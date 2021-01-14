За добу через COVID-19 в Україні померли 162 людини, виявлено 7925 нових випадків, одужали - 10 192

За минулу добу в Україні зафіксовано 7925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 233 дитини і 345 медпрацівників.

Про це в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"7925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 229 осіб;

летальних випадків – 162;

одужало – 10 192 особи;

здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 138 764 особи;

одужало – 837 063 особи;

летальних випадків – 20 376;

проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях", - розповів Степанов.









