Через погоду в повітрі над Києвом накопичуються шкідливі домішки: рівень забрудненості діоксидом азоту в 5-7 разів перевищив допустимі норми

Метеорологи попереджають про високий рівень забрудненості в столиці - з 11 січня в Києві спостерігаються метеоумови, які сприяють накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі повітря.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.Срезневського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними постів спостереження обсерваторії, тільки 11-12 січня рівень забрудненості діоксидом азоту в 5-7 разів перевищив гранично допустиму концентрацію в повітрі в районах Бессарабської площі, бульвару Лесі Українки і вулиці Каунаської (район Соцміста).

За прогнозами метеорологів, 13-14 січня тенденція подальшого накопичення шкідливих домішок в столичному повітрі буде зберігатися.

Потрапляючи в атмосферу, діоксид азоту здатний викликати кислотні дощі, а також подразнювати слизову. Це токсична речовина впливає в основному на верхні і нижні дихальні шляхи, викликає зміни в складі крові, зокрема може сприяти зниженню рівня гемоглобіну.