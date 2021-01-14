Степанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не маніпулювати, ми ведемо переговори з багатьма виробниками. ВIДЕО

У МОЗ розповіли, чому підписали контракт на поставку вакцини саме з китайською компанією Sinovac.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі без винятку виробники у світі, які виготовляють вакцини, вакцини, які перебувають на завершальному етапі і вже надали звіти щодо своїх клінічних досліджень або нададуть їх найближчим часом, які зареєстрували вакцини ... ми ведемо з ними переговори з травня, червня, липня", - сказав глава МОЗ.

За його словами, точно так само, як і з ініціативою COVAX, з якою МОЗ почало співпрацювати, як тільки була організована ця ініціатива.

"Тому це маніпуляції, які намагаються розганятися деякими політдіячами, ціну яким ми знаємо, які, крім балаканини, нічого не мають. Їхня мета - навести жах і тримати в страху українців. Це не той випадок, коли можна маніпулювати і спекулювати на здоров'ї громадян. .. . Припиняйте, будь ласка, це я до діячів звертаюся, знайдіть іншу тематику для маніпуляцій, в цьому ви точно креативні", - додав Степанов.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менш ніж 70%.

