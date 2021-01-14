За добу в Києві від COVID-19 померли 13 осіб, видужали - 699, виявили 794 нові випадки, - Кличко
З початку пандемії в Києві виявили 120 186 випадків коронавірусної інфекції, помер 2 141 житель столиці.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 794. 13 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 2 141 киянина. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 120 186", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих: 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років і 6 хлопчиків від 3 до 15 років.
Захворіли, зокрема, 24 медики.
У лікарні столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 699 осіб. Загалом коронавірус побороли 45 527 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Дарницькому районі - 136, у Дніпровському - 126 і в Солом'янському районі - 116 випадків.
Тебе читати цю статистику насильно заставляють? Якщо задрала - не читай. Жалко, що тебе Кличко тільки статистикою....задрати може .