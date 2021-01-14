"Прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі, щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - бізнесмен Кропачов

Для поліпшення ситуації в енергетиці необхідно ухвалити програму реформування вугільної галузі та почати її реалізовувати. Якщо вирішили залишити 20 шахт, то під них має бути фінансування, збут. І за кожен пункт стратегії хтось має відповідати персонально. І найголовніше, щоб цей вектор не змінювався від зміни влади.

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор розповів власник групи компаній УкрДонІнвест Віталій Кропачов, відповідаючи на запитання про те, що треба зробити, щоб поліпшити ситуацію в енергетиці і в вугільній галузі, передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що потрібно зробити - ухвалити програму реформування вугільної галузі. Не розробити - вона вже давно готова. А ухвалити і почати її реалізовувати", - зазначив він.

Коментуючи своє ставлення до можливого закриття 10 держшахт (майже третина з тих, що залишилися), Кропачов заявив: "Не обов'язково. Я вважаю, що потрібно робити технічний аудит. Все залежить від обсягів реалізації. Якщо судити за порожніми складами ТЕС Центренерго, у нас має бути божевільна реалізація вугілля. А у нас розмови переважно відбуваються навколо екології. Нібито шахти потрібно обов'язково закривати. А чому Польща не закриває свої шахти і теплоелектростанції? Вони, навпаки, нарощують видобуток. З кожним роком технології розвиваються. З'являються нові системи очищення повітря. У нас же немає стратегії. Якщо вирішили залишити 20 шахт, то під них має бути фінансування, збут. І за кожен пункт стратегії хтось має відповідати персонально. І найголовніше, щоб цей вектор не змінювався від зміни влади".

"Давайте розпродамо. А далі приходить кінцевий споживач - як Центренерго до нас - і каже: а ми не хочемо брати ваше вугілля. Ще при Януковичі була ідея: давайте все продамо за 1 гривню. Через рік ви ж, журналісти, будете розповідати, що все це було вкрадено за копійки. Крім того, не весь бізнес соціально-відповідальний. Хтось прийде на шахту, порахує необхідні інвестиції і вирішить порізати її на металобрухт. А тисячі шахтарів втратять робочі місця. Є й політичний чинник. Я ще в 2014 році казав: прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі. Щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - розповів Кропачов про складнощі із залученням приватних інвестицій у галузь.

"Моє глибоке переконання - у нас завжди було багато популізму. Ніколи не вистачало професіоналізму і тверезого погляду на речі. Якщо коротко - бракує професіоналів, людей, які незалежно від політичного забарвлення робитимуть свою роботу", - резюмував бізнесмен.