Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 31,7%, на Львівщині, як і раніше проводять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в жодній з областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% в жодній з областей України.

Завантаженість ліжок по Україні становить 31,7%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності населення становить 219,8 осіб на 100 тис. населення.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 45 країнах: зробили вже понад 32 млн щеплень

У Львівській області проводять менше тестів, ніж встановлена ​​норма - 44,3 теста на 100 тис. населення.