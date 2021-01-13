Перемир'я на Донбасі потрібно використовувати для виконання Мінських угод, - представниця уряду ФРН Деммер
Перемир’я на Донбасі, яке здебільшого підтримується з літа, має бути використано для досягнення політичних цілей врегулювання, зокрема, повернення Україною контролю над власною ділянкою кордону.
Про це заявила представниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Конфлікт був і залишається невирішеним. Мінські домовленості, як і раніше, не втілені в життя. Насамперед, досі немає принципової домовленості щодо відкриття шляху до проведення місцевих виборів на Донбасі та відновлення українського контролю над власним кордоном з Росією", - зазначила Деммер.
Позитивним, за її словами, є те, що режим припинення вогню на Донбасі в цілому підтримується з 27 липня минулого року. Перемир’я є першим пунктом Мінських домовленостей і висновків Паризького, 2019 року, саміту, нагадала речниця уряду ФРН. У Берліні сподіваються, що зброя на сході України буде й надалі мовчати, та радіють з того, що суттєво поменшало жертв серед мирного населення, що вибухи та постріли поблизу шкіл, садочків, будинків пристарілих "не є більше щоденною буденністю".
Також позитивним у ФРН вважають те, що після саміту відбувся важливий обмін утримуваними особами, досягнуто зрушень у перемовинах щодо відведення військ і розмінування. Більш того, Україна в односторонньому порядку відкрила в Луганській області подальші пункти перетину лінії розмежування. "Це конкретний крок для полегшення життя на сході України, який ми вітаємо", - підкреслила Деммер.
"Все це, без сумніву, правильний розвиток ситуації", - підсумувала вона. Деммер зазначила, що треба використати момент, який надає режим припинення вогню. "Росія, як підписант Мінських домовленостей, має використати свій вплив на сепаратистів", - додала речниця.
Німеччина була і є готовою разом з Францією допомагати з проясненням "відкритих питань", запевнила представниця уряду ФРН. Офіційна представниця німецького МЗС Марія Адебар зі свого боку уточнила, що наразі відбувається інтенсивна робота у нормандському форматі на рівні політичних радників. Коли будуть створені належні умови для зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, така зустріч відбудеться, але наразі жодної дати для неї не визначено.
Нагадуємо, 12 січня в Берліні пройшли консультації політичних радників нормандського формату.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, iтільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
https://www.facebook.com/garryshow/posts/3963197897047574?__cft__[0]=AZWECg8DoEoUh_J7QcZY-Hpn9PmKg_t1xW_p3Cx5rvsQFw_kE9Z4vmsFxvvbIgzpjjOi0EkaDtwQPqgi9xqmrIMNtusuLD2piPGkZEjsmseEAqRZvg8ejKuULvmitDMYm2aVTjB_QGugk2uyi8gsTT_zNYA5gTmdjfrLRnOKTxM5qSngg8neIn2Ni2hep7dbt7e2oKjhZoVSWSSelXg6YKs7&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 15:20 ·
Поки одна частина моїх френдів живе у світі, в якому можна вернути свої тупі морди від війни аж цілих сім років і качати потім з усіх підряд права, бо бачте "поуставалі" від власної дурості, хоча брешуть, що від війни, на якій жодного разу не були....
...а другій частині моїх знайомих до кінця життя снитиметься кров на землі. Червоне на чорному. Каменем з голови не виб'єш.
Ось саме так виглядає мир і спокій, на які деякі з вас не вважають за потрібне навіть звертати увагу.
Це кров українського воїна, вбитого росіянином на нашій землі під час лицемірного шапітовського "перемир'я".
Комусь зараз запахло смертю від цього фото, фізично запахло. Я знаю людей, які втрачали свідомість, почувши вперше цей запах. Я знаю людей, які ще довго переступали ті ділянки у вузькому окопі, де пролили кров їхні побратими і посестри. Свідомо не наступали. Бо не могли наступити, тоді це здавалось чимось варварським, немислимим, бо свіжим.
І тому мені в голові не вкладається, як можна посміти після такого топтатись брудними ногами по народній пам'яті та скорботі. Як можна принижувати воїнів своєї армії? Як можна шельмувати їх і таврувати "хворими на голову петеесерщиками", якщо вони витримали надлюдські випробування - а їхні обвинувачі зламались ще на етапі найменшої загрози і полізли в куточок скімлити і просити захисту? Як можна відкривати свої пащеки і безапеляційно заявляти, що воїнам ТАКЕ подобається??? Як можна посміти віддати цю землю, забетоновану кров'ю українців, ворогові на першу ж його вимогу?
Виявляється, можна бути одночасно ворогом своєї країни і вважати себе її патріотом. Просто для таких істот земля - це просто земля. Для них вона безпечна. Для них вона не пахне залізом і кров'ю.
І тому не має жодної ціни.
Германия была и остается готовой вместе с Францией помогать с прояснением "открытых вопросов", заверила представительница правительства ФРГ. Источник: https://censor.net/ru/n3241629
