УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8998 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 149 128

Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція

Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція

Президента України Володимира Зеленського просять дозволити продаж теплого одягу і взуття в торговельних приміщеннях, де дотримуються норм карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на петицію №22/111274-еп.

Також наголошується, що багато людей не вміють користуватися інтернетом і не можуть оплатити покупки онлайн.

Документ опубліковано 11 січня, ініціатором значиться Ольга Маркова.

Нагадаємо, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

Читайте також: У Києві дозволили роботу ковзанок, але з дотриманням вимог

Автор: 

карантин (18172) одяг (219) Президент (818) петиція (330) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
ходите босиком по снегу, суки ЗЕльоные !!!!
я то, все рассчитал и запасся всем в соевом бункере
показати весь коментар
13.01.2021 22:25 Відповісти
+25
Президента просят отменить запрет на продажу теплой одежды в связи с грядущим похолоданием, - петиция - Цензор.НЕТ 3775
показати весь коментар
13.01.2021 22:18 Відповісти
+24
стрекоза и муравей...на новый лад .
это ж надо-посреди зимы вспомнить о зимней одежде
показати весь коментар
13.01.2021 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://ibigdan.livejournal.com/26133168.html Але є і гарні новини Офіс Презедента України затвердив форму маски 35177-95 для учасників "тарифних", "податкових" та інших Майданів, що півтора роки тому голосували за Зеленського
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 6712
показати весь коментар
13.01.2021 22:46 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 22:46 Відповісти
Так це ж його маска.
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 7922
показати весь коментар
13.01.2021 22:49 Відповісти
Естественно нужно отменить , ибо в связи с увеличением платы за отопление не каждый сможет пользоватьмя газом , а стало быть вынужден будет покупать тёплую одежду !
показати весь коментар
13.01.2021 22:53 Відповісти
нефиг денушки тринькать плати за газ
показати весь коментар
14.01.2021 23:13 Відповісти
Який, нафік, теплий одяг?! Яке, нахер, взуття?! Лох має страждати!
показати весь коментар
13.01.2021 22:55 Відповісти
Потрібно перестати мерзнути)
показати весь коментар
13.01.2021 23:22 Відповісти
і взагалі, якщо люди не помруть від холоду, то зможуть померти від ковіду, а це зіпсує статистику, чи не так?)
показати весь коментар
14.01.2021 20:18 Відповісти
Какая разніца (с) )))
показати весь коментар
14.01.2021 20:20 Відповісти
Труселя з підігрівом краще просіть, щоб те місце яким ви думаєте не мерзло.
показати весь коментар
13.01.2021 23:37 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 03:16 Відповісти
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 8475Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 9444
показати весь коментар
13.01.2021 23:41 Відповісти
Нащо вам той теплий одяг. Їдьте всі в Буковель - там і зігрієтесь.
показати весь коментар
13.01.2021 23:48 Відповісти
Капєц.. дожилися.. кацапи пишуть челобітні путіну, а ці петиції "найвеличнішому пострждалому".. шо тут скажеш - одіннарот..
показати весь коментар
14.01.2021 00:12 Відповісти
Дожилися! Вже просять блазня щоб дозволив рейтузи купити.
показати весь коментар
14.01.2021 00:29 Відповісти
сработала уловка, пошли челобитные
показати весь коментар
14.01.2021 01:30 Відповісти
А попросите еще и маски с санитайзерами разрешить покупать во время пандемии Ковида.
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 6057
показати весь коментар
14.01.2021 02:38 Відповісти
Ну это вообще капец...🤣
показати весь коментар
14.01.2021 12:45 Відповісти
Когда этот Зебилизм закончится.
показати весь коментар
14.01.2021 08:15 Відповісти
Президента ПРОСЯТ - охренеть. Нужно не просить, а ВИМАГАТИ. Блт, скоро будут просить дать немножко воздуха подышать.
показати весь коментар
14.01.2021 10:14 Відповісти
Ага, накупят теплый одяг, а потом за газ платить денег не хватает. Зеля, не ведись, у этих транжир никогда не будет хватать бабла на коммуналку с такой безответственностью..
показати весь коментар
14.01.2021 13:57 Відповісти
А че ржете, вон у мокшан как все начиналось, с валежника) Вот и у нас позапрещают сколько смогут и насколько смогут, за то угодят коломою. Вот вы дразните ущербного зе, а он маленький говнистый, великого ничего не сотворит, за то обосрется так, что всем достанется.
показати весь коментар
14.01.2021 16:08 Відповісти
Великий сцарь и государь, холопы просют, пху сумно та гидко!!!
показати весь коментар
14.01.2021 22:33 Відповісти
когда зедерьмо удушится от передоза ...
показати весь коментар
14.01.2021 23:02 Відповісти
я себе тепленькие https://www.modaclub.ua/product/bruki-mujskie мужские брюки покупал вот недавно в магазине модаклаб - через который у меня даже маманя научилась заказывать одежду и всегда даже правильные размера приходят как не странно! в обшем как не крти но в нете выгодней и намног опроще и дешевле заказывать одежду
показати весь коментар
16.01.2022 16:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 