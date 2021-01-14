За кілька днів до звільнення на мене був прямий тиск із будівлі, де працює Єрмак, - Ясько

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила, що за кілька днів до звільнення з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи на неї чинився тиск .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "НВ".

"За декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Андрій Єрмак… Парламент перестав ухвалювати рішення на користь суспільства. Але напрочуд швидко голосує законопроекти та кадрові рішення, де є корупційний інтерес чи лобістські призначення. Я за ці речі не голосувала і мене багато разів "попереджали": від "дружніх" порад до тиску", - сказала вона.

При цьому, відповідаючи на питання, чи пояснили колеги по фракції "Слуга народу", чому вони підтримали її звільнення, Ясько припустила, що це рішення не було поспішним.

"Заздалегідь мене попередили: якщо не перестану вести "антидержавну діяльність, - мене звільнять. - Це не був поспіх. Думаю, його готували. Це був зручний момент перед початком сесії ПАРЄ (25-28 січня), на якій можна протягнути новий політичний порядок у тих питаннях, де я була принципова. Однак мене здивувало, наскільки добре усе було влаштовано. На засіданні делегації майже чотири години обговорювали моє звільнення. Але це була бутафорна дискусія. Усе робилось, аби підігнати готове рішення про моє відсторонення", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ

Причиною свого звільнення з посади Ясько вважає свою "проукраїнську позицію і тверді переконання щодо актуальних питань". Так, політик зазначила, що в Раді "немає бажання ставити на голосування жорсткий варіант постанови ВР щодо Криму і щодо подій у Білорусі".

Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.