Тротилові шашки, артснаряди та гранатометні постріли: СБУ виявила на виїзді із Сєверодонецька схрон найманців РФ

Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, зі схрону, облаштованого у лісосмузі на виїзді із Сєверодонецька, правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, загальною вагою понад 5 кг і 12 артилерійських снарядів різного калібру.

Також виявлено 6 гранатометних пострілів ПГ-9 та ВОГ-25 і понад 4000 набоїв.

За попередньою інформацією, схованку із засобами ураження заклали у 2014 році бойовики незаконних збройних формувань.

Також дивіться: Протитанкові міни, постріли ПГ-7 та ВОГ-17, тротил і пластид: СБУ виявила поблизу лінії розмежування сховок найманців РФ. ФОТОрепортаж

Заходи із викриття і вилучення арсеналу зброї проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.



Фото: сайт СБУ