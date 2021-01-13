ВРП притягнула до відповідальності суддю Антикорсуду Хамзіна за дозвіл на обшук у судді ОАСК Келеберди, - ЦПК
Вища рада правосуддя винесла попередження судді Вищого антикорупційного суду Тимуру Хамзіну, який дозволив детективам НАБУ провести обшуки у судді Окружного адмінсуду Володимира Келеберди.
Про це пише Центр протидії корупції в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Келеберда - один із суддів ОАСК, якого підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади.
У Вищій раді правосуддя вирішили, що достатніх підстав для обшуку не було, і притягнули Хамзіна до дисциплінарної відповідальності. При цьому суддя ВАКС вважав, що матеріали справи свідчать про необхідність обшуку, оскільки отримати інформацію про можливий злочин іншим шляхом не можна було.
"Хамзін наголосив, що висловив лише припущення про можливу причетність Келеберди до злочину, жодних категоричних тверджень не було", - заявили в Центрі протидії корупції.
У ЦПК зазначають, що рішення щодо судді Хамзіна ухвалили напередодні засідання Вищого антикорсуду. 14 січня там переглянуть можливість продовжити справу суддів ОАСК.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУповідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"
Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.
14 січня 2021 Національне антикорупційне бюро знову проситиме Вищий антикорупційний суд продовжити терміни розслідування справи плівок Вовка.
у всех коррупционеров можно проводить обыски ,а у судей нельзя?
пора етих судей судить судом Линча!
Власть во ВСЕМ мире одна - НАРОД.
Референдум - голосование народа-решение- исполнение .
2. Референдум возможен и эффективен только в сталой демократии, в переходных обществах-референдум, как правило манипуляция. Основной пример- Гитлеровские референдумы. Из ближайших примеров- псевдореферендум- "опитування" от мистера Зеленского на местных выборах. Кто- то вспомнит 5 "важных вопросов на які ти повинен відповісти"? Так что референдум- далеко не панацея.
Нахрен этот ВСП разгонять нужно с волчьими билетами.
в самих радах, підібрали кворум, і , делайте взноси, господа. Єдиний шлях виправити цей шабаш хабарників і зоофілів, це прийняти зміни в законах (це не важко) про те, що рішення в КС голосується не менше 12 суддями, а ВРП приймає рішення у 2/3 голосів колегіально. І судді притягуються до відповідальності тільки по результатам перевірки остаточного судового рішення.