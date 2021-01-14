УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини
12 597 31

За кілька днів до звільнення на мене був прямий тиск із будівлі, де працює Єрмак, - Ясько

За кілька днів до звільнення на мене був прямий тиск із будівлі, де працює Єрмак, - Ясько

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила, що за кілька днів до звільнення з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи на неї чинився тиск .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "НВ".

"За декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Андрій Єрмак… Парламент перестав ухвалювати рішення на користь суспільства. Але напрочуд швидко голосує законопроекти та кадрові рішення, де є корупційний інтерес чи лобістські призначення. Я за ці речі не голосувала і мене багато разів "попереджали": від "дружніх" порад до тиску", - сказала вона.

При цьому, відповідаючи на питання, чи пояснили колеги по фракції "Слуга народу", чому вони підтримали її звільнення, Ясько припустила, що це рішення не було поспішним.

"Заздалегідь мене попередили: якщо не перестану вести "антидержавну діяльність, - мене звільнять. - Це не був поспіх. Думаю, його готували. Це був зручний момент перед початком сесії ПАРЄ (25-28 січня), на якій можна протягнути новий політичний порядок у тих питаннях, де я була принципова. Однак мене здивувало, наскільки добре усе було влаштовано. На засіданні делегації майже чотири години обговорювали моє звільнення. Але це була бутафорна дискусія. Усе робилось, аби підігнати готове рішення про моє відсторонення", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ясько про відставку: Нормою для деяких "слуг народу" стали корупція, девальвація совісті і схиляння перед порядком денним РФ

Причиною свого звільнення з посади Ясько вважає свою "проукраїнську позицію і тверді переконання щодо актуальних питань". Так, політик зазначила, що в Раді "немає бажання ставити на голосування жорсткий варіант постанови ВР щодо Криму і щодо подій у Білорусі".

Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.

Автор: 

ПАРЄ (856) звільнення (2733) Єрмак Андрій (1427) Офіс Президента (2060) Ясько Єлизавета (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Це той випадок, коли у збіговиську собачих ротів, затесалась притомна особа, але їй не місце серед недоумків і шкідників, ця система виштовхує несобіподібних.
показати весь коментар
14.01.2021 11:33 Відповісти
+22
Зеленський працює у Єрмака. Остання поїздка в Німеччину російського агента - тому підтвердження.
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
+12
Ну почему же? Все знают. Клоун в 95 квартале. Но иногда забегает в президента поиграть.
показати весь коментар
14.01.2021 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай-яй-яй!!!

Так шо монобольшинство СН больше не моно? Есть просто идиоты, а есть идиоты, управляемые кормлем?
показати весь коментар
14.01.2021 11:31 Відповісти
Даже монобольшинству не все мона.
показати весь коментар
14.01.2021 12:12 Відповісти
а ще є справжні ідіоти, яких найбільше в цій країні, і які лишень спостерігають як обрані ними у ВР просто ідіоти, здають і зливають країну кремлю, через керованих ідіотів олігархами у тій же ВР. ще чуть і ВР можна сміливо називати ВЗ (ВерховнаЗрада). бо ОП вже давно і відкрито працює проти країни на користь кремля. звісно, це не стосується абсолютно всіх, є рідкі виключення з якими чинять подібним чином як і з Ясько, усувають з усіх важливих для країни напрямків.
показати весь коментар
14.01.2021 14:03 Відповісти
Це той випадок, коли у збіговиську собачих ротів, затесалась притомна особа, але їй не місце серед недоумків і шкідників, ця система виштовхує несобіподібних.
показати весь коментар
14.01.2021 11:33 Відповісти
Притомна перед Саакашвілі ноги б не розставила.
показати весь коментар
14.01.2021 12:17 Відповісти
А Ермак таки уже давно стоит на табурете и с веревкой на шее Вавка толкни табуретку....
показати весь коментар
14.01.2021 11:34 Відповісти
Где работает зеленский, я так понимаю, не знает никто.
показати весь коментар
14.01.2021 11:35 Відповісти
Зеленський працює у Єрмака. Остання поїздка в Німеччину російського агента - тому підтвердження.
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
Ну почему же? Все знают. Клоун в 95 квартале. Но иногда забегает в президента поиграть.
показати весь коментар
14.01.2021 11:39 Відповісти
Я к тому, что они по какой-то причине всеми силами пытаются избегать слово "зеленский". Говорят о ком угодно, кроме зеленского. Это очевидная чушь. Да и попытка выгородить зеленского из всех негативных контекстов совершенно бесполезна. И клоуну идет во вред. Впрочем, это уже неважно: дерьмо дерьмом не испортить.
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
а что это за здание?можно озвучить?
показати весь коментар
14.01.2021 11:36 Відповісти
на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько

...
козаки, цить!
(гусары, молчать!) 🤐🤐🤐
показати весь коментар
14.01.2021 11:41 Відповісти
я бы на нее тоже оказал давление. Животом.
показати весь коментар
14.01.2021 12:04 Відповісти
то что страной управляют дерьмаки а дурачек на лыжах это не новость для НАРОДА УКРАИНЫ
показати весь коментар
14.01.2021 11:45 Відповісти
https://newsua.one/news/tisnuli-z-budivli-de-pracyue-ermak-eksgolova-delegacii-ukraini-u-pare-yasko-pro-svoe-zvilnennya-z-posadi.html На питання про роль голови Комітету ВР з зовнішньої політики Олександра Мережка у її звільнені, Ясько відповіла: "Мережко - це ніхто. Його позиція виходила з набагато вищих кабінетів: від посадових осіб (Офісу президента, - ред.) та домовленостей з різними групами впливу"
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина заявил - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте"
показати весь коментар
14.01.2021 11:51 Відповісти
https://prm.ua/ye-tsila-nyzka-deputativ-z-opzzh-iaki-efektyvno-spivpratsiuiut-z-op-a-mizh-bankovoiu-ta-pidkontrolnymy-kanalamy-medvedchuka-nalahodzhena-komunikatsiia-yasko/ Про роль, яку відіграють представники ОПЗЖ Олег Волошин і Юлія Льовочкіна в українській делегації̈ ПАРЄ, голоси яких стали вирішальними у звільненні Є.Ясько, нардепка відповіла:
"Є ціла низка депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою та підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація. Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроекти щодо невизнання окупації Криму та встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських "товаришів""
Слід розуміти, що цю істерику влаштували саме Волошин і Льовочкіна.
показати весь коментар
14.01.2021 11:53 Відповісти
Очередная рабочая сосна оказалась ненужной квартальным клоунам. Походу ее место займет очередная шлюха из столичного притона в который наведывается дерьмак.
показати весь коментар
14.01.2021 12:03 Відповісти
А на меня мой начальник давит, если я иногда допускаю ошибки, и правильно делает. Ясько думает, что в сказку попала? И вооще, кто детей политику пускает?
показати весь коментар
14.01.2021 12:05 Відповісти
На Зебіла лохдауна треба навести порчу або щось ще суттєвіше.
показати весь коментар
14.01.2021 12:10 Відповісти
А, это «давление» на тебя, было сзади, или сверху тебя? Это так вопрос для полноты раскрытия темы.
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
Вузькоспрямований поршневий тиск всередину.
показати весь коментар
14.01.2021 12:16 Відповісти
а вот в давние времена все делегации имели письменные задания на период командировки... а сейчас есть? дает ли такие указания главный политикан зеленьський и его прямой подчиненный кулеба... наверное, не дают... зеленьський стал гнусавее, кулеба - толще... за жратвой и интригами работать некогда и некому...
показати весь коментар
14.01.2021 12:14 Відповісти
За кілька днів до звільнення на мене був прямий тиск із будівлі, де працює Єрмак, - Ясько - Цензор.НЕТ 2547
показати весь коментар
14.01.2021 12:28 Відповісти
ЗЕко/***** все намагається робити на користь мордору. Чи довго ще ці запроданці будуть верховодити?
показати весь коментар
14.01.2021 12:37 Відповісти
"Слуги народа" - это антиукраинская партия. Кто ещё этого не понял?
показати весь коментар
14.01.2021 13:40 Відповісти
Та всі давно це зрозуміли...
Але, для мене, наприклад незрозумілим є питання такого гатунку: а що, серед 255-ти обраних нардепами не знайшлось жодного з проукраїнськими яйцями?
Та навіть в СДПУ(о), серед 17-ти, один таки й знайшовся... А тут - всі 255 - гівно... як максимум, декілька лише з пробеніними вульвами...
показати весь коментар
14.01.2021 13:48 Відповісти
ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ !?
показати весь коментар
14.01.2021 16:13 Відповісти
Ясько внесла проект закону про відповідальність за заперечення агресії РФ в Криму і Донбасі , за це ї ї треба поважати , а ОПЗЖ та СН звільнили її
показати весь коментар
14.01.2021 21:16 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
показати весь коментар
15.01.2021 10:30 Відповісти
"Розумний правитель оточує себе мудрими, щоб в їх оточенні досягти мудрості в прийнятті рішень. Дурний оточує себе дурнішими за себе, щоб на їх фоні виглядіть генієм...".
Зеленський - саме з дурних правителів...
показати весь коментар
15.01.2021 10:41 Відповісти
 
 