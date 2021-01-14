УКР
Новини
Глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олена Танасевич приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ "Одеська юридична академія" саме того вечора, коли там на передноворічній вечірці розважалися одіозні судді, включно з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком.

Про це йдеться в сюжеті "Слідство Інфо"

Як повідомляють джерела, Танасевич була в одній компанії з підозрюваним Павлом Вовком та іншими впливовими суддями, наприклад, главою КС Олександром Тупицьким.

На цю ж вечірку завітали детективи Національного антикорупційного бюро, які спробували вручити Вовку повістку на судове засідання.

Журналісти зв’язалися з головою ВАКС Оленою Танасевич, але та порадила звернутися до пресслужби і кинула слухавку. У відповідь на наш запит Антикорупційний суд повідомив, що справді увечері 23 грудня Танасевич відвідала Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія". Однак, у ВАКС заявили, що вона приїхала до навчального закладу "для обговорення організації онлайн-лекцій для студентів". Цікаво, що таке обговорення було призначене на 18:00.

Глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький, - Слідство.Інфо 01

Глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький, - Слідство.Інфо 02

Директор інституту Василь Фелик сказав журналістам "Слідства.Інфо", що не знає про проведення суддівської вечірки на території інституту. Також він плутався у деталях, коли саме приїхала голова ВАКС до навчального закладу. Директор не зміг надати фото чи відео із зустрічі Олени Танасевич із викладачами, студентами та керівництвом інституту.

На запитання, що увечері 23 грудня на території навчального закладу робив підозрюваний суддя Павло Вовк, директор Фелик сказав, що "будь-хто може ходити територією інституту, вона відкрита для відвідувачів".

Також зазначається, що наступного дня (12 січня) після надсилання інформаційного запиту до Вищого антикорупційного суду, на сторінках ВАКС та Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" майже синхронно з’явилися анонси онлайн-лекцій, у яких візьме участь Олена Танасевич.

Ківалов Сергій (71) Вовк Павло (301) Тупицький Олександр (259) Танасевич Олена (13)
+50
Журналистам за работу спасибо, но у нас и так ни малейшего сомнения не было, что судейская мафия крепка и монолитна как никогда.
показати весь коментар
14.01.2021 10:24 Відповісти
+21
Та же ****, только в профиль
показати весь коментар
14.01.2021 10:24 Відповісти
+20
якщо її не змусять піти у відставку, то про вакс можна забути
показати весь коментар
14.01.2021 10:25 Відповісти
Коментувати
А що ви хотіли?
Трохи фактів:
У декларації Танасевич за 2017 рік була внесена інформація про 6 земельних ділянок. За 2018 рік сім'я Танасевич придбала додатково 13 ділянок в Запорізькій області, ще 5 ділянок в Харківській області (право керування та користування від Тетяни Грицаченко).
Площа ділянок від 20 тис до 80 тис кв м.
Дама є співвласниця компанії Енергетична альтернатива.
І ми хотіли, щоб вона боролася з корупцією?
показати весь коментар
14.01.2021 11:21 Відповісти
Як так? Це ж чесні американці разом із майданівською владою її поставили. Це ж кришталево чистий Порошенко її проштовхував. Такого, шо Ви написали не може бути.
показати весь коментар
14.01.2021 11:26 Відповісти
Не неси дурню. До чого тут Порошенко та американці. Вона була обрана 7 травня Головою ВАКС 2019 р. таємним голосуванням 38 суддями Вищого антикорупційного суду на 3 роки. (23 голоси - "За")
показати весь коментар
14.01.2021 11:43 Відповісти
Ваня, перед тим як щось зморозити загляни в американську Вікіпедію. Танасевич пройшла конкурс на посаду судді ВАКС, а в кінці травня 2019 р. стала головою суду. Скільки ж ще буде тобі срати в штани Порошенко? а тепер ще ці противні америкоси теж почали какати зебуїнам в ті ж штанці.
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
Хаха. Ти думаєш, що ВС набирали чесно за прозорим конкурсом без втручання Президента? Ти реально так думаєш? Я тебе розчарую, це не так. Абсолютно всі судді ВС (тоді ще кондидати) в свій час їздили до Секретаріату Президенту і клялися в своїй відданості. Багато хто навіть на камеру.
показати весь коментар
14.01.2021 12:54 Відповісти
Порош каким боком к американцам?
показати весь коментар
14.01.2021 11:50 Відповісти
Погугли.
показати весь коментар
14.01.2021 12:55 Відповісти
прийдет время и эти суки ответят по полной
показати весь коментар
14.01.2021 20:07 Відповісти
А навіщо боротися, можна спробувати очолити.
показати весь коментар
14.01.2021 11:36 Відповісти
Наконец-то рыго-негодяи по типу Кивалов, Вовка и Тупицкого становятся в Украине настолько токсичными, что с ними по одной улице не стоит приличным людям ходить
показати весь коментар
14.01.2021 11:31 Відповісти
Прилічним - так, западло. Тільки проблема в тому, що "там" не залишилося прилічних.
показати весь коментар
14.01.2021 11:38 Відповісти
То, напевно, єдиний позитив. Хоча, цих покидьків на вулиці навряд зустрінеш.
показати весь коментар
14.01.2021 11:45 Відповісти
Позитивов множество. Для начала воров народ погнал под сраку из власти
показати весь коментар
14.01.2021 12:33 Відповісти
Тобто, журналісти кажуть, що мадам була на новорічному корпоративі разом із підозрюваними в тяжких злочинах суддів, а ВАКС відповідає, що там де був корпоратив вона в цей час проводила зустріч із студентами? Висновок: Мадам культурна і вихована- вона культурно посилає всіх в сраку. На відміну від нашого припіздента, який не добирає слів в таких випадках.
показати весь коментар
14.01.2021 11:36 Відповісти
Коли 2 роки тому назбирали саме - саме чесне і порядне , то воно вже ,як і інше, перетворилося у лайно ! Є приклад , коли покликали варягів вершити правосуддя ...., здається у Казахстані планували або зробили : найняли Британських суддів ... бо це КРИВОСУДДЯ , це не знущання - це руйнація держави ... без правосуддя нема держави ... все більш розумних людей кажуть про необхідність сильної президентскої влади , бо парламент - служки олігархів , закордонних спекулянтів і закордонних авантюристів , бо за грощі дозволено все ( а якщо недозволено , то треба поділитись ) узурпація влади - це не найгірший наслідок , бо втрата держави знову на 200 - 300 років , а може назавжди - ще гірше .... Є в країні сильні і розумні ... до теплих краін клин веде мудріший ,а дурні птахи б"ются за лайно у смитті ... придивись , ВКЛЮЧИ МОЗОК !!!
показати весь коментар
14.01.2021 12:08 Відповісти
Якщо кинути свіжий огірок у бочку з соленими, то він теж стане соленим.

Єдиний запобіжник - ротація. Їх на 3 роки обрали.
показати весь коментар
14.01.2021 12:19 Відповісти
Шо то, не то с 8-м мехозотом Израиля.
показати весь коментар
14.01.2021 12:30 Відповісти
Для справки: Ківалов - це всім відомий "підрахуй" на виборах. Судячи по всьому, всі гості вечірки теж із когорти " кристально чесних та непідкупних юристів"...
показати весь коментар
14.01.2021 12:52 Відповісти
Які непорядні люди у нас в "правосудді". Все-таки треба чистити нашу судову систему до останнього судді. Інакше вони "зачистять " всіх нас. Людей вони вже не бояться і не звертають на них увагу.
показати весь коментар
14.01.2021 13:17 Відповісти
насчет госпереворота судей очень правильно сказано:

создана мафиозная клановая система судей

в нормальной стране вечеринка Председателя Высшего антикоррупционного суда со своими "клиентами" обозначала бы увольнениеhttps://censor.net/ru/n3241715
показати весь коментар
14.01.2021 13:30 Відповісти
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
показати весь коментар
14.01.2021 13:43 Відповісти
Эти СУКИ все повьязанные! Их нужно всех вместе на баржу и в море!
показати весь коментар
14.01.2021 16:15 Відповісти
ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!?
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
Ну что здесь такого, Танасевич посетила маланскую вечеринку. Может по ихней вере так надо. Главное, что бы посол в Киеве не нервничал.
показати весь коментар
14.01.2021 21:46 Відповісти
1. Бубочке просто не с кем работать.
2. Да и вообще, он не в курсе
показати весь коментар
15.01.2021 00:40 Відповісти
Кивалов вырастил не одно поколение, преданных ЕМУ и баблу юристов.ТОЛЬКО через кидалова идут назначения на судей ПО ВСЕЙ Украине , стоимость от 100 тыс баксов. И с чего бы этим судьям быть честными?

Пока не закроют эту кидадовско-*********** клоаку толку не будет!
показати весь коментар
15.01.2021 01:57 Відповісти
Всю ОПГ Украинский суд ,на каштаны ,по другому ни как .😡
показати весь коментар
15.01.2021 05:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 