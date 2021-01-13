УКР
992 7

Заяви про продовження жорсткого карантину - приватні думки міністрів, дискусія про це триває, - "слуга народу" Корнієнко

Про продовження жорсткого карантину поки не йдеться, а такі заяви "є приватними думками міністрів".

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив під час брифінгу 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, мета жорсткого карантину полягає в розвантаженні медичної системи.

"Поки не бачимо великого зростання захворювань. Хоча минуло достатньо часу від новорічних свят. Можливо, на цьому тижні буде зрозуміло, чи вплинуло вже Різдво. Тому що ми розуміємо, хоча 8-го (8 січня. - Ред.) почався локдаун, але і 6-го, і 7-го (6 і 7 січня. - Ред.) багато людей було в церквах і могли бути там випадки інфікування", - зазначив Корнієнко.

Читайте також: Посилений карантин у січні - найбільш оптимальний час, - Шмигаль. ВIДЕО

Голова партії зазначив, що після 24 січня уряд запропонує наступні кроки.

"Поки про продовження (жорсткого карантину. - Ред.) не йдеться в рамках якихось рішень. Тобто є приватні такі думки міністрів і зараз йде дискусія з цього приводу", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткі карантинні обмеження в Україні необхідно продовжити після 24 січня.

карантин (18172) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
І яку вагу має слово ... слуги-ги народу.
показати весь коментар
13.01.2021 19:57 Відповісти
как же вы задолбали своим частным мнением и не так поняли и вырвали...из контекста...
в самом начале своих мнений надо так и говорить - это моё личное собачье мнение...)))))
показати весь коментар
13.01.2021 20:01 Відповісти
Розтлумачте,плз... Це вже зовсім **** дались?

1292
показати весь коментар
13.01.2021 20:06 Відповісти
У меня может быть частное мнение, но не у министра.
Идиоты.
показати весь коментар
13.01.2021 20:09 Відповісти
"Слуги" , вы определитесь, министры или частные лица? Если частные лица, то садитесь с бабушками на скамейке возле дома и высказывайте свое мнение.
показати весь коментар
13.01.2021 20:15 Відповісти
А потом скажут "ну мы давно предупреждали". Зебилы.
показати весь коментар
13.01.2021 20:30 Відповісти
не с заявлениями и петициями нужно обращаться, а готовить проскрипционные списки с персональнами данными.
показати весь коментар
13.01.2021 22:35 Відповісти
 
 