УКР
Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 45 країнах: зробили вже понад 32 млн щеплень

Вакцинація проти коронавірусу стартувала у світі в грудні 2020 року.

У світі станом на 14 січня зробили більш як 32,4 млн щеплень проти коронавірусної інфекції COVID-19. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Вакцинація стартувала в 45 країнах.

Найбільшу кількість доз вакцини ввели в:

США - майже 10,8 млн доз (станом на 13 січня);
Китаї - 9 млн доз (станом на 8 січня);
країнах Євросоюзу - 3,7 млн ​​доз (станом на 13 січня);
Великій Британії - 3 млн доз (станом на 13 січня);
Ізраїлі - майже 2 млн доз (станом на 13 січня).

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Коментувати
Сортувати:
Я все таки пропоную купити "спутнік - новічок" і вакцинувати нимим всіх ЗЕдебілів і ОПжидів!!!
14.01.2021 09:57 Відповісти
наше гваделупське владоможне спочатку себе найціннішого а там як вийде в кінці 160 країн
14.01.2021 09:58 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 проводится в 45 странах: сделали уже более 32 млн прививок - Цензор.НЕТ 566
14.01.2021 09:59 Відповісти
Капля в море.
14.01.2021 10:34 Відповісти
Що, зебоби, ви ще не збилися з рахунку, скільки разів вас наї обманув Голозадько?
14.01.2021 10:47 Відповісти
 
 