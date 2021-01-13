Китайські вчені про довгострокові наслідки COVID-19: Біль у м'язах, втома і психічні розлади

Згідно з новим дослідженням китайських учених, дві третини важкохворих із COVID-19 ще пів року відчувають наслідки захворювання.

У дослідженні, опублікованому у спеціалізованому медичному ресурсі The Lancet, вказується, що найчастіше довгостроковими наслідками після інфікування SARS-CoV-2 стають біль у м'язах, втома та різноманітні психічні розлади, як-то страх та депресія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Пацієнти, у яких хвороба протікала у важкій формі, ті, яким знадобилася госпіталізація, навіть через пів року після одужання відчувають один або більше наслідкових симптомів захворювання. "Наш аналіз показує, що більшість пацієнтів продовжують переживати деякі з наслідків коронавірусної хвороби після виписки з лікарні, і підкреслює необхідність догляду після виписки, особливо для тих, у кого був важкий перебіг хвороби", - пише один а авторів дослідження, заступник голови Національного клінічного дослідницького центру респіраторних захворювань у Китаї Бін Цао.

У дослідженні взяли участь 1733 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у китайському Ухані. Дослідження проводилося у період між 7 січня і 29 травня 2020 року. Середній вік пацієнтів становив 57 років, трохи більше половини (52 відсотки) - чоловіки, 48 відсотків - жінки. Більшість з них - 1172 пацієнти - були підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Між червнем та початком вересня минулого року учасники дослідження пройшли ще одне медичне обстеження. 76 відсотків повідомили про принаймні один зі симптомів, що триває.

63 відсотки учасників китайського дослідження повідомили про втому або болі у м'язах, 26 відсотків мали проблеми зі сном, 23 відсотки заявили, що потерпають від психічних розладів, як-то депресивний стан. Учені зазначають, що на проблеми психічного здоров'я частіше скаржилися жінки, ніж чоловіки.

Лабораторні аналізи виявили, що у 13 відсотків пацієнтів знизилася функція нирок, хоча під час госпіталізації показники були у нормі. Пацієнти, які перенесли COVID-19 в особливо важкій формі, навіть через місяці потерпали від проблем із легенями, зокрема із забезпеченням організму киснем.

Висновки китайських дослідників збігаються із результатами інших досліджень щодо тривалих наслідків COVID-19. Разом з тим, важливо вказати і на недоліки цього дослідження. Наприклад, частка пацієнтів із хронічними захворюваннями легень та серця у досліджуваній групі була відносно низькою. Дослідження базується на даних, наданих самими пацієнтами, що могло призвести до неправильних оцінок.

До того ж, пацієнти із легкими симптомами COVID-19 взагалі не брали участь у дослідженні. "І цей факт може призвести до некоректної оцінки числа пацієнтів, які потерпають від довгострокових наслідків захворювання", - коментує Йордіс Фроммгольд (Jördis Frommhold), головна лікарка відділення респіраторних захворювань та алергії у клініці MEDIAN, що на німецькому курорті Гайлігендамм.

За словами німецької спеціалістки, окрім тих, хто переніс хворобу фактично без симптомів та важкохворих, є ще й третя група пацієнтів. "Перебіг хвороби у цій групі легкий. Можливо, вони короткий час лікувалися стаціонарно, але у них за місяць-три проявилися симптоми", - каже Фроммгольд і також називає втому та біль у м'язах найбільш поширеними пізніми симптомами інфекції.

Крім того, трапляються й пацієнти з неврологічними проблемами, пацієнти зі скаргами на біль у суглобах та на випадання волосся. Багато з них стурбовані, адже не до кінця розуміють, що саме відбувається з їхнім організмом після хвороби.

Більшість із 300 пацієнтів, які проходили курс реабілітації у лікарні Фроммгольд, це люди середнього віку від 30 до 65 років. Вони повідомляли про труднощі повернутися до нормального життя та роботи після перенесеної хвороби. "Часто такі люди навіть не знають до кого звертатися", - каже Фроммгольд і додає, що саме тому конче важливо отримати більше інформації про супутні тривалі симптоми. Автори китайського дослідження також акцентують на необхідності проведення додаткових тривалих спостережень серед великої кількості пацієнтів.