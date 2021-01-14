Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 45 країнах: зробили вже понад 32 млн щеплень
Вакцинація проти коронавірусу стартувала у світі в грудні 2020 року.
У світі станом на 14 січня зробили більш як 32,4 млн щеплень проти коронавірусної інфекції COVID-19. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Вакцинація стартувала в 45 країнах.
Найбільшу кількість доз вакцини ввели в:
США - майже 10,8 млн доз (станом на 13 січня);
Китаї - 9 млн доз (станом на 8 січня);
країнах Євросоюзу - 3,7 млн доз (станом на 13 січня);
Великій Британії - 3 млн доз (станом на 13 січня);
Ізраїлі - майже 2 млн доз (станом на 13 січня).
