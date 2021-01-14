УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4379 відвідувачів онлайн
Новини
2 090 19

Консульства України в Польщі в 2020 році зареєстрували майже 3,5 тисячі новонароджених, на 13,7% більше, ніж у 2019 році

Консульства України в Польщі в 2020 році зареєстрували майже 3,5 тисячі новонароджених, на 13,7% більше, ніж у 2019 році

У 2020 році чотири консульські установи України на території Польщі зареєстрували 3471 новонародженого.

Про це йдеться у відповіді посольства України в Польщі на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше немовлят зареєстрували у консульському відділі Посольства України у Варшаві - 1520. У генконсульстві у Кракові -1229 новонароджених, у консульстві в Гданську - 581, у генконсульстві в Любліні -141.

Загалом це на 13,7% більше, ніж у 2019 році (2995 новонароджених).

Також читайте: 507 тис. громадян України легально працюють у Польщі, - глава Фонду соціального страхування Ушчинська

У дипустанові також зазначають, що торік з українського громадянства в Польщі вийшли 13 осіб - так само як і 2019 року.

Окрім того, загалом було виконано 49 525 консульських дій, що на 14% менше, ніж 2019 року (57 612). Як підкреслили в посольстві, з огляду на тривалі періоди перерви у роботі консульських установ через пандемію коронавірусу, цей показник є доволі високим.

Автор: 

мігранти (1139) Польща (9000) українці (2604) заробітчани (674)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Незабаром украінських рабів не залишиться, щоб маланців у владі обслуговувати. Отримав рахунок за опалення за 65 квадратів 3500 грн при такій теплій погоді за грудень. Разом комуналка більше 5000 виходить. Робити за харчі та комуналку не бачу сенсу і це ще нема сім'і та дітей. Саме гірше не видно й перспективи
показати весь коментар
14.01.2021 08:36 Відповісти
+3
Терпилы сходили на выборы по-приколу, а теперь ноют, что у них на комуналку денег нет. Думать надо было в 04.2019! Поэтому я солидарен с ахметовым-каломойским-зеленским, что тупорылых ничтожеств нужно грабить по полной программе, только так до них может что-то дойдет.
показати весь коментар
14.01.2021 08:51 Відповісти
+3
Сьогодні ви живете так як голосували вчора.
показати весь коментар
14.01.2021 09:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незабаром украінських рабів не залишиться, щоб маланців у владі обслуговувати. Отримав рахунок за опалення за 65 квадратів 3500 грн при такій теплій погоді за грудень. Разом комуналка більше 5000 виходить. Робити за харчі та комуналку не бачу сенсу і це ще нема сім'і та дітей. Саме гірше не видно й перспективи
показати весь коментар
14.01.2021 08:36 Відповісти
Да, за такие деньги уже можно и дом обогревать, а не ячейку в воздухе
показати весь коментар
14.01.2021 08:46 Відповісти
Терпилы сходили на выборы по-приколу, а теперь ноют, что у них на комуналку денег нет. Думать надо было в 04.2019! Поэтому я солидарен с ахметовым-каломойским-зеленским, что тупорылых ничтожеств нужно грабить по полной программе, только так до них может что-то дойдет.
показати весь коментар
14.01.2021 08:51 Відповісти
Сьогодні ви живете так як голосували вчора.
показати весь коментар
14.01.2021 09:05 Відповісти
Сатаністи, заганяючи людей на карантини, отримали протилежний ефект до очікуваного - збільшення народжуваності. Хоча, не нашим розумом їх оцінювати. Можливо при масовому морі у батьків буде більше сліз, що вони лишають сиріт. А це те, чого дияволята хотіли.
показати весь коментар
14.01.2021 08:45 Відповісти
Это новый биоматериал для работы на польской клубнике и мойки местных сортиров. Пока паны моют параши и собирают клубнику в норвегиях, ирландиях, франциях и британиях.
показати весь коментар
14.01.2021 08:47 Відповісти
І лише бот кацапсина з дирляндіі за копійки строчить коментарі. Вялікіє
показати весь коментар
14.01.2021 09:01 Відповісти
А ось і не вгадав. Спробуй ще раз.
показати весь коментар
14.01.2021 11:03 Відповісти
Ты на столько полоумный и ограниченный, что я бы на тебя нассал
показати весь коментар
14.01.2021 09:02 Відповісти
посци на свою маму, за то что тебя ущербным родила
показати весь коментар
14.01.2021 11:01 Відповісти
ох тебя жизнь потрепала, рахло
показати весь коментар
14.01.2021 11:31 Відповісти
хватит шарится по украинским сайтам. Давай уже возвращайся к своим обязанностям по мойке польских унитазов.
показати весь коментар
14.01.2021 12:18 Відповісти
Вот почему я тебя и назвал ограниченным. Твой недоразвитый мозг, пораженный тупостью и недоразвитостью, только и знает, что сраные стереотипы из мокшанских пабликов о клубнике, паны и сортиры. Иди помойся, черт
показати весь коментар
14.01.2021 12:36 Відповісти
Зато ты у нас тут один интеллектуал, в люди пробился. поехал работать смотрителем туалета аж в целую польшу! В германию и францию не брали, спасибо хоть ляхи к своим нужникам пристроили. Будешь ехать в отпуск домой на пасху, гостинцы зачетные привезешь: упаковку туалетной бумаги, канистру жидкого мыла и пару бутылок антисептика. Родные должны видеть, как ты хорошо преуспел на чужбине.
показати весь коментар
14.01.2021 14:34 Відповісти
ха) ну ты и долбодятел) повеселил) все, ущербный, пака
показати весь коментар
14.01.2021 14:42 Відповісти
Рабочий день на сортирах закончился? Незабудь туалетной бумаги прихватить домой с работы
показати весь коментар
14.01.2021 18:37 Відповісти
Поїхали ляхів плодити.
показати весь коментар
14.01.2021 09:02 Відповісти
Хорошо что гастарбайтеры регистрируют своих новорожденных, значит не хотят связь с Батькивщиной терять
показати весь коментар
14.01.2021 09:31 Відповісти
Подача Цензором информации относительно украинцев в Польше выглядит довольно мерзко. Спрашивается, с какой целью нужно было разделить одну статистическую справку на две части и первой подать "новость" под жёлтым заголовком "Почти 650 граждан Украины умерли за прошлый год в Польше"?
показати весь коментар
14.01.2021 12:20 Відповісти
 
 