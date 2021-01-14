УКР
За добу в Києві від COVID-19 померли 13 осіб, видужали - 699, виявили 794 нові випадки, - Кличко

З початку пандемії в Києві виявили 120 186 випадків коронавірусної інфекції, помер 2 141 житель столиці.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 794. 13 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 2 141 киянина. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 120 186", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих: 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років і 6 хлопчиків від 3 до 15 років.

Захворіли, зокрема, 24 медики.

У лікарні столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 699 осіб. Загалом коронавірус побороли 45 527 жителів Києва.

Також читайте: Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 31,7%, на Львівщині, як і раніше проводять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Дарницькому районі - 136, у Дніпровському - 126 і в Солом'янському районі - 116 випадків.

карантин (18172) Київ (20192) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Йому що,в натурі нічим зайнятись?..Заграв вже тією статистикою...
показати весь коментар
14.01.2021 10:42 Відповісти
.Заграв вже тією статистикою...
===
Тебе читати цю статистику насильно заставляють? Якщо задрала - не читай. Жалко, що тебе Кличко тільки статистикою....задрати може .
показати весь коментар
14.01.2021 11:09 Відповісти
 
 