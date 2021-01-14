УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4458 відвідувачів онлайн
Новини
2 018 11

У 2020 році "Нафтогаз" надав російському "Газпрому" послуги з транспортування газу на $2,11 млрд

У 2020 році "Нафтогаз" надав російському "Газпрому" послуги з транспортування газу на $2,11 млрд

Протягом 2020 року НАК "Нафтогаз України" надав ПАТ "Газпром" (РФ) послуги з організації транспортування природного газу по території України на $2,11 млрд .

Про це йдеться в пресрелізі НАК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За 2020 рік "Газпром" повністю оплатив річні потужності української газотранспортної системи (ГТС) для транспортування газу. Згідно з угодою від 31 грудня 2019 року між "Нафтогазом" і "Газпромом", вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей - $2,1 млрд. Крім того, в четвертому кварталі 2020 року Нафтогаз додатково надав Газпрому послуги з використання української ГТС, за які отримує понад $30 млн", - сказано в пресрелізі.

За даними компанії, загальний обсяг транспортування російського газу в 2020 році становив  55,8 млрд куб. м.

Також читайте: "Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону

Автор: 

Газпром (3416) ГТС (596) Нафтогаз (4467) транзит газу (1015)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
По сравнению с тем что они планируют украсть у украинского населения -это копейки...Они молятся на наступающие морозы и уже считают свою троекратную прибыль....
показати весь коментар
14.01.2021 12:10 Відповісти
+1
в аккурат под комент Хомчака о возобновлении отношений с РФ ..осталось совмесные военные учения провести ...в Харьковской или Запорожской обл
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
+1
мама в Америке гордится сыном и по любому останется довольна.
показати весь коментар
14.01.2021 12:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По сравнению с тем что они планируют украсть у украинского населения -это копейки...Они молятся на наступающие морозы и уже считают свою троекратную прибыль....
показати весь коментар
14.01.2021 12:10 Відповісти
в аккурат под комент Хомчака о возобновлении отношений с РФ ..осталось совмесные военные учения провести ...в Харьковской или Запорожской обл
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
мама в Америке гордится сыном и по любому останется довольна.
показати весь коментар
14.01.2021 12:12 Відповісти
Треба поїхати і подякувати мамі за такого синочка...В Штатах українців до холєри,в одному Новім Йорку з півмільйона...Зустріти мамцю і подякувати...Потім догнати і ще раз подякувати...
показати весь коментар
14.01.2021 12:51 Відповісти
Торгівельні партньори ж.
показати весь коментар
14.01.2021 12:14 Відповісти
хто образить кацапа з маланцем той ворог зеленського і *****
показати весь коментар
14.01.2021 12:22 Відповісти
И скока скока "премия" хероям "нахтогрязи"??
показати весь коментар
14.01.2021 12:27 Відповісти
де гроші падлюки???
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
А також -паРаша (росія) наполегливо вмовляє Україну почати купувати російський газ безпосередньо у Москви: А підтримувані нею комунальні протести повинні підштовхнути Київ до цього "Росія наполягає, щоб Україна негайно підписала контракт з" Газпромом "і почала купувати російський газ безпосередньо у ворожій москви. Так як в такий економічно важкий час у паРаші відсутні кошти для ведення нею кривавих повномасштабних окупаційних війн по всьому світу в тому числі і в Україні в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі. Ось кремлівські фашисти )(уйла і хочуть щоб українці самі фінансували своє вбивство російськими фашистами окупантами за свої ж українські гроші.
показати весь коментар
14.01.2021 12:38 Відповісти
Прибыль какая?
На 2 млда оказал, а расходов на 4?
показати весь коментар
15.01.2021 00:46 Відповісти
 
 