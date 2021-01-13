Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ
Активи українського олігарха Дмитра Фірташа, включно з газом на суму майже 100 млрд руб (38 млрд гривень), перебувають у заставі у російського некомерційного Фонду промислових активів.
Про це йдеться в матеріалі російського видання РБК, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська некомерційна організація "Фонд промислових активів" тримає в заставі активи олігарха Дмитра Фірташа, включаючи акції підконтрольних йому компаній і природний газ розрахунковою вартістю майже 100 млрд руб., як випливає з останньої доступної звітності фонду за 2019 рік. Фонд промислових активів отримав забезпечення по кредиту, надане холдингу Ostchem Holding Limited, що входить в Group DF Фірташа", - повідомили в РБК.
За їхньою інформацією, крім акцій низки компаній, в заставі у Фонду промислових активів числиться природний газ, що належав хімічним підприємствам Ostchem.
"Його розрахункова вартість становить майже 98 млрд руб., сказано у звітності фонду. До початку 2014 року хімічні комбінати Фірташа щомісяця імпортували газ з Росії, проте до 2015 року у Ostchem практично не залишилося власного газу в сховищах", - сказано в статті.
Там також повідомляється, що в Росії компанії Фірташа кредитував місцевий Газпромбанк.
"У 2013 році Ostchem викупив у "Газпрому" 5 млрд куб. м газу для закачування в українські підземні сховища. Але придбати такий обсяг газу холдинг Фірташа зміг тільки за рахунок кредиту Газпромбанку, і в жовтні 2013 року кіпрська Ostchem Holding підписала кредитний договір з банком на $1,35 млрд. Підприємства Ostchem передали банку в заставу 5,7 млрд куб. м власного газу. У грудні 2014 року Газпромбанк зажадав від Ostchem терміново погасити залишок кредиту на $842,5 млн, пригрозивши стягнути закладений газ. У січні 2015 року сторони оголосили про врегулювання спірного питання, відмовившись розкривати деталі фінансових домовленостей", - констатується в матеріалі.
У ньому наголошується, що в 2016 році Фонд промислових активів викупив вимоги банку щодо українських кредитів. У 2019 організація повідомила, що позичальники практично не обслуговують борг, тобто повертати кредити не вдається. Видання зазначає, що теоретично російський фонд може подати в суд Кіпру (там зареєстрована Ostchem Holding) з вимогою стягнути заставу. Однак на практиці рішення щодо стягнення там ухвалюються рідко, найчастіше судді обмежуються арештом, як було у випадку з позовом ВТБ.
Нагадаємо, Дмитро Фірташ заробив свої статки на посередництві в поставках російського газу в Україну до 2014 року. У березні 2014 року його затримали в Австрії за запитом США, які звинуватили його в корупційних злочинах за межами України. Через кілька днів його відпустили під заставу і відтоді він проживає в Австрії, оскаржуючи американський запит про екстрадицію.
