Тротилові шашки, артснаряди та гранатометні постріли: СБУ виявила на виїзді із Сєверодонецька схрон найманців РФ
Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як повідомляється, зі схрону, облаштованого у лісосмузі на виїзді із Сєверодонецька, правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, загальною вагою понад 5 кг і 12 артилерійських снарядів різного калібру.
Також виявлено 6 гранатометних пострілів ПГ-9 та ВОГ-25 і понад 4000 набоїв.
За попередньою інформацією, схованку із засобами ураження заклали у 2014 році бойовики незаконних збройних формувань.
Заходи із викриття і вилучення арсеналу зброї проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.
так много гладких поверхностей на этих боеприпасах, может тогда нужно было дать дактилоскопистам поиграться, авось найдут отпечатки каких-то оборотней в погонах))
а если это действительно закладка попочленцев, значит давно в Северодонецке (читай Краматорске, Славянске, Мариуполе, Щасте) не было антитеррористической отработки города с привлечением СБУ, Нацгвардии, полиции и всех заинтересованных служб. При Порохе частенько такое было