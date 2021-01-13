УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8998 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
2 917 41

Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові підніматися не будуть, - секретар міськради Терехов

Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові підніматися не будуть, - секретар міськради Терехов

Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові залишаться на рівні 2018 року.

Про це 13 січня написав у Facebook секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняв рішення: тарифи для городян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року. Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, буде незадоволена цим рішенням, але я його не зраджу і всю відповідальність за нього беру на себе", - сказано в повідомленні.

Укрінформ вказує, що спочатку в пості згадувалися і тарифи на холодну воду.

Читайте також: Вартість опалення та гарячої води у Києві не підвищиться, – Кличко

Тарифи на опалення і гарячу воду в Харкові підніматися не будуть, - секретар міськради Терехов 01

Нагадаємо, 24 грудня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

У січні 2021 року "Нафтогаз" підвищив ціни на природний газ для населення на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка також зросла. Змінилися і тарифи на тепло і електроенергію.

З кінця минулого року жителі різних регіонів почали виходити на акції протесту.

11 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Автор: 

опалення (937) Харків (5874) Терехов Ігор (314)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дык выборы лучезарного мера. Вот выберут тогда и...
показати весь коментар
13.01.2021 21:42 Відповісти
+4
это трыньдеж!.. они уже платежки с пересчетом сегодня прислали!.. на неделю раньше!!!!
показати весь коментар
13.01.2021 21:53 Відповісти
+3
А у нас в Киеве ***** Кличко и его банда отморозков 31 декабря на сессии Киеврады "отблагодарили" нас, Киевлян за то, шо проголосовали за мэра Кличко и подняли тарифы.
показати весь коментар
13.01.2021 21:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яке щастя! тепер можна на тому попіаритись?
показати весь коментар
13.01.2021 21:39 Відповісти
Дык выборы лучезарного мера. Вот выберут тогда и...
показати весь коментар
13.01.2021 21:42 Відповісти
Ну вот, снова разочарование.... А народ так надеялся на повышение.
показати весь коментар
13.01.2021 21:42 Відповісти
А у нас в Киеве ***** Кличко и его банда отморозков 31 декабря на сессии Киеврады "отблагодарили" нас, Киевлян за то, шо проголосовали за мэра Кличко и подняли тарифы.
показати весь коментар
13.01.2021 21:44 Відповісти
А что в первый раз так? В прошлый раз точно так же Клячко сразу же после выборов поднял тарифы чтобы путенненапал. Видимо народу понравилось стоять раком на трассе если еще раз за него проголосовали
показати весь коментар
13.01.2021 21:50 Відповісти
Не Кличко а кореш клоуна-наркома глава КГГА Тищенко!
показати весь коментар
13.01.2021 21:51 Відповісти
Это у вас в засранске ,там в основном такие как ты пи-ры живут.
показати весь коментар
13.01.2021 21:53 Відповісти
Не погано було б спочатку переглянути хоч би заголовки новин, а потім вже випорожнюватись.

13.01.21 14:03 https://censor.net/ru/news/3241535/stoimost_otopleniya_i_goryacheyi_vody_v_kieve_ne_povysitsya_klichko
показати весь коментар
13.01.2021 22:06 Відповісти
Значит понизится давление или/и температура воды
показати весь коментар
13.01.2021 21:44 Відповісти
Украинцы выходят из прострации и больше ни дадут над собой издеваться .
показати весь коментар
13.01.2021 21:46 Відповісти
Давали над собою знущатися і знову дозволять. "Бо путєн нападе!" - саме цим затикали рота і побачили, що народ стерпить все.
показати весь коментар
13.01.2021 21:48 Відповісти
Ну вы ведь не стерпели. Выбрали кремлёвского скомороха! Теперь точно Путин не нападет или не точно?
показати весь коментар
13.01.2021 21:53 Відповісти
Это ты что бунт против своего кумира зедебила замышляешь.? Злой ты волчара.
показати весь коментар
13.01.2021 21:55 Відповісти
Я полагаю обойдёмся без бунта ,Зеленский же не Барыга и народ услышал ,в отличие от соевой банды .
показати весь коментар
13.01.2021 22:46 Відповісти
Неужели и как услышал? Поднял на 85% снизил на 30%,и то на время карантина,а он закончится в феврале! А прикидываешься умным смайликом. Разве не барыга продал маски во время пандемии или разграбил гос.резерв,а может не он взяв из бюджета 62 миллиарда ,вроде как на строил каких то дорог по цене в 2 раза больше за км,чем в 2019 году и без тендера в прозоро и без гарантии на дороги в 5 лет,как было до этого? Разве не он оставил Украинцев умирать от ковида ,забрав деньги из фонда ? Нет ? Еще продолжить? За чей счет цена ниже рыночной .КТО ОПЛАТИТ РАЗНИЦУ? НЕ догадываешься,опять ты серый лошара!
показати весь коментар
14.01.2021 19:53 Відповісти
Пойдёшь запишешься на приём к психиатру и там продолжишь положат тебя на дурку и вполне возможно там найдутся желающие вникнуть в твою ахинею .
показати весь коментар
14.01.2021 20:48 Відповісти
я сказал!
показати весь коментар
13.01.2021 21:46 Відповісти
Як можна ! Там же вибори мера.
показати весь коментар
13.01.2021 21:46 Відповісти
..Так так ...з 1-го лютого
показати весь коментар
13.01.2021 21:51 Відповісти
Ну для вас гупешек какая разница. Вы ведь за наркомана проголосовали!
показати весь коментар
13.01.2021 21:52 Відповісти
это трыньдеж!.. они уже платежки с пересчетом сегодня прислали!.. на неделю раньше!!!!
показати весь коментар
13.01.2021 21:53 Відповісти
Не торопитесь платить, пришлют новые или сделают перерасчет. В ближайшие дни об этом объявят.
Все таки молодцы харьковчане, у нас больше всех было тарифных протестов, и в городе, и в области. Вот и добились результата.
показати весь коментар
13.01.2021 23:03 Відповісти
А в частных домах что делать, хоть в городе, хоть в области?
показати весь коментар
14.01.2021 00:27 Відповісти
То проблеми харків'ян.
показати весь коментар
13.01.2021 21:55 Відповісти
То проблєми твої, пальто, разом із дебілом криворожескім! Всосало, троляко?!
показати весь коментар
13.01.2021 22:17 Відповісти
значит за Харьков заплатит остальная Украина....
показати весь коментар
13.01.2021 21:57 Відповісти
Та ясно конечно---заботливый ты наш. Тебе выборы мэра надо выиграть любой ценой. Ведь если победы не станет---ох и перья полетят со всей компашки, что скучковалась за эти 10 лет! Там копать не перекопать.
показати весь коментар
13.01.2021 22:00 Відповісти
Хто что хочет, то и творит, у нас перед выборами снизили, а сразу после выборов подняли и этот цирк у них называется рынок.
показати весь коментар
13.01.2021 22:10 Відповісти
Доки цього зелю- бєдоносця не викинуть на растов, Україна потерпатиме від цих криворогих квартальних ідіотів!
показати весь коментар
13.01.2021 22:12 Відповісти
а в Харькове че , горячая вода есть ? у нас ( Днепр ) ее нет ( лет 20 с - хвостом ) и не будет
показати весь коментар
13.01.2021 22:34 Відповісти
Есть, но ею мало пользуются, дорого, в основном бойлерами воду греют - пришлось поставить в долгие периоды замены труб.
показати весь коментар
13.01.2021 22:59 Відповісти
Кабмин постановил уменьшить цену на газ до 6.99 грн, из-за этого подешевеет и вода горячая и отопление. Что тогда собрался понижать Терехов?
показати весь коментар
13.01.2021 22:43 Відповісти
Наверное не понижать, а повышать. Повышать свой рейтинг. Миша Добкин вон как в атаку пошел.
показати весь коментар
13.01.2021 23:13 Відповісти
Гарний ход конем кернесовської команди Тіпа ми за народ.
Такі тарифи можуть повідміняти по всій Україні і ті з влади хто був непопулярним стануть фаворитами, отака хитра гра...
показати весь коментар
14.01.2021 01:04 Відповісти
http://tepllo.pp.ua Твердотопливный котел - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления.
показати весь коментар
14.01.2021 08:05 Відповісти
А вот на холодную поднимут. Ни и на горячую, как составляющую в ней холодную тоже увеличится пропорционально. Типа "все правда". Нет?
показати весь коментар
14.01.2021 08:29 Відповісти
 
 