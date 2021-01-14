Консульства України в Польщі в 2020 році зареєстрували майже 3,5 тисячі новонароджених, на 13,7% більше, ніж у 2019 році

У 2020 році чотири консульські установи України на території Польщі зареєстрували 3471 новонародженого.

Про це йдеться у відповіді посольства України в Польщі на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше немовлят зареєстрували у консульському відділі Посольства України у Варшаві - 1520. У генконсульстві у Кракові -1229 новонароджених, у консульстві в Гданську - 581, у генконсульстві в Любліні -141.

Загалом це на 13,7% більше, ніж у 2019 році (2995 новонароджених).

У дипустанові також зазначають, що торік з українського громадянства в Польщі вийшли 13 осіб - так само як і 2019 року.

Окрім того, загалом було виконано 49 525 консульських дій, що на 14% менше, ніж 2019 року (57 612). Як підкреслили в посольстві, з огляду на тривалі періоди перерви у роботі консульських установ через пандемію коронавірусу, цей показник є доволі високим.