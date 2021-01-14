УКР
"Прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі, щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - бізнесмен Кропачов

"Прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі, щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - бізнесмен Кропачов

Для поліпшення ситуації в енергетиці необхідно ухвалити програму реформування вугільної галузі та почати її реалізовувати. Якщо вирішили залишити 20 шахт, то під них має бути фінансування, збут. І за кожен пункт стратегії хтось має відповідати персонально. І найголовніше, щоб цей вектор не змінювався від зміни влади.

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор розповів власник групи компаній УкрДонІнвест Віталій Кропачов, відповідаючи на запитання про те, що треба зробити, щоб поліпшити ситуацію в енергетиці і в вугільній галузі, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що потрібно зробити - ухвалити програму реформування вугільної галузі. Не розробити - вона вже давно готова. А ухвалити і почати її реалізовувати", - зазначив він.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работать в ситуации, которая сейчас происходит в энергетике, - заниматься чистым воровством, - бизнесмен Кропачев

Коментуючи своє ставлення до можливого закриття 10 держшахт (майже третина з тих, що залишилися), Кропачов заявив: "Не обов'язково. Я вважаю, що потрібно робити технічний аудит. Все залежить від обсягів реалізації. Якщо судити за порожніми складами ТЕС Центренерго, у нас має бути божевільна реалізація вугілля. А у нас розмови переважно відбуваються навколо екології. Нібито шахти потрібно обов'язково закривати. А чому Польща не закриває свої шахти і теплоелектростанції? Вони, навпаки, нарощують видобуток. З кожним роком технології розвиваються. З'являються нові системи очищення повітря. У нас же немає стратегії. Якщо вирішили залишити 20 шахт, то під них має бути фінансування, збут. І за кожен пункт стратегії хтось має відповідати персонально. І найголовніше, щоб цей вектор не змінювався від зміни влади".

"Давайте розпродамо. А далі приходить кінцевий споживач - як Центренерго до нас - і каже: а ми не хочемо брати ваше вугілля. Ще при Януковичі була ідея: давайте все продамо за 1 гривню. Через рік ви ж, журналісти, будете розповідати, що все це було вкрадено за копійки. Крім того, не весь бізнес соціально-відповідальний. Хтось прийде на шахту, порахує необхідні інвестиції і вирішить порізати її на металобрухт. А тисячі шахтарів втратять робочі місця. Є й політичний чинник. Я ще в 2014 році казав: прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі. Щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - розповів Кропачов про складнощі із залученням приватних інвестицій у галузь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мені коли ставлять завдання - я як дресирований пес. Кропачов - аферист. Почув. Насалика туди само?" - Зеленський на зустрічі з шахтарями. ВIДЕО

"Моє глибоке переконання - у нас завжди було багато популізму. Ніколи не вистачало професіоналізму і тверезого погляду на речі. Якщо коротко - бракує професіоналів, людей, які незалежно від політичного забарвлення робитимуть свою роботу", - резюмував бізнесмен.

+26
Шахтьори 30 років жили як сир в маслі, маючи найвищі зарплати і пензії в Україні, маючи найкращі бази відпочинку на Кримі, та вважали що годують всю країну. І шо? Бандери їм забороняли гаваріть парускі і вони молились на мааскву.
показати весь коментар
14.01.2021 09:54 Відповісти
+16
И гордые домбаситы поднимут восстания? Прямо не становясь на колени? )) Армия только. И всю зелёную и синюю мразь по могилам и нарам
показати весь коментар
14.01.2021 09:49 Відповісти
+15
Ага. Т.е. надо опять раздеть других, чтобы накормить шахтеров.

Давайте вбухивать бабло в убыточную дотационную отрасль, вместо того, чтобы уменьшать зависимость от угля.
показати весь коментар
14.01.2021 09:54 Відповісти
очередной бла бла бла бла бла бла бла...заэпали!
показати весь коментар
14.01.2021 09:48 Відповісти
14.01.2021 09:49 Відповісти
вот и проспонсируй домбасят-кормильцев со своего кармана...
показати весь коментар
14.01.2021 09:51 Відповісти
А может просто на ***. ????
показати весь коментар
14.01.2021 09:51 Відповісти
Так "господар" в них все одно той самий - бандит "ахметка"!!!
показати весь коментар
14.01.2021 09:52 Відповісти
Пусть эти сказки своей бабушке расскажет,на которую его бизнес записан.
показати весь коментар
14.01.2021 09:53 Відповісти
С Виталием Валериевичем встречаться не приходилось,а вот с его ,,героическим,, папашкой общаться приходилось часто.,,Деловой,,был тАвариСЧ. Ободрал Торезский электротехзавод,как липку.Далеко бы пошел,да сердечко слабым оказалось.
показати весь коментар
14.01.2021 13:23 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 09:54 Відповісти
Кіля Азіров виділяв на одну лише Юзівку дотацій більше ніж на всю Західну Україну.
показати весь коментар
14.01.2021 09:56 Відповісти
Молодых рыгонавтов СН и рыговского шута ЗЕ ничему новому не научишь.
Азиров закидывал баблом гномов, и они будут.

А Тетчер к чертям позакрывала убыточные шахты, когда в ВБ такой же вопрос стоял. А когда гномы решили покачать права, им так вломили, что они до сих пор сопли утирают.
показати весь коментар
14.01.2021 10:05 Відповісти
правильно говоришь, у этого бизнесмена-киздабола мечта, 200 баксов дотаций на каждую добытую тонну, 100 баксов уже не хватает и кормить его шахты будем мы, в Европе давно почти все шахты по закрывали, даже в ********** они давно закрыты, проще и дешевле купить уголь у Африки чем содержать эту отрасль с ахметами бойками королевскими и прочими аферистами.
показати весь коментар
14.01.2021 10:33 Відповісти
14.01.2021 09:54 Відповісти
А у них такий менталітет. Поверніть калбасу по 2-20 і ми загаварім по украінскі. Це було сказано ще при Ющу.

Так за деньги они готовый говорить на украинском или нет? В одном реплике вы утверждаете, что за деньги готовы говорить на украинском, а в другой, что не смотря на «жизнь как сыр в масле» продолжали говорить на русском и смотреть на Москву.
показати весь коментар
14.01.2021 10:18 Відповісти
Хех! Знов данєцкій намалювався, хрен зітреш. Фраза про калбасу по 2-20 була сказана ще при Ющу одним дамбасітом на камеру. Було відео.
показати весь коментар
14.01.2021 10:29 Відповісти
Мені здається, що ця фраза була сказана ще при Кравчуку, зразу ж після проголошення Незалежності.
показати весь коментар
14.01.2021 11:15 Відповісти
Тобто російської військової агресії не було...
показати весь коментар
14.01.2021 10:04 Відповісти
Дурниці пишете, шановний. Вони де-юре і по-сьогодні в складі України. Але вони хотіли московських зарплат, українських цін, власного законодавства, та його пріоритету над українським і що саме важливе - визнання на рівні держави їх виключності.
показати весь коментар
14.01.2021 10:13 Відповісти
а нужно?
показати весь коментар
14.01.2021 11:30 Відповісти
Переманювати смаколиками можна тільки тваринок. Навіщо Україні такі громадяни, які ведуться за палку ковбаси? Це принизливо.
показати весь коментар
14.01.2021 09:56 Відповісти
14.01.2021 10:00 Відповісти
За цією логікою коли ковбаса була 2-20 вони говорили українською. І чим дорожчою ставала ковбаса, тим більше вони говорили російською мовою...
показати весь коментар
14.01.2021 10:06 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 09:56 Відповісти
Задрали они до 2013 года были по сравнению со всей Украиной в шоколаде и шо помогло. Всем я живущий возле Крыма хуже или харьковчанин , сумчанин
Да и вся Украина чем хуже. Или этот бизнесмен с
Донбаса и считает себя особенным , или он долбень
показати весь коментар
14.01.2021 09:57 Відповісти
Почему шахтеры? Почему не токари? Или например шоферы и учителя?
показати весь коментар
14.01.2021 09:59 Відповісти
Потомушто шахтьоры - кормильцы и элита нашево опчества!
показати весь коментар
14.01.2021 10:02 Відповісти
"Как сыр в масле..."-так было уже такое. Результат всем известен. Этот " сыр" с плесенью оказался.
показати весь коментар
14.01.2021 10:01 Відповісти
Что за муйня, любезные. Донбасс, как сыр в масле катался , а в трудную годину завопил :"Пуцын , паамааги, Пуцын введи...". В ровные ряды, сукины дети, в ровные ряды. Это, в значительной мере, из-за вашей ненасытности идет война на Донбассе.
показати весь коментар
14.01.2021 10:06 Відповісти
А от німці з вуглем зав'язують. Не дивлячись на робочі місця, економічність, доступність. Упор на джерела енергії що поновлюються . А і рузьку трубу.
показати весь коментар
14.01.2021 10:15 Відповісти
из-за того что завязали с углем и АЭС, сейчас стоят раком перед Рашей и просят "Путинвведи" (Сев.Поток-2).
показати весь коментар
14.01.2021 10:38 Відповісти
там концлагерь кропачов и донбасяо там ничего не решают а ты дебил если за 6 лет этого не понял.
показати весь коментар
14.01.2021 10:16 Відповісти
А толку их прикармливать? Сколько москаля не корми - он все равно на Москву смотрит.
показати весь коментар
14.01.2021 10:19 Відповісти
патамушта патаму шта ми шахтьори а ні то что ви назвалі нас "вафльори"...
показати весь коментар
14.01.2021 10:35 Відповісти
Чтобы шахтеры катались как "сыр в масле", владельцы шахт должны им платить соответственно. Какие претензии к Украине? Или он считает что Украина должна платить барские зарплаты кротам которые работают на частной шахте?
И почему нельзя закрывать убыточные шахты?
Короче непонятно что этот "бизнесмен" имеет в виду.
показати весь коментар
14.01.2021 10:37 Відповісти
вот потому он бизнесмен и потому он с баблом. так как он не думает ни один министр и тем более ОП с зеленским. именно такие мыслящие люди должны руководить и страной и всем, всем.... а не богданы ермаки и прочие алчные вороватые твари и предатели
показати весь коментар
14.01.2021 10:48 Відповісти
"Мыслящий" ? Він такий самий тупий як і ти...Країна під окупацією і від шахтарів зараз взагалі нічого не залежить, від слова ВЗАГАЛІ!!! Чи ти хочеш сказати, що шахтар піде проти автомата?
показати весь коментар
14.01.2021 10:59 Відповісти
Ідіотський аргумент...Там де є різна ідеологія не працюють ні сир,ні масло...
показати весь коментар
14.01.2021 10:56 Відповісти
Та ні, з того боку дегенерати, тому із ними саме так потрібно спілкуватись - холодильник їх Бог.
показати весь коментар
14.01.2021 11:06 Відповісти
Бізнес або збитковий, або прибутковий. Якщо шахти для нас вигідні, то де гідні зарплати шахтарів? А якщо ні, то нах.ра ми ці шахти утримуємо?
показати весь коментар
14.01.2021 11:05 Відповісти
Это точно, профессионалов почти не осталось. Кум, сват, брат- вот и всё решение кадрового вопроса.
показати весь коментар
14.01.2021 11:22 Відповісти
Шо опять кормить "кормильцев"? А не пошли бы они .... потом еще больше автоматов и танков в своих норах накопают.
показати весь коментар
14.01.2021 11:29 Відповісти
Так плати им, а не плачь, что ты бедный и несчастный. Деньги из бюджета разворовывали всегда, сверх прибыли получали. Кричали, что кормите всю Украину. А шахтеров за зарплатой к государству отправляли.
показати весь коментар
14.01.2021 11:31 Відповісти
Выходит, за бюджетные деньги, то есть, за наш счет, нужно сделать приграничным шахтерам "харашо", чтоб их коллеги по ту сторону, такие же сепары, завидовали?!
показати весь коментар
14.01.2021 11:33 Відповісти
Проще и дешевле эту подземную ылиту закопать вместе с норами и купить дешовый уголь где то в африке или индии... а то этим кротам все мало...
показати весь коментар
14.01.2021 11:40 Відповісти
Для чого тоді лізти в шахту, можна на поверхні "кататися з таким сиром і маслом".
показати весь коментар
14.01.2021 11:43 Відповісти
А в норе мона танк откопать и на нем ехать требовать бабла и дружбу с ******.
показати весь коментар
14.01.2021 11:46 Відповісти
Отож то, скільки вовка не годуй, а він на ліс дивиться.
показати весь коментар
14.01.2021 12:19 Відповісти
Так собственники шахт, кондитерских и пароходов и так как сыр в масле катаются, поставить динамическую ставку НДС как в Франции и штатах, чем больше получаешь тем больше налогов и контроля, схема то рабочая правда депутаты служат не народу а олигархам, что ахметов что порох одного поля ягоды.
показати весь коментар
14.01.2021 12:06 Відповісти
 
 