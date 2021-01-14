УКР
Глава МЗС Угорщини Сійярто приїде в Україну для розв'язання кризи у відносинах

Глава МЗС Угорщини Сійярто приїде в Україну для розв'язання кризи у відносинах

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто планують провести переговори в Києві через кризу у відносинах.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба "Європейській правді", візит міністра вже узгоджений, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, приїзд угорського чиновника очікується до кінця місяця.

"Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім повинні миритися, тому що залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що в кінці січня мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги", - заявив міністр.

Також читайте: Кулеба про відносини з Угорщиною: "Жодних "танців із бубном" на території України ми не допустимо"

Як пише видання, інші джерела також кажуть, що візит запланований на останній тиждень січня, вже після зміни влади в США.

За даними ЕП, йдеться не про офіційне засідання міжурядової комісії, яке було підставою для зустрічей Кулеби із Сійярто раніше в цьому році, а про персональний візит угорського міністра для пошуку виходу з кризи у відносинах.

Зазначається, що ініціатором переговорів стала Угорщина, але запрошення зустрітися в Києві надійшло від української сторони.

Угорщина (2487) МЗС (4282) Кулеба Дмитро (3606) Сійярто Петер (410)
+9
Носятся с этой сийартой вместо того чтобы нах послать.
показати весь коментар
14.01.2021 09:51 Відповісти
+6
Сначала создают проблему, а потом приезжают торговатся.
показати весь коментар
14.01.2021 09:47 Відповісти
+6
О, еще один ... явится с претензией на наши территории и наших людей!
показати весь коментар
14.01.2021 09:50 Відповісти
Шоб тока Кулебу не опустил как Климкина - умора была)))
показати весь коментар
14.01.2021 09:45 Відповісти
А ти часом від тої "умори" не обісрався?
показати весь коментар
14.01.2021 09:51 Відповісти
да, чуть не обосрался. Ты хотя бы вкурил - КАК и КТО и КОГДА опускал министра ин. дел, на его территории, как это сделал Сиярто то?
показати весь коментар
14.01.2021 10:01 Відповісти
Опустив чи тупо нахамив, як бидло? Чи такого не вкуруєш?
показати весь коментар
14.01.2021 10:16 Відповісти
опустил, именно. или ты бы на месте Климкина:
либо делаешь его невъездным
либо пишешь заявление(в Спортлото)

Где такое было шоп министр приехал в полусепарск, а местный министр к нему напрашивался на встречу .... и был послан?
а?
Да это минус 100500 к репутации, дипло, хотя тут скорее - дупломатической у Климкина.
показати весь коментар
14.01.2021 10:20 Відповісти
У тебе "з головою порядок"? Як можна зробить міністра закордонних справ країни, з якою у тебе наявні дипломатичні стосунки, "зробить нев"їздним"? Ця людина представляє не саму себе, а державу, на вищому рівні!...
показати весь коментар
14.01.2021 10:43 Відповісти
да я то образно сказав.
так і знав шо хтось приклеїться, і ну ось
але те що Клімкіна опустили на пляшку - ну я не знаю де б таке "ковтнули"
напр. вчора читав Антиколорадоса про зашквари в т.ч. зі збитим Беніним літаком -
це реально якісь бедуїни в автомобілі - стільки зашкварів...

https://defence-line.org/2021/01/zagadochnoe-pravitelstvo-chast-1/

Але це ще гірше - це ..... єрмаків повна ОП-а.
показати весь коментар
14.01.2021 10:53 Відповісти
Не лести собі - до тебе ніхто не "клеїться"... Тобі просто прямо кажуть, що ти недоумок...
показати весь коментар
14.01.2021 11:07 Відповісти
А чо ти не читаєш?
Там же зашквари "зелених"?
Чи мо", я маю любити Клімкіна? сказав же - де таке було шоб так опустили міністра?
показати весь коментар
14.01.2021 11:17 Відповісти
Якби ти тут свій ідіотизм не показував - я б, і тебе не читав...
показати весь коментар
14.01.2021 11:20 Відповісти
Шо ідіотизм?
ну так, "ідіот" = той шо не ходить на вибори, я не ходив 3 крайніх рази, та й не піду, від відрази.
То шо нашого типу міністра, опустив "******", приїхавши в напівсепарастичний регіон - тобі до лампочки?
Я просто сказав - Кулеба, не допусти шоб тебе також не опустили як попередника, котрий тупо "зглитнув", шо, не так?
А ти тупо примахавсь до слів - ясно шо ніхто не буде забороняти міністру в.їзд, але Ноту вис(р)лати .... забули?
От і все, а ви тут розвів Войну міров
Чо, приморозок вже у вас там, просто прикрутивсь до коменту як сорочка до штанів. Голий, зате підперезаний
показати весь коментар
14.01.2021 11:27 Відповісти
жах, 6-ть дописів, а враження, що прищавий підліток щось намагався склеїти...
показати весь коментар
14.01.2021 13:26 Відповісти
Та він, я бачу, знову "на пробку наступив"... Як казав один мій знайомий, викладач зоології, "Мысли скачут, как кролики по клетке, в период гона...". У нього таке буває... Сам висловлюється, сам за опонента відповідає, сам цій відповіді заперечує...
показати весь коментар
14.01.2021 13:41 Відповісти
Ти знову п"яний? Піди, проспися...
показати весь коментар
14.01.2021 13:37 Відповісти
А ви?
я норм. говорю.
чо ти реально причепився як зашквар до Зелі?
Іди на мітинг, а я просплюся та подивлюся шо Зеля собі на мітунг набл..ював з високого замку......
Ти тупо не маєш шо сказат*
Шо, Клімкін не обісравс*?
Чого ти тоді щось стараєшся доказуват*?

да ладно, ти просто або самі напивсі, або маєш "постірати брюки", або штани, чи як там по-вашому, у вас же суржик, хіба ні ?
показати весь коментар
14.01.2021 13:48 Відповісти
Піди, проспися, а потім почитай, що ти тут понаписував...
показати весь коментар
14.01.2021 13:52 Відповісти
то йди сам, ти по-суті не відповів.
Я сказав шо Клімкін обгадився - де твоє спростування?
Ти є демагог, ну, не все, а саме тут.
Обісрався Клімкін, шо я і сказав, згадавши та побажавши Кулебі шоб не був таким же бовдуром.
Тут РАПТОВО прийшов ти, почавши розмазню типу: а чо, а ви нічо.
Та мені побоку, я сказав шо не можна розмазнею нашому МЗС бути.
І далі не знаю - почались якісь под..бки. Просто нецікаво. По-суті - нуль. Нє, ну реально, ти нічого .... не люблю слова цього, "конструктивного" не сказав.
Коли тебе чекати шо проспишсІ? На "нафті" шолі робиш, там просто час. пояс не той, та й платять не то шо було. От звідтіля й агресія, як бачу.
показати весь коментар
14.01.2021 14:07 Відповісти
Іди к бісу, алкаш!...
показати весь коментар
14.01.2021 14:09 Відповісти
шидивр: да ладно, ти просто або самі напивсі, або маєш "постірати брюки", або штани, чи як там по-вашому, у вас же суржик, хіба ні ?
показати весь коментар
14.01.2021 14:39 Відповісти
Класика анекдоту радянських часів:
"Доколупався, як п"яний до радіо - "Заграй, та заграй!...".
показати весь коментар
14.01.2021 15:06 Відповісти
То у нього вже така "манєчка" - як нап"ється, залізає на комп і починає усіх задовбувать... У тролейбусі легше - набили морду, та викинули на зупинці, а тут тільки спам...
показати весь коментар
14.01.2021 15:12 Відповісти
сам навязался, сам с ся постоил Аристотеля, сам ся полюбил за "грамотную речь" и сам обосрался.
а по-сути не сказал ничего, да, давай, "боярки" выжру, а ты так и "умничай" в пределах когда твои "большие мысли"(О. Д. Моро, цитата оттуда) кто-то еще оценит.
че тут базарить то? по-сути(как же я ненавижу повторения то....)
показати весь коментар
14.01.2021 14:46 Відповісти
Сначала создают проблему, а потом приезжают торговатся.
показати весь коментар
14.01.2021 09:47 Відповісти
дальше берегово не пускать ******)
показати весь коментар
14.01.2021 09:49 Відповісти
навпаки, в Берегово воно якраз найменш потрібне.
показати весь коментар
14.01.2021 10:36 Відповісти
этот Сиярто тот еще *****...если напросилось на приглашение...уже что-то хочет хитренькое
показати весь коментар
14.01.2021 09:50 Відповісти
Думаю все простіше: як і у їхніх друга )(уйла срака підгорає авансом від Байдена.
показати весь коментар
14.01.2021 11:12 Відповісти
О, еще один ... явится с претензией на наши территории и наших людей!
показати весь коментар
14.01.2021 09:50 Відповісти
Носятся с этой сийартой вместо того чтобы нах послать.
показати весь коментар
14.01.2021 09:51 Відповісти
І шо, такі мадяри перестануть стогнати про "ущємлєнія" і нарешті перестануть роздавати свої паспорти нашим громадянам?
показати весь коментар
14.01.2021 10:10 Відповісти
Дом ТЕРРОРА в Будапеште
Глава МИД Венгрии Сийярто приедет в Украину для разрешения кризиса в отношениях - Цензор.НЕТ 8545
показати весь коментар
14.01.2021 10:10 Відповісти
После Второй мировой войны в нем располагалось Управление государственной безопасности. До сих пор здесь сохранилось несколько комнат, в которых противники существовавшего в стране политического режима подвергались жесточайшим пыткам.
СЕЙЧАС МУЗЕЙ ТЕРРОРА
В Украине до сих пор нет музея злодеяниям КГБ
показати весь коментар
14.01.2021 10:12 Відповісти
Глава МЗС Угорщини Сійярто приїде в Україну для розв'язання кризи у відносинах - Цензор.НЕТ 5271
показати весь коментар
14.01.2021 10:13 Відповісти
Музей "Тюрма на Лонцького"

4,5https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE# 1 303 Google відгуки

Музей у Львові

Тюрма́ на Ло́нцького - колишня тюрма у Львові, яка використовувалася в 20 столітті як політична в'язниця польською, радянською та нацистською владами. З 2009 року - національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Вікіпедія

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0%CC%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKSTM0LteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexGl9suth3seHCngsbzjQqXNh7YYPChd0X9p1pvLD3YtvFngu7Luy7sPnCPoULGy5sASrberHxwgYAXzEnH2QAAAA&ludocid=12383461242146106100&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQ6BMwEXoECCoQAg Адреса : вулиця Степана Бандери, 1, Львів, Львівська область, 79000

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0%CC%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8&ludocid=12383461242146106100&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQ6BMwE3oECCUQAg Години роботи :

Відчинено ⋅ Зачиняється: 13:00 ⋅ Знову відчиняється: 14:00

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0%CC%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=12383461242146106100&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQ6BMwFHoECBQQAg Телефон : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE# 094 847 4220

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0%CC%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKSTM0LteSyyi30k_Oz8lJTS7JzM_Tz8lPTgQxiq3yy_NSixaxml5suth3seHCngsbzjQqXNh7YYPChd0X9p1pvLD3YtvFngu7Luy7sPnCPoULm4DCGy4ChS_suLALAPP6YjdnAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQ6BMoADAVegQIHBAC Власник : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKSTM0Llfi1M_VNzCpyDGx0JLLKLfST87PyUlNLsnMz9PPyU9OBDGKrfLL81KLFrEaXJh1YcOFjRenXdh7YevFJoULc0DMi9MuNl5sutgAZG9SuLD4wq6LDRc2XJwOVLNjBysjAOl0dvxwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQmxMoATAVegQIHBAD Кабінет Міністрів України (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKSTM0Llfi0s_VN8iwNC8xTNGSyyi30k_Oz8lJTS7JzM_Tz8lPTgQxiq3yy_NSixaxWlyYc3Hahb0Xp11svNh0YevFBjC96cI-hQu7LjZf2H2x52LTxeaLDRd2KFxYDBRquLDh4vQLey_s2MHKCACVwkxOeQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQmxMoAjAVegQIHBAE Міністерство культури України )

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0%CC%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%CC%81%D0%BD%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKSTM0LtdSzCi30k_Oz8lJTS7JzM_Tz8lPTgQxiq1SUosz0_NSixaxWl9suth3seHCngsbzjQqXNh7YYPChd0X9p1pvLD3YtvFngu7Luy7sPnCPoULGy42XGy9OO1i04WtF3YByX0XGwD0hAGjcAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQ6BMoADAYegQIIBAC Архітектор : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk024XDWN8bWWKAS9Y580DcZH0xijWQ:1610612304568&q=%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84+%D0%9A%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKSTM0LleCcIzNC42zzbUUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0c_KTE0GMYquU1OLM9LzUokWsGhfWXdh-YevFFoULsy5sADKagORehQvrL-y9sO_CpouNF3su7Lqw48LOHayMAMvzLOltAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzg6Oy_pruAhXpkYsKHZhSAJcQmxMoATAYegQIIBAD Юзеф Каетан Яновський
показати весь коментар
14.01.2021 10:19 Відповісти
Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в'язнів

4,7https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01wwSXSWMNcMoZAfq973Ll_3_WG-A:1610612237938&rflfq=1&num=10&rldimm=8077616075574793724&lqi=CjjRgtC10YDQvdC-0L_RltC70YwsINC80YPQt9C10Lkg0L_QvtC70ZYg0YDQtdC_0YDQtdGB0ZbRj1pfCiTQvNGD0LfQtdC5INC_0L7Qu9GWINGA0LXQv9GA0LXRgdGW0Y8iN9GC0LXRgNC90L7Qv9GW0LvRjCDQvNGD0LfQtdC5INC_0L7Qu9GWINGA0LXQv9GA0LXRgdGW0Y8&phdesc=3vGICjrtrx4&ved=2ahUKEwjik8CS_pruAhWOuIsKHQb2Cp0QvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# 80 Google відгуків

Музей у Тернополі

Музей політичних в'язнів - історико-меморіальний музейний заклад у місті Тернополі. Діє від 14 жовтня 1996. Перший музей-меморіал в Україні. Засновник - Інститут національного відродження України та Тернопільська обласна спілка політв'язнів і репресованих України. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2 Вікіпедія

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02AjUPDHOIqLrHtzF_aIAqLf36oCw:1610612250799&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsSTawiNeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexNjJebLqw9WLDhb0X9l3Yf3Hahd0Xey42Xuy5sOvCjgs7FS5OA3KaLuwDKtgBFNqne2HPha1ADBQAqt0AUg3UCVJ5Yc_F5gvbgZJA5n6gWbuBWpsu7LjYDpK_2KpwYZP6xX6ggr1AfZsUgFq3AM3cerHxwgYAuG022bMAAAA&ludocid=8077616075574793724&sa=X&ved=2ahUKEwjK2raY_pruAhWIyaQKHT4vCIoQ6BMwBXoECBEQBw Адреса : вулиця Коперника, 1, Тернопіль, Тернопільська область, 46001

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02AjUPDHOIqLrHtzF_aIAqLf36oCw:1610612250799&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8&ludocid=8077616075574793724&sa=X&ved=2ahUKEwjK2raY_pruAhWIyaQKHT4vCIoQ6BMwB3oECBEQCg Години роботи :

Відчинено ⋅ Зачиняється: 17:00

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02AjUPDHOIqLrHtzF_aIAqLf36oCw:1610612250799&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=8077616075574793724&sa=X&ved=2ahUKEwjK2raY_pruAhWIyaQKHT4vCIoQ6BMwCHoECAEQAg Телефон : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01wwSXSWMNcMoZAfq973Ll_3_WG-A:1610612237938&rflfq=1&num=10&rldimm=8077616075574793724&lqi=CjjRgtC10YDQvdC-0L_RltC70YwsINC80YPQt9C10Lkg0L_QvtC70ZYg0YDQtdC_0YDQtdGB0ZbRj1pfCiTQvNGD0LfQtdC5INC_0L7Qu9GWINGA0LXQv9GA0LXRgdGW0Y8iN9GC0LXRgNC90L7Qv9GW0LvRjCDQvNGD0LfQtdC5INC_0L7Qu9GWINGA0LXQv9GA0LXRgdGW0Y8&phdesc=3vGICjrtrx4&ved=2ahUKEwjik8CS_pruAhWOuIsKHQb2Cp0QvS4wAHoECAMQKg&rlst=f# 0352 431 215

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02AjUPDHOIqLrHtzF_aIAqLf36oCw:1610612250799&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIsSTawiNdSzU620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWKXll-alpKYsYm1nvNh0YevFhgt7L-y7sP_itAu7L_ZcbLzYc2HXhR0XdipcnAbkNF3YB1SwAyi0T_fCngtbgRgoAFS7AaQaqBOk8sKei80XtgMlgcz9QLN2A7U2XdhxsR0kf7FV4cIm9Yv9QAV7gfo2KQAZGy42gi3dBDQGSAMA7GIii8EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjK2raY_pruAhWIyaQKHT4vCIoQ6BMoADAJegQIDRAC Засновано : 14 жовтня 1996 р.
показати весь коментар
14.01.2021 10:17 Відповісти
Є музей в Києві найбільшого злочину НКВД-КГБ-комунізму - Голодомору. Це також величний і вражаючий пам'ятник невинно убієнним. Це набагато грандіозніший музей і набагато інформативніший, ніж музей терору із декількох кімнат в Будапешті. Ще є музеї Голодомору і Голокосту по всій країні. Чому українці знають про музеї за кордоном і не знають своєї історії і пам'ятних місць? чи ви не українка? якщо ні - не пишіть того чого не знаєте чи знати не хочете
показати весь коментар
14.01.2021 11:07 Відповісти
Я музей Голодомору знаю с момента его строительства в парке Славы.
И НЕ НАДО ПЕРЕДЕРГИВАТЬ И ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНОСТИ - типичный метод кгб,
Я задаю вопрос - когда в Украине будет ОТКРЫТЫЙ музей о злодияниях КГБ . Или этого кто-то боится? Кто? Кучма, Кравчук или другие политики ?
показати весь коментар
14.01.2021 11:15 Відповісти
Тобто, ви все знаєте тільки у вас претензія чому в Україні зробили не так як в Будапешті? Я був в цьому музеї, немає там юрб людей, спраглих вшанувати пам'ять жертв і довідатися про злочини їхньої охранки. До меморіалів Голодомору і Голокосту в Києві під час пам'ятних дат. та і в звичайні дні приходить досить багато людей.
показати весь коментар
14.01.2021 11:59 Відповісти
Вот помещение для МУЗЕЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КГБ
Глава МЗС Угорщини Сійярто приїде в Україну для розв'язання кризи у відносинах - Цензор.НЕТ 2190
показати весь коментар
14.01.2021 11:16 Відповісти
Я там був, але зверніть увагу, що мадяри, які були сателітами нацистів, чомусь забули самих себе? Забули окупацію Закарпаття, злочини, що чинили на території УРСР і т.п.
показати весь коментар
14.01.2021 11:03 Відповісти
С этими вопросами надо разбираться историкам .
Украинцам надо быть вместе с европейцами - бо жизнь идёт вперёд
А музея КГБ , кстати, в Киеве до сих пор не создали : ПОТОМУ СЕБЯ СЕГОДНЯ ТАК ВОЛЬНО чуствуют Мертветчуки, Деркачи, Ермаки
показати весь коментар
14.01.2021 11:10 Відповісти
Зверніть увагу на відмінність. Музей КДБ в Україні, це визнання злочинів нашими (у т.ч.) громадянами. Часткою нашого власного народу, проти інших. А у мадярів, це визнання злочинцями окупантів, чужаків. Це не співрозмірні порівняння.
показати весь коментар
14.01.2021 11:22 Відповісти
А що може планувати і вирішувати Кулеба - воно ж зіц-міністр МЗС України...
показати весь коментар
14.01.2021 10:11 Відповісти
Зегниды сливают Украину по всем направлениям.
показати весь коментар
14.01.2021 10:20 Відповісти
нехай кращє до ***** паняє за інструкцією...а ми безпеку не гарантуємо
показати весь коментар
14.01.2021 10:28 Відповісти
Він її вже отримав, після "перемовин" дерьмака з кизяком, і їде за своєю "долею" України.
показати весь коментар
14.01.2021 10:48 Відповісти
Схоже, мадьяри теж ссуть приходу Джо́ Робіне́ттовича Байденка до влади.
показати весь коментар
14.01.2021 10:40 Відповісти
Ключевая фраза - визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США. У московского друга Сиярты проблемы в связи со сменой власти в США, борзометр пришлось убавить и ехать мириться. Об этом говорит тот факт, что встреча по инициативе венгерской стороны и в Киеве
показати весь коментар
14.01.2021 10:56 Відповісти
"Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім повинні миритися, тому що залишаються сусідами. Тому ми домовилися"

Ну і до чого цей метеоризм Кулеби? мадярота все рівно буде просувати лише свої інтереси у "своєму" Закарпатті як і расєя на сході України. Лише чітке посилання на чоловічий статевий орган дасть цим двом зрозуміти що домовлятися треба не за їхніми правилами...
показати весь коментар
14.01.2021 11:32 Відповісти
Ну вот... Как я и говорил, силитре уже объяснили политику партии и правительства сша... Судя по всему объяснили серьезно.... Продолжаем ждать далее самых интересных событий... Уже не долго.
показати весь коментар
14.01.2021 11:33 Відповісти
І що так просто не вказавши мадярам на їхнє місце його прийняти? Якщо вже запросили, то тре просто відмовити в зустрічі, коли приїде і недільку помаринувати очікуванням, суку Сіяртовську
показати весь коментар
14.01.2021 11:50 Відповісти
С такими соседями и врагов не нужно. Может пускай для начала отыграют назад паспорта выданные венграм проживающим на украинской территории. Это ведь было сделано не из дружеских побуждений, а что бы нагадить в душу соседу. Я уже на говорю о том вето которое они наложили на Украину. Теперь с ними можно говорить только одним языком "идите вы наХ"
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
Не надо на собственный народ гадить десятилетиями, тогда никто не поедет в Венгрию, Польшу,Италию,Чехию и т.д. на зароботки и за паспортами. А если не можете за 30 лет навести порядок в собственной стране то нечего на других пенять за то, что они готовы обеспечить работой и приютить часть торерантного населения.
показати весь коментар
16.01.2021 23:46 Відповісти
 
 