Консульства України в Польщі в 2020 році зареєстрували майже 3,5 тисячі новонароджених, на 13,7% більше, ніж у 2019 році
У 2020 році чотири консульські установи України на території Польщі зареєстрували 3471 новонародженого.
Про це йдеться у відповіді посольства України в Польщі на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше немовлят зареєстрували у консульському відділі Посольства України у Варшаві - 1520. У генконсульстві у Кракові -1229 новонароджених, у консульстві в Гданську - 581, у генконсульстві в Любліні -141.
Загалом це на 13,7% більше, ніж у 2019 році (2995 новонароджених).
У дипустанові також зазначають, що торік з українського громадянства в Польщі вийшли 13 осіб - так само як і 2019 року.
Окрім того, загалом було виконано 49 525 консульських дій, що на 14% менше, ніж 2019 року (57 612). Як підкреслили в посольстві, з огляду на тривалі періоди перерви у роботі консульських установ через пандемію коронавірусу, цей показник є доволі високим.
