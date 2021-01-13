УКР
Перемир'я на Донбасі потрібно використовувати для виконання Мінських угод, - представниця уряду ФРН Деммер

Перемир’я на Донбасі, яке здебільшого підтримується з літа, має бути використано для досягнення політичних цілей врегулювання, зокрема, повернення Україною контролю над власною ділянкою кордону.

Про це заявила представниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікт був і залишається невирішеним. Мінські домовленості, як і раніше, не втілені в життя. Насамперед, досі немає принципової домовленості щодо відкриття шляху до проведення місцевих виборів на Донбасі та відновлення українського контролю над власним кордоном з Росією", - зазначила Деммер.

Позитивним, за її словами, є те, що режим припинення вогню на Донбасі в цілому підтримується з 27 липня минулого року. Перемир’я є першим пунктом Мінських домовленостей і висновків Паризького, 2019 року, саміту, нагадала речниця уряду ФРН. У Берліні сподіваються, що зброя на сході України буде й надалі мовчати, та радіють з того, що суттєво поменшало жертв серед мирного населення, що вибухи та постріли поблизу шкіл, садочків, будинків пристарілих "не є більше щоденною буденністю".

Читайте також: Єрмак: "нормандські" переговори радників продовжаться наступного тижня

Також позитивним у ФРН вважають те, що після саміту відбувся важливий обмін утримуваними особами, досягнуто зрушень у перемовинах щодо відведення військ і розмінування. Більш того, Україна в односторонньому порядку відкрила в Луганській області подальші пункти перетину лінії розмежування. "Це конкретний крок для полегшення життя на сході України, який ми вітаємо", - підкреслила Деммер.

"Все це, без сумніву, правильний розвиток ситуації", - підсумувала вона. Деммер зазначила, що треба використати момент, який надає режим припинення вогню. "Росія, як підписант Мінських домовленостей, має використати свій вплив на сепаратистів", - додала речниця.

Читайте також: ОП про зустріч політичних радників "нормандської четвірки": У дискусії був непростий, але конструктивний характер

Німеччина була і є готовою разом з Францією допомагати з проясненням "відкритих питань", запевнила представниця уряду ФРН. Офіційна представниця німецького МЗС Марія Адебар зі свого боку уточнила, що наразі відбувається інтенсивна робота у нормандському форматі на рівні політичних радників. Коли будуть створені належні умови для зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, така зустріч відбудеться, але наразі жодної дати для неї не визначено.

Нагадуємо, 12 січня в Берліні пройшли консультації політичних радників нормандського формату.

+11
И Бундесвер уже далеко не тот, и с Северного потока 2 хочется откушать до пуза, да и толпы чиновников Евросоюза, которые кормятся десятилетиями с "решения" всяких конфликтов ( 28! лет озабоченностей и обеспокоенностей в Карабахе ) никто не собирается разгонять работать. Так что нет
13.01.2021 19:09 Відповісти
+11
нехай поїде та помацає те переміріє
13.01.2021 19:10 Відповісти
+9
Скажите это вашему дружку путлеру, уважаемые!
13.01.2021 19:10 Відповісти
И Бундесвер уже далеко не тот, и с Северного потока 2 хочется откушать до пуза, да и толпы чиновников Евросоюза, которые кормятся десятилетиями с "решения" всяких конфликтов ( 28! лет озабоченностей и обеспокоенностей в Карабахе ) никто не собирается разгонять работать. Так что нет
13.01.2021 19:09 Відповісти
И закрыть глаза на убийства обезоруженных военных , каждодневные обстрелы , поджоги и шабаш рашистских оккупантов. ?
13.01.2021 19:17 Відповісти
Кого?Чекаю на відповідь?😂🌷
13.01.2021 19:12 Відповісти
Андруша,будем сегодня стучать по твой бесстолковке?😂🌷
13.01.2021 19:19 Відповісти
А чего удрало?😂🌷
13.01.2021 19:34 Відповісти
Росiйськомовнi колаборанти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, iтільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
13.01.2021 20:45 Відповісти
Фріців слухати -себе не поважати. Правий лише ДержДеп - виходимо на кордон, а потім дууумати про можливі вибори.
13.01.2021 19:04 Відповісти
Бывший президент Франции Франсуа Олланд опубликовал книгу воспоминаний под названием "Уроки власти". На ее страницах он рассказал о том, как проходили в Минске в феврале 2015 года переговоры "нормандской четверки", завершившиеся подписанием Минских соглашений."Намерения Владимира Путина были вполне очевидны, - пишет Олланд. - Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве".Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе."Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд."Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для "восставших провинций" и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько жестким, что отрицал свою прямую связь с главарями террористов, говорил, что не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались", - пишет бывший президент Франции.Политик вспоминает, что первый черновик Минских соглашений составляла лично канцлер Германии Ангела Меркель."Она никому, даже своим советникам, не позволяла формулировать статьи соглашения, - рассказывает Франсуа Олланд. - Такой у нее темперамент и такая методика: она очень серьезна, старательна и внимательна."По словам Олланда, после бессонной ночи, посвященной переговорам, стороны согласовали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и обмен пленными. Но тут глава Кремля сделал неожиданный ход."Вдруг Путин заявил, что надо проконсультироваться с главарями сепаратистов. Их эмиссары тоже в Минске. Где именно? В каком-то отеле или в соседнем с нами кабинете? По крайней мере, мы их так и не увидели", - рассказал Олланд.После этого Путин ушел, а Меркель, Олланд и Порошенко немного задремали в креслах. В девять утра стало известно, что террористам соглашение "не подходит"."Мы настаиваем на немедленном свидании с российским президентом и узнаем, что, пока мы пытались, как могли, поспать в переговорном зале, он устроился в большом кабинете с кроватью, даже казалось комфортабельной... Он отдохнул за эти два часа и имел более свежий вид, чем мы...", - вспоминает Олланд.Бывший президент Франции рассуждает на страницах своей книги о тогдашних и теперешних намерениях Владимира Путина."Его цель - максимально ослабить Киев, надеясь со временем увидеть у власти команду, более податливую российским интересам и более отдаленную от Евросоюза. Больше всего он не хочет вступления Украины в НАТО и получения оружия, которое могло бы изменить баланс сил", - пишет Олланд.
Источник: https://censor.net/ru/n3083731Источник: https://censor.net/ru/n3083731Источник: https://censor.net/ru/n3083731
Источник: https://censor.net/ru/n3083731Источник: https://censor.net/ru/n3083731
13.01.2021 19:23 Відповісти
Она имеет ввиду убийства и ранения украинских солдат. Вот как теперь они называются!
13.01.2021 19:05 Відповісти
к сожалению да, это же происходит не на их территории, поэтому почему бы не назвать перемирием убийство не своих граждан, тут большее беспокойство вызывает препятствование США запуску "северного потока"
13.01.2021 21:21 Відповісти
Це говорять ті, що радили Турчинову і Яйценюку не стріляти в Криму?
13.01.2021 19:05 Відповісти
А для Яценюка і Турчинова їх поради стали вищі за Конституцію і націоналіні інтереси. Як вони миротворять це видно добре в Н. Карабаху. Їм начхати на Україну, на якийсь Донбас. Їм потрібні колонії і змога їх виокристати у власних цілях.
13.01.2021 20:13 Відповісти
Как эти колбасники зае..ли! От них уже тошнит. Скоро им, лягушатникам, паРашке и иже с ними надают по сраке и будет им и Минск и Крым и Международные Соглашения в виде Меморандума и беспокойство и ПЕЧАЛЬКА! США скоро их научат Закон любить...
13.01.2021 19:10 Відповісти
https://www.facebook.com/garryshow?__cft__[0]=AZWECg8DoEoUh_J7QcZY-Hpn9PmKg_t1xW_p3Cx5rvsQFw_kE9Z4vmsFxvvbIgzpjjOi0EkaDtwQPqgi9xqmrIMNtusuLD2piPGkZEjsmseEAqRZvg8ejKuULvmitDMYm2aVTjB_QGugk2uyi8gsTT_zNYA5gTmdjfrLRnOKTxM5qSngg8neIn2Ni2hep7dbt7e2oKjhZoVSWSSelXg6YKs7&__tn__=-UC%2CP-y-R Олена Герасим'юк

https://www.facebook.com/garryshow/posts/3963197897047574?__cft__[0]=AZWECg8DoEoUh_J7QcZY-Hpn9PmKg_t1xW_p3Cx5rvsQFw_kE9Z4vmsFxvvbIgzpjjOi0EkaDtwQPqgi9xqmrIMNtusuLD2piPGkZEjsmseEAqRZvg8ejKuULvmitDMYm2aVTjB_QGugk2uyi8gsTT_zNYA5gTmdjfrLRnOKTxM5qSngg8neIn2Ni2hep7dbt7e2oKjhZoVSWSSelXg6YKs7&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 15:20 ·

Поки одна частина моїх френдів живе у світі, в якому можна вернути свої тупі морди від війни аж цілих сім років і качати потім з усіх підряд права, бо бачте "поуставалі" від власної дурості, хоча брешуть, що від війни, на якій жодного разу не були....

...а другій частині моїх знайомих до кінця життя снитиметься кров на землі. Червоне на чорному. Каменем з голови не виб'єш.

Ось саме так виглядає мир і спокій, на які деякі з вас не вважають за потрібне навіть звертати увагу.

Це кров українського воїна, вбитого росіянином на нашій землі під час лицемірного шапітовського "перемир'я".

Комусь зараз запахло смертю від цього фото, фізично запахло. Я знаю людей, які втрачали свідомість, почувши вперше цей запах. Я знаю людей, які ще довго переступали ті ділянки у вузькому окопі, де пролили кров їхні побратими і посестри. Свідомо не наступали. Бо не могли наступити, тоді це здавалось чимось варварським, немислимим, бо свіжим.

І тому мені в голові не вкладається, як можна посміти після такого топтатись брудними ногами по народній пам'яті та скорботі. Як можна принижувати воїнів своєї армії? Як можна шельмувати їх і таврувати "хворими на голову петеесерщиками", якщо вони витримали надлюдські випробування - а їхні обвинувачі зламались ще на етапі найменшої загрози і полізли в куточок скімлити і просити захисту? Як можна відкривати свої пащеки і безапеляційно заявляти, що воїнам ТАКЕ подобається??? Як можна посміти віддати цю землю, забетоновану кров'ю українців, ворогові на першу ж його вимогу?

Виявляється, можна бути одночасно ворогом своєї країни і вважати себе її патріотом. Просто для таких істот земля - це просто земля. Для них вона безпечна. Для них вона не пахне залізом і кров'ю.

І тому не має жодної ціни.
13.01.2021 19:10 Відповісти
Перемирие на Донбассе нужно использовать для выполнения Минских соглашений, - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 6742
13.01.2021 19:10 Відповісти
нехай поїде та помацає те переміріє
13.01.2021 19:10 Відповісти
Если смотреть через СП2, то да
13.01.2021 19:18 Відповісти
Скажите это вашему дружку путлеру, уважаемые!
13.01.2021 19:10 Відповісти
Роль Німеччини зводиться до пропонованого Остапом Бендером статусу "техніческій діректор" -
Германия была и остается готовой вместе с Францией помогать с прояснением "открытых вопросов", заверила представительница правительства ФРГ.
13.01.2021 19:17 Відповісти
Україна повинна заявляти про захоплення земель Росією, а не соплі жувати. Коли ми самі визнаємо, що Параша - агресор, тоді інша розмова буде і в німецьких соплежуїв. А так нам триндітумить муйню довічно...
13.01.2021 19:24 Відповісти
Яке перемир'я? Вона про вбитих і поранених знає? Чи зелена влада тримає це в таємниці?
13.01.2021 19:33 Відповісти
Вони там живуть на іншій планеті.
13.01.2021 19:36 Відповісти
Выборы? При современном развитии средств зомбирования/зас*рания мозгов доверчивому населению превратились у фикцию... Если представить себе "выборы" в ЛуганДоне до возвращения контроля на границе, то это будет повтор "референдумов" в Крыму и в том же ЛуганДоне - их "модернизированном" варианте - "обнуление" президентских терминов Путина и за поправки в конституцию РФ. Вот вам и фантазии на тему "... нет принципиальной договоренности об открытии пути к проведению местных выборов на Донбассе и восстановлении украинского контроля над собственной границей с Россией". Это же не в США выборов президента ... , не то что в Лукашенка...
13.01.2021 19:40 Відповісти
Мужик дело говорит, как и все до него и которые будут после него. Путин таких пустых балаболов просто обожает, это никак не влияет на его парадигму глумливого нанофюрера.
13.01.2021 19:41 Відповісти
Лавров - "Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах".

пруф ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
13.01.2021 19:47 Відповісти
Пусть идут нахер эти партнеры России и жопу подотрет Украина минскими договоренностями! Украина будет защищать свои национальные интересы и никакие капитуляции не будет подписывать и никаких русских хотелок не будет выполняться! Только Украинские условия и никаких русских! Это нахер русские оккупационные войска с территории Украины и все территории под власть Украины и никак иначе! И не будет никаких законов о статусах и никаких оккупационных администрации и т.п. Германия продвигая Минские соглашения - полностью продвигает российские интересы. Германия - это пособник империи зла. Россия всю элиту Германии в своем кармане держит.
13.01.2021 19:59 Відповісти
Какое перемирие ? Каждый день гибнут люди.
13.01.2021 20:02 Відповісти
давіть на росію фріци *бані, за копійку вдавляться.
13.01.2021 20:10 Відповісти
А то шо - можна нєвспєть? Чи після виполнєнія тих славних соглашеній від перемир'я можна буде відмовитися?
13.01.2021 20:12 Відповісти
Нащадки німецьких нацистів, чого ви нас вчите
, як нам боротися з агресором? Замірять спочатку жертв Голокосту з ветеранами і ідеологічними послідовниками СС!
Жертва окупації, ще повинна виконувати, якісь
умови? Ви що "Майн кампфа" перечитали!
13.01.2021 20:47 Відповісти
Багато німців народжених 1945-46рр - плоди згвалтувань арійських жінок ординцями. Що батьківська кров не дає спокою, чи нафто-євро
расеї?
13.01.2021 20:50 Відповісти
Затасуйте в очко-такое перемирие.
13.01.2021 20:57 Відповісти
 
 