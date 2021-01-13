Головні новини 13 січня: газ коштуватиме 6,99 за кубометр, локдаун не продовжать

Газ для населення коштуватиме 6,99 грн за кубометр, локдаун не продовжуватимуть, підсудного Лебедка звільнили з ДФС, в армії - скандал із сексуальними домаганнями, - головні новини України за середу, 13 січня.

Ціна на газ

Кубометр газу для населення коштуватиме 6 грн 99 коп. Це рішення було прийнято на нараді Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" у президента Зеленського. В ОП кажуть, що таким чином ціну буде знижено на 30%, не згадуючи про те, наскільки вона виросла з січня. Таким чином для ціни на газ вводиться державне регулювання. Нові тарифи почнуть діяти з лютого.

Локдаун не продовжуватимуть

Після 24 січня Україна повернеться до адаптивного карантину - пообіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Повторити локдаун можуть тільки в разі "надкритичної ситуації".

Він також пообіцяв, що Україна не закуповуватиме вакцину китайської компанії Sinovac, якщо її ефективність виявиться нижче 70%. За останніми даними, ефективність вакцини становить 50,38%.

Спійманого на хабарі 66 млн грн Лебедка звільнили з ДФС

Після публікації Цензор.НЕТ Сергія Лебедка, якого судять за хабар 66 млн грн, звільнено з посади голови Офісу великих платників податків ДФС. Керівник фіскальної служби Мельник каже, що Лебедка призначав ще його попередник. За його словами, після публікації він провів із Лебедком розмову, і той подав рапорт про звільнення.

Єрмак обіцяє розібратися з Дубінським, але прізвищ не називає

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував запровадження Сполученими Штатами санкцій проти депутата партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. "Незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнутити відповідальних за втручання у вибори в США", - пообіцяв Єрмак, не назвавши при цьому прізвище Дубінського.

Буллінг і домагання в армії

43-річна підполковниця ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівника Чернігівського облтерцентру комплектування і соцпідтримки полковника Олександра Криворучка. "Хапав мене за груди, просовував руку між ніг і стискав у області геніталій, коли я нахилялася для пояснень над документом міг просунути руку в отвір між поясом брюк і моїм тілом. Ляскав по сідницях, зокрема у присутності офіцерів. Ліз цілуватися з язиком, у губи", - розповіла вона про домагання. Жінка подала на керівника заяву в поліцію.