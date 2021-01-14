У 2020 році "Нафтогаз" надав російському "Газпрому" послуги з транспортування газу на $2,11 млрд

Протягом 2020 року НАК "Нафтогаз України" надав ПАТ "Газпром" (РФ) послуги з організації транспортування природного газу по території України на $2,11 млрд .

Про це йдеться в пресрелізі НАК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За 2020 рік "Газпром" повністю оплатив річні потужності української газотранспортної системи (ГТС) для транспортування газу. Згідно з угодою від 31 грудня 2019 року між "Нафтогазом" і "Газпромом", вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей - $2,1 млрд. Крім того, в четвертому кварталі 2020 року Нафтогаз додатково надав Газпрому послуги з використання української ГТС, за які отримує понад $30 млн", - сказано в пресрелізі.

За даними компанії, загальний обсяг транспортування російського газу в 2020 році становив 55,8 млрд куб. м.

