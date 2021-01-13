Заяви про продовження жорсткого карантину - приватні думки міністрів, дискусія про це триває, - "слуга народу" Корнієнко

Про продовження жорсткого карантину поки не йдеться, а такі заяви "є приватними думками міністрів".

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив під час брифінгу 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, мета жорсткого карантину полягає в розвантаженні медичної системи.

"Поки не бачимо великого зростання захворювань. Хоча минуло достатньо часу від новорічних свят. Можливо, на цьому тижні буде зрозуміло, чи вплинуло вже Різдво. Тому що ми розуміємо, хоча 8-го (8 січня. - Ред.) почався локдаун, але і 6-го, і 7-го (6 і 7 січня. - Ред.) багато людей було в церквах і могли бути там випадки інфікування", - зазначив Корнієнко.

Голова партії зазначив, що після 24 січня уряд запропонує наступні кроки.

"Поки про продовження (жорсткого карантину. - Ред.) не йдеться в рамках якихось рішень. Тобто є приватні такі думки міністрів і зараз йде дискусія з цього приводу", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткі карантинні обмеження в Україні необхідно продовжити після 24 січня.