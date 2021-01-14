УКР
"Паспорти вакцинації" видаватимуть у Польщі після отримання другої дози вакцини, - Мінохоронздоров'я країни

Вакциновані проти коронавірусу жителі Польщі отримуватимуть "паспорти вакцинації" після другої дози вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Euractiv".

За словами заступника міністра охорони здоров'я Польщі Анни Голавської, люди, вакциновані від COVID-19 у Польщі, отримають підтверджувальний документ, "паспорт вакцинації", після  другої дози вакцини.

Після вакцинації підтвердження прийде у вигляді QR-коду, який можна завантажити з особистого кабінету електронного уряду або системи громадської охорони здоров'я. Якщо це неможливо, роздруківка також буде доступна в пункті вакцинації.

Код "буде так званим паспортом вакцинованої людини, який підтвердить, що людина була вакцинована і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди", - додала вона.

Топ коментарі
+7
"права, на которые имеют право вакцинированные люди" - ну вот, любители таскать маски, это второй уровень пошол.

Заметте, переболевшие таких прав чегото не получают.
показати весь коментар
14.01.2021 11:32 Відповісти
+5
оппа-чки,а вот и суть вопроса прорисовываться начинает - аусвайсы 21-го века..
показати весь коментар
14.01.2021 11:43 Відповісти
+3
Це звичайнісенький нацизм - розподіл і дискримінація людей за біологічними ознаками. Чергове дно, після заборони абортів і надання жінкам статусу свиноматок. Польща деградує шаленими темпами.
показати весь коментар
14.01.2021 12:06 Відповісти
А Гастарбайтери теж жітєлі Польщі?
показати весь коментар
14.01.2021 11:32 Відповісти
Так. Було поянення, що особа, яка має карту побиту трактується як обиватель Польскі.
показати весь коментар
14.01.2021 11:54 Відповісти
"права, на которые имеют право вакцинированные люди" - ну вот, любители таскать маски, это второй уровень пошол.

Заметте, переболевшие таких прав чегото не получают.
показати весь коментар
14.01.2021 11:32 Відповісти
Это уже откровенная и циничная дискриминация
показати весь коментар
14.01.2021 17:41 Відповісти
Світ збожеволів.... BLM, QAnon, кремляді та їх прихильники по всьому світу, плюс пандемія створили божевільний світ.
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
Ляхи уже минимум на полгода опережают Украину в которой тупоголовые дегенераты управляют страной. С такими темпами, пока не передохнут все слабые, в нашей стране короновирус не закончится.
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
оппа-чки,а вот и суть вопроса прорисовываться начинает - аусвайсы 21-го века..
показати весь коментар
14.01.2021 11:43 Відповісти
А людям що перехворіли і тоже мають імунітет хіба не мають давати аналогічний документ?
показати весь коментар
14.01.2021 11:55 Відповісти
Це звичайнісенький нацизм - розподіл і дискримінація людей за біологічними ознаками. Чергове дно, після заборони абортів і надання жінкам статусу свиноматок. Польща деградує шаленими темпами.
показати весь коментар
14.01.2021 12:06 Відповісти
Беда в том, что такая хрень намечается не только в Поляндии
показати весь коментар
14.01.2021 17:43 Відповісти
Носите намордники дальше. Поголовье и стада должны быть привиты
показати весь коментар
14.01.2021 12:40 Відповісти
Пиво только членам профсоюза.
показати весь коментар
14.01.2021 13:26 Відповісти
чего мелочится , сразу номер на руку
показати весь коментар
14.01.2021 15:13 Відповісти
Ну вот, а недавно тут с кацапских паспортов прикалывались. А оно вот как оборачивается...
показати весь коментар
14.01.2021 22:47 Відповісти
слуги в своем репертуаре. Очередной раз обещают. Балаболки сначала сделайте потом рапортуйте.
показати весь коментар
26.06.2021 18:47 Відповісти
 
 