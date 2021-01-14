"Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова в межах тарифного плану "Місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

"Також ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії", готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною", - йдеться в повідомленні.

"Розуміємо, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу. Щодня ми отримуємо скарги від споживачів, які не можуть знайти свій ЕІС-код, яким погрожують нарахувати вигадані борги за "температурні" коефіцієнти чи відрізати газ нібито за неправильно оформлені документи", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, під час якої було ухвалено рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

