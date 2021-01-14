Глава МЗС Угорщини Сійярто приїде в Україну для розв'язання кризи у відносинах

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто планують провести переговори в Києві через кризу у відносинах.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба "Європейській правді", візит міністра вже узгоджений, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, приїзд угорського чиновника очікується до кінця місяця.

"Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім повинні миритися, тому що залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що в кінці січня мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги", - заявив міністр.

Як пише видання, інші джерела також кажуть, що візит запланований на останній тиждень січня, вже після зміни влади в США.

За даними ЕП, йдеться не про офіційне засідання міжурядової комісії, яке було підставою для зустрічей Кулеби із Сійярто раніше в цьому році, а про персональний візит угорського міністра для пошуку виходу з кризи у відносинах.

Зазначається, що ініціатором переговорів стала Угорщина, але запрошення зустрітися в Києві надійшло від української сторони.