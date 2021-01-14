"Паспорти вакцинації" видаватимуть у Польщі після отримання другої дози вакцини, - Мінохоронздоров'я країни

Вакциновані проти коронавірусу жителі Польщі отримуватимуть "паспорти вакцинації" після другої дози вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Euractiv".

За словами заступника міністра охорони здоров'я Польщі Анни Голавської, люди, вакциновані від COVID-19 у Польщі, отримають підтверджувальний документ, "паспорт вакцинації", після другої дози вакцини.

Після вакцинації підтвердження прийде у вигляді QR-коду, який можна завантажити з особистого кабінету електронного уряду або системи громадської охорони здоров'я. Якщо це неможливо, роздруківка також буде доступна в пункті вакцинації.

Код "буде так званим паспортом вакцинованої людини, який підтвердить, що людина була вакцинована і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди", - додала вона.

