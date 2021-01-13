Хомчак доручив розслідувати скаргу жінки-військовослужбовця на булінг і домагання, - Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги жінки-військовослужбовця на булінг і домагання з боку свого керівника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Фейсбук.

"Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поставив завдання Військовій службі правопорядку у ЗСУ провести службову перевірку фактів, викладених на сторінці одного з інтернет порталів, щодо скарги жінки-військовослужбовця і її колег на дії керівника військової установи, з урахуванням матеріалів справи внесених до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань Національною поліцією Україні 1 січня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в Збройних Силах України створено робочу групу щодо детального вивчення фактів, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців. Її роботою займатиметься радник Головнокомандувача ЗС України з гендерних питань.

