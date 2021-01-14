За добу через COVID-19 в Україні померли 162 людини, виявлено 7925 нових випадків, одужали - 10 192
За минулу добу в Україні зафіксовано 7925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 233 дитини і 345 медпрацівників.
Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"7925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 229 осіб;
летальних випадків – 162;
одужало – 10 192 особи;
здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 138 764 особи;
одужало – 837 063 особи;
летальних випадків – 20 376;
проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях", - розповів Степанов.
Остаётся только пугать население барановирусом.
Так что не нужно отсчитывать две недели, чтоб сделать выводы об "эффективности" лохдауна от зебаранов.
Вам весны мало было? А чего добились то? Ну разве что роста с 800 в день, как поздней весной, до 8000. Где остановка эпидемии-то?
Может, шапки ?
Я и правда не помню чтобы он у нас тут приземлялся.
в Испании, например, штраф 3000 евро
в Польше около 1000 евро
в Прибалтике около 50 евро
Украина одна из саміх успешніх стран в теме локдауна и карантина
Я, честно говоря, расцениваю это как откровенное издевательство над людьми. А какая ваша точка зрения?
удивишься, но по твоей логике правительство єтих стран надо вообще расстрелять на месте, ибо там штрафі віше 1000 евро, закріт весчь бизнес и введен комендантский час с жесткими действиями полиции
"Хуже все равно не будет" (с)