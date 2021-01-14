УКР
Імунітет після перенесеного коронавірусу захищає майже так само ефективно, як вакцина, - Організація громадської охорони здоров'я Англії

Імунітет, що утворився після коронавірусу, в перші п'ять місяців захищає від повторного зараження приблизно так само ефективно, як і вакцина проти COVID-19, повідомляє газета The Guardian із посиланням на дослідження організації охорони здоров'я Англії.

"Імунітет дає вам ефект майже як у вакцини Pfizer і набагато кращий ефект, ніж у вакцини AstraZeneca, і це обнадіює людей", - сказала головний медичний радник організації професор Сьюзан Хопкінс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Імунітет після одужання від коронавірусу в середньому дає 83% захист від повторного зараження протягом щонайменше 20 тижнів. Від повторного зараження з симптомами він захищає в 94% випадків. Імовірність для перехворілих на коронавірус захворіти безсимптомно трохи вище: в цьому випадку імунітет працює в 75% випадків.

Під час клінічних випробувань вакцина Pfizer показала ефективність в 95% випадків, а AstraZeneca - в 65%.

Також читайте: Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню для лікарень

У дослідженні брали участь понад 20 тис. працівників сфери охорони здоров'я. Їх розділили на дві групи залежно від того, чи хворіли вони на коронавірус. З червня по листопад минулого року учасникам робили ПЛР-тести раз в два тижні і кожен місяць перевіряли рівень антитіл в крові.

Дослідження не дає змоги зробити висновки щодо імунітету літніх людей, які видужали від коронавірусу, тому що всі учасники були віком від 35 до 54 років. Питання про повторне зараження новими штамами коронавірусу, виявленими у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, теж залишається відкритим.

В таком случае, наличие антител в организме, будет достаточным аргументом, для того, чтобы не вкалывать себе какую-то дрянь.
Какое поразительное открытие!
Навіть більше.
Імунітет після хвороби значно надійніший аніж після вакцинації.
Какое поразительное открытие!
нобелевку им!
Информация от всяких центров здравоохранения всё больше заставляет задуматься, а работают ли там медики? К примеру, чего стоят сообщения о новых штаммах короны без упоминания о том, работают ли против них те вакцини, которые сейчас активно используются. Ничего не стоят. С таким же успехом можно опубликовать новость о том, что новый штамм имеет синеватый или желтоватый оттенок.
Нeпогано отримати дані про кожeн штам. Алe штамів сотні і більшe. І при аналізах вони рідко ідeнтифікуються. Добрe, що вжe є така інформація, яка є. Вашe порівняння з кольором штаму нeдорeчнe.
Так, для медиків-аналітиків і науковців отримати дані про кожен штамм важливо для їхньої роботи. А навіщо широкому загалу новина про те, що поряд зі штамом 2.1.1 з'явився штам 2.1.2, якщо з ним можна боротися тими ж вакцинами, що вже є ??? Непомітною пройшла новина, що для британського штаму годяться існуючі вакцини.
Навпаки, такі новини лише нервують людей, бо вони думають, що існуючі вакцини не працюють, що людина дарма зробила щеплення і викинула гроші на вітер, хоча насправді це не так..
Не треба дратувати людей новинами, що мають візькоспеціалізований напрямок. Це не має відношення до свободи слова.
Каждому верующему в ковид - тройную дозу, регулярно.
Старик Дарвин всё правильно предсказал.
Перших двох слів достатньо для "щеплення" Розуму.
Це місцевий антиковідун. Через таких нам ще 10 років в масках ходити.
Заспокойся, вже сказали що в масках ходитемемо навіть якщо всім зроблять щеплення.
Але є і позитивний момент: Носіння маски навчило нас посміхатись очима.
та ще на початку цьго балагану, рік тому казали, що людству треба буде звикать до масочного режиму.
Таки нацепили намордники на холопов по всему миру. Причём добровольно их носят !
А что старик Дарвин предсказал о прививке от желтой лихорадки для всех, въезжающих в Австралию?
Они в Дарвину не доверяют, они верят в бессмертие ковидной души после вакцинации. Так хочется верить хоть в что то и тому нема рады.
а Дарвіну слід вірити у всьому? після Дарвіна стільки всього навідкривали, що я б, маючи широкий світогляд, не став би його взагалі згадувати. Але то ж - я!
Верить никому нельзя можно только сопоставлять.
"Чему быть- того не миновать!"
Оце я ще від цих болячок перейматися буду.)))
Невже досі не зрозуміло, що на "голку щеплень" людство сіло назавжди?
Вряд ли. Вас кто-то силком заставляет это делать? К тому же, прививка, прививке рознь. К примеру, от столбняка, почему бы не уколоться. Я в позапрошлом году попал в аварию, трошки поцарапанный был, в травмпункте сразу же сделали прививку от столбняка. В целом, дело нужное. А вот колоть себя от какой-то очередной версии гриппа, которым чуть не каждую зиму люди болели с детства и особо не обращали на него внимания, как по мне - бред.
Дайте ще трохи часу, і вас ізолюють від соціуму без щеплень. Погано це чи ні, то є вже зовсім інша розмова. Так що потроху забувайте про добровільність щеплень.
Емм, тобто краще, щоб щеплень не було взагалі? Зате б тоді залишились такі хвороби, як віспа чи поліомієліт??
Це ваш висновок, не мій.
про прививку від правця говорити трохи некоректно - там інший механізм. І хоч м(п)едики стверджують, що прививатися слід кожні десять років, більшість із нас як привилися в дитинстві, так і не прививаються аж до самої смерті від старості чи чого там іншого. При тому мають і подряпини, і поранення, і укуси тварин (теж джерело бактерій, збудників правця-столбняка)
Від правця роблять разом з дифтерією... Хто дбає про себе, той робить!
Немає різниці, що викликало вироблення антитіл: більша порція ослабленого вірусу у вколеній вакцині, чи менша порція неослабленого вірусу, що прийшов ззовні.
хто вам таке сказав ?
і чи у вакцині багато вірусу ?
Традиційна вакцина базується на ослаблених або модифікованих вірусах. Скільки їх там - якась середня кількість між тією, що дає низьку ефективність, або кількість, що є небезпечною. Спитайте у розробника або виробника. Середня - це умовно, не обов'язково середня арифметична. Тобто для деяких ослаблених людей та середня кількість виявляється зависокою, і вони можуть захворіти. Бувають такі випадки, але ж не вакцінуватися більш небезпечно.
Тобто відповіді немає.
А ви ж стверджуєте, що за природньої імунізації вірусу в організмі може бути менше ніж при вакцинації, що є абсурдним, бо вірус швидко множиться в клітинах носія.
Я писав, що досить малої кількості природних вірусів, щоб одержати достатній відгук організму у вигляді антитіл, перехворіти у легкій формі і отримати імунітет. Але ж це ідеальний випадок. Часто буває, що вірусів потрапляє багато, організм не встигає виробляти антитіла і виникає важке захворювання. При вакцинації введені в організм віруси ослаблені або дезактивовані, але організм все рівно розпізнає їх як ворожі. Вони множаться повільно, або зовсім не множаться, незважаючи на те, що у дозі вакцини їх кількість може бути більшою, ніж та, про яку йшла мова вище. Головне, що у організмі з'являєтся час на формування достатньої кількості антитіл.
Ви тут не праві.
Давно відомо що імунітет після захворювання стійкіший.
Вакцин треба робити кілька.
А от після хвороби взагалі такої необхідності немає.
Ви бездоказово як мантру повторюте, що стійкість імунітету залежить від способа його одержання. Доведіть свою точку зору. Я привів докази того, такої залежності немає.
Якщо Ви вважаєте подвійне щеплення достатнім доказом, то Ви не праві. Подвійне щеплення - це всього лише метод перестраховки, щоб зменшити вірогідність негативного впливу на деяких людей. Я бажаю Вам, якщо таке станеться, одержати природній імунітет від малої кількості природніх вірусів, але не раджу розраховувати на такий ідеальний, але маловірогідний випадок.
Читайте мікробіологію. То будете знати і Ви.
Загадочная женщина загадочно отвечает. Принято. Знаете, даже очень сложные вещи можно приблизительно объяснить простыми словами. Если разобраться в теме. Не думайте, что я буду рыть всю микробиологию, чтобы за Вас доказывать себе Вашу правоту, хотя, возможно Вы и правы, но Вы не убедили меня в этом.
Я десь писала, що маю за мету Вас у чомусь переконувати ?
Надто самонадіяно з Вашої сторони.
Ні, не писали, але було б не погано дізнатися саме від Вас простими словами, на чому грунтується ствердження, що стійкість імунітету залежить від способу його одержання, бо Ви дуже на цьому наполягали.
Було б не погано, якби Ви самі до цього прийшли.
Я наведу приклад.
Достатньо один раз перехворіти на дифтерію, щоб забути про неї назавжди.
Те саме стосується віспи.
Але. Для створення стійкого імунітету шляхом щеплення, процедуру слід повторювати кілька разів.
Тому що кількість антигену замала, він заслабкий, або взагалі інактивований. Тому реакція організму на збудник може бути відсутньою. А от хвороба дає результат.
Вскрылась ещё одна антипрививочная консерва - https://censor.net/ru/user/354814. Луи Пастеру его потомки поставили памятник в знак благодарности за миллионы спасённых его вакциной от ужасных и мучительных язв при оспе. Теперь, в 21-м веке, находятся чокнутые, которые предлагают "один раз переболеть оспой", то есть не вакцинироваться, при том, что она очень заразная. Мама дарагая! Мракобесие на марше!
Не хочеться вже називати вас словом, яке так і проситься згідно вашою власної презентації...
Втримаюсь.
1. Я нічого не пропонувала.
Віспа смертельно небезпечна хвороба.
Навіть вакцину ін'єкційну не роблять.
2. Я виступаю за вакцинацію.
3. Вам бракує клепки зрозуміти наукові істини.
4.Не стрибайте з мови на язик.
Совсем, как говорят," наглость потеряла", консерва. То есть совесть. Сначала предлагает всем оспой переболеть, а потом: "Я нічого не пропонувала". Ничё, рукописи не горят.
Варнякає вона щось про наукові істини.
Я пропоную тезу - ти ідіот.
І більше мені не пиши.
З лайном не спілкуюсь.
Байййй...
Вона пропонує тезу - вважати мене... Що, зовеш підручних на допомогу, щоб цькували? Так звикла до обожнювання власної персони, що не помітила і не зацінила спочатку поважного відношення з мого боку. Попереджую: не зови собак на вовків, бо не вовки тебе не пощадять при нагоді, а собаки. Бай-бай.
Швидко ви розгубили весь фльор своєї галантності, вдаваної, як виявилось.
Тож не прикидайтесь ввічливою особою, не вдягайте овечої шерсті.
Все одно ви рано чи пізно опустите себе перед опонентом.
Тому нічого дурити людям голову.
Откуда Вам это известно?И протокол лечения и протокол вакцинации проходит не один год,чтобы потом его применять.Сначала на животных,потом на людях.А короновирус сразу на пиплах.А через пять лет мы узнаем результат.Правда,узнают не все.Зато они внесут свой вклад в составление протокола.
Так вакцини що ж роблять?Вони як раз і змушують виробляти антитіла до вірусу. Те саме що й імунитет.
Спочатку казали що імунітет не виробляється, а тепер навпаки. Брешіть вже щось одне.
Коли імунітет не виробляється, то результат завжди один - могила
Натяк для країн 3 го світу, та любителів спутніка. Хочете безкоштовний імунітет, перехворійте ковідом. Єфективність, до речі, також 97%.
Морги забиті вже перехворівшими.
Це ті, що не входять в 97%. А як ви хотіли? Заворотня сторона безкоштовного імунітету.
Не надо так нервничать.
"Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина, - Организация общественного здравоохранения Англии" - тернопольский чиновник повторно заболел через 5 месяцев, а нам рассказывают, что вакцина защищает год.
я вже писав, що можливо у світі ходить не один штам ковіду одночасно. Десь читав, що буває таке собі примирення між організмом і вірусом, коли ні той, ні інший не вбивають один одного зовсім. А потім при якихось обставинах (чи то інший вірус, чи якийсь стрес) вірус починає знову давити організм. ПРо ковід цього ще точно не знають, але якісь інші окремі віруси мають таку властивість.
Та вже напевно, що при інфікуванні новим вірусом, він "знову" починає "давити" організм.
А організм починає знову захищатись від нового вірусу. Примирення ж із відомими організму вірусами, як симбіоз, це рідкісне явище. І причини йього занадто складні і індивідуальні в кожному окремому випадку, щоби казати про це, як явище. Існують віруси, які не вражають соматичні клітини, але вражають клітини імунної системи. Але це не сімбіоз і примирення, а відсутність у імунної системи генетично закладенного механізму боротьби з подібними збудниками.
Судя по новостям там происходит маленькая локальная Италия образца весны 2020. Больницы забиты, куча заболевших, часть народа вывозят в другие страны. Так что эта статья им будет хорошим утешением. Те, кто выживет - будут невосприимчивы некоторое время.
Наконец медики англ-ие хорошие вещи стали говорить.И тут вопрос-если вакцина дает иммунитет на 4,мак.7месяцев-то нафиг она нужна.ИМ ГЛАВНОЕ УКОЛЬЧИК ЗОНТИКОМ СДЕЛАТЬ.Россия уже и паспорта готовит.
Посмотрел смиСРУ: За последние сутки в рфии установлен рекорд смертности 570 (смело можно умножить хотя бы на 4),и рядом мишустин: -Ннаблюдается улучшение положения с коронавирусом. Дальше будет лучше! Это как?
Кто-то ставил перед собой вопрос, почему китайская вакцина не продаётся напрямую государству Украина, а запускается через прокладку?

Все очень просто, КНР не желает отвечать за этот шмурдяк и не продаст его государству Украина иначе может быть международный скандал, а вот бизнес прокладки могут её купить и выкинуть в помойку или продать её государству Украина и вакцинировать граждан!

Крайних нету, бюджетные деньги освоены и подерибанены!

Так работают схемы в медицине, а украинская медицина гарантий не даёт и деньги не возвращает!

Всеволод Дорошенко
Та невже так і заявили? А виробники вакцини і постачальники іншої думки (за прибутки).
почти так же.... "почти", может быть и чуть больше....
