Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій США, - Politiken

Від участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2" відмовилася данська консалтингова компанія Ramboll.

За даними Politiken, Ramboll вийшла з проєкту восени 2020 року через ризик потрапити під американські санкції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

Представник данської компанії від коментарів відмовився.

На офіційному сайті "Північного потоку-2" зазначається, що Ramboll була екологічним консультантом проєкту. Зокрема, компанія дослідила вплив газопроводу на екологію і надавала звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Нагадаємо, в листопаді минулого року з проєкту "Північний потік-2" вийшла норвезька компанія Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), яка працювала над газопроводом як сертифікатор. Компанія вважає, що її діяльність з інспектування суден, які обслуговують "Північний потік-2", може потрапити під нові обмеження Держдепартаменту США.

США ввели санкції проти "Північного потоку-2" в грудні 2019 року. Після цього європейські підрядники "Газпрому", які займалися укладанням трубопроводу, припинили роботу і відкликали судна. Так, наприклад, зробила швейцарська компанія AllSeas. У жовтні 2020 року американська влада розширила обмеження: тепер санкції стосуються і компаній, які обслуговували судна, що брали участь у завершенні будівництва труби, або фінансували їхню реконструкцію.

У грудні минулого року Конгрес США погодив проєкт оборонного бюджету на 2021 рік, який серед іншого включає нові санкції щодо трубопроводу. Обмеження зокрема поширюються на компанії, які нададуть страхові та сертифікаційні послуги на заключному етапі будівництва "Північного потоку-2". 23 грудня Дональд Трамп відмовився підписувати проєкт бюджету, назвавши його "подарунком для Росії і Китаю", оскільки він не містить важливих пунктів для забезпечення національної безпеки США. Палата представників Конгресу згодом подолала вето Трампа, проголосувавши за проєкт бюджету більшістю голосів. Тепер проєкт знову має розглянути Сенат.

23 грудня агентство Reuters із посиланням на трьох чиновників адміністрації Дональда Трампа повідомило, що американська влада планує "завдати смертельного удару" проєкту "Північного потоку-2", ухваливши нові санкції. Вранці 13 січня агентство з посиланням на джерела повідомило, що американський Держдепартамент до кінця тижня опублікує список європейських компаній, які, за його оцінкою, допомагають у будівництві газопроводу. Якщо вони не припинять свою участь у проєкті, їм теж загрожуватимуть санкції.