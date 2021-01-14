Імунітет після перенесеного коронавірусу захищає майже так само ефективно, як вакцина, - Організація громадської охорони здоров'я Англії
Імунітет, що утворився після коронавірусу, в перші п'ять місяців захищає від повторного зараження приблизно так само ефективно, як і вакцина проти COVID-19, повідомляє газета The Guardian із посиланням на дослідження організації охорони здоров'я Англії.
"Імунітет дає вам ефект майже як у вакцини Pfizer і набагато кращий ефект, ніж у вакцини AstraZeneca, і це обнадіює людей", - сказала головний медичний радник організації професор Сьюзан Хопкінс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Імунітет після одужання від коронавірусу в середньому дає 83% захист від повторного зараження протягом щонайменше 20 тижнів. Від повторного зараження з симптомами він захищає в 94% випадків. Імовірність для перехворілих на коронавірус захворіти безсимптомно трохи вище: в цьому випадку імунітет працює в 75% випадків.
Під час клінічних випробувань вакцина Pfizer показала ефективність в 95% випадків, а AstraZeneca - в 65%.
У дослідженні брали участь понад 20 тис. працівників сфери охорони здоров'я. Їх розділили на дві групи залежно від того, чи хворіли вони на коронавірус. З червня по листопад минулого року учасникам робили ПЛР-тести раз в два тижні і кожен місяць перевіряли рівень антитіл в крові.
Дослідження не дає змоги зробити висновки щодо імунітету літніх людей, які видужали від коронавірусу, тому що всі учасники були віком від 35 до 54 років. Питання про повторне зараження новими штамами коронавірусу, виявленими у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, теж залишається відкритим.
Всеволод Дорошенко
Европейское исследование показало, что пациенты с легкими случаями COVID-19 гораздо чаще сообщают о потере обоняния, чем пациенты со средними и критическими случаями. По данным исследования, почти у всех пациентов обоняние вернулось в течение 6 месяцев.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Internal Medicine, исследователи опросили и наблюдали за 2581 пациентом с COVID-19 из 18 европейских больниц с марта по июнь по поводу обонятельной дисфункции (OD) или потери обоняния . OD - один из самых распространенных симптомов коронавируса.
В исследовании говорится, что пациенты сообщили о потере обоняния в 85,9% легких случаев COVID-19, 4,5% в умеренных случаях и 6,9% в тяжелых и критических случаях. Считалось, что у человека легкое заболевание, если не было доказательств https://emedicine.medscape.com/article/300455-overview вирусной пневмонии и он выздоравливал дома.
Пациенты сообщали о потере обоняния в среднем на 21,6 дня, но около четверти пациентов заявили, что не восстанавливали его в течение 60 дней.
Исследователи также провели «объективную клиническую оценку», используя такие вещи, как «тест с запахом палочки». Исследователи наблюдали потерю обоняния в 54,7% легких случаев и 36,6% умеренных и критических случаев, говорится в исследовании.
«OD более распространена при легких формах COVID-19, чем при формах от умеренных до критических», - заключили исследователи. «OD исчезла у 95% пациентов по объективным оценкам обоняния через 6 месяцев».
Из 2581 пациента 2194 случая были классифицированы как легкие, 110 - как умеренные и 277 - как тяжелые до критических. Пациенты были классифицированы на основе шкалы тяжести заболевания COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.
Этнические группы людей в исследовании были кавказскими (83,6%), южноамериканскими (11,6%), азиатскими (1,2%), североафриканскими (1,2%), чернокожими африканцами (0,7%) и смешанными / другими (1,5%) .
Исследование показало, что более молодые пациенты чаще сообщают о потере запаха, чем пожилые пациенты, но исследователи заявили, что не знают почему.Источник
Журнал внутренней медицины : «Распространенность и 6-месячное восстановление обонятельной дисфункции: многоцентровое исследование 1363 пациентов с COVID-19».