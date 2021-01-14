УКР
У світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії COVID-19 - 16,3 тис. випадків

Станом на ранок 14 січня у світі зареєстрували 745 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 362 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 92 778 786 випадків інфікування, з них 745 811 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 986 900 осіб, з них 16 362 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 66,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два нові штами COVID-19 виявили в США

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту.

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+3
Ссылочку на Ваш источник приведите. Ибо по данным с сайта https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
в 2020 в Швешии умерло 95022 человека (самый высокий показапель в 21 веке), а в 2019 - 88766. То есть в 2020 году умерло на 6256 человек больше.
показати весь коментар
14.01.2021 08:22 Відповісти
+2
"Обычно за год в мире умирает около 56 млн человек - в среднем около 153 000 человек в день."
показати весь коментар
14.01.2021 07:40 Відповісти
+2
Причем большинство от сердечно-сосудистых заболеваний. Волна карантинов существенна увеличила эту смертность. Отсюда "избыточная смертность" населения.
Самое смешное со Швецией.
Увеличения смертности в Швеции в связи с "пандемией коронавируса" оказывается нет вообще. От слова "совсем".

За 2020 год в Швеции умерло 93 264 человек. Из них 7993 от ковид

А вот основные демографические показатели Швеции за 2019 год:
Родившихся: 121 123 человека
Умерших: 94 945 человек

То есть в год СТРАШНОЙ ПАНДЕМИИ умерло меньше, чем годом ранее.
Занавес.

Хорошо покарантинили?
показати весь коментар
14.01.2021 07:54 Відповісти
Ссылочку на Ваш источник приведите. Ибо по данным с сайта https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
в 2020 в Швешии умерло 95022 человека (самый высокий показапель в 21 веке), а в 2019 - 88766. То есть в 2020 году умерло на 6256 человек больше.
показати весь коментар
14.01.2021 08:22 Відповісти
это не просто самый высокий показатель в 21 веке, а самый высокий показатель за последние 150 лет
показати весь коментар
14.01.2021 09:25 Відповісти
https://avto.informator.ua/2018/12/09/kazhdye-24-sekundy-v-dtp-pogibaet-chelovek-statistika-po-miru/ По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 24 секунды на дорогах мира в результате ДТП гибнет один человек.

А сейчас только в Европе
https://hromadske.ua/ru/posts/v-evrope-ot-covid-19-kazhdye-17-sekund-umiraet-chelovek-voz В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек - ВОЗ
показати весь коментар
14.01.2021 10:20 Відповісти
Ой как только начали массовую вакцинацию сразу рекорд
Вакцинация в период эпидемии это как тушение пожара бензином
показати весь коментар
14.01.2021 07:53 Відповісти
Рекордное количество по всему миру? Стоп. А как же жуткие горы трупов в разных странах по телеку ровно год назад?
показати весь коментар
14.01.2021 09:22 Відповісти
Т.е. ты не предполагаешь, что может быть и больше?

Это в Украине за год нихрена не предпринималось и только мантры и видосики успокоительные снимали
показати весь коментар
14.01.2021 09:25 Відповісти
В одном многоквартирном доме пять покойников в день - небывалый рекорд по смертности. Но по городу в этот день смертность может быть средней или даже несколько меньше обычной. А вот если в 80% домов города за день будет по 1 покойнику (что иногда случается в каждом доме), то смертность будет рекордно высокой.
Просто высшая математика, правда?
показати весь коментар
14.01.2021 10:14 Відповісти
В світі кількість заражених зростає, а в Україні меншає. Ось що животворящі відосіки Зеленського творять...
показати весь коментар
14.01.2021 09:31 Відповісти
 
 