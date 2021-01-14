УКР
За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 89,1 тис. осіб: удвічі менше за епідпоріг

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 89 133 особи, з них 35,5% - діти до 17 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними відомства, інтенсивний показник захворюваності становить 234,6 на 100 тис. населення, що на 51,4% менше епідемічного порогу, розрахованого для України.

В Україні не зафіксовано географічного поширення грипу. За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від хворих позитивних результатів на вірус грипу не отримано, проте визначені віруси SARSCoV-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві знизився на 26,8%, - КМДА

За даними 6 дозорних закладів охорони здоров'я зареєстровано 16 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), показник 40,9 на 100 тис. населення, і 148 пацієнтів, клінічний стан яких підлягало визначенням випадків ВГРІ (важких гострих респіраторних інфекцій).

Водночас повідомляється, інформація про летальні випадки за тиждень не надходила.

За тиждень проти грипу вакциновано 2895 осіб.

У відомстві нагадали, що грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, подібні ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніше.

Клінічні ознаки грипу: раптовий початок; головний біль; ломота в м'язах і суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і більше; кашель, в окремих випадках - блювота і понос.

грип (309) МОЗ (5423) ГРВІ (144)
Топ коментарі
+3
"За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога" - за неделю COVID-19 заболели 33 595 человек: в шестеро меньше эпидпорога.

14.01.2021 10:52 Відповісти
+1
Карантин дратує, але допомагає, звичайно.

14.01.2021 10:52 Відповісти
+1
Ковид это святое не смей сомневаться штраф захотел за отрицание ковида так это легко
Раз-два и постновлние от ковидмафии готово.

14.01.2021 11:33 Відповісти
У нас очень здоровый народ оказывается. Живет правда не долго и не счастливо.

14.01.2021 10:44 Відповісти
Тобто карантин допомагає.

14.01.2021 10:46 Відповісти
Карантин дратує, але допомагає, звичайно.

14.01.2021 10:52 Відповісти
Кому? В тебе перекладач поламаний.

14.01.2021 10:57 Відповісти
Ти нагадав мені знайомого, для якого 2 х 2 не дорівнює 4. Він каже: 2 х 2 = 4, але 1 в умі.

14.01.2021 11:25 Відповісти
Висновок: якщо покласти всіх у могилу то хворіти ніхто не буде!
Мініздр охорони від здоров'я досягне в такому випадку своєї мети і його насяльники -глобалісти теж!

14.01.2021 11:11 Відповісти
Можно писать статью о том, как бороться с грипом с помощью ковида.

14.01.2021 10:47 Відповісти
"За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога" - за неделю COVID-19 заболели 33 595 человек: в шестеро меньше эпидпорога.

14.01.2021 10:52 Відповісти
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.

14.01.2021 11:08 Відповісти
Ковид это святое не смей сомневаться штраф захотел за отрицание ковида так это легко
Раз-два и постновлние от ковидмафии готово.

14.01.2021 11:33 Відповісти
 
 