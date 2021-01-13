УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8749 відвідувачів онлайн
Новини
21 017 191

Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ

Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ

Активи українського олігарха Дмитра Фірташа, включно з газом на суму майже 100 млрд руб (38 млрд гривень), перебувають у заставі у російського некомерційного Фонду промислових активів.

Про це йдеться в матеріалі російського видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська некомерційна організація "Фонд промислових активів" тримає в заставі активи олігарха Дмитра Фірташа, включаючи акції підконтрольних йому компаній і природний газ розрахунковою вартістю майже 100 млрд руб., як випливає з останньої доступної звітності фонду за 2019 рік. Фонд промислових активів отримав забезпечення по кредиту, надане холдингу Ostchem Holding Limited, що входить в Group DF Фірташа", - повідомили в РБК.

За їхньою інформацією, крім акцій низки компаній, в заставі у Фонду промислових активів числиться природний газ, що належав хімічним підприємствам Ostchem.

"Його розрахункова вартість становить майже 98 млрд руб., сказано у звітності фонду. До початку 2014 року хімічні комбінати Фірташа щомісяця імпортували газ з Росії, проте до 2015 року у Ostchem практично не залишилося власного газу в сховищах", - сказано в статті.

Там також повідомляється, що в Росії компанії Фірташа кредитував місцевий Газпромбанк.

Читайте також: "Львівський окружний адмінсуд на прохання облгазу Фірташа заблокував розслідування АМКУ", - Загребельська

"У 2013 році Ostchem викупив у "Газпрому" 5 млрд куб. м газу для закачування в українські підземні сховища. Але придбати такий обсяг газу холдинг Фірташа зміг тільки за рахунок кредиту Газпромбанку, і в жовтні 2013 року кіпрська Ostchem Holding підписала кредитний договір з банком на $1,35 млрд. Підприємства Ostchem передали банку в заставу 5,7 млрд куб. м власного газу. У грудні 2014 року Газпромбанк зажадав від Ostchem терміново погасити залишок кредиту на $842,5 млн, пригрозивши стягнути закладений газ. У січні 2015 року сторони оголосили про врегулювання спірного питання, відмовившись розкривати деталі фінансових домовленостей", - констатується в матеріалі.

У ньому наголошується, що в 2016 році Фонд промислових активів викупив вимоги банку щодо українських кредитів. У 2019 організація повідомила, що позичальники практично не обслуговують борг, тобто повертати кредити не вдається. Видання зазначає, що теоретично російський фонд може подати в суд Кіпру (там зареєстрована Ostchem Holding) з вимогою стягнути заставу. Однак на практиці рішення щодо стягнення там ухвалюються рідко, найчастіше судді обмежуються арештом, як було у випадку з позовом ВТБ.

Нагадаємо, Дмитро Фірташ заробив свої статки на посередництві в поставках російського газу в Україну до 2014 року. У березні 2014 року його затримали в Австрії за запитом США, які звинуватили його в корупційних злочинах за межами України. Через кілька днів його відпустили під заставу і відтоді він проживає в Австрії, оскаржуючи американський запит про екстрадицію.

Автор: 

газ (10648) росія (67935) Фірташ Дмитро (897)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 5820
показати весь коментар
13.01.2021 21:19 Відповісти
+43
Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 1965
показати весь коментар
13.01.2021 21:28 Відповісти
+28
зебіли осідлали свого коника.
і їм вже байдуже до відсутності навіть натяку на здоровий глузд в їхніх коментах.
Головне накалякати бруд на Порошенка.
показати весь коментар
13.01.2021 21:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Шоколад мозг повредил? Фирташ с ющом газом занимался, а так как ющ блаженный был уже тогда и "вонючий" газ его не интересовал этими делами заведовали люби друзи, а кто был самый любый друзь юща?
показати весь коментар
14.01.2021 00:26 Відповісти
тоді і його борги впали би на державу.
а це ще один козир кацапам.
показати весь коментар
13.01.2021 21:22 Відповісти
Всі козирі з колоди кацапам здав Петро.
показати весь коментар
13.01.2021 21:24 Відповісти
які козирі ?
невже Петро голосував за вашого верховного зебіла ?
показати весь коментар
13.01.2021 21:32 Відповісти
медвечука витащив пуцин.
а ви клована поставили на чолі країни.
і хто назве вас розумними ?
примітивні створіння...
показати весь коментар
13.01.2021 22:17 Відповісти
тобто це Ху"ло призначив Мертвенчука представником на перемовини у Мінську від України?
показати весь коментар
13.01.2021 22:20 Відповісти
Конечно ...Ты бы немедля повел войско в атаку. А часом жидко бы не обосрался? Болтун!
показати весь коментар
13.01.2021 21:48 Відповісти
Сдается мне что ты вовсе и не законченный дурак ,а хитрый провокатор!
показати весь коментар
13.01.2021 22:03 Відповісти
да он просто крот с Горловки...
показати весь коментар
13.01.2021 22:59 Відповісти
Порох сдал перебор,а шмаркля *очко* какцапам.
показати весь коментар
13.01.2021 22:02 Відповісти
Намекаешь что нам нужно еще и у Фирташа выкупить долги на 38млрд? Типо как Приватбанк Петя *национализировал*, когда заплатил за него с наших карманов 200млрд. грн? Раньше под *национализацией* я другое представлял а именно безвозмездная конфискация наворованного в пользу государства, а не покупка убыточных активов за счет простого нищего народа.
показати весь коментар
13.01.2021 21:23 Відповісти
ты выкупишь как сторонник вавы
показати весь коментар
13.01.2021 21:24 Відповісти
Он зебил одноклеточный.
показати весь коментар
13.01.2021 21:45 Відповісти
"взят всё, и поделить". Шариков П.П. Иди телек сатри. Вата.)
показати весь коментар
13.01.2021 22:48 Відповісти
да ты шо это тебе твой куратор из инвалидов попочления сообщил ты без но гон без руки бугага инвалидик ваша толпа палится на никах взятых из истории как буряты в т 72 или как рузге правсливные в плену в ипонии в 1905м
показати весь коментар
13.01.2021 21:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/353888 нормальное бы правительство и Рада, национализировали активы олигарха-******..
https://censor.net/ru/user/35388817.10.16 17:16 Принятию закона о специальной конфискации незаконно полученных средств чиновниками режима Януковича противодействуют четыре группы лиц в парламенте. заявил Пашинский. По его словам, прежде всего спецконфискацию блокировали так называемые "Еврооптимисты" - группа, которая на словах рассказывает о движении в Европу, а на самом деле по непонятным причинам блокировала принятие закона о спецконфискации, прикрываясь тем, что этот закон вроде бы не имел поддержки ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n410906
показати весь коментар
13.01.2021 21:58 Відповісти
Ну как вам рыночная економика? Теперь вспоминаем как порохосрань кричала что нужно повышать цену на газ. Думаете для кого они так старались? Отдали страну и ресурсы нескольким олигофренам которые ее сдали в залог нашему врагу. Теперь понятно почему ни обявления войны ни военного положения ни сопротивления ни прекращения торговли и разрыва дипотношений с врагом у нас не будет? Давайте рабы, арбайтен на врага.
показати весь коментар
13.01.2021 21:17 Відповісти
зебилоид Суров
показати весь коментар
13.01.2021 21:21 Відповісти
Наши олигархи ещё и в долгах как в шелках, как вобщем и полагается быть проходимцам.
показати весь коментар
13.01.2021 21:20 Відповісти
Так оце нашу отару Шмигаль з Фірташем і скубе! 38 млрд.!!!
показати весь коментар
13.01.2021 21:21 Відповісти
Порох з бенєю вкрали 6 млрд. дол. США з привату, ахмет, натирив з роттердам +, пора застосувати метод генерала Піночета.
показати весь коментар
13.01.2021 22:24 Відповісти
а яке відношення має Україн до цього пархатого вертепу ?
показати весь коментар
13.01.2021 21:23 Відповісти
СНБО???!!!.. Данилов!!!???... ты спишь там?!..
в стране критическая ситуация с газом в хранилищах, а умственно отсталые Зебилы Зеленский, Данилов, Ермак, Баканов, Венедиктова, и другая мразь, просто отмалчиваются..
Запомните!.. вас будут выносит на вилах!!.. и никакая УДО вас не спасёт!
показати весь коментар
13.01.2021 21:23 Відповісти
никакая УДО вас не спасёт

1.сольный проект бывшего вокалиста Accept Удо Диркшнайдера. U.D.O. занимает 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал групп
2.Усло́вно-досро́чное освобожде́ние от наказа́ния (УДО) - прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей,
3.Управління державної охорони України
показати весь коментар
13.01.2021 22:05 Відповісти
удо - Управління державної охорони України..

???
показати весь коментар
13.01.2021 22:11 Відповісти
никакАЯ УДО вас не спасёт - Управління державної охорони України.
Управління - іменник, середній рід, неістота.
показати весь коментар
13.01.2021 22:19 Відповісти
Кто выносить будет?
Сметуны?
показати весь коментар
13.01.2021 22:16 Відповісти
"в материале российского издания"- розумні самі зроблять висновки.
показати весь коментар
13.01.2021 21:23 Відповісти
Ану адепти приватної власності на енергетику розкажіть про ринок газу і блага які несуть олігархи.
показати весь коментар
13.01.2021 21:23 Відповісти
Не Фірташем єдиним !




https://vgolos.com.ua/news/kolaboratsiya-v-diyi-sadovyj-provertaye-aferu-dlya-zakupivli-avtobusiv-u-biloruskogo-dyktatora-lukashenka_1363440.html Колаборація в дії: Садовий провертає аферу для закупівлі автобусів у білоруського диктатора Лукашенка



Так, у середу, 13 січня, міський голова Львова https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3825438167495710?__cft__[0]=AZXaTvGAs5XHZCntJu2iLeO0Ch8Rbl0wILCuwWK4QUtIRj1pSw_YhbjgvykEC3FFHES_7kP0eUx_AI_aA92e6EGlkg-0umtVyObWj9l4ZvMySecyHFRnbUcn_dAOs5JGxgq5f1tvfLUDmdGHw0QxTkRcNiNJ4AHThls3BN5RlQ6y8cMtx_JZZskGXxN55NJJSlNrzo6df9u2khcCKhgdLPNP&__tn__=%2CO%2CP-y-R повідомив у своєму "Фейсбуці" про завершення тендеру на закупівлю 100 дванадцятиметрових низькопідлогових автобусів. При цьому Садовий заявив, нібито "за оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію подала білоруська компанія "МАЗ".
показати весь коментар
13.01.2021 21:24 Відповісти
Был львовский автобусный завод . Цуки продали его кацапам , а те его обанкротили .
И так они уничтожали всю промышленность Украины, чтобы украинцы не имели рабочих мест
А теперь хотят украинцев ещё и земли лишить , чтобы и картошку негде было вырастить
показати весь коментар
13.01.2021 21:38 Відповісти
А шо зробив Садовий, який мер 15 років, для того шоб ЛАЗ врятувати ?!
Недавно Чуркіну ще мільйони віддав...

https://zik.ua/news/2018/03/07/druzhyna_churkina_yakiy_sadovyy_viddaie_groshi_lazu_zamishana_u_aferi_u_1280895 Дружина Чуркіна, якій Садовий віддає гроші ЛАЗу, замішана в афері у Запоріжжі, - САП

https://www.youtube.com/watch?v=72TT_9BNHrE Садовий без погодження перерахував одіозному російському олігарху І.Чуркіну 28 млн грн, - Лопачак
показати весь коментар
13.01.2021 21:46 Відповісти
Умышленно банкротят производства в Украине , а СБУ все 30 лет воды в рот набрало
показати весь коментар
13.01.2021 22:04 Відповісти
"Продав" цей завод лапотникам Кучма."Продав" в лапках тому,що віддав Чуркіним в рахунок повернення боргу чухонсько-мордовським шаріковим,коли розраховувся за гроші надані Єльциним на вибори 1994 року.Повернути прихватизоване підорашнею підприємство в Україні можливо лише тоді,коли в ньому зацікавлений хтось з "українських" урок-прихватизаторів.
показати весь коментар
14.01.2021 09:57 Відповісти
..Ну і шо ...Он *бепешний * Сухомлін (Житомир) вже давно закупив з кілька десятків автобусів .
показати весь коментар
13.01.2021 21:39 Відповісти
Имущество Фирташа - газ - занимает украинские хранилища
показати весь коментар
13.01.2021 21:39 Відповісти
Фірташ, Коломойський з речами на вихід, за вами з мінфіну США! Ахметову приготуватись..!
показати весь коментар
13.01.2021 21:26 Відповісти
Я вот одного не могу понять!Почему газ украинский, а не компании фирташа? Обычный межфирмовый конфликт. Не покупайтесь на заголовки
показати весь коментар
13.01.2021 21:29 Відповісти
Така падлюка...
А Петро з Кличем 18 годин на добу в Відні торгувався за златий унітаз...
На Моїй пам'яті Ахметці три(!) рази на десятки мільонів доллярів борги списали..
😇
показати весь коментар
13.01.2021 21:32 Відповісти
сказки про 18 часов -от "правдивого чела" которому дали денег на квартирку новую ие на место в управлении ЖД теперь дали
показати весь коментар
13.01.2021 21:33 Відповісти
На кого этот расчитан? облгазы - Фирташ, облэнерго- Ахметов.
показати весь коментар
13.01.2021 21:44 Відповісти
А зачем Слуги народа вмешивались в выоры США?
показати весь коментар
13.01.2021 21:33 Відповісти
Брехня
показати весь коментар
13.01.2021 21:33 Відповісти
Але ж Іуда складає для нас ціни в Україні!!! Керує всіма ОБЛами ( как мы поговорили, так и случилось: Порох президент, а боксер мэр).
показати весь коментар
13.01.2021 21:34 Відповісти
Заметили как порохосрань выскочила со своих будок защищать Фирташа?
показати весь коментар
13.01.2021 21:35 Відповісти
Ну так би і писали: Фірташ в заставі у рф. Але я б перевірив, звідки ноги в цього.

"Д.Фірташ при Януковичі приватизував 18 облгазів за смішні 400 млн. Грн. !!! Наприклад «Вінницягаз» був куплений за 3 млн.грн. А уряд Азарова передав Фірташу в безкоштовне користування 200 тис. Км газорозп. системи (труби), ціною в 5 млрд. грн." Азаров - риго-анал(ЗаЖОП)
показати весь коментар
13.01.2021 21:41 Відповісти
хто просубсидіює облгази оліграхів? Правильно, державний бюджет, тобто кожен з нас, з власної кишені. Тепер нам розповідатимуть про «перемогу від Зеленського», про «взяв під контроль». От тільки під контроль взяв не він, а взяли олігархи.Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 9855
показати весь коментар
13.01.2021 21:37 Відповісти
Фирташ переместил свои активы на Мацковию.
показати весь коментар
13.01.2021 21:37 Відповісти
Шо, опять? Мальдивы, Опшоры?!
показати весь коментар
13.01.2021 21:38 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 21:46 Відповісти
Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9496Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8461
показати весь коментар
13.01.2021 21:47 Відповісти
Я бы хотела, чтобы неолигархические журналисты начали рассматривать вопросы КАК олигархи делают деньги на украинцах
Вот Фирташ - есть отдельно ГАЗ и есть отдельно СЕТИ. За сети он берет с народа за транспортировку. НО ВСЕ МОЛЧАТ , что эти сети строил не он. Схема очень проста - к дома тянут трубу ЗА ДЕНЬГИ домовладельца , а потом эту трубу ставят на баланс Облгаза Фирташа. Он и денег на это не тратит - а вот только потом зарабатывает
показати весь коментар
13.01.2021 21:48 Відповісти
якщо дивитися ще щось крім 1+1 та інтера..
то можна скажено передивитися Бігуса

Вам тарифи, їм - прибутки. Хто з депутатів Ахметову і Коломойському допомагає /// №339 (2021.01.11)
показати весь коментар
13.01.2021 22:37 Відповісти
Я ещё раз повторюсь
И Ахметов и Фирташ все сети прокладывали и прокладывают , не вкладывая своих денег.
ЭТО ЦИНИЧНЫЙ ГРАБЕЖ УКРАИНЦЕВ, но сми об этом молчат
показати весь коментар
13.01.2021 22:40 Відповісти
Неолигархичный журналистов в Украине нет. Может быть только один, два.
показати весь коментар
13.01.2021 23:19 Відповісти
Кацапська оборудка -диверсія агента Фірташа?! Не може бути, Фірташ наш патріотичний олігарх, як казав найбільш проукраїнський президент Ющенко, і людина, яка підтримала грошима патрітичного кандидата в президенти Порошенка і найкращого мера Кличка! Як там казав Фірташ: "ми досягли свого - Порошенко президент а Кличко мер". Тоді постає питання, хто такі ці "ми", і у чому їхнє "досягнення", якщо Фірташ виявився агентом *****. P.S. Аааааа, забув, це з Юлька агентка, вона боролася з патріотом Фірташем! Знову плутанина. Так Хто агент - Юлька чи Фірташ? Послухати олігархічні ЗМІ - то начеб-то Юлька, а почувши про оборудку з газом - так наче Фірташ. Може до ФБР звернемось, га? У тих все давно визначено - Юлька свідок і жертва, що отримала від оббріхувачів компенсацію по суду, а Фірташ в тюрязі і в процесі екстрадиції в США.
показати весь коментар
13.01.2021 21:58 Відповісти
Всі вони агенти у нас немає ні одного олігарха який б не був замазаний в крові в 90-х, ця вся інфо вивезена в РФ, тому чистих немає всі в деякому плані співпрацюють з Х..лом а тут роблять цирк в тому числі і тіпа патріоти
показати весь коментар
13.01.2021 22:05 Відповісти
Але чомусь Юльку ніде не переслідують, окрім як в Україні, хоча Кірєєв виявився теж агентом *****, а Манафорт брехуном-злочинцем-найманцем Януковича, а от проти Фірташа висунуті офіційні звинувачення в США, проти Коломойського висунуті офіційні звинувачення там же, проти Порошенка (у Молдові, нинішні не рахую) і Ахмєтова офіційно відкривались кримінальні справи, і обидва дивом вислизнули від осліпшої від їхніх грошей Феміди. А може й ФСБ їх врятувало. Тож є з чим порівняти, і формула "вони всі однакові" щодо Тимошенко не працює.
показати весь коментар
13.01.2021 22:30 Відповісти
Тимошенко дуже, дуже хитра. Але ще доберуться й до неї.
показати весь коментар
13.01.2021 23:23 Відповісти
Хитра Юлька заховалася від відповідальності в тюрмі, у той час, коли Порошенко, не щадя рейтінга своєго, був змушений піднімати українську економіку в уряді Януковича.
показати весь коментар
14.01.2021 11:53 Відповісти
А если я напишу или скажу в телеке , что я поддержал Байдена и он выиграл выборы- это будет означать, что я сказал правду? Ну такие вы интересные-зеленожопокремледрочеры, просто капец! Верят промосковской сволочи ворюге фирташу, он святой и тут же клянут Порошенко за фирташа. Вы , блин, совсем конченные!!! На хрена мультимиллионеру Порошенко помощь фирташа??? А если завтра фирташ скажет, что вы ему должны миллиард, я так понимаю, мы должны будем ему поверить? Равно как и кличко. Как уже вся ваша брехливая ********** ******* уже всех. И везде, где идет разговор про зашквары зеленонгнойных, как по команде и одной на всех методичке, всплывает брехливое дерьмо и сразу все стрелки переводятся на Порошенко. Он же опять вам, уроды, насрал в штаны! Ни разу, мрази, не палитесь!
показати весь коментар
14.01.2021 00:17 Відповісти
Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2760
показати весь коментар
13.01.2021 22:04 Відповісти
Из-за долгов Фирташа....

Да наплевать. Просто забрать на эту сумму имущество и активы Фирташа вот и все. А он сам пускай разгребает свои проблемы.
показати весь коментар
13.01.2021 22:07 Відповісти
По конституции ппередача фирташу в управление облгазы это воровство державы и олигархов. Народ мае право наповстання.
показати весь коментар
13.01.2021 22:10 Відповісти
Так надо было ещё в 2015 думать,когда они Юльку продинамили..
показати весь коментар
13.01.2021 22:18 Відповісти
А в чому будуть вимоги "повстання"? Хто буде на трибуні? Вимогами мають бути КОНКРЕТНІ стратегічні зміни. Уже були й майдани й повстання. А як крали, так і крадуть.
показати весь коментар
13.01.2021 23:40 Відповісти
Выполнить перехидни положення конституцию 96 года ст 13.14. 142.143.и нормы принятой нами Европейской Хартии самоуправления по созданию громад на загальных сборах 50+1 которым передается все майно надра активы на баланс громады , реестр собствеников громады,органы управления громады и устав громады. И начать жить по конституции ( см,Риму Белацерковскую) Вернуть всювласнисть громадянам на которую нет документов у олигархата. Газ в первую очередь.
показати весь коментар
14.01.2021 04:53 Відповісти
это что , вот когда пол Харькова окажется в руках кацапов вот тогда будет веселье - горячо любимый мер Кернес (в простонародье гепа ) набрал кредитов под залог имущества города и почему то мне кажется что деньги он брал не в европейских банках
показати весь коментар
13.01.2021 22:28 Відповісти
Требования русских, особенно если это окологосударственные фирмы, в Украине можно и нужно отклонять (признавать недействительными) на основании оговорки о публичном порядке. Типа любые договора касаемо украинских активов с экономическими агентами страны-агрессора являются ничтожными. И всё, идите, судитесь в международных арбитражах по десять лет.

Ну, не так топорно, тоньше, разумеется, мотивировать надо. Потому что международный арбитраж тоже догнать может с процентами. Но концепция такая. По такой схеме 3 млрд. дол. за облигации Януковича Украина уже 5 лет не отдаёт . . .
показати весь коментар
13.01.2021 22:35 Відповісти
а в чому проблема ?
тепер тільки хвірташ вас примушує купувати його газ..
у Нафтогазу газ дешевший ніж у хвірташа,
перехід через Приват24 на нового постачальника Нафтогаз
займає 10 хвилин..
і нехай хвірташ сидить зі своїм кацапським газом скільки схоче..
показати весь коментар
13.01.2021 22:43 Відповісти
Та ******...! А как можно глушить ТВ каналы? Ну хотя бы в своём парадном. Дорогое оборудование для этого? Есть тут технари?
показати весь коментар
13.01.2021 22:56 Відповісти
ТАК НАЦИОНАЛИЗИРУЙТЕ !!!
показати весь коментар
14.01.2021 04:55 Відповісти
жулик международного масштаба, никакого газа на 38 млрд у него и близко нет. жду с нетерпением, когда его экстрадируют в США и посадят лет на 30.
показати весь коментар
14.01.2021 08:39 Відповісти
Два великі і щирі українці Беня і Фірша загнали Україну в борги до Росії фактично на суму боргу, якої вистачило б на соціальні потреби всієї країни.
показати весь коментар
14.01.2021 09:40 Відповісти
Так газ фірташа, чи держави Україна? Якщо Фірташа, то яким боком Україна до його боргів? Чи може, держава України виступала гарантом під кредитні зобов'язання Фірташа?
показати весь коментар
14.01.2021 09:51 Відповісти
То,что Фирташ, Коломойский, Ахметов, как бизнесмены нулевые, это давно известно, а вот как злыдни,, воры и мошенники-таких еще поискать надо!
показати весь коментар
14.01.2021 13:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 