Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 31,7%, на Львівщині, як і раніше проводять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в жодній з областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% в жодній з областей України.

Завантаженість ліжок по Україні становить 31,7%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності населення становить 219,8 осіб на 100 тис. населення.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 45 країнах: зробили вже понад 32 млн щеплень

У Львівській області проводять менше тестів, ніж встановлена ​​норма - 44,3 теста на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 31,7%, на Львівщині, як і раніше проводять недостатню кількість тестів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5423) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
брешуть
14.01.2021 10:24 Відповісти
А кому надо лежать и заражаться еще больше?
Еще бы сказал что "все бесплатно" что-ли?
было бы бесплатно, то загруженность стала бы 146%
14.01.2021 10:30 Відповісти
Надо просто перестать тестировать.
Надо просто перестать госпитализировать.
14.01.2021 10:31 Відповісти
Прекратите тестироваться, и "ковид" исчезнет.
14.01.2021 10:40 Відповісти
Загруженность коек нормальная, а кислород? Что толку лежать без кислорода?
14.01.2021 10:43 Відповісти
Мой знакомый (за 50) с двусторонним воспалением легких (пневмонией) - осложнением Ковид сидит дома. В больницу не ложат. В доковидные времена в таком состоянии госпитализировали бы сразу. Вот и получаем такую загруженность коек.
