Хомчак доручив розслідувати скаргу жінки-військовослужбовця на булінг і домагання, - Генштаб ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги жінки-військовослужбовця на булінг і домагання з боку свого керівника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Фейсбук.
"Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поставив завдання Військовій службі правопорядку у ЗСУ провести службову перевірку фактів, викладених на сторінці одного з інтернет порталів, щодо скарги жінки-військовослужбовця і її колег на дії керівника військової установи, з урахуванням матеріалів справи внесених до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань Національною поліцією Україні 1 січня 2021 року", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що в Збройних Силах України створено робочу групу щодо детального вивчення фактів, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців. Її роботою займатиметься радник Головнокомандувача ЗС України з гендерних питань.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва.
Пусть берёт на контроль.
года 2 назад ( или около ) наша 93 вернулась домой , грамоты получили почти ( или все , не помню точно ) женщины , а бойцы ( кто воевал ) не все
командиру конечно виднее , но осадочек остался
выходит давали за красивые глаза ?
на цензоре пост был по этому поводу ( в смысле почему бойцов не наградили )
Это про 25-ю.
Я про военнослужащих-женщин 25-й бригады)))
Имел достаточно длительный опыт общения с ними.
Мало того с больной психикой и инвалидностью по голове. Это ужас и позор для ВСУ. Люстровать надо таких оборотней и к власти на пушечный выстрел не подпускать.
Главком перевернулся бы если к его молодой жене покатил такой ублюдок и домогался её.
Любому человеку признаться прилюдно о начальнике уроде, который булингует и домогаеться это тяжело. Как вообще такого урада с судимостью и шлейфом извращенца обласным военкомом поставили? Куда смотрели эти горе начальники, а да из Иловайска тикали и Дебальцево сдавали.
Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая../
После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го(!!!) года Ольга обратилась ..."
Почему за четыре года не стала делать доказательства своих обвинений? Если бы эта же статья с этим же текстом, да ещё и подкреплённой аудиозаписью с диктофона. А честно говоря, можно было за четыре года постоянных домогательств и видеозапись спокойно подтвердить свои слова. Сейчас бы всеми её слова по другому бы воспринимались. А сейчас по факту просто к сожалению слова. А может она заинтересованное лицо по каким то неведомым для большинства(кто не знает всю кухню) причинам и клевещет на человека? Есть вероятность? -Есть.
А как насчёт того,что особи (некоторые) любят грубую силу, а не понравится секс говорят о насилии.
А как насчёт народной мудрости : **** не захочет -кобель не вскочит.
Случаи разные бывают и на "О" и на "Ё" бывают !!!