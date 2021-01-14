УКР
За добу через COVID-19 в Україні померли 162 людини, виявлено 7925 нових випадків, одужали - 10 192

За минулу добу в Україні зафіксовано 7925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 233 дитини і 345 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"7925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Також читайте: У світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії COVID-19 - 16,3 тис. випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях", - розповів Степанов.

карантин (18172) статистика (2256) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+6
Надо что-нибудь ещё запретить продавать. Трусы и носки уже запретили.
Может, шапки ?
14.01.2021 08:19 Відповісти
+6
степанов и шмыгаль - молодцы. Как только запретили продажу трусов и колгот, так вирус мгновенно пошел на спад. А тупые пендосы и гейропейцы вакцинируются, вводят локдауны... К черту эти все глупости. зе-команда точно знает, что короновирус размножается только отделе колгот-носков-трусов. Ведь правда, зебилы?!
14.01.2021 08:41 Відповісти
+4
Из первых шести новостей- три о коронавирусе. Итого: 50%.
14.01.2021 08:12 Відповісти
Из первых шести новостей- три о коронавирусе. Итого: 50%.
14.01.2021 08:12 Відповісти
Так ведь правительство - полный банкрот.
Остаётся только пугать население барановирусом.
14.01.2021 08:20 Відповісти
Чаще всего инкубационный период намного меньше 14 дней.
Так что не нужно отсчитывать две недели, чтоб сделать выводы об "эффективности" лохдауна от зебаранов.
Вам весны мало было? А чего добились то? Ну разве что роста с 800 в день, как поздней весной, до 8000. Где остановка эпидемии-то?
14.01.2021 08:15 Відповісти
Надо что-нибудь ещё запретить продавать. Трусы и носки уже запретили.
Может, шапки ?
14.01.2021 08:19 Відповісти
Шутки-шутками. Мне вчера, срочно понадобилось распечатать сертификат об успешном прохождении тестов по электронным картам. Мой принтер- черно-белый, а нужен цветной! Сажусь в машинку- еду по всем известным мне местам где есть эти принтеры. Результат: закрыто абсолютно всё! Невозможно распечатать, а Компания торопит. Нашел я таки! В самом неожиданном месте: в Обществе Инвалидов! О, как!
14.01.2021 08:25 Відповісти
У нас в Мельбурне было абсолютно то же самое. Можно было только по почте заказать, и то далеко не всё. Причём население до сих пор в восторге от нашего комуняки Эндрюса, который всё это устроил. Типа, он из "защитил от ковида". Любят носить намордники. Осталось ему при жизни памятник поставить. Я в шоке. Это действительно те люди, предки которых построили великую Британскую империю ?
14.01.2021 08:59 Відповісти
Вы из Мельбурна. Я там на линии стоял, каждый месяц заход туда. Давно дело было в 1999-м. Там, в процессе моего захода сам Пуйло побывал! Его тогда принимали как презтдента рашкостана, не менее!
14.01.2021 09:21 Відповісти
Не помню такого. Вам не померещилось ?
14.01.2021 09:40 Відповісти
Ни в коем случае!!! Это- точно, без всяких вариантов! Щас поГУГЛю, найду подтверждение.
14.01.2021 09:49 Відповісти
Я не могу найти! Есть списки визитов только когда он стал президентом. Нет никаких данных о его визитах в должности премьера! Но! Я продолжаю поиски.
14.01.2021 10:02 Відповісти
Да ладно; ну его.
14.01.2021 10:04 Відповісти
Всё!!! Я- мудак. Это было в Окленде! Мы тогда стояли на линии Лос-Анжелес- Гонолулу-Сува-Окленд-Мельбурн-Сидней-Окленд-Сан-Франциско... Базовым был именно Окленд. Тогда просто голова кругом шла! Каждые сутки- порт. Я- ошибся, виноват.
14.01.2021 10:09 Відповісти
Не обзывай себя; оно тебе надо ?
Я и правда не помню чтобы он у нас тут приземлялся.
14.01.2021 10:12 Відповісти
Та ну... ты ж понимаешь: приходит народ из города и заявляет что видели Клинтона и Путина, вместе!!! Вот именно это заявляет и сопровождает фотками! Я просто спутал Окленд и Мельбурн. Контейнеровозы таки страшные суда, в плане ротации портов.
14.01.2021 10:14 Відповісти
Во! Таки нашел: https://staskulesh.com/2017/04/putin/
14.01.2021 10:15 Відповісти
бедолага, так и ходишь в колготках?
14.01.2021 08:27 Відповісти
в Украине один из саміх мягких карантинов и предпоследнее место в размерах штрафа за нарушение карантина или масочного режима. дешевле штраф тока в Грузии
в Испании, например, штраф 3000 евро
в Польше около 1000 евро
в Прибалтике около 50 евро
Украина одна из саміх успешніх стран в теме локдауна и карантина
14.01.2021 08:34 Відповісти
"Прибалтика" - нет такой страны на карте мира. Это кацапское наречие стран, у которых все лучше чем в самой *********
14.01.2021 08:42 Відповісти
есть такие люди, которім важно лишь придраться и поумничать, ибо по существу вопроса говорить неспособньі
14.01.2021 08:57 Відповісти
Если ты украинец, то тебе скорей всего было бы взападло слышать словосочетание "на Украине". Поэтому жителям СТРАН БАЛТИИИ тоже обидны ваши прибалтики
14.01.2021 11:06 Відповісти
"Украина одна из саміх успешніх стран в теме локдауна и карантина" - спасибо, посмеялся такому неуклюжему подмахиванию зеленой блевотине.
14.01.2021 09:14 Відповісти
Нам от этих цифр должно стать легче? Не останавливайся, пиши про тюремные сроки и смертную казнь у некоторых.
14.01.2021 09:20 Відповісти
степанов и шмыгаль - молодцы. Как только запретили продажу трусов и колгот, так вирус мгновенно пошел на спад. А тупые пендосы и гейропейцы вакцинируются, вводят локдауны... К черту эти все глупости. зе-команда точно знает, что короновирус размножается только отделе колгот-носков-трусов. Ведь правда, зебилы?!
14.01.2021 08:41 Відповісти
Вы можете оценить вот это откровение премьера-министера: "Покупка непродовольственных товаров, в частности носков, увеличивает мобильность населения, что в свою очередь, увеличивает риск заразиться коронавирусом. Об этом во время заседания правительства в среду, 13 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль"(с).
Я, честно говоря, расцениваю это как откровенное издевательство над людьми. А какая ваша точка зрения?
14.01.2021 08:48 Відповісти
Безусловно. Они считают весь лохторат Бубочки неизлечимыми дегенератами. Что и есть чистая правда.
14.01.2021 09:00 Відповісти
Так населення цього ж і забажало в квітні 2019 року. Прямо мазохісти,сер.
14.01.2021 09:01 Відповісти
просто сравни ситуацию в Украине с ситуацией в Испании, Франции, Польше, Нидерландах и т.д.
удивишься, но по твоей логике правительство єтих стран надо вообще расстрелять на месте, ибо там штрафі віше 1000 евро, закріт весчь бизнес и введен комендантский час с жесткими действиями полиции
14.01.2021 09:02 Відповісти
Мне не нравится ваша логика. Давайте так: я УЖЕ пришел в "АТБ". УЖЕ!!! Что должно помешать мне, стоя в очереди с купленной бутылью водки и закуской, просто протянуть руку и взять с полки эти сраные носки?! Каким образом это увеличит мою мобильность?!
14.01.2021 09:16 Відповісти
Локдаун в тех странах вводился для избежания коллапса системы здравоохранения, а не на всякий случай, как это делается у нас. Польша вполне себе нормально работала во время нашего весеннего лохдауна. Кроме того во всех перечисленных тобой странах платят компенсации. Как бизнесу, так и простым работникам. Так что сравнивать особо нечего.
14.01.2021 09:28 Відповісти
Біля рентген кабінету в моєму місті величезна черга на рентген легень стоїть, і ця черга кожен день, а всякі недоумки пишуть, що нам не треба локдаун. Та він не просто треба, його треба мінімум до березня продовжити!!
14.01.2021 09:27 Відповісти
Скажу Вам по большоу секрету: вирусное поражение легких видно на рентгене в исключительных случаях. А большая очередь на рентген не от большого ума, как врачей, так и больных. Заболел? Сиди дома. Проблемы с дыханием - звони врачу или в скорую. Если врач советует прийти на прием - можно посылать нах. Есть знакомая бабулька, которая сама переболела относительно легко, но заразила медсестру, аптекаря, соседей, да и скорей всего многих, кого встретила на рынке, в магазине, в поликлинике, аптеке и т.д - сходила к врачу по его же рекомендации.
14.01.2021 09:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3241721/za_nedelyu_grippom_i_orvi_v_ukraine_zaboleli_891_tys_chelovek_vdvoe_menshe_epidporoga/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75440326 - за неделю COVID-19 заболели 33 595 человек: вшестеро меньше эпидпорога.
14.01.2021 11:01 Відповісти
Медики на пределе, если госпитализация более 2000 тыс в день
14.01.2021 11:02 Відповісти
Госпитализируют тех у кого больше денег, остальные лечатся дома.
14.01.2021 11:06 Відповісти
"какая разница" (с)
"Хуже все равно не будет" (с)
14.01.2021 11:09 Відповісти
 
 