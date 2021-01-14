УКР
"Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону

"Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова в межах тарифного плану "Місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

"Також ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії", готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною", - йдеться в повідомленні.

"Розуміємо, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу. Щодня ми отримуємо скарги від споживачів, які не можуть знайти свій ЕІС-код, яким погрожують нарахувати вигадані борги за "температурні" коефіцієнти чи відрізати газ нібито за неправильно оформлені документи", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якої було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Топ коментарі
+25
За Порошенка газ закуповували на хабах(ринку) Європи по 0,26дол(7.25грн) за 1куб., а населенню продавали по 8,3грн. У 2019р. світова ціна на газ почала падати. Зараз на ринку Європи газ по 0.16дол(4.5грн), зате населенню продають з доставкою по 11,3грн…

І тут Нафтагаз готовий нам як остання надія продати газ по 6.99 ???
Надурілово !
14.01.2021 10:10 Відповісти
+25
"Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону - Цензор.НЕТ 6796
14.01.2021 10:31 Відповісти
+22
7 грн + 3 грн доставка - 10 грн ,при "честном" бубочке дороже чем при барыге Порошенко, причём стоимость закупки газа упала в 4 раза по сравнению с 17-18 годами
14.01.2021 10:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знать шавка сильна раз лает на слона. 73% сделали петю мордера. сделаем и олигархат. Главное не раслаблятся 73% это сила.Не все сразу с первого раза получается,работу над ошибками никто не отменял.
14.01.2021 10:15 Відповісти
"Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону - Цензор.НЕТ 6796
14.01.2021 10:31 Відповісти
100% Ціни ніколи не опоблікували! Баранам сказали скільки платить........і все! Чужі нам ці шкуродери - торбохвати!
14.01.2021 11:48 Відповісти
Так очевидно же, когда все ЗЕовцы передохнут, вот тогда точно хуже не будет.
14.01.2021 19:38 Відповісти
З круглого. 😊
15.01.2021 00:13 Відповісти
а чего ты решил что с первого. раза? с первого раза (1-й год правления) ничего не вышло! у вас дятлы уже второй раз идет (2-й год) и ничего (назови хоть одно достижение?)! а потом будет третий раз , четвертый, пятый! да Юра?. если бы еще работа над ошибками так больно не била по украинцам. я так понимаю что стратегия вашего кумира состоит в том чтобы ничего особо не делая и особо не напрягаясь дотянуть до конца каденции! как сбитый летчик просто тянуть и тянуть на дымящем литаке до аэродрома. ему просто не дают да Юра? а кто не дает а Юра? изя каломыйский или ахметов? или может фирташ с рабиновичем или фукс с фельдманом???
14.01.2021 10:44 Відповісти
БОРИТЕСЬ И ПОБОРИТЕ. Читай классику,а гавкать на луну марна праця.
14.01.2021 11:28 Відповісти
да уже пытались, но вас же много таких дятлов по приколу.... но конечно, поборем , я нисколько не сомневаюсь. поборем и вас дятлов и вашего приколиста всё будет Украина и на луне будет наш прапор!!!
14.01.2021 16:15 Відповісти
Нанайскому мальчику опять побороться захотелось. Спасбо не надо. Нам содовать Конституционный лад требуется по конституции ст 142.143. Хартии самоуправления Где громаде пренадлежит все активы есть частка каждого и она нанмает себе судей прокуроров и податковую назначает податки.
15.01.2021 04:04 Відповісти
и еще создает местную народную вооруженную милицию и выбирает князька которому и будет принадлежать львиная доля народных местных активов. какое то дежавю а Длинный? кажется именно такой этап (конечно с помощью из вне) сейчас лугандон проходит. но не пережмвай и это поборем!
15.01.2021 12:26 Відповісти
Нет
14.01.2021 13:22 Відповісти
маркетинновый ход 6.99 .... вроде как и 6 но несовсем и не 7 в копейку разница ..В государстве хз что делается восновном нае..ство народа
14.01.2021 09:59 Відповісти
Як тільки першого з вас повісять на електричній опорі ви будете готові до того газу ще доплачувати - перевірено в Румунії!!!
14.01.2021 10:00 Відповісти
А скількох вже повісили в Україні хоч за щось?
14.01.2021 10:07 Відповісти
Жодного - тому і маємо те що маємо! Під час Майдану говорив що якщо жодного рига не повісимо - все дуже швидко повернеться на круги своя. Слухати не хотіли обзивали провокатором белькотали про якусь "толерантність" пару раз мало не побили - а тепер багато хто визнав на скільки я був правий дехто навіть вибачився але як кажуть "поїзд ту -ту" А я вважаю що це був останній "поїзд" в який ми ще могли вскочити і хоча б почати рухатись в сторону нормального розвитку.
14.01.2021 10:39 Відповісти
То чому не повісив, а тільки говорив?
14.01.2021 10:42 Відповісти
Охен....ть! Тролль, шо ты можешь "вважать"? Твое дело -паравоз! Пиши себе помаленьку, да от Пригожина звиздюлей за тупость получай.
14.01.2021 10:47 Відповісти
І шо? Все буває вперше.....
14.01.2021 11:50 Відповісти
Ідея непогана і, саме головне, вона для України, не збиткова.
14.01.2021 15:50 Відповісти
Тобиш Фирташу лапти скрутить фаберже спрятались в матку
14.01.2021 10:00 Відповісти
Точого не продае
14.01.2021 10:00 Відповісти
Бардак какой-то в стране.. Зеленая чума.. Захотели задрали цены.. захотели опустили.. А где-жн рыночный европейский подход? Все так-же по совковому ручками все регулируется...
14.01.2021 10:00 Відповісти
Де розрахунок?
14.01.2021 11:52 Відповісти
Чомусь згадались слова найвеличнішого клоуна і популіста планети:
"Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона - Цензор.НЕТ 1106
14.01.2021 10:03 Відповісти
спершу збільшити в 2(3)р., а потім - зменшити.
елементарно)
14.01.2021 10:04 Відповісти
Оманське брехло навішало локшини ЗЕлохам.
14.01.2021 10:05 Відповісти
Про яку наступну зиму він веде мову, не 2025 року, коли і духу його не буде в країні, якщо ще "відбуде" строк.
14.01.2021 11:47 Відповісти
Нужно просто перестать платить за комуналку!!!
Если все перестанут платить, они ничего не сделают. Всех не отрежут!!!!
Клянусь морячком!!!
"Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона - Цензор.НЕТ 6410


14.01.2021 10:03 Відповісти
Кинули кістку. Нате та не гавкайте, а ми обдеремо вас з іншого боку.
14.01.2021 10:04 Відповісти
Ети лохи вместо того шоб вотить хороводы по пешеходным переходам и недавать нормальным людям доехать куда нада - лучше бы перестали платить за коммуналку. Было бы прикольно посмотреть если бы все 35 млн человек перестали платить
14.01.2021 10:07 Відповісти
Їм відріжуть всьо і вся. Всі діла.
14.01.2021 10:23 Відповісти
Лохам ********, що МВФ вимагає зростання тарифів. Насправді, цього вимагають фірташі. Шила в мішку не заховаєш. Фірташ набрав під заставу газу кредитів, а повертати не хоче. Переклав свої борги на заручників - населення. Хто продав населення України в заручники Фірташам-Медведчукам-Ахметовим? Та всі продавали - Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович, Порошенко, Зеленський.
14.01.2021 10:05 Відповісти
7 грн + 3 грн доставка - 10 грн ,при "честном" бубочке дороже чем при барыге Порошенко, причём стоимость закупки газа упала в 4 раза по сравнению с 17-18 годами
14.01.2021 10:07 Відповісти
ты шо долбень, доставка в районе 1 грн., это во первых, при пэтру я платил 8.55грн., чем тебе цена 7 грн. не нравится, а уже помолчу что при пэтру цена выросла с 0.87-1.10 до 8.55 грн., а страдают всегда лохи, я например в августе заплатил 1200 кубов по 2.90 грн, и так делали многие, остальные у кого нет бабла плать зимий мизер, а гасят долги летом по низкой цене, так что иметь народ можно до поры времени, а потом народ начнет иметь, а некоторые вообще ничего не платят, долг на начало 4 квартала 20 года завалил за 60 лярдов, так что шо пэтро шо вован, два долбодятла, жалко только пенсов которые последнее отдают.
15.01.2021 05:06 Відповісти
и еще фантмаа иди полечись, цена на газ сейчас на хабах самая высокая за последние три года, где вас только таких любителей пальмового масла находят, прератили сайт в рошеновскую помойку
15.01.2021 05:15 Відповісти
Вот это поперло предприятиям Коломоя, Ахметова, Новинского, Фирташа.
14.01.2021 10:07 Відповісти
За Порошенка газ закуповували на хабах(ринку) Європи по 0,26дол(7.25грн) за 1куб., а населенню продавали по 8,3грн. У 2019р. світова ціна на газ почала падати. Зараз на ринку Європи газ по 0.16дол(4.5грн), зате населенню продають з доставкою по 11,3грн…

І тут Нафтагаз готовий нам як остання надія продати газ по 6.99 ???
Надурілово !
14.01.2021 10:10 Відповісти
До того ж в нас опалення перевели з газу на торф.
А здирають як за газ.
14.01.2021 10:29 Відповісти
Лугансьгаззбут....-9.76грн та 1.86грн транспортування.... так шо 6.99 це ще нормуль!
14.01.2021 18:07 Відповісти
але ж має бути меше.
14.01.2021 18:09 Відповісти
"Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона - Цензор.НЕТ 123
14.01.2021 10:10 Відповісти
Люди,не користуйтесь газом,не збагачуйте бариг і кацапів!
14.01.2021 10:12 Відповісти
Може й хліб не їсти шоб паразитам БІЛЬШЕ було? Легше смоли гарячої налити ненажерливим ворюгам, чим мерзнутимуть старі й малі!
14.01.2021 11:56 Відповісти
А о снижении тарифов на отопление ни гу-гу ?
14.01.2021 10:13 Відповісти
Та ни по 6,99 а по 0,99 надо продавать ,да и то дороговато ....
14.01.2021 10:15 Відповісти
Если нафтогаз может по 4,73 продавать без убытка, то это похоже есть реальная цена, а эти по 7 грн предложили и считают, что пошли на большие уступки и уже забыли о завешенной доставке и то что подняли цены на электроэнергию и думают дальше подымать, в общем зря протестовали, ничего существенного не добились.
14.01.2021 10:16 Відповісти
вот вам и весь "рынок" - по команде нарисуют любую цену на газ!
14.01.2021 10:20 Відповісти
Фирташ 9-76 нарисовал...и ни кто нивазмущается )))
14.01.2021 18:09 Відповісти
Я підтримую,щоб лохам газ продавали по 50грн. за куб.Лох має платити,або здохнути!Вже не шкода тих тупорилих хохлів!
14.01.2021 10:24 Відповісти
Як же ви,тварі,вже всіх дістали з цим газом! А нічьо,що Україна займає друге місце в Европі за розвіданими замасами газу? А це 1,1 трильйон кубометрів! От же ж ублюдки,коли ж ви вже нажретесь,***...
14.01.2021 10:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1349514140122030080 Россияне обратились к Путину с просьбой «урегулировать» вопрос с тарифами за ЖКУ: только за отопление за декабрь горожанам предлагают заплатить более 13 000
14.01.2021 10:29 Відповісти
Litve za dvuxkomnatnuju 60 kvadratnix metrov kvartiru srednem stojit dlia otoplenije 24 evro jesli novaja strojka i 40 evro staroj strojki domov eto za dekabr takyje ceni
14.01.2021 10:51 Відповісти
Pocti 15% nize cena cem proslom godu v toze vremia
14.01.2021 10:55 Відповісти
Накуй нам пукін?
14.01.2021 11:58 Відповісти
это шоб мудрый нарит сравнил цены
14.01.2021 12:05 Відповісти
гыг привет соевый, как дела, хоть одну морду знакомую увидел, одни нулевки на сайте, хоть в друзья подобавляйтесь друг к другу шоли или это ты тут рекорды ставишь, сколько здесь ботов ведешь?
15.01.2021 05:29 Відповісти
сам привет
15.01.2021 08:39 Відповісти
""Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона" - закачали в хранилища газ по цене 2,3 грн за куб. м, а будут продавать по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона. Три шкуры слуги олигархов сдерут с самого бедного в Европе народа, чтобы Фирташ, Коломойский и Ахметов не обеднели.
14.01.2021 10:30 Відповісти
...неточність:....."чтобы Фирташ, Коломойский и Ахметов та Кобелєв розбагатіли!"
14.01.2021 12:00 Відповісти
Було 7,22грн, а тепер 6,99 грн за кубометр! Знизили аж на 3%!!! Ви розумієте, що це відверте знущання!!! Зелена худоба, щоб ви вдавились цим газом!!!
14.01.2021 10:31 Відповісти
Летом,когда газ был по 3 грн. ,наша власть предоставила газохранилища коммерческим структурам т.е. представляете кто сегодня зарабатывает в 3-4 раза. Не государство заполнило газохранилища по бросовой цене.Случайно?
14.01.2021 10:38 Відповісти
"государство" тут нічого тридцять років не заробляло ... половина сховищ здано в оренду словакам та ******* а решта "фірташам" та решті прикоритних ублюдків ... полтавський харківський газ так взагалі на людських паях качають а у їх дюсельдорфський ХАП ціни виставляє
14.01.2021 11:07 Відповісти
Кісточку кинули і всі схавали і заткнулися. Зебільство процвітає
14.01.2021 10:39 Відповісти
Чим раніше ми попрем Зеленського, тим буде краще! Він все-рівно вже офісний планктон який вже навіть не спроможній виконати обіцянки! І побачимо, що відсмокче у Коболєва і потім будуть упиратися поки ми не дожмемо їх. Так навіщо нам такий менеджер?!?!
14.01.2021 10:41 Відповісти
У Нафтогаза цена была 7220, скинули до 6999, это 3% скидка! Как их только от щедрости не разорвало! Но, это только с феврале, в январе платите по полной, а в феврале цена на хабах может и сама упасть, ведь зима подходит концу!
14.01.2021 10:49 Відповісти
для зебидла зійде ... "завтра" рейтинги недоноска зашкалять
14.01.2021 11:08 Відповісти
6.99 это шо за цена такая еврейская вроде не 7 но и не 6 это точно. это такие цены обманки на якобы офигенных скидках хитро ж о п ые торгаши любят делать. вы шо украинцев за лохов держите? а что обещал а как пел.....
14.01.2021 10:49 Відповісти
таки да ...
14.01.2021 11:09 Відповісти
На хрена я заключил договор с НГ,повелся на цену 6.33гр. Сейчас об этом уже не вспоминают...на горизонте НЕОЖИДАННО появилась новая цена ....в 7 гр.....
14.01.2021 10:50 Відповісти
Такое намутили, ребята лучше ничего не делайте, как с китайской вакциной. Но подписать договор через приват 24 и электронную печать. Сколько людейвоспользовалось, думаю ло 5 %. Вы просто всех задрачиваете. Украинский народ терпелив, до поры до времени
14.01.2021 10:54 Відповісти
"Сколько людейвоспользовалось, думаю ло 5 %."

в начале декабря был участником толпы/очереди в приват банк. За 1ч15мин до открытия был 23й. К открытию (8:30) подтянулась толпа и в основном старшее поколение.Практически все для "ВЫБОРА" поставщика газа....кошмар однако!!
А насчет терпения,Вы правы,кргда то все равно лопнет терпение.
14.01.2021 16:30 Відповісти
из дому за компом все оформил за 5 мин...16 дек.оформил..30 пришло подтверждение..Газ пересчитали ..до 17 от луганськзбут по 8-22 с температурным коэфициентом и после 17 по 6-33 и без коэфициента -накрутки
14.01.2021 18:13 Відповісти
вот он спаситель рода человеческого - стоило президенту вмешаться, все тут же разрешилось..., все сразу стали добрыми и благородными и стали прислушиваться к народному мнению..., а ведь многие почти поверили - с чего это вдруг, наши люди начали протестовать против повышения цен, если они эти цены даже еще не видели..., и все так хорошо сложилось и президент герой, и люди не в обиде и снова верят в царя батюшку и, главное,- фирташи/ахметовы/коломойские не в обиде...
14.01.2021 11:05 Відповісти
"Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы"
Вот чем тибе, Зебулон, нужно заниматься для снижения цен!
14.01.2021 11:21 Відповісти
Більшість споживачів платить за газ різним облгазам, а в них ціни вище від цін Нафтогазу на 2-3 гривні, хоча він весь від Нафтогазу. Знову клоуни-шахраї розводять всіх.
14.01.2021 11:27 Відповісти
Цікаво, а що ж тепер буде казати Фірташ?
Буде дуже багато судових позовів Й знов,
за власну тупість сплатить уряд.
14.01.2021 11:45 Відповісти
Так і буде, візьмуть газ "на шару", бо типу "немає чим платити", потім відсудять "недоотриману виручку" і ще вимагатимуть, щоб їм простили борги за газ (таке уже було в історії України). В кінці отримаємо, що чуваки, не заплативши нічого, отримають стільки грошей, скільки намалюють в ціні.
14.01.2021 12:16 Відповісти
Дякую "благодійники", аж на 3% "скостили"! Який різдвяний подарунок!
14.01.2021 11:53 Відповісти
Почему цена на газ имеет мошеннический вид 6,99. Это явно не расчётная цена, а плод фантазии дурной головы. Если нет ума просчитать и назначить реально-рентабельную цену, скажите это во всеуслышание и установите цену 6,66. Это и будет вашим глупейшим выражением ума..
14.01.2021 11:55 Відповісти
"Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы" - ось цим мав би зайнятися уряд та Антимонопольний комітет. В першру чергу нагнути облгази на предмет зловживань при зміні постачальника, а не влаштовувати тут ігри з регульованими цінами. Це ж знову отримаємо той самий цирк - облгази підуть в суд і витребують "недоотриману виручку", бо їх, бачте, примушували продавати газ за ПСО чи ще якоюсь фіксованою ціною. А скільки вони "недоотримали" - це обмежене лише фантазією бухгалтерів Фірташа. Більше того, вони будуть брати газ у Нафтогаза і за нього не розраховуватимуться, сподіваючись, що їм знову мільярди подарують, як уже було при Януковичу (ВР тоді "пробачила" їм 24 млрд. грн).
14.01.2021 12:12 Відповісти
В Украине добывается 500 куб.м. газа на человека, себестоисть которого 2.5-3 грн.
14.01.2021 12:27 Відповісти
Нафтогаз - збіговисько підарасів
14.01.2021 12:36 Відповісти
хочу газ покупать без барыг посредников
14.01.2021 14:28 Відповісти
тарифы на газ Беларусь
http://mingas.by/tarify-na-prirodnyj-gaz/

1 руб. = 10.986 грн.
14.01.2021 15:04 Відповісти
в дырляндию и лугандон езжай, там тоже газ дешевый
15.01.2021 05:19 Відповісти
Та повішати їх на гіляках, і посадити в крісла людей які зможуть порахувати реальну собівартість газу, без впливу МВФ і інших гівнюхів!
14.01.2021 16:18 Відповісти
 
 