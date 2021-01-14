Працювати в ситуації, яка зараз відбувається в енергетиці, - здійснювати чисто злодійство, - бізнесмен Кропачов

До влади в Україні прийшли дилетанти, які керують дилетантськими способами.

Про це в інтерв'ю БизнесЦензор розповів власник групи компаній УкрДонІнвест Віталій Кропачов, передає Цензор.НЕТ.

"Працювати в ситуації, яка зараз відбувається в енергетиці, - здійснювати чисто злодійство. Який кластер не взяти - держава повністю не діє. Візьмемо НЕК Укренерго. За попереднього президента, в 2018 році, ця компанія генерувала прибуток 2,6 млрд грн. Сьогодні, за три квартали 2020 року, у цій компанії майже 30 млрд грн збитків", - заявив він.

"Дайте два тижні управління. Я особисто знаю, як все виправити. Нічого складного в цьому немає. Сьогодні прийшли до влади дилетанти, які керують дилетантськими способами. У цьому вся проблема. Вони загнали вугільну галузь незрозуміло куди. І не можуть з цієї ситуації вийти. Вони постійно намагаються під когось підлаштуватися або прогнутися. А там має бути міністром незалежна людина", - додав Кропачов.

