У світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії COVID-19 - 16,3 тис. випадків

Станом на ранок 14 січня у світі зареєстрували 745 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 362 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 92 778 786 випадків інфікування, з них 745 811 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 986 900 осіб, з них 16 362 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 66,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два нові штами COVID-19 виявили в США

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту.