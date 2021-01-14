Водопостачання постраждалих від пориву на водогоні "Горлівка-Торецьк" населених пунктів повністю відновлено, - ДСНС

Водопостачання населених пунктів Донецької області, які постраждали від пориву на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк" 4 січня, відновлено в повному обсязі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"12 січня бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" ремонтні роботи завершено. 13 січня водопостачання населених пунктів відновлено в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 січня в результаті пориву на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", без водопостачання залишилися 5 населених пунктів (м. Торецьку, м. Залізний, смт Північне і смт Південне, частково смт Щербинівка, близько 38 тис. жителів).

Фахівцям "Компанія "Вода Донбасу" 8 січня не вдалося виконати ремонтні роботи на зазначеному водопроводі, оскільки двічі був порушений режим "тиші"(в тому числі із застосуванням гранатомета) з боку російських найманців.