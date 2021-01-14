ЄСПЛ визнав прийнятною "кримську справу" України проти Росії і перейшов до розгляду по суті, - Малюська

Сьогодні Європейський суд з прав людини оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу України проти Росії щодо окупації Криму і перейшов до розгляду справи по суті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами глави Мін'юсту, рішення ЄСПЛ - потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні.

"Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини! Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті", - йдеться в повідомленні.

Малюська нагадав, що у справі Україна просить суд визнати порушення Росією статті 2 (Право на життя), статті 3 (Заборона катування), статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканість), статті 6 (Право на справедливий суд), статті 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), статті 9 (Свобода думки, совісті і релігії), статті 10 (Свобода вираження поглядів), статті 11 (Свобода зібрань та об’єднання), статті 14 (Заборона дискримінації) у поєднанні зі статтями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенції та статтею 1 (Захист права власності) Першого протоколу до Конвенції, статтею 2 (Свобода пересування) Протоколу № 4 до Конвенції.

"Справа має одразу кілька важливих аспектів:

(1) юридичний: ми крок за кроком доводимо судовими рішеннями факти агресії та злочинної поведінки Російської Федерації на території нашої держави. Рішення судів – це не політичні заяви. Рано чи пізно такі рішення матимуть юридичні наслідки для топ-чиновників країни-агресора.

(2) комунікаційний: і ми, і Рада Європи даємо потужний меседж, Крим залишається у наших пріоритетах, ми все пам’ятаємо і будемо доганяти усіх причетних.

(3) протидія гібридній війні: Росія підтримує міф про "мирне" та "правомірне" "приєднання" Криму. Міф, звичайно, у першу чергу для їх внутрішнього користування. Але вони намагаються просувати його і на міжнародній арені", - пояснив міністр.

