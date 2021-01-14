Працювати в ситуації, яка зараз відбувається в енергетиці, - здійснювати чисто злодійство, - бізнесмен Кропачов
До влади в Україні прийшли дилетанти, які керують дилетантськими способами.
Про це в інтерв'ю БизнесЦензор розповів власник групи компаній УкрДонІнвест Віталій Кропачов, передає Цензор.НЕТ.
"Працювати в ситуації, яка зараз відбувається в енергетиці, - здійснювати чисто злодійство. Який кластер не взяти - держава повністю не діє. Візьмемо НЕК Укренерго. За попереднього президента, в 2018 році, ця компанія генерувала прибуток 2,6 млрд грн. Сьогодні, за три квартали 2020 року, у цій компанії майже 30 млрд грн збитків", - заявив він.
"Дайте два тижні управління. Я особисто знаю, як все виправити. Нічого складного в цьому немає. Сьогодні прийшли до влади дилетанти, які керують дилетантськими способами. У цьому вся проблема. Вони загнали вугільну галузь незрозуміло куди. І не можуть з цієї ситуації вийти. Вони постійно намагаються під когось підлаштуватися або прогнутися. А там має бути міністром незалежна людина", - додав Кропачов.
І, як бачите, за чесної влади не крали у таких об'ємах. Розрахувались за борги овоча і юлі,а потім вийшли у плюси.
Там просто зебілів немає, то люди живуть і процвітають.
В них не можна красти.
т.е. в 2018 воровали так, что было 2.6 млрд.грн. прибыли. А теперь перестали воровать на 30 млрд. убытков. Как по мне, пусть лучше воруют по первой схеме, чем не воруют по второй.