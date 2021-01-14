Імунітет після перенесеного коронавірусу захищає майже так само ефективно, як вакцина, - Організація громадської охорони здоров'я Англії

Імунітет, що утворився після коронавірусу, в перші п'ять місяців захищає від повторного зараження приблизно так само ефективно, як і вакцина проти COVID-19, повідомляє газета The Guardian із посиланням на дослідження організації охорони здоров'я Англії.

"Імунітет дає вам ефект майже як у вакцини Pfizer і набагато кращий ефект, ніж у вакцини AstraZeneca, і це обнадіює людей", - сказала головний медичний радник організації професор Сьюзан Хопкінс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Імунітет після одужання від коронавірусу в середньому дає 83% захист від повторного зараження протягом щонайменше 20 тижнів. Від повторного зараження з симптомами він захищає в 94% випадків. Імовірність для перехворілих на коронавірус захворіти безсимптомно трохи вище: в цьому випадку імунітет працює в 75% випадків.

Під час клінічних випробувань вакцина Pfizer показала ефективність в 95% випадків, а AstraZeneca - в 65%.

У дослідженні брали участь понад 20 тис. працівників сфери охорони здоров'я. Їх розділили на дві групи залежно від того, чи хворіли вони на коронавірус. З червня по листопад минулого року учасникам робили ПЛР-тести раз в два тижні і кожен місяць перевіряли рівень антитіл в крові.

Дослідження не дає змоги зробити висновки щодо імунітету літніх людей, які видужали від коронавірусу, тому що всі учасники були віком від 35 до 54 років. Питання про повторне зараження новими штамами коронавірусу, виявленими у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, теж залишається відкритим.