ВРП притягнула до відповідальності суддю Антикорсуду Хамзіна за дозвіл на обшук у судді ОАСК Келеберди, - ЦПК

ВРП притягнула до відповідальності суддю Антикорсуду Хамзіна за дозвіл на обшук у судді ОАСК Келеберди, - ЦПК

Вища рада правосуддя винесла попередження судді Вищого антикорупційного суду Тимуру Хамзіну, який дозволив детективам НАБУ провести обшуки у судді Окружного адмінсуду Володимира Келеберди.

Про це пише Центр протидії корупції в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Келеберда - один із суддів ОАСК, якого підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади.

У Вищій раді правосуддя вирішили, що достатніх підстав для обшуку не було, і притягнули Хамзіна до дисциплінарної відповідальності. При цьому суддя ВАКС вважав, що матеріали справи свідчать про необхідність обшуку, оскільки отримати інформацію про можливий злочин іншим шляхом не можна було.

Читайте також: НАБУ викликає голову ОАСК Вовка і суддів Погрібніченка, Келеберду, Аблова на слідчі дії. ДОКУМЕНТ

"Хамзін наголосив, що висловив лише припущення про можливу причетність Келеберди до злочину, жодних категоричних тверджень не було", - заявили в Центрі протидії корупції.

У ЦПК зазначають, що рішення щодо судді Хамзіна ухвалили напередодні засідання Вищого антикорсуду. 14 січня там переглянуть можливість продовжити справу суддів ОАСК.

ВРП притягнула до відповідальності суддю Антикорсуду Хамзіна за дозвіл на обшук у судді ОАСК Келеберди, - ЦПК 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк не з'явився в суд для обрання йому запобіжного заходу: засідання знову перенесли

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУповідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

14 січня 2021 Національне антикорупційне бюро знову проситиме Вищий антикорупційний суд продовжити терміни розслідування справи плівок Вовка.

ВРП Вища рада правосуддя (588) Вовк Павло (301) ВАКС Антикорупційний суд (2064) Окружний адмінсуд Києва (540) Келеберда Володимир (3)
+18
судьи вабще обнаглели,решили что они-каста неприкасаемых?
у всех коррупционеров можно проводить обыски ,а у судей нельзя?
пора етих судей судить судом Линча!
13.01.2021 23:12 Відповісти
+16
Охренеть - ВСП открыто себя признали воровской структурой и наказывают не тех судей, которые нарушили закон, а тех, кто не придерживается воровской круговой поруки.
Нахрен этот ВСП разгонять нужно с волчьими билетами.
13.01.2021 23:24 Відповісти
+13
ОАСК- каста недоторканних хабарників.
13.01.2021 23:12 Відповісти
Так суди.. Или судилка не выросла?
16.01.2021 13:32 Відповісти
Це ж яка триває вже сім років потужна і ефективна судівська ріформа, що цих нелюдів, нормальним людям, тільки заспиртованими в кунсткамері показувати можна...
13.01.2021 23:18 Відповісти
Судова мафія,понад всіма законами.
13.01.2021 23:22 Відповісти
И что? У нас все негативное всегда побеждает и будет побеждать. Такое население, такие политики, такие судьи. Это нельзя поменять извне. Сами украинцы должны поменяться. Но пока происходит деградация нарида.
13.01.2021 23:22 Відповісти
Як ви вже запіпчили, "нарід" у вас поганий. Тільки щось ні одна "месійка" або "госпідарник" довше одно строку не затримались.
13.01.2021 23:39 Відповісти
Кучма
13.01.2021 23:47 Відповісти
Не враховується. Ще совок + вбивство Чорновола + адмінресурс.
13.01.2021 23:51 Відповісти
Ты глуп. Таких много. Из среды такого "мудрого нарида", кто попроворней и побеспринципней конечно, и кооптирутся судьи, депутаты, и прочие властители кресел. А ты может думал, шо нам их откуда то присылают?
14.01.2021 00:02 Відповісти
"На державній мові"- русизм. Українською- "державною мовою".
14.01.2021 00:42 Відповісти
Ну скажем цивилизованная Франция в свое время (Де Голль) просто уволила ВСЕХ судей разом - и ничего не случилось .
Власть во ВСЕМ мире одна - НАРОД.
Референдум - голосование народа-решение- исполнение .
14.01.2021 00:21 Відповісти
1. Кто кого будет увольнять у нас? Все ветви власти- просто отдельные части общего организма олигархии, сфррмированного еще при Кучме. Маняя "Петренка" на "Симоненка"- переставляем фамиии в списке. До формирования в Украине полноценного гражданского общества- бесконечность. Не уверен, что оно вообще когда-либо сформируется.А пока этого нет-телевизор подскажет "мудрому нариду" за кого голосовать.
2. Референдум возможен и эффективен только в сталой демократии, в переходных обществах-референдум, как правило манипуляция. Основной пример- Гитлеровские референдумы. Из ближайших примеров- псевдореферендум- "опитування" от мистера Зеленского на местных выборах. Кто- то вспомнит 5 "важных вопросов на які ти повинен відповісти"? Так что референдум- далеко не панацея.
14.01.2021 00:40 Відповісти
ВРП охренел ..зовсім не боїться "питання вирішувати")) Коли вже ця НАБУ почне членів ВРП викривати та затримувати? До речі Гречківського вже затримували..але судді Шевченківського (яких він не притягав до відповідальності за скаргами)..його виправдали)) ВАС на сьогоді це єдиний більш меньш не підкупний суд(((
13.01.2021 23:39 Відповісти
Портнов шьёт дела
13.01.2021 23:43 Відповісти
А какое отношение совет имеет к антикор. суду, ВАКС ведь полностью независимый специальный суд?
13.01.2021 23:47 Відповісти
У нас і НАБУ незалежний орган... Але чомусь печерський суд може забирати у них справи.
13.01.2021 23:52 Відповісти
Хоч хтось цьому здивований...
13.01.2021 23:51 Відповісти
Яскраве свідчення того, як у суддівській мафії рука руку миє. І ПЛЮВАТИ ВОНИ ХОТІЛИ НА ЗАКОН!!!
13.01.2021 23:52 Відповісти
Без суду Лінча вже просто аж ніяк не обійтись!
14.01.2021 00:09 Відповісти
У ВСП сидят походу одни придурки и дегенераты безмозглые!
14.01.2021 02:31 Відповісти
автора в студію, це зооюрист, ідея проста як двері. В законах про конституційний суд та про ВРП чітко зазначено, що рішення приймається більшістю голосів, для того щоб прийняти вигідне рішення малою кровю, застосовуючи основи законодавства Чувашии, створили департаменти в
в самих радах, підібрали кворум, і , делайте взноси, господа. Єдиний шлях виправити цей шабаш хабарників і зоофілів, це прийняти зміни в законах (це не важко) про те, що рішення в КС голосується не менше 12 суддями, а ВРП приймає рішення у 2/3 голосів колегіально. І судді притягуються до відповідальності тільки по результатам перевірки остаточного судового рішення.
14.01.2021 07:34 Відповісти
 
 