ВРП притягнула до відповідальності суддю Антикорсуду Хамзіна за дозвіл на обшук у судді ОАСК Келеберди, - ЦПК

Вища рада правосуддя винесла попередження судді Вищого антикорупційного суду Тимуру Хамзіну, який дозволив детективам НАБУ провести обшуки у судді Окружного адмінсуду Володимира Келеберди.

Про це пише Центр протидії корупції в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Келеберда - один із суддів ОАСК, якого підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади.

У Вищій раді правосуддя вирішили, що достатніх підстав для обшуку не було, і притягнули Хамзіна до дисциплінарної відповідальності. При цьому суддя ВАКС вважав, що матеріали справи свідчать про необхідність обшуку, оскільки отримати інформацію про можливий злочин іншим шляхом не можна було.

Читайте також: НАБУ викликає голову ОАСК Вовка і суддів Погрібніченка, Келеберду, Аблова на слідчі дії. ДОКУМЕНТ

"Хамзін наголосив, що висловив лише припущення про можливу причетність Келеберди до злочину, жодних категоричних тверджень не було", - заявили в Центрі протидії корупції.

У ЦПК зазначають, що рішення щодо судді Хамзіна ухвалили напередодні засідання Вищого антикорсуду. 14 січня там переглянуть можливість продовжити справу суддів ОАСК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк не з'явився в суд для обрання йому запобіжного заходу: засідання знову перенесли

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУповідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

14 січня 2021 Національне антикорупційне бюро знову проситиме Вищий антикорупційний суд продовжити терміни розслідування справи плівок Вовка.