За кілька днів до звільнення на мене був прямий тиск із будівлі, де працює Єрмак, - Ясько
Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила, що за кілька днів до звільнення з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи на неї чинився тиск .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "НВ".
"За декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Андрій Єрмак… Парламент перестав ухвалювати рішення на користь суспільства. Але напрочуд швидко голосує законопроекти та кадрові рішення, де є корупційний інтерес чи лобістські призначення. Я за ці речі не голосувала і мене багато разів "попереджали": від "дружніх" порад до тиску", - сказала вона.
При цьому, відповідаючи на питання, чи пояснили колеги по фракції "Слуга народу", чому вони підтримали її звільнення, Ясько припустила, що це рішення не було поспішним.
"Заздалегідь мене попередили: якщо не перестану вести "антидержавну діяльність, - мене звільнять. - Це не був поспіх. Думаю, його готували. Це був зручний момент перед початком сесії ПАРЄ (25-28 січня), на якій можна протягнути новий політичний порядок у тих питаннях, де я була принципова. Однак мене здивувало, наскільки добре усе було влаштовано. На засіданні делегації майже чотири години обговорювали моє звільнення. Але це була бутафорна дискусія. Усе робилось, аби підігнати готове рішення про моє відсторонення", - пояснила вона.
Причиною свого звільнення з посади Ясько вважає свою "проукраїнську позицію і тверді переконання щодо актуальних питань". Так, політик зазначила, що в Раді "немає бажання ставити на голосування жорсткий варіант постанови ВР щодо Криму і щодо подій у Білорусі".
Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.
Так шо монобольшинство СН больше не моно? Есть просто идиоты, а есть идиоты, управляемые кормлем?
козаки, цить!
(гусары, молчать!) 🤐🤐🤐
"Є ціла низка депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою та підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація. Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроекти щодо невизнання окупації Криму та встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських "товаришів""
Слід розуміти, що цю істерику влаштували саме Волошин і Льовочкіна.
Але, для мене, наприклад незрозумілим є питання такого гатунку: а що, серед 255-ти обраних нардепами не знайшлось жодного з проукраїнськими яйцями?
Та навіть в СДПУ(о), серед 17-ти, один таки й знайшовся... А тут - всі 255 - гівно... як максимум, декілька лише з пробеніними вульвами...
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
Зеленський - саме з дурних правителів...