УКР
Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій США, - Politiken

Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій США, - Politiken

Від участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2" відмовилася данська консалтингова компанія Ramboll.

За даними Politiken, Ramboll вийшла з проєкту восени 2020 року через ризик потрапити під американські санкції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

Представник данської компанії від коментарів відмовився.

На офіційному сайті "Північного потоку-2" зазначається, що Ramboll була екологічним консультантом проєкту. Зокрема, компанія дослідила вплив газопроводу на екологію і надавала звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Нагадаємо, в листопаді минулого року з проєкту "Північний потік-2" вийшла норвезька компанія Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), яка працювала над газопроводом як сертифікатор. Компанія вважає, що її діяльність з інспектування суден, які обслуговують "Північний потік-2", може потрапити під нові обмеження Держдепартаменту США.

США ввели санкції проти "Північного потоку-2" в грудні 2019 року. Після цього європейські підрядники "Газпрому", які займалися укладанням трубопроводу, припинили роботу і відкликали судна. Так, наприклад, зробила швейцарська компанія AllSeas. У жовтні 2020 року американська влада розширила обмеження: тепер санкції стосуються і компаній, які обслуговували судна, що брали участь у завершенні будівництва труби, або фінансували їхню реконструкцію.

Читайте також: Норвезька компанія через санкції США відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" і вийшла з російського проєкту

У грудні минулого року Конгрес США погодив проєкт оборонного бюджету на 2021 рік, який серед іншого включає нові санкції щодо трубопроводу. Обмеження зокрема поширюються на компанії, які нададуть страхові та сертифікаційні послуги на заключному етапі будівництва "Північного потоку-2". 23 грудня Дональд Трамп відмовився підписувати проєкт бюджету, назвавши його "подарунком для Росії і Китаю", оскільки він не містить важливих пунктів для забезпечення національної безпеки США. Палата представників Конгресу згодом подолала вето Трампа, проголосувавши за проєкт бюджету більшістю голосів. Тепер проєкт знову має розглянути Сенат.

23 грудня агентство Reuters із посиланням на трьох чиновників адміністрації Дональда Трампа повідомило, що американська влада планує "завдати смертельного удару" проєкту "Північного потоку-2", ухваливши нові санкції. Вранці 13 січня агентство з посиланням на джерела повідомило, що американський Держдепартамент до кінця тижня опублікує список європейських компаній, які, за його оцінкою, допомагають у будівництві газопроводу. Якщо вони не припинять свою участь у проєкті, їм теж загрожуватимуть санкції.

Автор: 

Данія (839) санкції (12761) Північний потік (2481)
Топ коментарі
+26
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8807
показати весь коментар
13.01.2021 19:21 Відповісти
+14
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 4927
показати весь коментар
13.01.2021 19:22 Відповісти
+12
Шредер скотина лоббировал этот проект, при его участии был дан ему старт , акционер газпрома и председатель совета директоров роснефти , канцлер на побегушках у *****- что может быть позорнее. За деньги продались кремлю. Фу.
показати весь коментар
13.01.2021 19:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С почином!
показати весь коментар
13.01.2021 19:20 Відповісти
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8807
показати весь коментар
13.01.2021 19:21 Відповісти
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 4927
показати весь коментар
13.01.2021 19:22 Відповісти
И это еще не 20 января...
показати весь коментар
13.01.2021 19:23 Відповісти
Конґрес США: Палата представників більшістю голосів проголосувала розпочати двогодинні дебати щодо імпічменту Трампові (вже другого протягом його каденції)

Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8257
показати весь коментар
13.01.2021 19:27 Відповісти
так они уже 5 часов дебатают
показати весь коментар
13.01.2021 19:29 Відповісти
До цього вони проводили дебати про те, чи проводити дебати
показати весь коментар
13.01.2021 19:33 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 01:52 Відповісти
все ненужное на слом ,соберем металлолом !
показати весь коментар
13.01.2021 19:28 Відповісти
Ось і правильно. СП-2 то зуйова справа, суцільний цорес та псування зору.
показати весь коментар
13.01.2021 19:29 Відповісти
Ты коцап?😂🌷
показати весь коментар
13.01.2021 19:36 Відповісти
Оно удмурт
показати весь коментар
13.01.2021 19:47 Відповісти
много нахороводил?

https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
- Изя, а тебе кто больше нравится - Путин или Навальный?
- Конечно, Навальный. Путин обещает, что мы в рай после смерти попадём, а Навальный - что при жизни!
показати весь коментар
13.01.2021 20:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481443,почему вы ***********, понять не можете что куда вам голодранцам задрипаным до США?
показати весь коментар
13.01.2021 21:17 Відповісти
Фігасє трєщіна в відносинах ціною в 11млрд$ - то мєлочі для кацапів? Муйню не неси
показати весь коментар
14.01.2021 00:30 Відповісти
Шредер скотина лоббировал этот проект, при его участии был дан ему старт , акционер газпрома и председатель совета директоров роснефти , канцлер на побегушках у *****- что может быть позорнее. За деньги продались кремлю. Фу.
показати весь коментар
13.01.2021 19:30 Відповісти
Ділити Європу навпіл історично улюблена справа німців з мокшанцями
показати весь коментар
13.01.2021 19:35 Відповісти
Президент 40-миллионной страны заглядывающий в глаза ***** - что может быть позорнее?
показати весь коментар
13.01.2021 20:37 Відповісти
Из за угрозы ))))))
показати весь коментар
13.01.2021 19:31 Відповісти
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 200
показати весь коментар
13.01.2021 19:31 Відповісти
у путина явно запор
показати весь коментар
13.01.2021 19:33 Відповісти
Країна-агресорка увійшла у трійку наших торговельних партнерів

https://glavcom.ua/news/z-kim-naybilshe-torguvala-ukrajina-v-2020-roci-pidsumki-vid-derzhmitsluzhbi-729943.html?fbclid=IwAR3a4UDQqTHECKMZYiDQi7pRVLOgY-hKqqKEyxr-4J_qhAYhOIWfd5hAGQg З ким найбільше торгувала Україна в 2020 році. Підсумки від Держмитслужби

Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8405
показати весь коментар
13.01.2021 19:39 Відповісти
От участия в строительстве газопровода "Северный поток - 2" отказалась датская консалтинговая компания Ramboll.... осенью 2020 года
Не слишком ли новость запоздала? Или листочек с текстом на полгода завалился за плинтус?
показати весь коментар
13.01.2021 19:36 Відповісти
Сегодня, 13 января, в США Капитолий, где в данную минуту Конгресс рассматриваетимпичмент Трампу, охраняют сотни бойцов Нацгвардии США.
Соответствующее фото публикуют пользователи в социальных сетях.
Усиление охраны в Капитолии связано с недавними событиями в США, когда сторонники действующего президента Трампа ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его.
На снимках видно, что сотни бойцов Нацгвардии США лежат на полу в здании Конгресса. Некоторые из них спят, другие пользуются своими гаджетами, лежа на верхней части своей военной формы.
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 3234

...
показати весь коментар
13.01.2021 19:39 Відповісти
надо же охранять Капитолий от казларогих, кричащих по-русски: "смелее,смелее!"
показати весь коментар
13.01.2021 21:21 Відповісти
Только под большим давлением беспринципная Европа покидает пир людоедов...
показати весь коментар
13.01.2021 19:44 Відповісти
Не долго продолжался бой, бежали робкие датчане (с)
показати весь коментар
13.01.2021 19:47 Відповісти
А ну ,вовоха,забацай жесткий анализ.Так и живешь на Цензоре,бедняжка😂🌷
показати весь коментар
13.01.2021 19:56 Відповісти
как и ленкаиталевна многониковый во-во...)
показати весь коментар
13.01.2021 21:08 Відповісти
вовошка,майже **********)) срана кацапська **********. Це дійсно воно?
показати весь коментар
13.01.2021 23:06 Відповісти
все уходят от токсичного кацапского газа...и только дерьмаки с бобочкой лезут туда.

https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Сразу несколько источников, близких к ОПУ, сообщают, что в Берлине на нормандской встрече политсоветников главным вопросом повестки дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Ермак обсуждал со своим визави Козаком тему цены на газ и покупки его напрямую у РФ.

Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.

Но есть одно НО - очень большое НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. Именно с целью получить встречные дивиденды от Украины, она так быстро согласилась на встречу, хотя ранее Козак категорически отказывался это делать. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.

Я не из тех, кто по каждому ничтожному поводу кричит "зрада", но в данном случае хочу напомнить: газ, нефть и электричество из России никогда не были и не будут просто газом нефтью и электричеством. Это всегда элементы давления, шантажа и выкручивания рук. И если свои просчёты в социальной сфере Шестой Всадник Апокалипсиса решил закрыть путём приползания на коленях к Путину, зачем нужны были титанические усилия предыдущей власти по обретению энергонезависимости?

История ходит по спирали, но, как правило, выводит на более высокий уровень развития. Лично я не хочу прививаться российской вакциной. Не хочу готовить еду на дешёвом российском газе. Не хочу смотреть российское телевидение. Это опять времена Януковича. Времена тотального внешнего управления со стороны Московии.

Надоело всё начинать сначала. Ради дешёвого газа из мышеловки.
показати весь коментар
13.01.2021 20:15 Відповісти
рашист ,все боьше понимает,что с северным потоком ,по которому собирался 60 лярдов кубов газа ,продавать фрицам , для пополнения оккупационного кармана все больше "труба" из за американского"табу" ,а посему решил хоть что небуть заработать на Украине ,скинув для начала цену,которую потом взвинтить и как удавкой будет давить украинский народ,как всех всех своих соседей вокруг и как издевался на Украиной и ее народом в прошлом,перекрывая задвижки
показати весь коментар
13.01.2021 20:39 Відповісти
Как думаешь, путин сильно огорчается, что Украина сегодня к цене его газа добавляет ещё своих 30% для оплаты посреднику, Словакии в основном?
показати весь коментар
13.01.2021 20:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481443, казларогий, в Украине писать путин -уже стало неприлично, порядочные люди пишут *****!

2) ***** сильно огорчается что украинцы посылают его на #уй!
показати весь коментар
13.01.2021 21:27 Відповісти
я думаю,шо он огорчается совсем по другому поводу...
раньше Украина платила полную цену за 50 млн кубов...
а теперь ты получаешь 30 % (согласно доле поставленной в ес) от газа потребленного Украиной по мере надобности. .
вот и вся рихметика.у нас меньше расходы-у ***** меньше доходы.и бонусом отсутствие головной боли от ********** капризов
показати весь коментар
13.01.2021 21:29 Відповісти
Сильно подешевел у вас газ?
показати весь коментар
13.01.2021 21:36 Відповісти
а вы много денег скачали с Украины за вонючий газ?
показати весь коментар
13.01.2021 21:46 Відповісти
По рыночным ценам. Сколько Вы спалили, столько мы и скачали. Словаки, тоже довольны.
показати весь коментар
13.01.2021 21:55 Відповісти
так скока,кацапа?
показати весь коментар
13.01.2021 22:02 Відповісти
Я же бухгалтер в газпроме. У меня дома цена за кубометр газа 5рублей 56 копеек. А у вас?
показати весь коментар
13.01.2021 22:08 Відповісти
я тебя .как булгахтера и спрашиваю-шо прибыли от продажи газа Украине за последние3-4 года?
а цену своим лохам можешь любую выставлять...
показати весь коментар
13.01.2021 22:12 Відповісти
Мне Миллер не жаловался. О проблемах с расчетами за проданный Украине газ, за 3-4 года ни разу не слышал. Конкретных цифр, не знаю и близко.
показати весь коментар
13.01.2021 22:14 Відповісти
правильно кацапа...бо Украина кацапский газ не покупает .а покупает европейский-микс от кацапского,норвежского,собственно европейского и сжиженного американского.
пусть трошки дороже-но без головняка.
показати весь коментар
13.01.2021 22:16 Відповісти
Понятно. Значит ты думаешь, что Россия снабжает, Украину газом бесплатно в качестве гуманитарной помощи?
показати весь коментар
13.01.2021 22:20 Відповісти
все проще,кацапа...Украина покупает газ в ЕС.а кому вы продаете-то ваши проблемы
показати весь коментар
13.01.2021 22:22 Відповісти
Ну деньги, то Вы же всё равно платите, и они исправно стабильно и надёжно приходят в Россию и нас с тобой такая ситуация устраивает. Значит всё хорошо. Живём дальше.
показати весь коментар
13.01.2021 22:34 Відповісти
Так, а всё таки, цену кубометра для частного домовладения, можешь мне сообщить, или это стратегический секрет??
показати весь коментар
13.01.2021 22:18 Відповісти
полистай сегодняшний цензор...как минимум раз пятьсот цифра звучала...не хочу быть 501
показати весь коментар
13.01.2021 22:23 Відповісти
Ладно спасибо, и за то, что столько педалей на клавиатуре нажал.
показати весь коментар
13.01.2021 22:24 Відповісти
Котлеты наполовину из кролика наполовину из конины. Фарш состоит из одного кролика и одной лошади.
показати весь коментар
13.01.2021 22:23 Відповісти
нам главное от вас москальных скотов подальше!
показати весь коментар
13.01.2021 23:06 Відповісти
История ходит по спирали - Закон отрицания, отрицания.
показати весь коментар
13.01.2021 21:01 Відповісти
скоро в деле, помимо *****, которому терять уже нечего, останутся только представители рейхсканцелярии, вкинувшие в проект "труба" слишком много бабла, чтобы отказаться от него.
показати весь коментар
13.01.2021 20:35 Відповісти
Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8695
показати весь коментар
13.01.2021 20:45 Відповісти
хорошо что тебе дымытрыку не заблокировали...!
показати весь коментар
13.01.2021 21:10 Відповісти
давай братья Американцы,-дави москальную свинюку!
показати весь коментар
13.01.2021 21:29 Відповісти
На їхньому місці я б теж вийшов.
показати весь коментар
13.01.2021 21:31 Відповісти
))) сруские такие сруские )))
показати весь коментар
13.01.2021 22:14 Відповісти


Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 1546
показати весь коментар
13.01.2021 22:36 Відповісти
Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 3589
показати весь коментар
13.01.2021 22:39 Відповісти
Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 1341
показати весь коментар
13.01.2021 22:40 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 23:07 Відповісти

Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 3390
показати весь коментар
14.01.2021 00:53 Відповісти
Благодаря санкциям Трампа и его администрации.
показати весь коментар
14.01.2021 07:52 Відповісти
 
 