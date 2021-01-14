УКР
Новини Агресія Росії проти України
2 395 55

Хомчак про реформування ЗСУ за стандартами НАТО: Потрібно нарощувати спецможливості, щоб не лише дати гідну відсіч, але й завдати такого рівня втрат, після якого агресія буде недоцільною

ЗСУ мають стати адекватними викликам національної безпеки, які сьогодні стоять перед Україною. Найголовніше - перед збройною агресією з боку Росії. Адже саме армія насамперед є гарантом суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 2014-й рік став "моментом істини" для країни, для Збройних сил, для кожного офіцера, для кожного солдата і для кожного українця. Війна підштовхнула всіх до радикальних змін.

Крім цього, Хомчак зазначив, що для успішного впровадження реформ на основі стандартів НАТО необхідним є нарощування оперативних, бойових, спеціальних можливостей ЗСУ, які дозволять дати не просто гідну відсіч агресору, а й завдати такого рівня втрат, після якого будь-яка агресія буде недоцільною.

За словами головнокомандувача ЗСУ, досягнення військових критеріїв, необхідних для вступу в НАТО, сприятиме отриманню нашою державою статусу повноправного члена євроатлантичної спільноти і системи колективної безпеки.

"Стандарти НАТО" – це не перелік обов'язкових документів, розроблених раз і назавжди. Альянс разом із збройними силами держав, що входять до нього, постійно змінюється, також змінюються і стандарти. Однак незмінною є необхідність забезпечення такого рівня сумісності, який дозволить ефективно застосовувати багатонаціональні угруповання військ (сил), що складаються з військових формувань держав-членів НАТО", - зазначив він.

Також читайте: Цього року ЗСУ зроблять акцент на поглибленні сумісності з НАТО, - Міноборони

"Такий підхід використовується і в наших Збройних силах. І він полягає не в безумовному прийнятті до виконання всіх стандартів НАТО, а в адаптації національних документів до рівня, який забезпечить досягнення сумісності як штабних процедур, так і безпосередньо дій на полі бою", - заявив Хомчак.

"З набуттям і підтриманням певних спроможностей, необхідних для забезпечення сумісності, ми наближаємося до мети. Тому жорстких термінів переходу всього українського війська на стандарти НАТО не існує. Але впровадження цих стандартів – один із ключових напрямів, який дозволить нашим Збройним силам остаточно подолати залишки радянської системи функціонування й вийти на рівень здатності відповідати на сучасні загрози", - додав головком ЗСУ.

"Для надання консультаційної допомоги керівному складу Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ сьогодні успішно працює група стратегічних радників високого рівня. Також масштабною та ефективною є робота іноземних інструкторів безпосередньо в армії", - підсумував Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо війна закінчиться, нам доведеться вибудовувати відносини з РФ, - головнокомандувач ЗСУ Хомчак

Автор: 

НАТО (6814) членство в НАТО (1771) реформи (3232) ЗСУ (7939) Хомчак Руслан (246)
Топ коментарі
+13
Поэтому Хомчак расформировал аэророзведку.

Слепая арта гораздо лучше наносит ответные удары.
показати весь коментар
14.01.2021 11:40 Відповісти
+11
Та від одного вигляду нашого говнокомандувача вороги вже розуміють, що агресія недоцільна
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
+11
Ну да, как ты сделал в Иловайске: бросил войска и убежал вместе с тетеруком и березой
показати весь коментар
14.01.2021 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заЯц во хмелю.
показати весь коментар
14.01.2021 11:33 Відповісти
"надо", "будем", "в планах", "да уже послезавтра, в крайнем случае через три года"..
балаболы..
показати весь коментар
14.01.2021 11:34 Відповісти
Але займатись цим будете не ви.
показати весь коментар
14.01.2021 11:34 Відповісти
Несомненно! Он ведь кто? Главком. Его обязанность какая? А лапши на уши поболее, беспечным слушателям. Он уже много чего наговорил. И не только сегодня. Как я понимаю, у Зебобиков есть такая тактика: каждый день, кто-то из их банды-команды что-то вещает. Исключение- Степанов, тот балаболит нон-стоп. Остальные, мне кажется- по жребию.
показати весь коментар
14.01.2021 11:40 Відповісти
виполнім і пєрєвиполнім!
ура, товаріщі!
бла-бла-бла
показати весь коментар
14.01.2021 11:36 Відповісти
https://www.atlanticcouncil.org/news/press-releases/statement-of-concern-regarding-civilian-criminalization-of-combatant-commander-decisions-and-its-impact-on-ukraines-security-western-support/

https://www.youtube.com/watch?v=ZBPw_KfU0xM

УКРАЇНА МОЖЕ ПОЗБУТИСЬ ВОЄННОЇ ПІДТРИМКИ США (2021)
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
"В цьому плані стоять цифри у пошані, а із них, як із бика, не надоїшь молока"
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
З ковідного фонду гроші на дороги вже кинули. Тепер можна з оборонки. Ну а що? Чому росія маючи васала у вигляді зелі-єрмака повинна бухати гроші в інфраструктуру? Вона і так вгатила величезну суму у кримський міст!
показати весь коментар
14.01.2021 11:37 Відповісти
Ну да, как ты сделал в Иловайске: бросил войска и убежал вместе с тетеруком и березой
показати весь коментар
14.01.2021 11:38 Відповісти
блин... Азербайджан и без стандартов дал просраться арам.... если нет политической воли вести боевые действия, ни ната ни одкабе не поможет....
показати весь коментар
14.01.2021 11:39 Відповісти
ну ты и сравнил армян и кацапов,у армян 111 место по силе в мире а у русни 2
показати весь коментар
14.01.2021 12:15 Відповісти
и???
показати весь коментар
14.01.2021 12:24 Відповісти
И? Просто турецкие дроны кацапами на донбассе будут сбиваться "на ура".
показати весь коментар
14.01.2021 13:21 Відповісти
что за мантра такая?
показати весь коментар
14.01.2021 13:32 Відповісти
Мантра такая, что кацапская армия это не армянская и даже не сирийская армия, после тогоькак мы накроем 2 Т-72 Б2 в этом районе сразу появятся тоы, иглы, осы, жители и зоопарки.
показати весь коментар
14.01.2021 16:37 Відповісти
«Непобедимые» русские не сунулась в непризнанный карабах, забыл??
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
Я к тому, что нельзя брать никаких обязательств и отводить вооружение, действовать с позиции силы, появился момент. - бить по банд формированиям
показати весь коментар
14.01.2021 18:07 Відповісти
Имено с позиции силы и только так. В карабах не сунулись? Просто турки, да имено турки а не азербаджасы, оказались сильнее. Да и не вопрос в дронах,а вопрос в доминировании
показати весь коментар
14.01.2021 19:11 Відповісти
Ага. В Ливии и Сирии не сбивали их на "ура". Скорее наоборот.
показати весь коментар
14.01.2021 19:47 Відповісти
Вы путаете эшелированую ПВО с гавном которое передано арабам.
показати весь коментар
14.01.2021 20:24 Відповісти
послушай меня, "спецвозможность". купи сначала хотя бы 1000 дальнобойных (2500-3200 метров) снайперских у завода МАЯК. вот тогда сепарам будет "жизненнонецелесообразно" лазить даже близко к серой зоне а не то чтоб по ней гулять
показати весь коментар
14.01.2021 11:39 Відповісти
2500-3200 метров уже смешно
показати весь коментар
14.01.2021 13:23 Відповісти
от чего уже смешно? что убойная и приельная дальность 3,2 км? по сравнению с свд 800метров
показати весь коментар
14.01.2021 14:11 Відповісти
Ви коли небудь пробували стріляти хоча б на 500 метрів???
показати весь коментар
14.01.2021 14:57 Відповісти
я бывший военный. применял практичесски гранаты, пистолеты, автоматы и рпк. на 500 м ростовую мишень из ак 74 или рпк поражал обычный солдат, не все конечно. а снайперу 500 м это как тебе снежкой в бигборд. канадский снайпер снял араба на 3300 с более слабой винтовки. изобретение Маяка есть самой мощьной сн. винтовкой в мире но в армии всего пара образов. нашему командованию больше не нужно. укроборонпром их продаст и после круиза по морям- океанам они будут в лднр и стрелять из них будут по нам
показати весь коментар
14.01.2021 15:27 Відповісти
Все зрозуміло... Далі без коментарів...
показати весь коментар
14.01.2021 16:44 Відповісти
Более 1000 метров это больше исключение, чем правло. 3300 метров это просто случайность.
показати весь коментар
14.01.2021 17:09 Відповісти
случайность, это когда п,яные менты через кусты попадают в мальчика, не видя его. а есть понятие, профессионализм. в ВОВ некоторые летчики сбивали десятки самолетов, а накоторые ни одного, первым повезло? тайсон ронял на пол всех подряд, случайно? шумахера не могли обогнать тоже случайно? мухамед али издевался над соперниками потому что они случайно не могли в него попасть. а джимми хендрикс случайно стал лучшим гитаристом в мире. вот все это и многое,многое другое називается профи и на прямую относиться к снайперам и к другим спецам. и вообще, такое понятие как снайпер одиночка отходит на второй план. сейчас, снайперский расчет, а это на много сложнее и точнее
показати весь коментар
14.01.2021 17:38 Відповісти
Вы размазали про самолеты и боксеров. Какая связь?! Ну то такэ. Попробуйте "поймать' в оптику цель на расстоянии 3 км. А потом сложить влажность, напровление ветра и и выстрелить, пока цель на двигается.
показати весь коментар
14.01.2021 19:17 Відповісти
я не размазал а написал. и не о самалетах и боксерах а о спецах, профессионалах. мог бы подобрать кого то другого. но больше обьяснять смысла не вижу так как я верю что случайность бывает а Вы верите что в мире все случайно. конструктор говорит что этой винтовкой можна раззуть танк, пробить бтр на вылет и грохнуть противника на 3 км. но он же не знает что есть некий спец военного дела который скажет что все это Рздеж.
показати весь коментар
14.01.2021 21:19 Відповісти
Раджу ютуб канали тих хто стріляє на великі дистанції, хоч не будете смішно виглядати.
показати весь коментар
15.01.2021 02:39 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 11:40 Відповісти
Нецелесообразность агрессии и спецвозможности это перестать стрелять? Мышь дохлая.
показати весь коментар
14.01.2021 11:40 Відповісти
Це для "нарощування можливостей" рлзформовують аеророзвідку? Яке воно брехливе! Яке воно нице!
показати весь коментар
14.01.2021 11:41 Відповісти
Это же тот же самый Хомчак который говорил, что закупка ракетного вооружения сейчас не актуальна?
показати весь коментар
14.01.2021 11:42 Відповісти
Не! Это не тот. Это другой. У этого женулька при интересной должности. Можно, в принципе, уже и не быть Главкомом.
показати весь коментар
14.01.2021 11:44 Відповісти
Що ви хочете від чувака, який пересидів ілловайський котел у кущах.
показати весь коментар
14.01.2021 11:44 Відповісти
Он в него лично направил войска. А сам уехал в конец колонны, бросил бронеавто с ранеными и журналистами.. а на утро спокойно выехал на Другом авто через другие российские укрепленные позиции где его никто не тронул.
показати весь коментар
14.01.2021 19:52 Відповісти
да ладно . зачем нам готовиться ? Вовка вон рассмотрел в глазах Путина нежелание воевать . а если верить Хомчаку то с нами воюет " кремлевская власть а не российский народ " а уж от одних то представителей "кремлевской власти " мы и так отобьемся
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
Собственно, конкретный руководитель государства (не клоун с Банковой) довёл до сведения населения дальнейший ход событий. До этого, он также обрисовал контуры внешней политики: окончание войны.
показати весь коментар
14.01.2021 11:48 Відповісти
Кто отпор будет давать, опять добробаты? Вы же превратили армию в сборище заробитчан.
показати весь коментар
14.01.2021 11:49 Відповісти
О!
Привет махнарылому!
Вот Сорос напрказничал!
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
толстожёпые генералы без армий и такие же узкоплечие полковники без полков... без нормального образования и вообще тупоголовые... Украине - 30 лет, а нормального военного образования нет... ПОЗОР всем алкоголикам и гитаристам из числа президентов Украины, министрам обороны и прочей быдлоте...
показати весь коментар
14.01.2021 12:12 Відповісти
стандарты нато и советское вооружение 70х годов, интересный симбиоз
показати весь коментар
14.01.2021 12:12 Відповісти
Странно что Цензор печатает всякие фейки и второсортные "новости", а не печатает например такое: "Мы предупреждаем, что, если даже несправедливый приговор генералу Назарову будет отменен, все равно создан очень опасный прецедент. По нашим сведениям, Генеральная прокуратура Украины возбудила еще несколько уголовных дел в отношении других офицеров, воевавших на Донбассе. И это говорит о том, что в Украине появилась весьма опасная тенденция. Если она не будет пресечена на корню, это фактически потопит вашу национальную безопасность, поскольку станет веским поводом не только для США, но и для любой западной страны в отказе помощи Украине. Ни одна западная держава не станет оказывать военную помощь государству, которое так обращается со своими офицерами. Мы просто умоем руки и скажем: «Ребята, если вы сами не хотите навести у себя порядок и будете преследовать военнослужащих, то что мы можем сделать? Мы останемся вашими друзьями, но на этом помощь прекращается»." (Интервью с американским военным экспертом Филиппом Карбером)
показати весь коментар
14.01.2021 12:22 Відповісти
Бо зразу випливе: 27 березня 2017 року, генерал-майор Віктор Назаров був визнаний судом винним у загибелі українських військовослужбовців у збитому терористами Іл-76 та засуджений до 7 (семи) років позбавлення волі, без позбавлення звання «генерал-майора».
показати весь коментар
14.01.2021 14:55 Відповісти
В точку! А еще на высшем уровне сливают развед операции- с какого перепуга нам будут поставлять новые образцы техники, чтоб хенералы их на следующий день продали в рашку!
показати весь коментар
14.01.2021 19:55 Відповісти
Стандарты НАТО позволят побороть недоброжелателей внутри Украины?
А тех, которые при власти?
показати весь коментар
14.01.2021 12:49 Відповісти
Даже больше. Нужно хомчаку купить ТАКОЙ джип, что бы при следующем Иловайске ездил в 2 раза быстрее и в 4 раза незаметнее.
показати весь коментар
14.01.2021 13:16 Відповісти
Ничего не понял, но очень интересно. О каких "спецвозможностях" говорит Хомчак, какие именно стандарты НАТО введены в 2020 и вообще итоги по прошедшему году, хотелось бы услышать. Кстати у всех военных во всём мире есть определённые сроки выполнения задачи, а иначе тема превращается в совковый долгострой без каких-либо перспектив, это так, для справки целому генерал-полковнику
показати весь коментар
14.01.2021 15:04 Відповісти
Задача есть - мир с россией и не стрелять!
показати весь коментар
14.01.2021 15:17 Відповісти
Не то обсуждаете, таварищи!
Вопрос в том, какие потери могут быть неприемлемы для Расии?
Я думаю - тысяч сорок убитыми за полгода.
показати весь коментар
14.01.2021 18:06 Відповісти
всё верно.
показати весь коментар
15.01.2021 04:11 Відповісти
 
 