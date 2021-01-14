УКР
Якби Красногурдь і Журавель не порушили заборону ходити в "сіру зону", цього б не сталося. Їм ніхто не давав розпорядження, - головком ЗСУ Хомчак про загибель морпіхів

Якби Красногурдь і Журавель не порушили заборону ходити в "сіру зону", цього б не сталося. Їм ніхто не давав розпорядження, - головком ЗСУ Хомчак про загибель морпіхів

Після того, як стало відомо, що розвідник Ярослав Журавель живий і надає собі медичну допомогу, була сформована група для його евакуації. Однак ця спроба завершилася невдачею.

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Почну з того, що всього цього взагалі могло не статися. Була заборона на те, щоб ходити в "сіру зону". Взагалі виходити за свої позиції й лізти туди, де за шість із половиною років усе нашпиговано мінами, де все прострілюється. Цю заборону порушили Красногрудь, Журавель і ще два матроси, які стояли на спостережному посту. Матросам по 20 років і вони зі старшими товаришами полізли, куди заборонено", - зазначає Хомчак.

За словами головкома ЗСУ, є припущення, що вони хотіли провести розвідку.

"Четверо перебували на спостережному посту. І ось вони вирішили піти. Ініціаторами були Краснорудь і Журавель. Вони були класними військовими, пройшли війну, все вміли і знали. І ось вони пішли імовірно в розвідку, хоча їм ніхто не давав ніяких розпоряджень. Вони порушили всі накази, які були. Якщо ви хотіли почути, що сталося, – тоді я прямо це говорю.

При цьому він стверджує, що їхній командир не знав про те, що Краснорудь, Журавель і два молоді матроси вирушили в сіру зону.

"Командир батальйону – їхній добрий друг, пройшов з ними всю війну. Але він не знав. Першим ішов командир розвідки Дмитро Красногрудь, за ним – сержант Ярослав Журавель, а потім уже ті два молоді матроси. Після того, як підірвався Красногрудь, Журавель сказав матросам, що треба йти, допомогти вже нічим не зможуть. Троє повертаються на свою позицію, доповідають командиру батальйону про подію", - зазначив Хомчак.

"Відправляють безпілотник, а потім із командиром вирішують йти забирати тіло Красногрудя. Далі за встановленим алгоритмом заявляють про ситуацію через СЦКК і ОБСЄ. Коли отримують підтвердження від російсько-окупаційних військ, тоді вже одягають білі каски, бронежилети і йдуть. Серед них і офіцери СЦКК. Першим – Журавель, за ним офіцер-сапер морської піхоти (на випадок, якщо потрібно розмінувати тіло, оскільки ворог часто таке робить), потім інші. Доходять до зони видимості тіла Красногрудя і в цей момент із кущів лунає черга. Журавель падає. Група вся повертається", - продовжує він.

"Їм ставлять запитання – де Журавель? Вони відповідають, що він – 200-й, а повернулися, щоб всю групу не підставити під удар. Чому лейтенант, який був командиром другої групи (вони йшли ще разом з Журавлем), ухвалив рішення залишити там воїна? Я не знаю. У межах кримінального провадження зараз іде розслідування. Рішення ухвалює той, хто відповідає за ту територію й ту операцію. Так в армії є і так повинно бути, ви ж розумієте мене. І якщо хтось із "диванних воїнів" думає, що це президент вирішив "залишити" військовослужбовця – це не так", - стверджує Хомчак.

Далі, за словами головнокомандувача ЗСУ, після того, як стало відомо, що розвідник живий і надає собі медичну допомогу, була сформована нова група для евакуації Журавля. У цю групу увійшли: лейтенант, який ходив ще з Журавлем, коли той був поранений, і ті ж два матроси - всі вони пішли втретє.

"Уявіть собі навантаження в той день на 20-річних хлопців. Насамперед моральне. І все це під вогнем противника – це ж не по кабінету гуляти. Ця група розминулася на якихось метрів 50 із місцем, де Журавель потрапив раніше в зону видимості, де ми його втратили й де підірвався бойовий медик Микола Ілін ("Естонець"). Де отримав поранення лейтенант – командир групи. Два бійці, які їх прикривали, встигли відійти. Тож що, хіба можна сказати, що Журавля не рятували? Давайте чесно. Але внаслідок ще один військовослужбовець загинув, другий був поранений. Журавель зник з поля зору. Я вам гарантую, якби бачили, де він точно перебуває, то пішла б ще одна група. Але знаючи, що балка мінувалася і нами, і противником протягом декількох років – не можна було відправляти людей на вірну смерть", - запевняє Хомчак.

"Так, рішення ухвалював командир батальйону, який вже втратив Красногрудя, Журавля та Іліна "Естонця". І він повинен був в нікуди відправляти чергову групу? Його можна зрозуміти? Я також прекрасно розумію батька Ярослава Журавля. До речі, він воював зі своїм сином, пройшов війну. Батько має право висувати претензії кому завгодно. Але я ставлю себе і на місце того командира, який ухвалював рішення. Відправив би я когось, втративши вже стільки людей? Відправив би на смерть? Тим більше, коли там все прострілюється. Тому відверто кажу: якби Красногрудь і Журавель не пішли, всього цього би не сталося. Все почалося з їхнього порушення. Це синдром військових. Таке буває на війні... Я це знаю", - додав він.

При цьому Хомчак зазначив, що Дмитро Красногрудь і Ярослав Журавель гідно пройшли всю війну, були дійсно хоробрими і відважними - президент нагородив їх посмертно.

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії. Детальніше про Миколу Іліна і обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна.

+126
Если бы они сидели на диване дома, а не служили Родине, то они бы не ходили в серую зону.
14.01.2021 09:42 Відповісти
+115
А что ещё может сделать такая мразь,как хомчак? Обосрать погибших. Мертвым ведь все равно. Тьфу,гнида.
14.01.2021 09:47 Відповісти
+114
лучше..лядь молчи!!!
лучше лядь МОЛЧИ !!!!!!
14.01.2021 09:42 Відповісти
Хомчак просто решил обелить Бубунчика. Какая гадость. 30 сребренников хоть получил?
14.01.2021 23:24 Відповісти
Хомчак шлюха которая бросила подчиненных под Иловайском и как последний трусливый шакал убежал...Пока в Украине руководят подобные политические проститутки, у этой страны нет будущего...Можете занести мои слова в Банк.
14.01.2021 23:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
15.01.2021 11:00 Відповісти
А лезть в Иловайск и потом драпать оттуда, бросая солдат, этой гниде в 14-м году кто-то отдавал приказ?
14.01.2021 23:35 Відповісти
Ну вот и ответ на "кто убил Журавля"--сам виноват...
Чтоб вы в аду горели, зеленые гниды!
15.01.2021 01:48 Відповісти
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.

Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
15.01.2021 01:50 Відповісти
Общий уровень заболеваемости препятствующий выполнению своих обязаннотей личным составом ВСУ за 2020 год составил 341% по сравнению с 2019 годом.
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%.
За 2020 год наблюдается рост численности личного состава штабных подразделений (это связано с разделением функций генерального штаба и созданием новой должности верховного главнокомандующего) 12,2%, служб министерства обороны на 11,2 %, а так же вспомогательных служб обеспечения на 15,2 %.
15.01.2021 01:52 Відповісти
Скорее всего так оно и было. А Журавля-отца конфетные науськали иск подать.
15.01.2021 03:57 Відповісти
Хомчак рідкісна мерзопакосна ГНИДА,якої ще світ не бачив.Пояснюю цій гниді. - за самовільне відлучення з частини в мирний час (самоход) -"Губа".Під час війни "самоход" -це ДЕЗЕРТИРСТВО і розстріл. Хомчак,ти з Іловайська САМОВІЛЬНО втік, - це ДЕЗЕРТИРСТВО!!! Хомчак,ти знаєш для чого офіцеру дають пістолет??? Пояснюю.Щоб у твоєму випадку ЗАСТРІЛИТИСЬ і свою ганьбу змити СВОЄЮ кровью!!! Паскудна гнида!!!
15.01.2021 06:12 Відповісти
хомчак не просто паскуда и гнида... он враг Украины... а врагов в военное время расстреливают... но это что прикрылось должностью и не вылазит из Киева...
15.01.2021 06:16 Відповісти
"Вони не могли знайти мопіха Журавля"???!!! А беспілотники навіщо??? А раціїї навіщо??? Як так сталось,що сєпари з під самого носа змогли безперешкодно забрати тіла загиблих морпіхів??? Чому не подавили мінометним вогнем сєпарів,коли наша група перший раз йшла забирати ще живого морпіха Журавля??? Та тому,що з ними був офіцер з Генштабу і ЗАБОРОНЯВ стріляти по сєпарах.Ну,як же можна???!!! Це ж наші "братья"???!!! Щоб ви зелені гниди всі поздихали!!!
15.01.2021 06:26 Відповісти
ТЫ СОВЕРШЕННО ПРАВ ! Но тут немного не об этом...
показати весь коментар
Идеальный начгенштаба что бы сдать страну и армию кацапам, тут даже медведчук по аплодирует стоя.
15.01.2021 06:54 Відповісти
Не вірю своїм очам.

20-літні матроси - герої. Мужні хлопці. Так розумію, що вони йшли добровільно.
Ще й Люди, до того ж.
На відміну від скотини Хомчака.
Гнида.

Світла пам'ять полеглим.
15.01.2021 07:04 Відповісти
А ЧЕГО ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ НЕ ЗАМИНИРОВАЛИ ПОЛНОСТЬЮ !!!???
15.01.2021 08:08 Відповісти
Только полный идиот поверит в то,что опытные военные без команды,сами пошли в серу зону! И отцу Журавля сослуживцы говорили,что им запретили идти вытаскивать бойца,который умирал ,истекея кровью брошенный "товарищами" !! Ненавижу ИХ ВСЕХ!!!!
15.01.2021 08:47 Відповісти
Что значит "без команды..." - оперативная обстановка изменилась и старший по группе принял решение и отдал устный приказ выдвинуться - это законно !
Вот бездействие или отсрочка действия - могло быть БОЛЕЕ плачевным...
15.01.2021 22:54 Відповісти
Вони (командування ЗСУ, ОП, підключать правоОХРЕнітєльниє органи...) будуть всіма способами пробувати "відмазати" Зеленського, оскільки батько загиблого саме на нього подано позов до суду. Будуть погрози, шантаж, підкупи, неправосудні рішення. Потрібно грамотно і наполегливо довести справу до ЄСПЛ - там цим скотам нічого не світить...
15.01.2021 09:16 Відповісти
ушли в самовольную разведку курва.. это ноу-хау ВСУ?
15.01.2021 10:32 Відповісти
Вообще то так мы и при порохе делали... Но тогда хоть - так явно нас не обвиняли в этом... Хоть и грозили отдавать под суд ...
15.01.2021 22:52 Відповісти
Мда... Даже комментировать Хомчака - не хочется...
Это как комментировать дебила ...
15.01.2021 22:51 Відповісти
