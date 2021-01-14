У світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії COVID-19 - 16,3 тис. випадків
Станом на ранок 14 січня у світі зареєстрували 745 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 362 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 92 778 786 випадків інфікування, з них 745 811 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 986 900 осіб, з них 16 362 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 66,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту.
Самое смешное со Швецией.
Увеличения смертности в Швеции в связи с "пандемией коронавируса" оказывается нет вообще. От слова "совсем".
За 2020 год в Швеции умерло 93 264 человек. Из них 7993 от ковид
А вот основные демографические показатели Швеции за 2019 год:
Родившихся: 121 123 человека
Умерших: 94 945 человек
То есть в год СТРАШНОЙ ПАНДЕМИИ умерло меньше, чем годом ранее.
Занавес.
Хорошо покарантинили?
в 2020 в Швешии умерло 95022 человека (самый высокий показапель в 21 веке), а в 2019 - 88766. То есть в 2020 году умерло на 6256 человек больше.
А сейчас только в Европе
https://hromadske.ua/ru/posts/v-evrope-ot-covid-19-kazhdye-17-sekund-umiraet-chelovek-voz В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек - ВОЗ
Вакцинация в период эпидемии это как тушение пожара бензином
Это в Украине за год нихрена не предпринималось и только мантры и видосики успокоительные снимали
Просто высшая математика, правда?