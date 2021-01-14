УКР
В Україні ввели доплати працівникам лабораторій, які тестують на COVID-19

В Україні призначили виплати і надали соціальні гарантії співробітникам лабораторій, які тестують на COVID-19. Відповідний закон сьогодні набув чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Підкреслимо, закон набрав чинності наступного дня після оприлюднення. Однак у дію його введуть через місяць.

Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, - біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків - які працюють в установах охорони здоров'я.

Перелік посад таких фахівців і їхні кваліфікаційні характеристики визначає Міністерство охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 1,8 млн тестів на COVID-19 відправили в регіони, - Ляшко

Тепер їм доступні пільги, передбачені для медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема:

  • право на належні умови праці,
  • регулярне підвищення кваліфікації,
  • безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,
  • скорочений робочий день,
  • додаткова оплачувана відпустка,
  • безкоштовне отримання у власність земельної ділянки.

Закон доручає Кабінету міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 грудня ухвалила цей закон.

