відповісти
Дурачок готов принять с любой стороны и в любом количестве. Над чем смеялся, тем и стал.
показати весь коментар
13.01.2021 18:56 Відповісти
А як би на його місці був якийсь дурачок? То взагалі не попросив би.
показати весь коментар
13.01.2021 18:58 Відповісти
Бляха, супер!!! 5 балів!
показати весь коментар
13.01.2021 19:03 Відповісти
Ціную тонкий гумор.)
показати весь коментар
13.01.2021 19:08 Відповісти
ну так ЛОХ-даун !
породистий придурок !

а не якийсь там лох чи просто даун
показати весь коментар
13.01.2021 19:54 Відповісти
Щось воно не з того кінця списку країн почало...
показати весь коментар
13.01.2021 18:56 Відповісти
ВОНО ж знає тільки один кінець - фортепіанний
показати весь коментар
13.01.2021 19:55 Відповісти
А шош ти вухами хлопало та рожі корчило в телевізорі?
показати весь коментар
13.01.2021 19:00 Відповісти
та он и щас еле сдерживается шоб не скорчить рожу на камеру по привычке.
показати весь коментар
13.01.2021 19:51 Відповісти
Та не просить а ТРЕБОВАТЬ надо и на это есть ВСЕ основания !
показати весь коментар
13.01.2021 19:00 Відповісти
У президента Португалии?
показати весь коментар
13.01.2021 19:05 Відповісти


пригласил Владимира Зеленского посетить Португалию с визитом еще во время председательства Португалии в ЕС в первом полугодии 2021 года. Источник: https://censor.net/ru/n3241628
показати весь коментар
13.01.2021 19:11 Відповісти
тогда ясно!
не с пустыми ж руками в гости ехать.
просьбу на подаяние уже накатал
показати весь коментар
13.01.2021 19:58 Відповісти
А шо такое? Голобородько не лох! Он крут!
показати весь коментар
13.01.2021 19:11 Відповісти
Всё у всех клянчить - самая маланская тема.
показати весь коментар
13.01.2021 19:00 Відповісти
Ще албанського президента попроси...
показати весь коментар
13.01.2021 19:00 Відповісти
😁
показати весь коментар
13.01.2021 19:02 Відповісти
...походу, скоро увидим новый гундосик в тему...
Зеленский попросил португальского президента Соузу помочь Украине получить вакцины от коронавируса по программе COVAX, - ОП - Цензор.НЕТ 8631
показати весь коментар
13.01.2021 19:03 Відповісти
Как же ж надоел уже этот .банутый...
показати весь коментар
13.01.2021 19:04 Відповісти
А 95квартал сделает сценку,про то как зеля побирается аля проститутка?
показати весь коментар
13.01.2021 19:04 Відповісти
Когда Зелох сядет, у криворожопенского квартала будет неисчерпаемый кладезь материала для сценок.
А пока - их языки в .опе.
Но мы ждём-с!
Уже скоро!!!
показати весь коментар
13.01.2021 19:11 Відповісти
ПСС придурка в 100 томах
показати весь коментар
13.01.2021 20:00 Відповісти
знаменитая германская порноактриса нервно курит на панели наблюдая за придурком
показати весь коментар
13.01.2021 20:07 Відповісти
в гондурас или оман позвони клоун
показати весь коментар
13.01.2021 19:08 Відповісти
Зеленому краще стати на паперті и грати членом на роялі та яйцями на бубні...
Може хто і подасть...
показати весь коментар
13.01.2021 19:18 Відповісти
Мы просрали деньги из ковидного фонда на дороги, а остаток слили на китайскую вакцину с 50% эфективностью, подайте люди добрые
показати весь коментар
13.01.2021 19:20 Відповісти
Не мы, а ОН. И ОН не просрал, а РАСКРАЛ.
показати весь коментар
13.01.2021 19:30 Відповісти
Так он же от имени всех говорит
показати весь коментар
13.01.2021 19:51 Відповісти
лично я под мундосыми гундосами #идабола не подписывался,
ЗЕльоное дерьмецо обхожу аккуратно
показати весь коментар
13.01.2021 20:04 Відповісти
а он (Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соуза) - решало по распределению вакцины (или в подарок хотелось бы )))))
показати весь коментар
13.01.2021 19:29 Відповісти
Вовчык, а ты чем занимался всё это время? Жрал, ср..л, крал и отдыхал! А теперь готов попросить и принять в любом колличестве и с любой стороны?
показати весь коментар
13.01.2021 19:29 Відповісти
Просить все кого не по-подя, а приказать своему кабмину нет, религия не позволяет???
До чего же ОНО убогое, смотреть противно.
показати весь коментар
13.01.2021 19:39 Відповісти
Я ВЕРЮ В УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
13.01.2021 19:45 Відповісти
Було би смішно, якби не було так сумно. Він протринькав гроші Евросоюзу виділені на закупку вакцин, він стільки часу грав пісюном на роялі, він не законтрактував жодної дози нормальної вакцини, він не зробив в цьому плані нічого. Тепер коли всі країни почали вакцинацію населення, він стоїть на паперті з протягнутою рукою і безсоромно клянчить у всіх, пришліть мені безкоштовно вакцину. Я продам її населенню за 500 грн. Люди добрі- оцей президент це навіть не дно. Це днише. Мати такого президента це сором. Це жах
показати весь коментар
13.01.2021 19:58 Відповісти
соседей много и из ЕС и в мире,.но все уже поняли кто таков "зе" и осталась только Португалия,которая наверное тоже не станет марать руки с "зе" пораспрашивав в соседей из ЕС.,кто есть таков тот "зе"?
показати весь коментар
13.01.2021 20:16 Відповісти
а чтож так позно у....рались, батенька. нормальные правители ставали в очередь когда вакцины еще не придумали.
показати весь коментар
13.01.2021 20:18 Відповісти
Попросив би у Лисого з кварталу95. Потім поржали би по приколу.
показати весь коментар
13.01.2021 20:20 Відповісти
Неплохо было бы и гондурасского попросить, может повезет?
показати весь коментар
13.01.2021 20:27 Відповісти
После того как президент Португалии окончил разговор и положи трубку он спросил у своих помощников: «Who is Zelenskiy?» после пятиминутной паузы и оторвавшись от планшета помощники в один голос ответили: « He is a piano player!» и показали знаменитый номер с роялем.
показати весь коментар
13.01.2021 20:28 Відповісти
Санду молдаван с февраля начинает вакцинировать лучшей и самой дорогой вакциной Пфайзер, чорт, проснись.
показати весь коментар
13.01.2021 20:29 Відповісти
Мразюка зелена, крім з усіх сторін, вирішила ще й з Португальської прийняти!) Ти диви, який цей бенє-квартальний ідіот ненаситний!)
показати весь коментар
13.01.2021 20:43 Відповісти
Да уж, это тебе не )(уем на рояле стучать...
показати весь коментар
13.01.2021 20:52 Відповісти
Чем позже Украина получит недопроверенную вакцину тем лучше для нее. Вакцины делали в спешке и не проверяли на животных, а минуя эту стадию сделали из людей подопытных кроликов. Потому вполне может оказаться, что процент заболевших и умерших от короновируса будет не 3%, а значительно больше после прививки! Быстрая поставка вакцины на фарм рынок и вакцинирование должны дать доход в 700 миллиардов долларов! Так что делайте выводы.
показати весь коментар
13.01.2021 20:59 Відповісти
то есть себе и своим приспешникам за нормальную вакцину договаривается, а народу китайское говно?
показати весь коментар
13.01.2021 21:06 Відповісти
Подайте бывшему члену государственной думы. Messieurs, je n'ai pas mangé depuis six jours - Господа, я не ел шесть дней.
показати весь коментар
13.01.2021 21:08 Відповісти
А пусть на пианине сыграет. Тогда отказ маловероятен.
показати весь коментар
13.01.2021 21:08 Відповісти
Ковидный фонд разворовали, 600 млн евро , выделенные ЕС в конце года на вакцинацию тоже разворовали??
показати весь коментар
14.01.2021 00:41 Відповісти
хорошо. верно.
показати весь коментар
14.01.2021 07:51 Відповісти
Із таким розумним виглядом!:- подивись на його очі!
показати весь коментар
14.01.2021 08:22 Відповісти
 
 