Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові підніматися не будуть, - секретар міськради Терехов
Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові залишаться на рівні 2018 року.
Про це 13 січня написав у Facebook секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Я прийняв рішення: тарифи для городян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року. Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, буде незадоволена цим рішенням, але я його не зраджу і всю відповідальність за нього беру на себе", - сказано в повідомленні.
Укрінформ вказує, що спочатку в пості згадувалися і тарифи на холодну воду.
Нагадаємо, 24 грудня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.
У січні 2021 року "Нафтогаз" підвищив ціни на природний газ для населення на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка також зросла. Змінилися і тарифи на тепло і електроенергію.
З кінця минулого року жителі різних регіонів почали виходити на акції протесту.
11 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.
13.01.21 14:03 https://censor.net/ru/news/3241535/stoimost_otopleniya_i_goryacheyi_vody_v_kieve_ne_povysitsya_klichko
Все таки молодцы харьковчане, у нас больше всех было тарифных протестов, и в городе, и в области. Вот и добились результата.
Такі тарифи можуть повідміняти по всій Україні і ті з влади хто був непопулярним стануть фаворитами, отака хитра гра...