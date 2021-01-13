В Україні один з найменш "суворих" форматів карантину серед країн Європи, - експерт

Згідно з індексом Оксфордського університету, в Україні наразі діє один з найменш "суворих" форматів карантину серед країн Європи.

Про це повідомив директор "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап, інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти Оксфордського університету постійно збирають інформацію щодо реакції урядів на пандемію. Серед них — індекс жорсткості обмежень. Цей показник фіксує суворість політики ізоляції, згідно з якою обмежується звичайний спосіб життя людей. Згідно з індексом Оксфордського університету, Україна знаходиться у переліку європейських держав з найменш суворим карантином. Також у ньому Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція. А ось найжорсткіші карантинні обмеження, згідно з індексом, наразі діють у Нідерландах, Греції, Австрії, Великій Британії, Німеччині та Італії. Зазвичай, це означає комендантську годину на вулиці, захмарні штрафи та жорсткі обмеження на зібрання, навіть в родинному колі, причому за порядком слідкують самі сусіди і повідомляють поліції про порушення", — зазначив Кирило Криволап.

За його словами, в Італії, яка має найвищий індекс жорсткості карантинних заходів в Європі, введено загальнонаціональний локдаун, закриті заклади сфери послуг та запроваджено комендантську годину з 22:00 вечора до 5:00 ранку. Діє й обмеження на кількість гостей у домі — не більше двох.

У Німеччині також діє загальнонаціональний локдаун, дозволено збиратися групами до 5 людей з максимум двох родин/помешкань, зачинені всі неключові крамниці, заклади сфери послуг, школи, ресторани, бари та ТРЦ. На новорічні свята уряди таких країн навіть видали чіткі інструкції щодо того, з ким з родичів та в якому колі мають право зустрічати свято громадяни.

Також читайте: Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов. ВIДЕО

У країнах з менш "жорсткими" заходами уряди намагаються менше обмежувати функціонування економіки, але зменшують кількість причин для переміщення населення транспортом та зменшують контакти між різними соціальними групами, обмежуючи роботу закладів освіти, тимчасово закриваючи бари, ресторани, непродовольчий рітейл тощо.

"Також жорсткість заходів має враховувати спроможність медичної системи, кількість ліжок під киснем, вартість медичних сервісів тощо. В іншому випадку за пожвавлення економіки країни платять десятками тисяч життів громадян, які не мали б помирати в 20-21 роках. Про це яскраво свідчать дані про надлишкову смертність у тих країнах, що, напевно, помилились з обмеженнями", — підкреслює експерт.

Нагадаємо, в Україні посилені карантинні обмеження діятимуть до 24 січня включно.

Дивіться також: Посилений карантин у січні - найбільш оптимальний час, - Шмигаль. ВIДЕО