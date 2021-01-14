Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 31,7%, на Львівщині, як і раніше проводять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 14 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в жодній з областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% в жодній з областей України.
Завантаженість ліжок по Україні становить 31,7%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. В цілому по Україні показник захворюваності населення становить 219,8 осіб на 100 тис. населення.
У Львівській області проводять менше тестів, ніж встановлена норма - 44,3 теста на 100 тис. населення.
Еще бы сказал что "все бесплатно" что-ли?
было бы бесплатно, то загруженность стала бы 146%
Надо просто перестать госпитализировать.