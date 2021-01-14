В Україні ввели доплати працівникам лабораторій, які тестують на COVID-19
В Україні призначили виплати і надали соціальні гарантії співробітникам лабораторій, які тестують на COVID-19. Відповідний закон сьогодні набув чинності.
Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Підкреслимо, закон набрав чинності наступного дня після оприлюднення. Однак у дію його введуть через місяць.
Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, - біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків - які працюють в установах охорони здоров'я.
Перелік посад таких фахівців і їхні кваліфікаційні характеристики визначає Міністерство охорони здоров'я.
Тепер їм доступні пільги, передбачені для медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема:
- право на належні умови праці,
- регулярне підвищення кваліфікації,
- безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,
- скорочений робочий день,
- додаткова оплачувана відпустка,
- безкоштовне отримання у власність земельної ділянки.
Закон доручає Кабінету міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.
Нагадаємо, Верховна Рада 18 грудня ухвалила цей закон.
"Корона-премия" и доплата за уход за рабочим местом в условиях карантна.
В моём случае, 360 евр. на круг. Плюс просто тарифную ставку подняли.
Медикам, особенно младшему мед. персоналу, весьма существенно доплачивают -- всем без исключения.
В клиниках, вообще обстановка очень интересная -- лежал 4 дня на обследовании -- ну, блин -- Хотель 4 звезды! -- немецких, а не турецких... -- даже домой возвращаться не хотелось...
Привозят и отвозят больничным транспортом и бесплатно. Харчи, сервис, обслуживание, как я даже не знаю где и когда... -- Коммунизм, чы шо? *)