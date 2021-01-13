УКР
В Україні один з найменш "суворих" форматів карантину серед країн Європи, - експерт

В Україні один з найменш "суворих" форматів карантину серед країн Європи, - експерт

Згідно з індексом Оксфордського університету, в Україні наразі діє один з найменш "суворих" форматів карантину серед країн Європи.

Про це повідомив директор "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап, інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти Оксфордського університету постійно збирають інформацію щодо реакції урядів на пандемію. Серед них — індекс жорсткості обмежень. Цей показник фіксує суворість політики ізоляції, згідно з якою обмежується звичайний спосіб життя людей. Згідно з індексом Оксфордського університету, Україна знаходиться у переліку європейських держав з найменш суворим карантином. Також у ньому Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція. А ось найжорсткіші карантинні обмеження, згідно з індексом, наразі діють у Нідерландах, Греції, Австрії, Великій Британії, Німеччині та Італії. Зазвичай, це означає комендантську годину на вулиці, захмарні штрафи та жорсткі обмеження на зібрання, навіть в родинному колі, причому за порядком слідкують самі сусіди і повідомляють поліції про порушення", — зазначив Кирило Криволап.

За його словами, в Італії, яка має найвищий індекс жорсткості карантинних заходів в Європі, введено загальнонаціональний локдаун, закриті заклади сфери послуг та запроваджено комендантську годину з 22:00 вечора до 5:00 ранку. Діє й обмеження на кількість гостей у домі — не більше двох.

У Німеччині також діє загальнонаціональний локдаун, дозволено збиратися групами до 5 людей з максимум двох родин/помешкань, зачинені всі неключові крамниці, заклади сфери послуг, школи, ресторани, бари та ТРЦ. На новорічні свята уряди таких країн навіть видали чіткі інструкції щодо того, з ким з родичів та в якому колі мають право зустрічати свято громадяни.

Також читайте: Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов. ВIДЕО

У країнах з менш "жорсткими" заходами уряди намагаються менше обмежувати функціонування економіки, але зменшують кількість причин для переміщення населення транспортом та зменшують контакти між різними соціальними групами, обмежуючи роботу закладів освіти, тимчасово закриваючи бари, ресторани, непродовольчий рітейл тощо.

"Також жорсткість заходів має враховувати спроможність медичної системи, кількість ліжок під киснем, вартість медичних сервісів тощо. В іншому випадку за пожвавлення економіки країни платять десятками тисяч життів громадян, які не мали б помирати в 20-21 роках. Про це яскраво свідчать дані про надлишкову смертність у тих країнах, що, напевно, помилились з обмеженнями", — підкреслює експерт.

Нагадаємо, в Україні посилені карантинні обмеження діятимуть до 24 січня включно.

Дивіться також: Посилений карантин у січні - найбільш оптимальний час, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
+13
Конспірація

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 8005
13.01.2021 20:21 Відповісти
+12
Эксперты из Трускавца.
13.01.2021 20:20 Відповісти
+9
На Цензоре заголовки пишет отдельный человек и у него не каждый день удачный
13.01.2021 20:29 Відповісти
пад сталом а ескперти випадково не з опу...оксфордського, а???
13.01.2021 20:17 Відповісти
Эксперты из Трускавца.
13.01.2021 20:20 Відповісти
Влада ЗЕбілів зробила вигляд, що ввела локдаун, народ на місцях робить вигляд, що виконує його обмеження.
13.01.2021 20:22 Відповісти
В Україні один з "найсуворіших" форматів карантину серед країн Європи, - експерт - Цензор.НЕТ 4602
13.01.2021 21:38 Відповісти
В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 2030
13.01.2021 20:26 Відповісти
Британские експерты - это уже как армянское радио
13.01.2021 20:56 Відповісти
Продам носки
Нові, без пробігу
Ціна договірна

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 6198
13.01.2021 20:20 Відповісти
Конспірація

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 8005
13.01.2021 20:21 Відповісти
13.01.2021 20:55 Відповісти
Ага, самий суровий!
Сьогодні Сільпо бачив, яка суровість... Черги кілометрові!
13.01.2021 20:21 Відповісти
экспромт ))))
особенно в Буковели...
ваще озверели
13.01.2021 20:22 Відповісти
По ходу туда все за носками и ломанулись.
13.01.2021 20:44 Відповісти
По ходу реально «диванный эксперт». Из дома не выходит
13.01.2021 20:51 Відповісти
И самая суровая китайская вакцина.
13.01.2021 20:22 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=2515129195455191&set=a.1937208046580645 Таня Адамс

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 9548
13.01.2021 20:22 Відповісти
В АТБ спокійно продають і презервативи і батарейки і всі інші товари які нібито заборонені.
13.01.2021 20:28 Відповісти
Презервативы и батарейки в целом везде продают.
13.01.2021 21:33 Відповісти
Смешно
13.01.2021 20:24 Відповісти
Горько!
13.01.2021 20:55 Відповісти
Как то звголовок статьи :
В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт.
С текстом слабо вяжется :
Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в перечне европейских государств с наименее строгим карантином. Источник: https://censor.net/ru/n3241641

13.01.2021 20:26 Відповісти
Не старайся. Люди в своём большинстве прочитали заголовок, а в тексте слишком много букв, чтоб тратить на это время. Проще сразу комментить.
13.01.2021 20:29 Відповісти
На Цензоре заголовки пишет отдельный человек и у него не каждый день удачный
13.01.2021 20:29 Відповісти
Некто Кирилл Криволап из "Центра экономического восстановления" замерил суровость лохдауна в Украине. А что скажет "Офис реформ" Карлсона?
13.01.2021 20:27 Відповісти
Суровий карантин на Франківщині ( Буковель )

В Україні один з "найсуворіших" форматів карантину серед країн Європи, - експерт - Цензор.НЕТ 1243
13.01.2021 20:29 Відповісти
Как жаль что у меня с женой всё в порядке! Щас бы заказал номер в отеле, как обычно... вышел бы на ресурс "Проститутки Мариуполя", как водится... и озадачил бы девочку вопросом: "А у тебя презервативы есть?". А она бы мне сказала: "Есть, но по тройному тарифу". И мы бы не полюбили друг-дружку. ((((
13.01.2021 20:33 Відповісти
А так задовольняйся ....*..котиками *
...
13.01.2021 20:41 Відповісти
Ну, не возражаю. Пошел... обложусь славными котами и- спать.
13.01.2021 20:42 Відповісти
скорее самый бессмысленный ..
13.01.2021 20:40 Відповісти
А подскажите, что это за чудо такое "Центр экономического восстановления", в какой однушке и какой хрущёвки на Старой Дарнице он находится и кто такой этот Кирилл Криволап?
13.01.2021 20:42 Відповісти
-Да ладно, раньше как было, натягиваешь дырявый носок на лампочку и штопаешь.
- Лампочек тоже нет
13.01.2021 20:46 Відповісти
це щоб не витрачатись на вакцінацію плебсу
13.01.2021 20:49 Відповісти
Один из самых дебильных..
13.01.2021 20:59 Відповісти
Привіт, ЗЕбіл! Ти сумний чи мені здалося?
13.01.2021 21:08 Відповісти
Самый суровый сейчас карантин непосредственно в Буковеле, там капец как все сурово !
13.01.2021 21:07 Відповісти
Позакрывали кафешки, теперь приходится пить пиво в гараже.
13.01.2021 21:24 Відповісти
А раньше можно было сходить хотя бы на боулинг, короче грустно все.
13.01.2021 21:34 Відповісти
Ложь.
В Германии локдаун гораздо жёстче.
Вообще, массовых прогулок нет в центрах городов.
А в Украине - во всех центрах - ярмарки, ёлки и иллюминация.
13.01.2021 21:27 Відповісти
вы почитайте текст статьи, а не заголовок))
13.01.2021 22:19 Відповісти
Канади нема.
Хіба що по інших провінціях нема концтабору, а нас би могли зацитувати.
14.01.2021 03:22 Відповісти
В США також людей не заганяли вертушками,як в Іспанії.Банально в людей зброї дофіга,почнуть воювати.А в Європі можна які завгодно експерименти ставити.В нас також ще війна,якщо хтось забув.І так люди перезбуджені.
14.01.2021 04:01 Відповісти
Проблема не у тому суворий чи ні карантин. Проблема у тому, що всі заходи повинні бути для всіх однакові, що для найвеличнішого підера ********** та депутанів із чиновниками, що для підприємця із маленького села чи із великою мережею магазинів (ресторанів) по Україні, та останнього бомжа на вокзалі. І нічого нам зараз розсказувати як пісюнами міряться із цивілізованим світом, допоки Закон не один для всіх!
14.01.2021 08:28 Відповісти
 
 