За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 89,1 тис. осіб: удвічі менше за епідпоріг

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 89 133 особи, з них 35,5% - діти до 17 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними відомства, інтенсивний показник захворюваності становить 234,6 на 100 тис. населення, що на 51,4% менше епідемічного порогу, розрахованого для України.

В Україні не зафіксовано географічного поширення грипу. За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від хворих позитивних результатів на вірус грипу не отримано, проте визначені віруси SARSCoV-2.

За даними 6 дозорних закладів охорони здоров'я зареєстровано 16 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), показник 40,9 на 100 тис. населення, і 148 пацієнтів, клінічний стан яких підлягало визначенням випадків ВГРІ (важких гострих респіраторних інфекцій).

Водночас повідомляється, інформація про летальні випадки за тиждень не надходила.

За тиждень проти грипу вакциновано 2895 осіб.

У відомстві нагадали, що грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, подібні ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніше.

Клінічні ознаки грипу: раптовий початок; головний біль; ломота в м'язах і суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і більше; кашель, в окремих випадках - блювота і понос.