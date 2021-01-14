ЄСПЛ визнав прийнятною "кримську справу" України проти Росії і перейшов до розгляду по суті, - Малюська
Сьогодні Європейський суд з прав людини оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу України проти Росії щодо окупації Криму і перейшов до розгляду справи по суті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
За словами глави Мін'юсту, рішення ЄСПЛ - потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні.
"Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини! Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті", - йдеться в повідомленні.
Малюська нагадав, що у справі Україна просить суд визнати порушення Росією статті 2 (Право на життя), статті 3 (Заборона катування), статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканість), статті 6 (Право на справедливий суд), статті 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), статті 9 (Свобода думки, совісті і релігії), статті 10 (Свобода вираження поглядів), статті 11 (Свобода зібрань та об’єднання), статті 14 (Заборона дискримінації) у поєднанні зі статтями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенції та статтею 1 (Захист права власності) Першого протоколу до Конвенції, статтею 2 (Свобода пересування) Протоколу № 4 до Конвенції.
"Справа має одразу кілька важливих аспектів:
(1) юридичний: ми крок за кроком доводимо судовими рішеннями факти агресії та злочинної поведінки Російської Федерації на території нашої держави. Рішення судів – це не політичні заяви. Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора.
(2) комунікаційний: і ми, і Рада Європи даємо потужний меседж, Крим залишається у наших пріоритетах, ми все пам’ятаємо і будемо доганяти усіх причетних.
(3) протидія гібридній війні: Росія підтримує міф про "мирне" та "правомірне" "приєднання" Криму. Міф, звичайно, у першу чергу для їх внутрішнього користування. Але вони намагаються просувати його і на міжнародній арені", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/427264-reparatsiivash_ili_skoljko_deneg_rf_uhe_dolhna_ukraine
головне, щоб ці все це не розвалили...
Много ли или мало для рф сумма в 1,5-2 трлн долларов? Давайте считать вместе. В список Форбс, в число наиболее крупных, входят 17 компаний нефтегазового сектора рф, которые выручили за весь 2019 год 13,3 триллиона ржублей. Всего же в 19-м году выручка 200-т наиболее крупных компаний рф составила 45,3 трлн рублей.
Для тех, кто в танке, объясняю в баксах : при курсе доллара 75 за 1 бумажку с мертвым американским президентом, вся выручка самых крупных компаний рф [45,3 трлн ржублей] - это тупо не деньги. Поэтому часть из этих предприятий можно тупо забрать в пользу Хунты. Кстати, смотрите, какой прекрасный скриншот я нашел
Объясню почему. Представьте себе ситуацию: вы - условный житель Тюмени. У вас в регионе есть все и выход на международные рынки. До войны и до репараций вам крохи доставались в регионе, все шло в москву, а теперь ... А теперь вы вообще в говне по уши, ведь вам достается нихуа фактически из-за того, что кто-то в москве не рассчитал сил на старости лет и решил понты ботоксные покидать. Слышите на заднем плане лозунги о Сибирской Народной Республике, о том, что хватит кормить москву? А что будет, если москва кадырову денег не даст. И я о том же.
Поэтому не потянет рф отдавать в год по 100-200 млрд баксов Украине, слишком бедная страна это.