2 476 22

Через погоду в повітрі над Києвом накопичуються шкідливі домішки: рівень забрудненості діоксидом азоту в 5-7 разів перевищив допустимі норми

Метеорологи попереджають про високий рівень забрудненості в столиці - з 11 січня в Києві спостерігаються метеоумови, які сприяють накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі повітря.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Б.Срезневського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними постів спостереження обсерваторії, тільки 11-12 січня рівень забрудненості діоксидом азоту в 5-7 разів перевищив гранично допустиму концентрацію в повітрі в районах Бессарабської площі, бульвару Лесі Українки і вулиці Каунаської (район Соцміста).

За прогнозами метеорологів, 13-14 січня тенденція подальшого накопичення шкідливих домішок в столичному повітрі буде зберігатися.

Потрапляючи в атмосферу, діоксид азоту здатний викликати кислотні дощі, а також подразнювати слизову. Це токсична речовина впливає в основному на верхні і нижні дихальні шляхи, викликає зміни в складі крові, зокрема може сприяти зниженню рівня гемоглобіну.

повітря (172) забруднення (247) Київ (20192) екологія (1380)
Топ коментарі
+5
Це не через погоду, а через суцільні забудови, кі перешкоджають провітрюванню міста.
Підараса Педаліка Баблобакса і його будівельних дегенератів треба відправити до газифікаторів на переробку - біомаса в енергію.
показати весь коментар
14.01.2021 11:28 Відповісти
+2
А нічого, що сьогодні вже 14? Попереджають вони...!!!
показати весь коментар
14.01.2021 11:17 Відповісти
+2
Тільки 20% кисню виділяють дерева на планеті Земля, 80% - фіто-планктон.
показати весь коментар
14.01.2021 11:25 Відповісти
"По прогнозам метеорологов, 13-14 января тенденция дальнейшего накопления вредных примесей в столичном воздухе будет сохраняться." - вчера в телевизоре сказали, что в мороз воздух чище, в мороз в воздухе больше кислорода.
показати весь коментар
14.01.2021 11:12 Відповісти
"в мороз в воздухе больше кислорода." Ага, в мороз деревья больше кислорода выделяют, водители не прогревают моторы, как летом, да и котельни в городах и отопительные котлы и печи в домах стоят отключенными...
показати весь коментар
14.01.2021 11:22 Відповісти
Тільки 20% кисню виділяють дерева на планеті Земля, 80% - фіто-планктон.
показати весь коментар
14.01.2021 11:25 Відповісти
Взагалі то був сарказм, але я не думаю, що фітопланктон на півдні Атлантики буде виробляти настільки більше кисню, коли в Києві температура на кілька днів значно знижується і ми в Києві це зможемо відчути.
показати весь коментар
14.01.2021 11:29 Відповісти
Це я просто для загальної інформації, сам недавно узнав. Раніше говорили що джунглі - легені планети, але виявилось, що це не зовсім так.
показати весь коментар
14.01.2021 11:35 Відповісти
Взагалі там потрібен глобальний підхід. Біомаса тропічних лісів приблизно стала, той вуглець, що зв"язаний в деревину чи листя потім майже весь під час гниття повертається в атмосферу, забираючи назад кисень. Найбільші продуценти кисню - планктон, трави степів (Згадайте метровий шар чорнозему і порівняйте з біднми грунтами джунлгів), болота (торф).
показати весь коментар
14.01.2021 11:43 Відповісти
Можу Вас заспокоїти - кисень входить у склад диоксиду азоту, так що телевізор сказав правду.
показати весь коментар
14.01.2021 11:23 Відповісти
Ти дивишся не той телевізор.
показати весь коментар
14.01.2021 11:24 Відповісти
А нічого, що сьогодні вже 14? Попереджають вони...!!!
показати весь коментар
14.01.2021 11:17 Відповісти
Це як у радянському метро: поїзд вже рушив, а у динаміку: "Обережно, двері зачиняються".))
показати весь коментар
14.01.2021 11:26 Відповісти
А-ааааааа, мы всє умрьом!!!
показати весь коментар
14.01.2021 11:19 Відповісти
...в борьбє за ЕТО. Так співали камуняки.
показати весь коментар
14.01.2021 11:25 Відповісти
Це не через погоду, а через суцільні забудови, кі перешкоджають провітрюванню міста.
Підараса Педаліка Баблобакса і його будівельних дегенератів треба відправити до газифікаторів на переробку - біомаса в енергію.
показати весь коментар
14.01.2021 11:28 Відповісти
какого фига в Киевев всегда какие то проблемы с воздухом? Там что так все плохо с екологической ситуацией?
показати весь коментар
14.01.2021 11:29 Відповісти
«И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет». (с)
показати весь коментар
14.01.2021 11:34 Відповісти
......Виталь у нас может и есть!) а вот мэра нет! крапка, город на этот раз устал от жителей!),,,,,,только не надо говорить а он при чем!)ясное солнышко
показати весь коментар
14.01.2021 11:42 Відповісти
Да-да. А особенно часто эти природные явления начнут проявляться ночами в районе ДВРЗ. И это природное явление называется ТЭЦ, есть и конкретная фамилия - ********.
А плебсу эксперты-метеорологи расскажут, что нужно просто закрыть поплотнее форточку и меньше на своём камазе ездить.
показати весь коментар
14.01.2021 11:53 Відповісти
Ето перегар и пердежь сидящих по домам людей во время карантина. Как всем известно, чем ближе к центру тем жирнее хряки которые жрут и срут в несколько раз больше чем те что на периферии
показати весь коментар
14.01.2021 12:01 Відповісти
Обычно власти списывают загазованность на автомобилистов чтобы был повод повысить им налоги, а здесь нежданчик. Автомобилисты все сидят по домам или выехали по селам а загазованность в городе осталась.
показати весь коментар
14.01.2021 12:05 Відповісти
как ездили миллионы смердящих так и ездят...
показати весь коментар
14.01.2021 12:36 Відповісти
это хорошо... пусть к диоксиду азота добавится серная кислота и точечным выливом пойдет на верховну зРаду, офис пердизента, ключевые министерства и нафтогаз... главное, чтобы рыжий прусак кобылев был на месте...
показати весь коментар
14.01.2021 12:16 Відповісти
Что бы воздух был чище - нужно побольше закупать старых дизелей!
Да + наше качество дизтоплива ...
показати весь коментар
14.01.2021 12:55 Відповісти
 
 