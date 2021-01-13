УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8998 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 621 43

Хомчак доручив розслідувати скаргу жінки-військовослужбовця на булінг і домагання, - Генштаб ЗСУ

Хомчак доручив розслідувати скаргу жінки-військовослужбовця на булінг і домагання, - Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку за фактами скарги жінки-військовослужбовця на булінг і домагання з боку свого керівника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Фейсбук.

"Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поставив завдання Військовій службі правопорядку у ЗСУ провести службову перевірку фактів, викладених на сторінці одного з інтернет порталів, щодо скарги жінки-військовослужбовця і її колег на дії керівника військової установи, з урахуванням матеріалів справи внесених до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань Національною поліцією Україні 1 січня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в Збройних Силах України створено робочу групу щодо детального вивчення фактів, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців. Її роботою займатиметься радник Головнокомандувача ЗС України з гендерних питань.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, підполковник ЗСУ Ольга Деркач заявила про домагання і булінг з боку керівництва.

Хомчак доручив розслідувати скаргу жінки-військовослужбовця на булінг і домагання, - Генштаб ЗСУ 01

Автор: 

жінки (649) ЗСУ (7939) булінг (66) Хомчак Руслан (246)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Винною зроблять постраждалу жінку. Бо гниди, визнать, що шакал домагався жінки під час несення служби, то визнать, що армія від совку далеко не відійшла
показати весь коментар
13.01.2021 22:21 Відповісти
+5
Гавнокомандующего, гавнокомандующего подключайте!
Пусть берёт на контроль.
показати весь коментар
13.01.2021 22:19 Відповісти
+4
Ще скажуть, що це вона домагалася
показати весь коментар
13.01.2021 22:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гавнокомандующего, гавнокомандующего подключайте!
Пусть берёт на контроль.
показати весь коментар
13.01.2021 22:19 Відповісти
Винною зроблять постраждалу жінку. Бо гниди, визнать, що шакал домагався жінки під час несення служби, то визнать, що армія від совку далеко не відійшла
показати весь коментар
13.01.2021 22:21 Відповісти
Ще скажуть, що це вона домагалася
показати весь коментар
13.01.2021 22:27 Відповісти
Я думаю другие женщины бояться говорить. Давит админ ресурс, нашлось у его насальников ума поставить судимого маньяка-инвалида по голове на должность обл. военкома.
показати весь коментар
14.01.2021 01:30 Відповісти
Шварцкопф полный генерал награждённый высшей наградой сша золотой медалью конгресса будучи начальником возглавляющим многонациональные силы во время войны в персидском заливе что бы не стоять в общей очереди в туалет вместо себя в очередь поставил солдата \ не помню уже или первого попавшегося или своего шофёра \ так вот за это потом было судебное разбирательство - превышение полномочий и использование своего положения . вот когда у нас гнид начнут наказывать хотя бы за начисление себе *********** премий из сэкономленных на положенных подчинённым выплатам тогда можно сказать что мы ушли от совка
показати весь коментар
14.01.2021 00:41 Відповісти
Во всём мире домогательство и булинг к женщина приследуеться самым серьёзным образом. И только у нас всё не так. Извращенца даже от должности не отстранили, ни прокуроры, ни вспшники, ни главком даже и пальцем не повёл об отстранении. Они наверно его покрываю. Не понятно за что?
показати весь коментар
14.01.2021 01:17 Відповісти
Почему только через столько времени? Потому что они живут в другом измерении! Вся элита! Начиная с мэров маленьких городов ....
показати весь коментар
13.01.2021 22:31 Відповісти
Поробуй саберись силами и скажи публично, что твой начальник маньяк-извращенец. За ним весь админ. ресурс. Какой-то дурак сверху пролабировал назначение его с такой характеристикой судимостью, мордобоем на должность! Пипец просто, гнать его с арми! Рядовой артелерист это его предел без пенсии. Блин, он всю артилерию позорит.
показати весь коментар
14.01.2021 00:55 Відповісти
пока швея ( условно ) будет по штатке стрильцем , пока квартир от державы мало-мало , то это было есть и будет
года 2 назад ( или около ) наша 93 вернулась домой , грамоты получили почти ( или все , не помню точно ) женщины , а бойцы ( кто воевал ) не все
командиру конечно виднее , но осадочек остался
показати весь коментар
13.01.2021 22:31 Відповісти
93 трішки далі від моєї знаходиться. 25. Жінки всі позаду. Домагань апріорі не було
показати весь коментар
13.01.2021 22:51 Відповісти
о 93 я писал не за домагання , а за нагороды
выходит давали за красивые глаза ?
на цензоре пост был по этому поводу ( в смысле почему бойцов не наградили )
показати весь коментар
13.01.2021 23:04 Відповісти
Та розумію я про що ти брате😉. ****** ти а нагороди іншим. Так всюди!
показати весь коментар
13.01.2021 23:08 Відповісти
Здесь **...шит гнида в погонах. И все бонусы под с**я заберает. Военком артелерист, "Хрой", в ато 3 дня был, у границы с Харьковом. Но уже инвалид войны, неотходя от кармушки. Уродец! Талант этого артелериста так и умрёт с военкомом-извращенцем.
показати весь коментар
14.01.2021 01:02 Відповісти
Там смотреть не на что))))
Это про 25-ю.
показати весь коментар
13.01.2021 23:14 Відповісти
І не буду сперечатися. Можеш через лампу потойбічних сил на посматреть і на пагаваріть з бурятами яких я залишив на Горлівський террикон і😉
показати весь коментар
13.01.2021 23:24 Відповісти
А вопрос не про бурятов))))) И не про боеспособность 25-й.
Я про военнослужащих-женщин 25-й бригады)))
Имел достаточно длительный опыт общения с ними.
показати весь коментар
13.01.2021 23:45 Відповісти
Я так понимаю, все дела в наградах. Но это не так важно. Нужно понять, что область в лице военкома представляет судимый, маньяк-извращенец.
Мало того с больной психикой и инвалидностью по голове. Это ужас и позор для ВСУ. Люстровать надо таких оборотней и к власти на пушечный выстрел не подпускать.
Главком перевернулся бы если к его молодой жене покатил такой ублюдок и домогался её.
показати весь коментар
14.01.2021 01:10 Відповісти
Жалоба была 1 января, а Хомчак дал команду раазобраться 13...Не слишком ли быстро?
показати весь коментар
13.01.2021 22:38 Відповісти
Так то календарь юлианский)
показати весь коментар
13.01.2021 23:33 Відповісти
Дебіли чи зебіли???? Практично весь штаб бригади це жінки. І тільки одну буллінгуютю і домагаються???
показати весь коментар
13.01.2021 22:48 Відповісти
В штабе рядовые не служат...
показати весь коментар
13.01.2021 22:52 Відповісти
Та ти шооо? А точно не служать??
показати весь коментар
13.01.2021 22:55 Відповісти
Такое впечатление, что ты кого-то покрываешь!
показати весь коментар
13.01.2021 22:58 Відповісти
Так. Покриваюю буллінгерів.і сексуальних збочинців!.
показати весь коментар
13.01.2021 23:00 Відповісти
Ты тоже с той бригады?
показати весь коментар
13.01.2021 23:05 Відповісти
Так. Я з бригади насильників піномонтажників😎😎
показати весь коментар
13.01.2021 23:09 Відповісти
59?
показати весь коментар
13.01.2021 23:13 Відповісти
666 піномонтажна
показати весь коментар
13.01.2021 23:33 Відповісти
Для початку сходи на службу а потім оправдуй. В 25 ОПДБР жінок було приблизно 150. В 93 також біля цього. І ніхто там ніяких заяв не робив. Даже скажу чому!
показати весь коментар
13.01.2021 23:05 Відповісти
Солдат, старший солдат, це якби не рядовий😂😂😂😂
показати весь коментар
13.01.2021 22:58 Відповісти
А почему в прокуратуру не пишут а на форуме жалобы оставляют?
показати весь коментар
13.01.2021 23:35 Відповісти
Реальная картина, военком - извращенец. Позор армии, то людей избивает, то женщин домогаеться и насилует.
Любому человеку признаться прилюдно о начальнике уроде, который булингует и домогаеться это тяжело. Как вообще такого урада с судимостью и шлейфом извращенца обласным военкомом поставили? Куда смотрели эти горе начальники, а да из Иловайска тикали и Дебальцево сдавали.
показати весь коментар
14.01.2021 00:48 Відповісти
Посмотрим на результаты!
показати весь коментар
14.01.2021 02:34 Відповісти
"По словам Ольги Деркач, примерно с 2016-го(!!!) с его стороны она начала получать внимание/
Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая../
После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го(!!!) года Ольга обратилась ..."

Почему за четыре года не стала делать доказательства своих обвинений? Если бы эта же статья с этим же текстом, да ещё и подкреплённой аудиозаписью с диктофона. А честно говоря, можно было за четыре года постоянных домогательств и видеозапись спокойно подтвердить свои слова. Сейчас бы всеми её слова по другому бы воспринимались. А сейчас по факту просто к сожалению слова. А может она заинтересованное лицо по каким то неведомым для большинства(кто не знает всю кухню) причинам и клевещет на человека? Есть вероятность? -Есть.
показати весь коментар
14.01.2021 04:32 Відповісти
А как насчёт того, что особи сами провоцируют ...
А как насчёт того,что особи (некоторые) любят грубую силу, а не понравится секс говорят о насилии.
А как насчёт народной мудрости : **** не захочет -кобель не вскочит.

Случаи разные бывают и на "О" и на "Ё" бывают !!!
показати весь коментар
14.01.2021 06:02 Відповісти
Этот недочеловек и хотел чего-то, а получил дулю. Вот и закусила пихаря в погонах обида и давай женщину долбать, надеясь, что так дадут или новую жертву на этой должности вщять и домогаться, а может изнасиловать. Морда у него огромная, не промохнёшся. Видать знатный насильник. Шлейф с 90-х ещё тянется.
показати весь коментар
14.01.2021 19:55 Відповісти
Человека с судимостью за избиение и скрытием фактов инвалидности по голове тяжело назвать человеком, по определению. А собраться и сказать на всю Украины о домоганиях, это надо иметь крепкие "яйца", не каждый сможет, даже мужик. Да и мужики сейчас которые тянут за насильника, сами видать дрочилы.
показати весь коментар
14.01.2021 20:04 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
14.01.2021 07:41 Відповісти
А че там расследовать то??? 100% Криворучко домагался.Все знают ЭТОГО БАБНИКА и его любовниц....Он этим хвастаетса - и считает что так и должно быть....Человек с манией ВЯЛИЧИЯ...Вот теперь посмотрим как РАССЛЕДУЮТ......Связи у этого КАЗАНОВЫ огромнейшие...Денег НАКОЛЯДОВАЛ....Нету в Украине СПРАВЕДЛИВОСТИ...и еще не скоро она появится....К сожалению...
показати весь коментар
14.01.2021 09:18 Відповісти
Особенно провоцируют аварии проходя возле дороги весной.....
показати весь коментар
14.01.2021 10:10 Відповісти
В армии что-то доказать не реально, проще сразу застрелится. А теперь будут отбеливать военкома потому что это имедж подорвется ЗСУ. Главное теперь после всего этой женщине вообще выжыть и остатся служить в ЗСУ.
показати весь коментар
14.01.2021 15:48 Відповісти
 
 