Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові підніматися не будуть, - секретар міськради Терехов

Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові залишаться на рівні 2018 року.

Про це 13 січня написав у Facebook секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняв рішення: тарифи для городян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року. Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, буде незадоволена цим рішенням, але я його не зраджу і всю відповідальність за нього беру на себе", - сказано в повідомленні.

Укрінформ вказує, що спочатку в пості згадувалися і тарифи на холодну воду.

Читайте також: Вартість опалення та гарячої води у Києві не підвищиться, – Кличко

Нагадаємо, 24 грудня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

У січні 2021 року "Нафтогаз" підвищив ціни на природний газ для населення на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка також зросла. Змінилися і тарифи на тепло і електроенергію.

З кінця минулого року жителі різних регіонів почали виходити на акції протесту.

11 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.