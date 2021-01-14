Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і великокаліберні кулемети. Втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

За минулу добу російські найманці на Донбасі 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях, втрат серед українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Протягом минулої доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"… Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Зокрема, поряд з Водяним на Приазов’ї ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь у бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів. Біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Від початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили в пресцентрі ОС.



