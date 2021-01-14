Глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олена Танасевич приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ "Одеська юридична академія" саме того вечора, коли там на передноворічній вечірці розважалися одіозні судді, включно з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком.

Як повідомляють джерела, Танасевич була в одній компанії з підозрюваним Павлом Вовком та іншими впливовими суддями, наприклад, главою КС Олександром Тупицьким.

На цю ж вечірку завітали детективи Національного антикорупційного бюро, які спробували вручити Вовку повістку на судове засідання.

Журналісти зв’язалися з головою ВАКС Оленою Танасевич, але та порадила звернутися до пресслужби і кинула слухавку. У відповідь на наш запит Антикорупційний суд повідомив, що справді увечері 23 грудня Танасевич відвідала Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія". Однак, у ВАКС заявили, що вона приїхала до навчального закладу "для обговорення організації онлайн-лекцій для студентів". Цікаво, що таке обговорення було призначене на 18:00.

Директор інституту Василь Фелик сказав журналістам "Слідства.Інфо", що не знає про проведення суддівської вечірки на території інституту. Також він плутався у деталях, коли саме приїхала голова ВАКС до навчального закладу. Директор не зміг надати фото чи відео із зустрічі Олени Танасевич із викладачами, студентами та керівництвом інституту.

На запитання, що увечері 23 грудня на території навчального закладу робив підозрюваний суддя Павло Вовк, директор Фелик сказав, що "будь-хто може ходити територією інституту, вона відкрита для відвідувачів".

Також зазначається, що наступного дня (12 січня) після надсилання інформаційного запиту до Вищого антикорупційного суду, на сторінках ВАКС та Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" майже синхронно з’явилися анонси онлайн-лекцій, у яких візьме участь Олена Танасевич.