Хомчак про реформування ЗСУ за стандартами НАТО: Потрібно нарощувати спецможливості, щоб не лише дати гідну відсіч, але й завдати такого рівня втрат, після якого агресія буде недоцільною

ЗСУ мають стати адекватними викликам національної безпеки, які сьогодні стоять перед Україною. Найголовніше - перед збройною агресією з боку Росії. Адже саме армія насамперед є гарантом суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 2014-й рік став "моментом істини" для країни, для Збройних сил, для кожного офіцера, для кожного солдата і для кожного українця. Війна підштовхнула всіх до радикальних змін.

Крім цього, Хомчак зазначив, що для успішного впровадження реформ на основі стандартів НАТО необхідним є нарощування оперативних, бойових, спеціальних можливостей ЗСУ, які дозволять дати не просто гідну відсіч агресору, а й завдати такого рівня втрат, після якого будь-яка агресія буде недоцільною.

За словами головнокомандувача ЗСУ, досягнення військових критеріїв, необхідних для вступу в НАТО, сприятиме отриманню нашою державою статусу повноправного члена євроатлантичної спільноти і системи колективної безпеки.

"Стандарти НАТО" – це не перелік обов'язкових документів, розроблених раз і назавжди. Альянс разом із збройними силами держав, що входять до нього, постійно змінюється, також змінюються і стандарти. Однак незмінною є необхідність забезпечення такого рівня сумісності, який дозволить ефективно застосовувати багатонаціональні угруповання військ (сил), що складаються з військових формувань держав-членів НАТО", - зазначив він.

"Такий підхід використовується і в наших Збройних силах. І він полягає не в безумовному прийнятті до виконання всіх стандартів НАТО, а в адаптації національних документів до рівня, який забезпечить досягнення сумісності як штабних процедур, так і безпосередньо дій на полі бою", - заявив Хомчак.

"З набуттям і підтриманням певних спроможностей, необхідних для забезпечення сумісності, ми наближаємося до мети. Тому жорстких термінів переходу всього українського війська на стандарти НАТО не існує. Але впровадження цих стандартів – один із ключових напрямів, який дозволить нашим Збройним силам остаточно подолати залишки радянської системи функціонування й вийти на рівень здатності відповідати на сучасні загрози", - додав головком ЗСУ.

"Для надання консультаційної допомоги керівному складу Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ сьогодні успішно працює група стратегічних радників високого рівня. Також масштабною та ефективною є робота іноземних інструкторів безпосередньо в армії", - підсумував Хомчак.

