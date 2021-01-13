Перемир'я на Донбасі потрібно використовувати для виконання Мінських угод, - представниця уряду ФРН Деммер

Перемир’я на Донбасі, яке здебільшого підтримується з літа, має бути використано для досягнення політичних цілей врегулювання, зокрема, повернення Україною контролю над власною ділянкою кордону.

Про це заявила представниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікт був і залишається невирішеним. Мінські домовленості, як і раніше, не втілені в життя. Насамперед, досі немає принципової домовленості щодо відкриття шляху до проведення місцевих виборів на Донбасі та відновлення українського контролю над власним кордоном з Росією", - зазначила Деммер.

Позитивним, за її словами, є те, що режим припинення вогню на Донбасі в цілому підтримується з 27 липня минулого року. Перемир’я є першим пунктом Мінських домовленостей і висновків Паризького, 2019 року, саміту, нагадала речниця уряду ФРН. У Берліні сподіваються, що зброя на сході України буде й надалі мовчати, та радіють з того, що суттєво поменшало жертв серед мирного населення, що вибухи та постріли поблизу шкіл, садочків, будинків пристарілих "не є більше щоденною буденністю".

Також позитивним у ФРН вважають те, що після саміту відбувся важливий обмін утримуваними особами, досягнуто зрушень у перемовинах щодо відведення військ і розмінування. Більш того, Україна в односторонньому порядку відкрила в Луганській області подальші пункти перетину лінії розмежування. "Це конкретний крок для полегшення життя на сході України, який ми вітаємо", - підкреслила Деммер.

"Все це, без сумніву, правильний розвиток ситуації", - підсумувала вона. Деммер зазначила, що треба використати момент, який надає режим припинення вогню. "Росія, як підписант Мінських домовленостей, має використати свій вплив на сепаратистів", - додала речниця.

Німеччина була і є готовою разом з Францією допомагати з проясненням "відкритих питань", запевнила представниця уряду ФРН. Офіційна представниця німецького МЗС Марія Адебар зі свого боку уточнила, що наразі відбувається інтенсивна робота у нормандському форматі на рівні політичних радників. Коли будуть створені належні умови для зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, така зустріч відбудеться, але наразі жодної дати для неї не визначено.

Нагадуємо, 12 січня в Берліні пройшли консультації політичних радників нормандського формату.