Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція

Президента України Володимира Зеленського просять дозволити продаж теплого одягу і взуття в торговельних приміщеннях, де дотримуються норм карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на петицію №22/111274-еп.

Також наголошується, що багато людей не вміють користуватися інтернетом і не можуть оплатити покупки онлайн.

Документ опубліковано 11 січня, ініціатором значиться Ольга Маркова.

Нагадаємо, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

