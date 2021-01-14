УКР
Новини Коронавірус і карантин
Степанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не маніпулювати, ми ведемо переговори з багатьма виробниками. ВIДЕО

У МОЗ розповіли, чому підписали контракт на поставку вакцини саме з китайською компанією Sinovac.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі без винятку виробники у світі, які виготовляють вакцини, вакцини, які перебувають на завершальному етапі і вже надали звіти щодо своїх клінічних досліджень або нададуть їх найближчим часом, які зареєстрували вакцини ... ми ведемо з ними переговори з травня, червня, липня", - сказав глава МОЗ.

За його словами, точно так само, як і з ініціативою COVAX, з якою МОЗ почало співпрацювати, як тільки була організована ця ініціатива.

"Тому це маніпуляції, які намагаються розганятися деякими політдіячами, ціну яким ми знаємо, які, крім балаканини, нічого не мають. Їхня мета - навести жах і тримати в страху українців. Це не той випадок, коли можна маніпулювати і спекулювати на здоров'ї громадян. .. . Припиняйте, будь ласка, це я до діячів звертаюся, знайдіть іншу тематику для маніпуляцій, в цьому ви точно креативні", - додав Степанов.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менш ніж 70%.

Також читайте: Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Завалили гниды закупку вакцины чтобы втюхивать откатное кацапо-китайское гавно...
14.01.2021 09:35 Відповісти
Яка влада, така і вакцина.
14.01.2021 09:40 Відповісти
Всі, хто вели переговори в травні, червні, липні вже вакцинуються. Так що замаж, Стєпаха, піщєпрійомнік.
14.01.2021 09:37 Відповісти
14.01.2021 09:35 Відповісти
14.01.2021 09:40 Відповісти
Покупку какой вакцины завалили? Спутник 5?
14.01.2021 14:50 Відповісти
читать умеешь?
"... втюхивать откатное кацапо-китайское гавно..."
показати весь коментар
14.01.2021 17:03 Відповісти
По словам министра здравоохранения Максима Степанова,https://censor.net/ru/news/3241461/ukraina_ne_budet_zakupat_vaktsinu_sinovac_esli_ee_effektivnost_budet_menee_70_stepanov, если ее эффективность составит меньше 70% ??? Я щось не можу зрозуміти?! То заявляв, що купили, а зараз заявляє: не будемо купувати??? То заявляв, що якщо ефективність, буде менше 70% .гроші Китай поверне. Так, хто маніпулює? Вірніше. Хто бреше?! Стосовно поверне, що в договорі про поставку вакцини є такий пункт: Якщо клієнт передумав, фірма гроші поверне? Міліард?
15.01.2021 00:03 Відповісти
Вся Турція починає ставитися вакциною від Sinovac! Ви взагалі не вивчали питання перед тим як щось кричати
показати весь коментар
На відміну від Вас я знайомий з питанням...
Ознайомтесь і Ви, щоб фігню не розповсюджували:
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q&t=0s Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов .

14.01.2021 17:09 Відповісти
Это он щас про вакцЫну спутник вэ))))
показати весь коментар
Переговоры может и ведете, а бабки за китайскую вакцину уже заплптили.
показати весь коментар
Не платили они ничего. Денег нет. Разворованы.
показати весь коментар
можливо
показати весь коментар
Ну да, Молдова чет начинает норм. вакцинацию, а Стебанов "ведет перего.воры"
Ведун, иды ты на Путина, иды ты на Путина, иды ты на Путина........
показати весь коментар
ЛОКДАУНа = КЛОУНАДа
показати весь коментар
показати весь коментар
Степанов теж вже провакцінувався американською вакциною.
показати весь коментар
" Позднее бразильские ученые подсчитали, что онаhttps://censor.net/ru/news/3241412/effektivnost_zakuplennoyi_ukrainoyi_vaktsiny_sinovac_ne_78_a_5038_brazilskie_uchenye."
Степашка звертається до бразильських вчоних?
показати весь коментар
А где можно ознакомиться с работами донецких и луганских учёных по этой теме?
показати весь коментар
Насчет научных достижений в биологии и медицине в Бразилии не скажу, не знаю, а физики в Бразилии сильные.
У Бразилии есть ядерная программа.
Бразилия - это не только пляжи и алмазы, знаете ли...
показати весь коментар
Будут лечится жОстким облучением?
Тоже вариант
показати весь коментар
Бразилия - это жопа мира, как ее не называй. Ну сейчас наверное уже и Гондурас в пример Украине ставить можно
показати весь коментар
Т.е. минздрав заказывает самую дишманскую и не эффективную вакцинцу в мире и предлагает нам "не манипулировать"? Степанов наверное страны попутал. Это он в рашке мог так сказать.
показати весь коментар
Майстри перемовин. А от Ізраїль та інші перемовники погані, тому швиденько підписують контракти з найнадійнішими виробниками і проплачують гроші, а не розбазарюють їх не за призначенням.
показати весь коментар
Твари зелёные позор на весь мир посмотрите здесь карту мира мы в красной зоне с большинства стран Африки мы единственная страна красная в Европе https://twitter.com/miroslavgai/status/1349449463618805767?s=19
показати весь коментар
Где вакцина?!?! Переговариваются они, ипит твою мать!
показати весь коментар
Записывайтесь, очередь формуруйте, отмечайтесь.
Сумасойти, все надо напоминать, все забыли, как жили в СССР.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ называется.
показати весь коментар
ось так, один? А як же хитро обрізаний гідрант і його співплемінники?
показати весь коментар
Переговори потрібно було вести влітку минулого року, а сьогодні закінчувати, чи хоча б почати вакцинування.Бездарі.
показати весь коментар
Уже Молдова начинает вакцинацию а вы все твари переговоры ведете. Сами уже давно вакцинировались, а что с людьми будет вам всем насрать
показати весь коментар
весь сенс переговорів в ""поважних" заявах про те, що ми ведемо переговори з багатьма виробниками"? Домовились про те, що будемо далі домовлятися? Жодної конкретики... вода..так ви, міністр вибачте, просто нахабно брешете.
показати весь коментар
Яке ж воно тупориле,хай Бог милує...
показати весь коментар
у нормальных производителей на 2021 год уже все партии вакцин расписаны, раньше шуршать надо было, в сша и ес планируют произвести 600 миллионов доз за 2021 год, а надо 800
в общем без шансов
показати весь коментар
Недавно Степанов насмешил рассказом о переговорах с Китаем на предмет повышения эффективности их вакцины, которая будет поставляться в Украину. Как будто сами китайские производители не хотят поднять её эффективность, да видать, не могут, такова её специфика. Но если Степанов очень просил, то китайцы напишут, что 80% или 90%. Как в анекдоте про то, сколько шапок можно сшить из данного куска материала. Да сколько угодно, если не задать размер шапки.
показати весь коментар
13.01.21 18:50 https://censor.net/ru/news/3241627/vaktsinu_firmy_sinovac_zakupali_bez_tendera_tak_zakupayut_vse_sredstva_ot_covid19_prozorro
показати весь коментар
санитар,не отмазывайся.
показати весь коментар
9 месяцев! Вывод - Украина недоговороспособна
показати весь коментар
Не Украина. А зебило-кацапская падаль ни начто не способная.
показати весь коментар
"Политика - концентрированное выражение экономики".
показати весь коментар
Молдаване и то нормальное взяли,а вы зебильные твари спутником страну обширять хотите в китайской обвертке. ( комент удалят - низзя на зебилов плохо писать,особенно про шахер-махер вакцинный с кацапами)
показати весь коментар
И это правильно!
Пова бабло от перепродажи китайской вакцины получает посредник Богатырёвой.
А как же клиника БАРИС ???
Где её доля ????
показати весь коментар
Степанов лох дауна.
показати весь коментар
Уже 3 недели как в мире идет активная вакцинация. О чем он чешет? Он что, сделал свою работу, а все критикуют его бедного? Файзер сложно? Ну так купить холодильнильники для модерна, астразенеки..пусть хоть их 100 штук, но начинать уже! С круглосутрсной вакцинацией возле хранилищ.
показати весь коментар
В европе скоро вакциацию закончат а эти бараны переговоры переговаривают, откаты никак не поделят, бездари зеленожопые. Судя по всему если вакцина к нам и доедет то в последнюю очередь и то в виде гуманитарой помощи ООН, как для стран африки.
показати весь коментар
Я вообще удивляюсь как человек может вкалывать себе какую-либо вакцину не зная ее названия и не ознакомившись с Инструкцией к даному препарату, не почитав о противопоказаниях.
Синовак - это не название вакцины. Синовак - это производитель!
Синовак Биотек Ко., Лтд
Товарищ Степанов, будьте так добры ознакомить испытуемых с Инструкцией от вакцины производства Синовак!
показати весь коментар
І тут не можуть без клоунади і підбріхувань. Ефективність менеджменту оцінюється не за кількістю та тривалістю перемовин, а за наявністю результату.
показати весь коментар
А за що ти козел, вже гроші тоді заплатив, та ще й через фірму прокладку!? Кіздун!
показати весь коментар
Вот например из Инструкции к вакцине противогрипозной пр-ва Синовак:

Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная может содержать следы компонента куриного яйца - овальбумин, формальдегид, расщепляющий реагент, Тритон Х-100 или гентамицин, которые используются во время производственного процесса.
Побочные действия:
Часто
- лихорадка, недомогание, головная боль, озноб, повышенная потливость, утомляемость
- покраснение, припухлость, болезненность, кровоподтек, уплотнение в месте инъекции
- миалгия, артралгия
Редко
- преходящая тромбоцитопения и лимфоаденопатия
- аллергические реакции: кожный зуд, крапивница или неспецифическая сыпь
- невралгия, парестезия, фебрильные судороги, неврологические расстройства, такие как, энцефаломиелит, неврит и синдром Гийена-Барре
Очень редко
- васкулит, ассоциированный с транзиторным нарушением функции почек
- анафилактический шок, отек Квинке

Анафилактический шок может развиться в течение одного часа после вакцинации и потребовать неотложной помощи (введение адреналина).Кожные реакции гиперчувствительности могут развиться в течение 72 часов после вакцинации и потребовать медикаментозного лечения.
показати весь коментар
"Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная может содержать следы компонента куриного яйца - овальбумин, формальдегид, расщепляющий реагент, Тритон Х-100 или гентамицин, которые используются во время производственного процесса."

Это понятно, для вакцины используется куриный эмбрион.

Но вот такие понятия, как "често" или "редко" ничего не говорят: это сколько случаев на тысяч?
показати весь коментар
Вся проблемма в том насколько этот куриній эмбрион очищен от болячек. У курочек тоже
болячек до фига.
Про понятия как "часто" или "редко" .Все цифры присутствуют в Инструкции. Почитайте любую.
И еще, кроме побочных действий, в Инструкциях есть противопоказания к конкретным вакцинам для людей имеющих определенные симптомы.
Посмотрите любую инструкцию к вакцине в интернете. К примеру Инструкцию к вакцине АКДС
показати весь коментар
Вот, к примеру из Инструкции к французкой вакцине Инфаприкс для детей

температура ≥ 40,0 ° С в течение 48 часов после вакцинации, не связанная с другими причинами, которые можно установить;
коллапс или шокоподобное состояние (гипотонически-гипореспонсивний эпизод) в течение 48 часов после вакцинации;

плач или крик, который не прекращается и который невозможно успокоить, длится ³ 3:00, наблюдается в течение 48 часов после вакцинации;
судороги с лихорадкой или без нее, имеющие место в течение 3 дней после вакцинации.
показати весь коментар
Послушайте, Вы же взрослый человек, и наверняка покупали что-нибудь китайского производства на том же Алиэкспресс, и потому должны знать цену этим китайским инструкциям, в которых, вроде, и на человеческом языке написано, но хр*н что поймешь.

Например, мы купили видеорегистратор в автомобиль, и купили его в австралийском магазине, и не на Алиэкспрее или ebay. Инструкция была приложена, а как же, напечатанная микроскопическим текстом, муж мой текст разобрать не смог, как ни напрягал глаза, я прочла через лупу. Понимаете? Через лупу!

А после того, как один китайский "кулибин" намешал пластика в питание для детей от которого несколько китайских детей умерли, а многие заболели (затронуты почки, нужен диализ), сами китайцы своим производителям не доверяют (после этого случая с детским питанием с полок австралийский супермаркетов повымели все детское питание китайцы, в Китай отправляли).

Если они своих, китайских детей не жалеют ради прибыли, то почему они должны жалеть украинских детей? И какая вера вообще может быть китайской "вакцине" после того случая с детским питанием, ведь на детском питании была инструкция, но пластик в составе они "по забывчивости" не указали.
показати весь коментар
"Про понятия как "часто" или "редко" .Все цифры присутствуют в Инструкции. "

Китайцы вам любые цифры нарисуют в инструкции, как вы проверите?
показати весь коментар
"Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями."

Да. Но заплатили почти 700 млн. гривен только китайской прокладке Богатыревой!
По цене на 1$ дороже прайса!
Так кто там манипулирует?
показати весь коментар
Степанов, давай очередь на "вакцинацию" формируй, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ называется.
ЗЕбилы будут ночью стоять отмечаться, как в СССР за джинсами.
Не упустите возможности подзаработать, продавайте ЗЕбилам места в в очереди.
А мы знать будем, какой процент украинского лохтората малохольный: те,кто в очереди.
показати весь коментар
Я хочу ознакомиться с ОФИЦИАЛЬНОЙ Инструкцией к вакцине пр-ва Синовак и знать о побочных действиях к этой вакцине
показати весь коментар
Если это китайская вакцина, то инструкция может быть точно такая, как к товарам с Алиэкспесс, вроде что и написано, но нихр*на не поймешь.
показати весь коментар
Вот это и опасно. Мы имеем право на информацию!
показати весь коментар
Зараз такий час, що, по-моєму, прав ми не маємо майже ніяких.
В усякому разі, так це виглядає.
Суцільні заборони, погрози і штрафи.
показати весь коментар
В Инструкции к любой вакцине должен быть конкретный список противопоказаний и список осложнений. Как впрочем и в любой инструкции к любому препарату.
Кроме того перед вакцинацией вас обязаны обследовать и ознакомить с противопоказаниями и постпрививочными осложнениями. Так гласит ЗАКОН.
показати весь коментар
Какую инструкцию ты хочешь от кандидата на вакцину? Эта бадяга не является вакциной, пока результаты третьей фазы испытаний не будут опубликованы в рецензируемом научном журнале
показати весь коментар
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться
ЗА ЇХ ЗГОДОЮ після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані ТЕРМІНОВО повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 19. Права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями
Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на:
отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб;
звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та (або) майну внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.
показати весь коментар
В США постпрививочные осложнения регистрируются, и правительство выплачивает жертвам в качестве компенсации миллионы долларов.
В странах СНГ вам ничего не компенсируют, вам придется самим бегать по врачам и лечить осложнения, покупая дорогие лекарства.

Если кто-то собрался делать прививку, он имеет право знать «Список противопоказаний» и «Список поствакцинальных осложнений» к прививке!
К тем прививкам, котрые есть в теперешнем календаре прививок такие инструкции есть!
С ними каждый может ознакомиться.
А про ковидную никто и ничего не знает!
показати весь коментар
Украина - не страна СНГ
показати весь коментар
ви абсолютно серйозно добровільно будете колоти собі бодягу з елементами вірусу СНІДу???? і неважливо чи це пфайзер, чи зенека, чи китайське сміття....

той момент, коли вигідно бути "бідною країною"!
показати весь коментар
Вірусу СНІДу? Ти пришиблений, чи що? Якого в сраку «вірусу СНІДу»? Що це за вірус такий? Ти хоч розшифрувати абревіатуру СНІД можеш?
показати весь коментар
Степанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не заважати мені "заробляти".
показати весь коментар
Китайская - малоэффективна. Американская - дорогая. " Ты на что намекаешь, министерская морда ?".
показати весь коментар
Дорогая - не значит безопасная
показати весь коментар
В переводе на человеческий - мы ведем переговоры, но только китайцы согласились на откат
показати весь коментар
Китайцы соглашаются продать вакцину дешевле, если страна предоставляет "площадку для испытаний" т.е испытуемых. Если после вакцинации у них чего-нибудь отвалится или отсохнет. Никто отвечать не будет.
Так, например, Индонезии предложили вакцину дешевле в обмен на то, что
она выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата.
Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний. Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибкие условия ценообразования.
Как и Турция, которая тоже, кстати, предоставила площадку для проведения клинических исследований).
Т.н. пока еще только идет очередная фаза клинических испытаний, не говоря уже о поствакцинных последствиях, а мы уже готовы колоться?
Не народ, а подопытные кролики
показати весь коментар
А тем временем украинская "элитка" уже вовсю прививается вакциной "ПФайзер".
9 тысяч доз этой вакцины под прикрытием СБУ было завезено в Украину Михаилом Радуцким.
Бесплатно привился премьер Шмыгаль, министр финансов, ряд депутатов от "Слуги народа". Остальным вакцину Радуцкий продает.
Сначала по 3 тысячи евро.
После поднявшегося шума сбрасывают по 1500.
А чем будет прививаться народ … власть не интересует.
Его и так слишком много. Особенно, стариков
показати весь коментар
Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Тяжелая аллергическая реакция обычно возникает в интервале от нескольких минут до одного часа после введения дозы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать в себя следующие:
• Затрудненное дыхание
• Отек лица и горла
• Учащенное сердцебиение
• Обильная сыпь по всему телу.
• Головокружение и слабость.

В этом списке могут быть НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ другие возможные побочные эффекты вакцины Pfizer BioNTech COVID-19. Могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦИНЫ PFIZER BIONTECH COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ в ходе клинических испытаний
https://www.fda.gov/media/144624/download
показати весь коментар
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ И НЕОЖИДАННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦИНЫ PFIZER BIONTECH COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ХОДЕ КЛИНИЧЕСКИХ испытаний
С последней версией информационного бюллетеня можно ознакомиться на сайте: http://www.cvdvaccine.com. www.cvdvaccine.com.

Администрация по делам продовольствия и медикаментов (FDA) предлагает этот перевод как услугу для широкой международной аудитории. Мы надеемся, что этот перевод окажется полезным для Вас. Хотя наше ведомство стремилось к тому, чтобы сделать перевод, наилучшим образом передающий значение оригинала на английском языке, мы, тем не менее, признаем, что перевод может быть не таким точным, ясным и полным, как оригинал на английском языке. Поэтому официальной версией этого документа является его версия на английском языке.
https://www.fda.gov/media/144624/download
показати весь коментар
Может сначала надо потренироваться на кошках?
показати весь коментар
Шкода кішок !
показати весь коментар
ЩАЗ!
Кошек жалко, кошки то чем виноваты?
Очень милые животные, я кошек люблю.
За что же кошек так?

Тренироваться нужно на Слугах Народа, причем тренироваться так: не в телевизоре "привили" Слугу Народа (вместо вакцины ввели физраствор), а на площади, на открытом воздухе, при стечении народа рандомный врач берет из рамдомной упаковки вакцину - и "вакцинирует" нардепа.
И сдается мне, что желающих среди нардепов от Слуг Народа не будет.
показати весь коментар
*********** не очкуйте эфективность 50%, береш 2 штуки 50%+50%=100%
показати весь коментар
75%. Вероятности так не складываются.
показати весь коментар
Мудазвон тільки но веде переговори, в той час коли вже вакцинуются 45 країн!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зміг договоритись з китайцями і то щоб купляти гівно через фірму богатирьової!!!
показати весь коментар
Минздрав вел переговоры с Индией для закупки ее вакцины ChAdOx1 nCoV-19 производства Serum Institute. Такое же .... как и китайская , НО
была два неприемлемых момента для ОПГ Зеленского
1. Она в пять раз дешевле.
2. Не гарантируют откаты.
Пздц 😃
Зелені мерзотники розкрадають все , не ховаючись !
показати весь коментар
Навіть Африка отримає вакцину, а ЗЕлупенська влада і пальцем не поворушила
⚡️Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
показати весь коментар
Ватник Степанов и зеленая слизь будут сидеть в тюрьме за вакцинный геноцид граждан Украины. Зеленые мрази и сепары из ОПЗЖ - вакцинные мародеры, вступившие в преступный сговор с приспешниками януковича.
показати весь коментар
может этот зеленый холуй не знает что даже филипины заключили контракты на вакцину. и сдесь речь идет о самых нищих странах мира. МЫ ХУЖЕ них....... УРОД!!!!!
показати весь коментар
Украина и в подметки Филиппинам не годится. Совкопитеки пещерные
показати весь коментар
Що вм чикали від 95кв,крім насмішок наднами
показати весь коментар
А правда ли, что Sinovac переводится как "свинособак"? И вот этим будут колоть украинцев?!
показати весь коментар
Лайно брехливе готує нас до путінсько-медведчуковської вакцини
показати весь коментар
Шо ти брешеш ****! Хто тобі мішав замовити у травні нормальну вакцину? А тепер тягнеш сюди російсько-китайського "новачка", ще й через Богатирьовську "прокладку". У Європі тільки Україна без вакцини. Мерзотник ти разом з Зеклоуном.
показати весь коментар
все уже закупают а он переговоры только ведет
показати весь коментар
показати весь коментар
Я хочу Степанову відсосати. Трудяга...
показати весь коментар
Какое-то адово количество жителей штата Виктория, Австралия (70 тысяч человек, что ли), не пускают верниться домой, в штат Виктория, из других штатов.
Вероятно, это наш коммуняка, премьер штата Виктория, Эндрюс, хочет таким образом выполнить план по "вакцинированию" от ковида: пока не уколются домой не пустят.
Отмечу, что в то же самое время в штат Виктория завозят студентов из Китая и идет Australian Open по теннису, то есть премьер штата Виктория - настоящая проститутка: кто ему платит, тому он и "зеленый свет" дает.
CEO австралийской компании Квонтас высказался, что политика премьера Эндрюса ну очень странная:
""https://www.theage.com.au/national/coronavirus-updates-live-australian-open-players-arrive-in-melbourne-nsw-urges-people-to-celebrate-australia-day-within-limits-queensland-wants-to-use-mining-camps-as-quarantine-20210114-p56u4u.html Qantas boss says Victorian border rules 'devastating and bizarre'
Qantas boss Alan Joyce has come out swinging at the Victorian government for keeping its border shut to NSW, given it was letting in 1000 people from "countries where the virus is raging" for the Australian Open."

CEO Квонтаса мы понять можем: какой идиот будет летать в Австралии, если в любой момент очередной долбанувшийся премьер штата границы штата закроет и домой не вернешся?

Так что компания Квонтас стоит одной из первых в очереди на банкротство.
"А как дысал, как дысал"(С) CEO Квонтаса: еще совсем недавно он заявил, что не будут пускать в самолеты Квонтаза "непривитых" от ковида, а теперь Квонтасу стало вообще некого перевозить. Что-то как-то плохо помогает холуям прогибаться...
показати весь коментар
Кому не нравится китайская вакцина,можно в Эквадоре привиться СпутникомСтепанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не маніпулювати, ми ведемо переговори з багатьма виробниками - Цензор.НЕТ 4213
показати весь коментар
