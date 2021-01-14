У Національній організації роздрібної торгівлі закликали депутатів не допустити різкого підвищення акцизного податку на ТВЕН

"Національна організація роздрібної торгівлі" зробила заяву про різке підвищення акцизного податку на ТВЕН.

Громадська спілка "Національна організація роздрібної торгівлі" змушена звернути увагу громадськості, бізнес-спільноти, народних депутатів України, членів Уряду на ситуацію, що розгортається навколо безпрецедентного в історії України підвищення ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) – на 320% з 1 січня 2021 року.

У засобах масової інформації вже з’явилися повідомлення, що через таке різке підвищення ставки податку третій найбільший платник податків – тютюнова компанія "Філіп Морріс" змушена знизити плани викупу акцизних марок з запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів, а це може створити додаткові ризики для доходів державного бюджету України та матиме негативний вплив на сектор роздрібної торгівлі.

У нинішніх економічних реаліях жоден законослухняний бізнес не може пережити підвищення податку відразу на 320% без руйнівних наслідків для легального ринку. ГС "НОРТ" зверталося у листопаді та грудні 2020 року до профільних комітетів Верховної Ради України та Міністерства фінансів України та повідомляло, що, на думку експертів нашої спілки, значне одноразове підвищення ставки податку на ТВЕН матиме негативні наслідки не лише для понад 1 млн. повнолітніх споживачів ТВЕН, а й для доходів державного бюджету та інвестицій в економіку України, направлених на виробництво та реалізацію зазначених тютюновмісних виробів. Дії уряду мають бути виважені, із врахуванням усіх ризиків. І тому задля забезпечення стабільними надходженнями до державного бюджету ставки акцизів на ТВЕН мають зростати поступово на 50% з 2021 року до 2025 року включно.

Тютюнова галузь та легальний ринок роздрібної торгівлі змогли би працювати без значних потрясінь у випадку не більше 200% підвищення акцизу на ТВЕНи, проте 17 грудня 2020 року Верховна Рада України провалила відповідну поправку Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Поправку підтримало 168 представників фракції "Слуга народу", але за ініціативи народного депутату Лади Булах поправка була відхилена. Члени ГС "Національна організація роздрібної торгівлі" реалізують у своїх торгових мережах ТВЕНи, які є інноваційним продуктом та мають попит у споживачів. Але значне підвищення цін зробить цей продукт неконкурентноспроможним в порівнянні із цінами у нелегальній торгівлі.

Підприємці відзначають, що належної боротьби контролюючих органів із нелегальними торгівцями не спостерігається. Тож можемо лише констатувати факт, що споживачі або повернуться до споживання інших тютюнових виробів або, що більш прогнозовано, – перейдуть на споживання виробів, які реалізують представники нелегальної торгівлі. Таким чином, держава матиме втрати щодо надходжень до бюджету двічі: зменшення надходжень від акцизних податків та надходжень від підприємств роздрібної торгівлі.

"Від імені членів нашої організації – представників ринку роздрібної торгівлі – висловлюємо обурення таким відношенням до прозорого та законослухняного бізнесу та закликаємо шановних народних депутатів ініціювати відповідні зміни до законодавства, щоб не допустити втрат бюджету через зростання контрабандного ринку ТВЕНів в Україні та зменшення доходів від продажу в легальній роздрібній мережі, яка сплачує всі податки", - йдеться в повідомленні.